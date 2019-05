Isabel Allende: "El auge de los nacionalismos es una reacción de miedo contra el diferente"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 Isabel Allende muy buenos días bueno

Voz 0816 00:10 por tenerme en el programa bueno muchas gracias a usted

Voz 1995 00:12 si es usted lo más parecido que tenemos en la literatura hispanoamericana una estrella de fuera así pero deben que usted cuando debería comportarse como tal en los hoteles pida usted toallas blancas

Voz 2 00:25 no no es bueno grabadora de destrozar los por ahí ya no pero es verdad que lo lo excéntrico es llamativo debíamos comportarnos como tal aunque luego dice pero deberíamos actuar usted podría actuar de esa manera no todavía no me alcanza la fama para ese día tal vez no tenga como noventa y dos podrías

Voz 1995 00:55 bueno vamos a hablar de su nuevo libro pero antes hacen preguntas que usted que una de las muchas misiones es su oficio que la literatura nos ayude a no olvidar el pasado

Voz 0816 01:07 cuando escribo no tengo un propósito determinado no quiero enseñarle nada nadie ni mantener viva la me la historia pero como me interesa tanto la historias termino escribiendo sobre cosas del pasado hice acaso un lector lectores piensan que han aprendido algo Osama enterado de algo que no sabían bueno me siento muy honrada

Voz 1995 01:36 me eran la Historia con mayúsculas es el resultado de la suma de pequeñas historias con minúsculas de relatos de vivencias personales emociones de testimonios escuchen este por ejemplo ya no te daba

Voz 4 01:49 si uno puede ha sido muy cerebral y habría suicida de anterior objeto para que si todo lo que uno estimaba Se había perdido hasta es la noticia de que el chileno que que escribe poesía baja preparan una expedición para Chile

Voz 5 02:08 en el año mil novecientos treinta y nueve al terminar la Guerra Civil miles de españoles

Voz 1995 02:13 Estados se hacinaban presos en campos de concentración franceses su única esperanza de abandonar los estaba a bordo de un barco que prometía llevarles hasta Chile estaba lejos

Voz 5 02:24 para ellos José un español época eso era exactamente el fin de agudo

Voz 1995 02:32 cuántas personas iniciaron esta travesía que se prolongaría a lo largo de un mes hasta tocar finalmente tierra en Valparaíso empezaban una nueva vida lejos de los campos será ver lejos de quiénes habían sido estas esta aventura estaba la iniciativa de un poeta chileno al que nuestra guerra había conmovido profundamente un simpatizante con la causa republicana llamado

Voz 6 02:51 Pablo Neruda traidores mirad Nekane irá a niña rota de cada casa de metal ardiendo lo de este barco pecho

Voz 1995 03:09 esos más de dos mil personas esos más en dos mil historias personales no está entre los episodios más conocidos de la guerra nada menos no estabas dicho de que la autora en lengua española más vendida del planeta el escrito sobre él

Voz 3 03:22 podría cambiar esa historia

Voz 1995 03:25 largo PETA lo demás es el último libro de Isabel Allende arranca en la Guerra Civil española se prolonga durante medio siglo

Voz 5 03:32 la historia de Chile y la Historia

Voz 1995 03:34 España

Voz 5 03:35 es conocida Isabel del Vinci

Voz 0816 03:38 sí yo creo que es más conocida que en España porque los navegantes del Winnipeg su de sandía antes dejaron una huella profunda en la cultura chilena en la sociedad se integraron completamente se hicieron chileno Se casaron con chileno hizo antes la canción

Voz 7 03:57 todo tan importante para nosotros esa conoce la historia bien yo estoy completamente usted cómo entró en contacto con ella

Voz 0816 04:04 pues era muy chica en la casa de mi abuelo había visitantes que eran españoles republicanos que llegaron en el Winnipeg pero yo nací así después de que llegó este barco así que no me interesó la historia mayormente pero más tarde en mi vida me tocó trabajar de como secretaria las Naciones Unidas y mi jefe era Carmelo Soria uno de los refugiados que posteriormente fue asesinado por la dictadura chilena de una manera brutal un caso muy conocido también en España pero muchos años más tarde en los años setenta cuando yo misma vivía en exilio en Venezuela conocí a Víctor Pay que era otro de los refugiados del Winnipeg que había salido al exilio por segunda vez después del golpe militar

Voz 7 04:50 y él me cuanto la historia es el primer sus escribe sobre la Guerra Civil española

Voz 0816 04:55 mira no habría escrito nunca sobre la Guerra Civil española porque es un tema que se ha tratado tanto la gente que lo ha vivido la gente que es son son de aquí es que han escrito cientos de cientos de libros al respecto no me corresponde a mí hablar de eso solamente que el tema de la Guerra Civil para poder explicar porqué salió a ese medio millón de refugiados hacia Francia porque Víctor tuvo que salir su familia y que desembarcaron en el Winnipeg que llegaron a Chile para poder explicar eso tuve que entrar en el final de la Guerra Civil

Voz 1995 05:31 es casualidad que en un contexto sociopolítico como el que vivimos el mundo con la inmigración los refugiados como noticia diaria desayunamos comemos cedamos todos los días con noticias de tienen que ver con la inmigración con los refugiados es casualidad que usted iba este libro este contexto

Voz 0816 05:48 yo creo que no es casualidad porque llevo tres libros escribiendo sobre inmigración y refugiados porque me toca muy de cerca primero con la experiencia personal y después porque tengo una fundación que trabaja entre otras cosas con programas en la frontera de Estados Unidos con Mexico donde se agolpan los refugiado buscando asilo en Estados Unidos en situaciones humanas también es un tema que está en el aire y que me conmueve mucho el mundo está viendo esta ola de refugiados con un gran rechazo yo creo que el auge de los movimientos nacionalistas de la supremacía blanca en Estados Unidos estos movimientos son como una reacción de miedo contra el inmigrante miedo contra cualquier cosa que sea diferente Estados un país formado por inmigrantes todos los que viven ahí viene son inmigrantes menos aquello nativos americanos que estaban allí antes que llegaran lo primero de inmigrantes Inglaterra sin embargo cada oleada de inmigrantes que ha llegado es mal recibida ataques integra y ahora nos toca a nosotros los latinos

Voz 1995 06:59 Isabel Allende tiene un libro eso ya encima esos un acontecimiento literario es un libro donde cuenta parte de una historia una historia que como bien cuenta ya nos han contado tanto que ya apenas sabemos qué ocurría

Voz 3 07:10 vamos a seguir hablando con Isabel

Voz 1995 07:18 veintitrés novelas traducidas a cuarenta y dos idiomas más de setenta millones de dólares vividas estadísticamente se está usted en casa mira en la estantería es explico estadísticamente es muy probable que encuentre un libro de Isabel Allende La casa de los espíritus de amor y de sombra Eva Luna Paula es decíamos antes es la autora en español más vendida del planeta interminable lista de reconocimientos sigue sigue creciendo en hace apenas unos días recibía el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino concede el Ayuntamiento de Barcelona Si que enhorabuena Isabel

Voz 0816 07:50 muchas gracias es un premio importante para mí porque como he escrito mucho a novela histórica siempre me queda la duda lo hice habían a una investigación profunda cada vez pero uno puede equivocarse doce ese premio también hay historiadores jemer jurado doce

Voz 2 08:07 me me honra mucho el responsable es responsabilidad si vamos a presentar esa

Voz 1995 08:14 adicto or pay usted dedica el libro a uno de los ocupantes desembarco contó él personalmente muchas de las historias que sucedieron a bordo desembarco de Winnipeg Víctor Page falleció a finales de año pasado pero esta es su voz este a su voz recordando precisamente ese recibimiento

Voz 9 08:29 la gente el pueblo los campesinos en fin salieron

Voz 10 08:34 a nuestro encuentro y no se encontraba encontrado en lo saludaban con banderas en fin de que mira Irán fue un espectáculo muy muy gratos muy grande

Voz 3 08:43 largo Peter lo de la historia de viaje transatlántico organizado por Pablo Neruda

Voz 1995 08:48 qué hace ahora ochenta años permitió dos mil doscientos exiliados españoles republicanos rehacer en Chile sus vidas truncadas y entonces por la por la Guerra Civil

Voz 2 08:58 teniendo como se nos contó a mucha importancia

Voz 1995 09:01 vida política la vida pública y la cultura de de Chile siempre fue así se recibe tradicionalmente bien a los inmigrantes en su país

Voz 0816 09:10 se reciben sin hostilidad pero no un país de grandes inmigración queda muy lejos Chile antes quedaba todavía mucho más lejos en el mundo recién ahora estamos recibiendo olas de inmigrantes que vienen de Venezuela

Voz 11 09:26 con vía de Haití Ecuador del Perú

Voz 0816 09:30 pero antes no es un país bastante cerrado de manera que era todo una noticia la llegada de estos españoles pero también Chile había seguido de cerca la Guerra Civil y había mucha simpatía por la causa republicana también mucha antipatía porque los partidos conservadores y la Iglesia católica se opusieron tenazmente a la inmigración porque decían bueno van a llegar a estos criminales ateo violadores de monjas a cambiarnos la sociedad bueno llegaron realmente cambiaron la sociedad para mejor no era lo que estaban esperando en gente maravillosa

Voz 1995 10:05 hablamos hablamos en pasado pero estoy pensando en todos los Winnipeg que está ahora mismo recorriendo el Mediterráneo también incómodos

Voz 12 10:14 de acuerdo la ola de exiliados de

Voz 1995 10:16 venía a Suecia me a cual

Voz 12 10:19 qué te mete incluso ha trabajado con algunos de ellos me daba Chaves cuando les daba mucha pena de los suecos intentando buscar parecía la poca comida que estaban acostumbrados en su país me daba una pena verlos ahí intenta entrar el oso algo así que entonces no había ahora ha cambiado todo periodos

Voz 1995 10:38 pero esa fíjese que estoy pensando de Chile a Suecia mi abuela esa fueron extremeños trabajará a Mallorca cuando dijeron mi abuela que se iban a a Mallorca mi abuela les dijo a mis tíos y a mi padre pero viendo trabajo en España porque os vais al extranjero porque señoras inmadura que sabía yo claro la distancia entre Chile y Suecia

Voz 0816 10:59 era inimaginable en aquella época era inimaginable mucha gente no podía ubicar a Chile en el mapa celeste en el barco les explicaron más o menos como era Chile Pablo Neruda escribió una carta que en qué les dice que que Chile es un país dónde vamos a trabajar en un país de Ferson donde nace da fácil que la tierra generosa cuando uno la traba les advirtieron mucho los chilenos eran muy sobrios que iban a pasar pobreza aquí de manera que se llevaron la gran sorpresa del recibimiento que tuvieron

Voz 1995 11:35 usted empieza esto es una leyenda no sé si vamos a una usted empiezan los libros el ocho de enero no anda la verdad

Voz 0816 11:42 por qué necesito tener un momento para empezar disciplina más que otra cosa

Voz 1995 11:47 es más este sábado con los Reyes

Voz 2 11:50 los Reyes Magos ya lo piensan

Voz 1995 11:53 el ver estando ahora en junio mayo perdón dejarlo que sea palo próximo de enero no no perderlo en planta que da así que ese es el día bueno porque acaba las la la no se acaba nunca el veinticuatro el XXIII ya está entrenando y hasta después de los Reyes y no da palo el ocho en esos días fantasma sigue haciéndolo el próximo ocho de enero petrolífero

Voz 0816 12:17 hay que hay que es un día de invierno entonces en un día de recogimiento no no te vas a ir de vacaciones dio a ir a la piscina ni ninguna cosa deja claro es es perfecto

Voz 1995 12:30 el el próximo ocho de enero a usted libro empezó

Voz 0816 12:33 eso de enero empecé algo pero no pude seguirlo porque he estado bueno parte se murió mi madre se murió mi padre murió Víctor Pei ha habido demasiadas pérdidas en mi vida recientemente en estos meses por ejemplo la muerte de mis padres implica estarían dando Achille deshacer su departamento sus cosas es muy triste ahora voy a Chile el jueves ha pasado mañana mañana voy a Chile a echar las cenizas de mis padres al mar son todas estas cosas van quitando energía para la escritura pero como ya lo tengo empezado el próximo ocho de enero ya ya sé para dónde voy

Voz 1995 13:13 así que de hecho no es que estaba pensando es es decir de lanzar las cenizas de sus padres al duro hablamos de de los libros del éxito de de Isabel porque muchas esos libros han tenido adaptaciones audiovisuales de amor y sombra por ejemplo

Voz 13 13:28 yendo al a Chen Jin estoy bien hasta que en inglés

Voz 4 13:37 acaso resto estamos Sacyr como es no este junto el resto de nuestras vidas

Voz 1995 13:46 ha dicho con esa voz en inglés está fantásticamente que yo ya no sé si hacen libros para que lo hagan la serie o hay muchas veces uno tiene la sensación de que gente que hace libros para ver si alguien le compra de los derechos hacer unas era bueno

Voz 0816 14:02 no es mi caso para nuestro caso para nada es difícil que a uno le hagan una serie los contrato de de cine y de televisión son draconiano hay además fuera de que tienen mucho donde elegir muchas veces yo no he querido firmar el contrato porque me pidan no solamente pidan son contratos sin término por ejemplo para siempre

Voz 12 14:27 pueden hacer lo que quieran lo pueden hacer con el libro firmado un contrato de evolucionar en la forma que ellos entre bueno pero cuando tu firmas para para late

Voz 0816 14:37 la visión ello se toman el derecho a hacer con eso lo que quieran hasta hasta dibujo animado lo que quieran y por tiempo indefinido como firmar ese contrato no sólo eso sino que toman posesión de los personajes de manera que si yo quiero volver a usar un personaje mío o no tengo derecho lo tienen ello

Voz 2 14:59 no firme no no no no no no podemos firmar

Voz 1995 15:02 abogado ahora mismo ya ya abogado ya definitivo luego tenemos una baba muy bueno también tiene caraza no firmamos ese tipo de de derechas los protagonistas el libro llegamos a ellos son vistas a Bruguera el propio barco y por supuesto el poeta Pablo Neruda cuya presencia en el libro empieza en la portada largo PETA lo demás es un trocito de un verso extraído de un problema que Neruda exhibió precisamente desde el exilio Chile narco PETA lo de Mari Nieves el propio Víctor P hablaba así de papel de Neruda en esta historia

Voz 14 15:33 del mes de haber coordinado por haber luchado porque hubo gente mucha gente que no quería que se ponía infiel con una tenacidad digna a decirle cómo es de las personas libertad entonces en el viviendo tuvo el coraje seguir existiendo y lograrlo es el que

Voz 1995 15:53 desempeña Neruda que consiguió el nido consiguió el barco porque se empeñan en Neruda en ese rescate

Voz 0816 15:58 porque amaba España con todo el alma escribió un poema que se llama España de corazón el que tenía amigos españoles intelectuales artistas poeta amigo de Federico García Lorca de Machado la la tragedia de la guerra civil lo afectó personalmente escribió sobre eso y estaba pendiente por eso para salvar a gente que conocía también logró que el Gobierno recogiera a estos inmigrantes el Gobierno les dio instrucciones de traer gente

Voz 9 16:29 que no tuviera ideas

Voz 2 16:33 le suele decir ideas gente de cine

Voz 0816 16:40 para que no me vengan aquí a revolver hay gallinero Neruda escogió obreros especializados que pudieran enseñarle a los chilenos sus oficio pero también muchos intelectuales poetas artistas músicos gente que que aportó tanto a Chile

Voz 1995 17:00 a ver si cada capítulo con unos versos de del poeta en eluda usted lo conoció personalmente

Voz 0816 17:05 siglo conocí no no puedo decir que fue amiga de Neruda pero lo conocí y tengo una anécdota con él que bien linda yo escribía una artículos de humor en una revista femenina yo me creía una gran periodista en aquella época con esa arrogancia la juventud no Neruda llamó a la editorial y pidió que yo fuera verlo esto fue en el año setenta y tres poco antes del golpe militar en invierno

Voz 11 17:27 no Neruda vivía en

Voz 0816 17:30 la negra estaba más o menos enfermo pero estaba bien yo fui desde Santiago en Mi Citron ETA haber a Neruda con la idea de que lo iba a entrevistar me recibió con Samos una coordina chilena vino blanco después le digo bueno don Pablo yo estoy lista para la entrevista me dice quiero entrevista yo no me dejaría entrevistar jamás por Tim hijita tú eres la peor periodista de este país te pones siempre al me dio la noticia eres incapaz de ser objetiva yo estoy segura que sino tienes una historia la inventan por qué no te mueves mejor no te pasa para la literatura donde todos estos defectos son virtudes podía haber hecho caso pero pasaron muchos años antes

Voz 2 18:14 dir no pusieran pero qué buen rollo sea sea

Voz 12 18:18 tampoco lo que pensaba no no no no les gustaba

Voz 1995 18:25 tenía razón tenía razón como aperitivo

Voz 0816 18:28 esta admito que yo era pésima pésima yo cierto mentía mucho siempre no sólo para el periodismo

Voz 1995 18:36 me ha estado dando estoy ideas que ponerse es que bueno no sé lo cierto es que la figura de Neruda en estos tiempos está siendo discutida ahora en El Periódico leíamos en el mundo la entrevista a usted en estos tiempos Neruda esta siendo muy muy discutida y usted está al lado de quienes quieren separar el el juicio a la conducta del autor está siendo repudiado por haber abandonado su hija por haber admitido al menos

Voz 0816 19:04 en su memoria admite haber violado a una persona

Voz 1995 19:07 a una persona usted está a favor de separar la obra del artista yo creo que deberíamos tener ya una posición sobre eso porque cada vez más vamos a conocer más detalles no solamente sobre Neruda sobre músicos

Voz 0816 19:20 excéntricos pintores

Voz 1995 19:22 los científicos también

Voz 0816 19:24 qué iban a hacer solamente los artistas los creadores vamos a tener que analizar la obra de todo lo que se ha hecho en el mundo separar al autor de la obra porque si no nos quedamos incultura no quedamos en nada quién se salva quién quién quién puede tirar la primera piedra quién está libre de toda culpa

Voz 1995 19:47 bueno es una reflexión que junta a Neruda con Michael Jackson con con algunas de las mentes más brillantes del planeta el caso horas yo comprendo que

Voz 0816 19:58 Uria Alan Michael Jackson son personajes muy controversiales hay un gran repudio por lo que ellos son como persona pero no puede negar su valor artístico como como va a negar lo que hizo Michael Jackson

Voz 1995 20:12 bueno hablemos sobre yo creo que tenemos que hacer una terapia común sobre sobre asuntos tan turbios como esas la buena noticia nuevo libro Isabel Allende se titula largo PETA lo demás es un relato novelado sobre la experiencia de aquellos exiliados españoles que llegaron a Chile en mil novecientos treinta y nueve abordo de un barco fletado por Pablo Neruda una historia no muy conocida en nuestro país pero que dice mucho vamos a terminar escuchando a uno de aquellos viajeros

Voz 15 20:38 el PP es un recuerdo lejano que para mucha gente no dice nada pero para los que tuvimos ahí dice mucho a pesar de las incomodidades del dos turnos para comer de los apretones para dormir de la litera en el tercer piso de arriba de la falta de asientos de la comida con lente es todo el viaje a pesar de todo

Voz 16 20:58 es una maravilla

Voz 2 21:01 largo pétalos de Isabel I un verdadero placer sí simas gracias por estar hoy con nosotros si Dios quiere en general por haber hecho tan feliz para verbos y no tanto por por habernos hecho mejores

Voz 16 21:16 ahí está ah eh