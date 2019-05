La Vida Moderna es ser el primero en comentar "pole" pero llegar tarde al trabajo

Voz 1 00:00 fin no sé cuánto lleva lo que circo

Voz 3 00:32 sí

Voz 4 00:35 es verdad eso uno termina nunca acelera

Voz 0470 00:38 eh

Voz 4 00:38 ya no he vuelto posó cuando David

Voz 1194 00:51 círculos sería bonito que fueron show existe en nuestras mentes huyó que nunca nunca se va a llevar a cabo pero todos fantasía hemos como ese no Dios mío esa puede ser la mejor noche de mi vida

Voz 0470 01:08 oye si hoy nos han mandado otro briefing e imponen mención veinte segundos pero ya llevamos veinte segundos sobre la segunda son diferentes no están entrando a ver venir venga recortan más el tiempo Fatah inmensas Narro mencionarlo sólo tres veinte segundos provocan

Voz 0759 01:23 transpiración aspiración publicitarias que nos paguen por no decir cosas

Voz 0470 01:26 claro pero es que poco a poco podamos seguir con por no meternos con Marc eso es una marca por no hablar de ella y eso sería lo podríamos conseguir si queremos eh por favor eh Llanos han mandado un briefing que ya directamente es dice mientras círculos

Voz 1 01:42 el espectáculo

Voz 4 01:46 que pasado el escenario B pero que ha pasado Vitra el espectáculo en el que Ignacio tienen el mismo te lo sabría explicarle empecé a ser cosas que Gianni recuerdo que la gente me veo en el suelo que habían perdido la vertical del tenista a cuatro patas eh yo creo que no tu sobrino

Voz 0470 02:14 he oído como si de un caballo

Voz 4 02:17 por cosas de la mochila me fui para atrás la silla no está

Voz 0470 02:20 eso sí que están adelgazando tanto que él no es consciente

Voz 4 02:22 y los que ha perdido le pasa como a los adolescentes

Voz 0470 02:25 que cuando su cuerpo al revés tienes un cuerpo nuevo tiro rasante que mueve como si pesará lo que pesaba hito ya que mentalmente sigo pensando siento tiene claro claro ejercen la fuerza de ciento diez kilos pero pesa noventa y cinco claro no calculó bien ahora mi agilidad claro la agilidad de traición tiene que tener cuidado eh también ayer si fue dentro de lo patético dice que estamos diciendo sí

Voz 1194 02:55 tras Circus Circus así que pide clemencia tenemos veinte segundo Villamor

Voz 0470 03:00 tres minutos cada vez que cuanto más hablamos de ellos menos gente va gente devolviéndole al centro pero es que dicen culos en el ojo de falta

Voz 4 03:12 no no que me estoy rehaciendo meter

Voz 0470 03:15 Miro círculos porque he dicho no mira de de Duran Nitro círculo parece un espectáculo de Podemos al principio

Voz 1194 03:21 mantiene metros Circus el nuevo nombre de cuando se refunde Podemos

Voz 0470 03:26 viento Circus ministro dice ojos mitra Circus el espectáculo para flipado como vosotros ya insultando e una España es también nosotros iremos en patinete con Carmina falta

Voz 1194 03:37 hostia Carmena se apuntarán Nitro ahora ya no atacar

Voz 0470 03:41 como banda de Obama de sus desfases el soul imagínate a Carmen ahora haciendo parapente y aterrizando en el Ayuntamiento igual no me voy nada pues es la meta de julio en Barcelona en Madrid pues hasta poco más ahora que les a nivel publicitario porque también veinte segundos ha sido muy bien hemos dicho cosas hay otros Circus venga a tope con vosotros que no pare nunca dónde irán luego en otros países

Voz 1194 04:05 qué sabe usted existencialista ya

Voz 0470 04:08 dónde está esa gente de ahí Dolls

Voz 1194 04:10 de por dónde deambular en acróbatas y motoristas volverán y cada uno irá en un sentido hacia el mundo como los antiguos cristianos

Voz 0470 04:19 los artificiales si llevando

Voz 1194 04:22 cuando la acrobacia la bola jacobeas es las harán en esta fecha hiló cada uno por rincones del mundo de les lleve a cada uno sumó su propio camino explicarán cómo fue Shaw

Voz 5 04:32 uno llegará a la Antártida de perdiste aquella noche narrará se crearán leyenda

Voz 0470 04:38 qué llevas a la mano perdona es que este así

Voz 1194 04:41 pero es que si no me lo dicen me me olvido Tom calen Tom calen que me asustó el cabrones antes en el baño en calen el sueco

Voz 0470 04:52 además contamos la verdad ni de con Toni Garrido

Voz 1194 04:55 con Toni Garrido

Voz 0470 04:58 día más componiendo programas de la SER durante seis años

Voz 4 05:01 no terminados y el resto de compañeros y de programas de esta cadena no no lo acabo

Voz 1194 05:07 no la UVI ubicuo todavía Page medió en su total

Voz 5 05:10 algo yo de la puerta del baño que lo confunde con con con Smith el de Podemos elevó el de Vox

Voz 0470 05:17 con con Ortega Smith con Ortega Smith que se dan una idea es que estoy muy bien no sé muy bien en qué espero la presencia no son dos estilos distintos pero a lo largo de la meten los derechos que lleva pistola al otro no hoy me ha parado la Policía Municipal Bravo

Voz 1 05:43 a vivir de esto

Voz 0470 05:45 no no no hoy no da para tanto a chistes sólo me han advertido que no es cierto que no se podía hacer nada de lo que había hecho todo eso que has hecho no se puede tolerar lo que nota yo creo que ya se nota están más fuertes en lo amparados dos policías municipales se están cuadrados K

Voz 1194 06:02 ya han quitado los disfuncionales claro

Voz 4 06:05 con Carmina con la policía claro que acogía a cualquier rival bailando el Bayern

Voz 0470 06:14 decían muy bien para la policía que es que el de ayer a hoy todo lo Cuqui sólo acaba los más graves que flipado a las poesías que ponían en

Voz 0759 06:25 los pasos de cebra cookies que ponía a Manuela personalmente

Voz 0470 06:28 sí sí sí llores y no puede en ellas

Voz 0759 06:31 os hará todo eso son frases de Primo Rivera aquí el muñeco de los semáforos sale con la podía fuera

Voz 1194 06:44 que ahora estamos viviendo eso un coche de Sarkozy así casi porque no sabemos de dónde nos va a caer la hostia claro

Voz 0470 06:50 la encuadrar los policías ahora vale ahora el programa moi bueno es que ya yo ya tenemos casi pantalón pero hoy tira para que ve lo que pasa suele contar porque la gente piensa que cuando se humilla alguien que hace bullying no pasa nada

Voz 1194 07:04 y mira me habéis convertido

Voz 0470 07:09 sabes que sabes que yo haré cogió miedo a los monólogos sin miedo claro porque porque había otra totalmente lo gracioso que no me Moralo

Voz 0759 07:18 no

Voz 0470 07:23 ya lo mismo que el dueño con él

Voz 1194 07:25 hemos institucionalizado ya he visto una noticia subiendo

Voz 0470 07:28 porque yo sigo buscando noticia pero luego no las hago porque me da miedo

Voz 0759 07:30 tiene la mirada la la la la moral conmigo

Voz 0470 07:33 perrete que la han calentado no ya no ya no quiero ser yo quiero seguir haciendo cosas guay pero

Voz 0759 07:37 que le vas acariciar y cerrar los ojos Charo porque

Voz 0470 07:39 nunca antes en trámite pasa eso con la monólogos intentemos algo parecido

Voz 1194 07:43 es gracioso sería como eso es verdad que

Voz 0470 07:47 derrotes volador aéreo confunde derecha izquierda y provoca un accidente a falta echarle el pero no puedo hacer nada chaleco de controlador nada solo

Voz 1194 08:00 noticia estuvo en otras épocas

Voz 0470 08:02 hubiera sido hombre vamos a eso tiene

Voz 1194 08:08 estará informa Sara está con confianza

Voz 0470 08:10 confianza ya yo no estoy confiante como en triplista que ya no tengo la muñeca fría claro entonces nada pues ya está un controlador aéreo confunde derecha izquierda

Voz 0759 08:21 es el primer chiste que te viene a la cabeza por qué no existe intentan intenta buenas muere poco a poco cogiendo a apoyarle

Voz 0470 08:30 no pesa ninguna es que no me atrevo a veces lo primero que te

Voz 0759 08:33 en al

Voz 1 08:35 todos somos tus amigos David

Voz 1194 08:38 el dato fue voy a hacer un símil una analogía imaginemos todos ahora que somos prostitutas e en la en la primera noche de un jovencito

Voz 0470 08:50 tenemos que ayudarnos tenemos que ayudarle es que no había otro mejor además no lo sé hacia haría yo para empezar algún sitio así de actualidad una analogía de derecha izquierda o densa ahí lo tienes ahí está ahí está ahí

Voz 0759 09:05 derecha izquierda

Voz 0470 09:07 a medio confundo derecha izquierda y provoca un accidente como los votantes de Madrid

Voz 6 09:22 no

Voz 4 09:27 me estoy cogiendo confianza hay que recuperarla igual mañana o el lunes tendones porque ya el dueto con Manuela Carmena no va a poder ser

Voz 0470 09:35 eh jode muchas gracias ella lo agradezco mucho el lunes poco a poco voy avanzando por lo pronto quiero agradecer en una plaza ahora con que también moderna al ahí empezamos

Voz 0759 10:18 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicen

Voz 0470 10:21 de de los de Del Bosque vida moderna

Voz 8 10:32 dentro

Voz 2 10:34 hola buenas noches le atiende

Voz 0759 10:37 sí

Voz 4 10:57 todo barro e inteligente

Voz 1194 11:01 pusieron Ángela llegamos a ser de cualquier forma

Voz 4 11:03 que me cuesta a mí poner un huevo debajo de la palma de la mano

Voz 0470 11:06 serlo para aprovechar este momento pero lo ha roto demasiado te va a costar comerte lo eh es que no es bueno ni hay en su justa medida ya llega ya el otro día del huevo cocido no pero sí los huevos

Voz 0759 11:23 pero una vez más desde el año cincuenta y seis una

Voz 0470 11:26 es el momento perfecto para una bandera de España la clava la imagen de posguerra eh ya Pablo se niño canario comiendo su hueco con cáscara el motocarro así se recibió a los españoles en Canarias no habían huevos huevos cocidos sí que habrá de los de los guanches ya también huevos no

Voz 1194 11:45 a eso bueno te podría hablar sobre el tema horas y aquí no lo sé quejaba una vía a Canarias porque había muy poca cosa de verdad

Voz 0470 11:58 que no me comen los guanches

Voz 1194 12:01 pese sobre todo me imagino pese huevas de peces

Voz 0470 12:06 la pero sin fíjate

Voz 1194 12:08 hasta que sí bereberes quiero decir arma brillos

Voz 0470 12:15 siguen mientras cuenta esto sigue la idea preciosa vamos con la yema vamos con la quinta claro que sí el la nueva radio eh nada Nui barría la gente empieza por debajo del Premio Ondas la gente ya irónica vaya un premio

Voz 0759 12:32 dentro poco a la gente ya están todo el rato

Voz 1194 12:36 todas ratos de toda la vida moderna la camisa para nosotros es muy de mendigo también si te la encuentras ahí como de la capilla

Voz 0470 12:44 muy obvia ya te dije no todavía no

Voz 1194 12:46 yo quiero hacerme el guay pero sigue siendo obvio Saint-Denis a Brian Michael Jordan Kevin Durant

Voz 0470 12:55 siempre te lo aclama

Voz 0759 12:57 la la la que hay de oferta que tira la gente a la que tiene que ir más a Corbalán

Voz 0470 13:07 hoy es el número quinientos cincuenta de la vida moderna llevamos ya aquí tampoco y tampoco que eso quinientos cincuenta haciendo aquí chorradas como calibra que si lo piensas fríamente cinco seis años ya quién iba cogiendo que une pensarlo ya se ya que en la punta besa y seguimos aquí repetía enfadar no estar aquí me cago en la radio odio la radio

Voz 1194 13:29 que no venimos a eso pero nos damos cuenta del el trauma que llevamos encima

Voz 0470 13:34 ya están aquí quinientos cincuenta problema después sin faltar uno porque porque son como como dos rejones quiero pedir un aplauso para Ignatius

Voz 1 13:44 viene dado el somos

Voz 0759 13:50 así lo político bien

Voz 0470 13:54 entonces se queda solo no

Voz 0759 13:56 área de Madrid porque no es sólo promocionó mira para no se queda sólo nos queda Mérida en Madrid la promoción hecho

Voz 0470 14:04 esto que se cae la verdad es que claro

Voz 0759 14:07 es que estamos en si lo tenéis vosotros desde las elecciones del otro día que ya como yo ya leído varios artículos ya en mi terraza de oler a España a leer no haberlos columnista

Voz 0470 14:19 con las con con la tumbona nación

Voz 0759 14:21 están los analistas serios no como nosotros hay como una especie de punto en común entre todos de que se ha acabado un ciclo probablemente un ciclo si lo que decía el Guardiola tocar un ciclo que probablemente empezó el 15M

Voz 0470 14:38 bueno de hombre que actuar esta noche eso te lo cuenta vez no la noche del quince cuando las anécdotas de David nota de cómico ya el quince N dos mil once creo recordar que era eso es actuamos Castelo yo

Voz 0759 14:55 desde que fueron doce efectivamente

Voz 0470 14:58 teme el día con gente que había en la calle en la historia de España teníamos una actuación en doble pues nada había gente que había compran entradas y no fue porque era como nota Gasol era desarme Galileo a la una inmensa a la una y media la vayan y nos presentamos allí cacelito yo no dijo Domingo dice hay cuatro

Voz 1194 15:13 veremos contradictorias es eso como un hecho público Losada fastidiado

Voz 0470 15:18 efectivamente yo actúe el día del ocho de mayo tiene que ser

Voz 1194 15:21 no tiene que ser en mi sección todo esto

Voz 0470 15:23 yo la verdad lo pregunta que me encanta luego pondremos a mares

Voz 1194 15:29 volar bueno un apunte no nota de marzo jornada feminista un día para el recuerdo llegó al virus Station coge el micrófono primera frase hay Muchachito

Voz 4 15:39 mañana te lo desarrolle

Voz 0759 15:44 yo tengo yo tengo de Telecinco Yo hice un cinco a las diez de la noche ya había cero personas viendo como cero cero persona viéndolo por qué porque no todo estaba Rosa de España cantando la final de Europa tengo el récord a la baja en el pretende pero bueno

Voz 1194 15:59 pues a través de repente ha salido aquí un tema jugoso sí sí sí

Voz 0759 16:03 esta esta guante serias pero bueno hay hay como una coincidencia entre la gente dicen sacaba un ciclo parecía que sí que los que la nueva política pero es verdad que ha salido Podemos ha hundido un poco Vox incluso ciudadanos aguanta a medio ahí como puede pero bueno como que sea cerró un ciclo ya han ganado los de siempre no quiso un poco la sensación que hay por eso necesitamos asideros morales porque hemos estado cinco años en campaña llevamos cinco años en campaña estos cuatro son un poco más tranquilos que no no parecer pero bueno

Voz 0470 16:32 no parece necesitamos volver a lo de siempre

Voz 0759 16:35 cómo volver a la belleza de la cotidianidad les llega perdona el de Fray Luis de que descansaba vida no del que huye del mundanal ruido pero yo en este caso propongo que volvamos a los referentes joder lo que nos une

Voz 0470 16:53 siempre dándole al lo que van a Del Bosque

Voz 0759 16:58 a las grandes respuestas días todos sus las grandes respuestas

Voz 0470 17:08 cómo maneja hará quizá la gente como como quién ve quién vea un ilusionista

Voz 0759 17:13 Ballan de la radio Juan Carlos Monedero Juan Carlos Monedero que se ha tomado muy bien la derrota deportiva de la izquierda siempre analizando fríamente vamos a reunirnos todos lo hablamos perdió tengo aquí una navaja

Voz 0470 17:28 el cuello porque total no puedo hacer más daño

Voz 0759 17:31 la poniendo un tu emisora pues vamos para allá porque no índice Monedero y las cloacas convencieron a Errejón para que rompiera Podemos la ambición ciega y metió en esa aventura

Voz 9 17:40 para Manuela Carmena con la que habíamos unido a toda la izquierda en Madrid conclusión sube el PSOE y la derecha recupera Madrid te ha merecido la pena Íñigo

Voz 0759 17:49 pero bueno estoy vamos si hubieran hecho el final de Juego de tronos con este claves hubiera mejorado la serie

Voz 0470 17:58 hacia la pena

Voz 0759 17:59 por ahí va por ahí va la gran respuesta de Ángel Sanchidrián que mira al apoyarlos para mi programa la nueva moderna Lou lunes por favor la coma del vocativas te ha merecido la pena

Voz 1194 18:11 la coma Íñigo

Voz 0759 18:14 la coma del vocativas no tiene ideología política ni entiende de intrigas políticas la coma del vocativas sólo desea un futuro mejor para todos los hispanohablantes

Voz 1 18:29 Ivo

Voz 0470 18:32 yo he roto amistades por esa Godoy claro es que es incómoda parece que lo estoy diciendo Manuela Carmena

Voz 0759 18:36 exactamente exactamente esa coma es muy importante

Voz 1194 18:39 vuelvo a lo último que nos queda

Voz 0759 18:42 queda es el asidero pues hablaba de asideros necesitamos asideros morales para no perdernos en estos tiempos pantanosos ven vamos con un clásico de la grandes de respuestas que es la faltada por qué si la mejor la mejor porque

Voz 0470 18:54 bueno cuarenta de respuesta también la mejor la que te viene como cuando granizo en agosto claro

Voz 0759 18:59 qué ha pasado yo de repente ese te inunda la terraza arrobas y Sekulic seis guion bajo está bordeando el describe a bueno ni siquiera escribe a él escribe sobre Dallas es un personaje que tampoco leve

Voz 0470 19:17 sí armas de lo mejor

Voz 0759 19:22 Dallas estás saliendo en la tele diciendo que vas a salir en el concurso de Tele cinco es verdad parones Carrascal y el propio Dallas claro será interpelado y contesta que pruebas de eso que concurso que este chaval entra todo porque te pone tan contento Gara si viene la gran respuesta de arroba Carrascal XXII que concurso el de levantarme la apoya

Voz 0470 20:02 lo que tú decías la tradición la tradición la tradición los asideros morales se ha hecho eso en el instituto si youtuber también también

Voz 0759 20:11 es la forma más barata de humor junto con qué te digo yo la cámara oculta se dejó de youtubers al es una devorado por su propia gracias una forma muy barata muy divertida vamos con una especial de respuestas the Life a esa gente a la que apoyamos hubieramos que son los reporteros que van con el poder siempre esos riesgos en este caso dos reporteros de televisión autonómica especialmente las que se comen unas de esos niños racistas en piscinas gente que lo pasa mal

Voz 0470 20:42 ese niño en sabrán presentada por Youtube Tube

Voz 0759 20:44 yo tuve la gente que mejor con los España son los reporteros de verdad tendrían que hacer un congreso anual es decir él está el debate de la nación repostero de verdad sabes

Voz 1194 20:54 cuál es el pulso del pie de la calle

Voz 0759 20:56 vamos a empezar por Ultramar por porque no vamos a Méjico allí también se vive con pasión el fútbol se estaba antes de jugar un partido importante Un reportero decidió que era muy buena idea que abrimos una especial grandes respuestas in the life con los putos niños o niño muy gracioso aquí vienen a vernos nos hacen gracia pero también te puede arruinar la vida Vamos a ver al reportero mexicano reaccionando muy a tiempo además eh muy bien

Voz 10 21:19 si bien vienen tigres a gritar a ver dos y bien tigres tuvo la gritar para imponer condiciones que me chupa cuerpo eh

Voz 1 21:30 el micro

Voz 4 21:32 al movimiento magnífico y rapidísimos

Voz 11 21:34 qué es lo que me dijeron que mi héroe

Voz 0470 21:38 Murcia el niño y espera esto lo típico

Voz 4 21:41 dice ganar algún cántico hará dirá

Voz 0470 21:44 en general alguna canción de los Boy Scouts que el padre del niño

Voz 0759 21:50 Moltó donde habrá aprendido eso

Voz 0470 21:52 nuboso canción de misa e tendría sentido hecho yo creía cuando me chupa

Voz 4 22:01 Ros huevos por delante y por detrás sobre todo momento de radio Premio Ondas dos mil miremos por este programa

Voz 0759 22:19 los niños de los reporteros fiesta de la final de la Copa del Rey que fue el otro día en el estadio del Betis en Sevilla de carpa del Barcelona repostero de Gol Televisión grupo grupeta de de chavales del Barça que vais a ver si ganamos típica pregunta de

Voz 4 22:37 bueno al al río ya parece un puto niño afortunadamente ya pizza la adelante

Voz 10 22:46 el problema ahí la fiesta esta noche por Sevilla Córdoba se alía vamos vamos

Voz 6 23:01 pero

Voz 4 23:02 hecho siendo quién es ese niño a mí hay una cosa que describe

Voz 0470 23:10 final del Barça diciendo no va por ahí de fiesta y el niño pero Pablo te voy a pedir que lo paso otra vez sé que es imposible ponerlo a cámara lenta es imposible Pablo Pablo él es complicado saberlo otra vez yo quiero que nos fijemos llano en el niño sino en la reacción de los demás de verdad es de profundo disgusto de treinta y pico cuál

Voz 4 23:33 el chaval el Schalke estaba hablando un reportaje hace no no no no cinco chavales del equipo Xavi pero si esto lo vimos entrenador voto niño éste quién lo ha traído ojo el disgusto de los demás de verdad en desolación los capitanes del equipo raro como no habíamos dicho lo de la manada no mire Pablo Laso se dio la cámara lenta eh

Voz 1194 24:08 es así que efectivamente sí si Dios mira mira

Voz 4 24:11 hola lo que es un noi

Voz 1 24:18 sí aparecen Parra mete

Voz 4 24:25 hombre pues hay gente ese niño llegando a La Masia aquí hay seguro que viene de Murcia a Barcelona no sé cómo funcionar

Voz 0759 24:37 la actriz me gusta mucho eso es sobre todo aparte del niño ataques no

Voz 0470 24:42 el disgusto el disgusto de

Voz 0759 24:43 son adultos bien vamos con la última hora en respuesta que se dé tuvo lugar en en la cuenta de Twitter de una emisora amiga porque esto ya que de Hawai errancia da de sí la Cope todo lo dedicamos a lo mismo

Voz 0470 24:58 claro que ahora encontrar puntos de encuentro nuestros hijos de Dios

Voz 0759 25:00 este caso puede ser un buen punto de encuentro me hace mucha gracia porque es la Cope que todos sabemos que es la emisora que pertenece a la Conferencia Episcopal a cien

Voz 12 25:08 todo el

Voz 0759 25:11 buscando tráfico en red con cosas de de Cristo vale esto era Semana Santa no entonces buscando el tráfico y el tipo con esto Atencia sabes que siete palabras dijo Jesús en la cruz descubre das aquí

Voz 0470 25:29 con gritos que hicimos yo no controlo mucho Clive para poner un titular en el que la información para que pinche dentro y además lo

Voz 1194 25:39 ya contabiliza claro eso ya eso ya

Voz 0470 25:42 me ha publicitar el hombre y con una imagen sino una foto de Cristo en la peli de Mel Gibson debe ser sí porque es demasiado Calvario literalmente que es una imagen de la Sábana Santa con lo que sufrió ese hombre por dos otro joder utilizando fíjate en el titular de abajo la sorprendentes y única siete palabras sorprendentes palabras Cristo vaya huevos

Voz 0759 26:06 es que es clip Beit puro y duro menos mal que tenemos a espartanos en las redes en todos los lados que sí hubo uno que no quiso me da igual y te voy a decir yo las que fueron

Voz 0470 26:18 frente desveló las palabras mirar

Voz 0759 26:20 arroba listillo veintidós vamos ya ya el nombre apunta a esta ay Dios mío qué calvario no aprendo

Voz 1 26:32 cómo estás

Voz 2 26:39 aquí

Voz 0470 26:41 no

Voz 2 26:46 el lío

Voz 13 26:55 al lío que

Voz 0470 27:02 ay Dios mío qué calvario no aprendo

Voz 12 27:05 ya habían salido siete había ido Dios mío

Voz 0470 27:10 claro que sí además son palabras del Dios mío qué tal

Voz 1194 27:16 Mario Bravo

Voz 0470 27:19 eso no lo digo yo lo digo fijándose porqué traes hoy apuntes ya bueno es que te trae unas hojas impresas contexto

Voz 1194 27:29 ha subrayado que os lo voy a decir en estos estado desde el lunes las que voy a escribir una novela o hombre tengo idea hasta ahora todo ha

Voz 0470 27:39 pero alguna pues aquí ya hiciese una sección de escritor

Voz 1194 27:43 sí sido esto ya lo he dicho ya lo que hasta ahora era hija mira que a lo mejor una editorial infantil se fija en mí os voy a leer un extracto pero esto ya va a tope editorial Planeta todavía no puedo dijo desvelar mucho más

Voz 0470 27:56 hombre pues antes de la bastante que no más el logro pueden velar esto como Griezmann bueno me voy a ir al bar

Voz 1194 28:07 no puedo decir nada más bueno no lo sé simplemente estoy fantaseando con la maquinaria funcionando esto va p'alante jugó también a lo mejor me estoy pensando la uña rota mi hijo trayectoria la amiga caía ahí

Voz 0470 28:20 el atleta en la uña rota si estás tú eligiendo en cuál

Voz 1194 28:23 yo estoy

Voz 4 28:25 voy a llamar a Juan Cruz a Juan

Voz 0470 28:27 hombre que me asesoren canario que habla como tú vas a ponerte el maestro

Voz 1194 28:32 pero es que luego es también está Dirty Works que también son colegas o La Felguera

Voz 0759 28:38 Felguera Calonge tuvieron la bueno hay hay varios editor

Voz 1194 28:40 Allen interesada e planeta más grande hipócrita es más grande a lo mejor te tratan peor no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no es que no lo sé no lo soy prisa prisa tiene una editorial también sin prisa Alfaguara Santillana

Voz 0470 28:56 Santillana Juanito de niño aquí la de nuevo la de nuestra la Aquila de la casa Santillana Noales Butragueño

Voz 1194 29:07 sí pero espera Anaya Santillana

Voz 5 29:09 cuando el organigrama para venderles libros de texto a los sudamericanos

Voz 0759 29:18 sí bueno es literal

Voz 0470 29:22 veinte literalmente

Voz 1194 29:24 además bueno te voy a decir una cosa y hasta tengo ahora te lo diré un poco más en detalle pero tengo hasta Santillana Santillana se que mira

Voz 0470 29:31 ah pues hay que cortarlo no no no no no lo de sí

Voz 1194 29:34 no no no no lo corto porque de verdad que me interesa porque Santillán no sería una buena porque tengo la novela cositas pequeños guiños para que pueda interesar al mercado latinoamericano también por ejemplo como disculpa Jonas hemos ganado dinero State parada eh yo veía algo hemos ganado bueno pero salió con nosotros eh perdón no como accionistas del Murcia si bien no lo ha repartido perdona el enlace yo voy a utilizar por ejemplo la palabra estándar pero que enseñó la enseñanza es que vemos si están da pero yo entonces bueno yo creo que esto va a ser interesante para para la gente que que sepa leer en Jerez pasan público amplio si tú no no yo sé ambicioso

Voz 0470 30:15 no no hay que decir

Voz 1194 30:18 yo ya tengo título para la novela

Voz 5 30:20 Ignatius Reilly y las maldiciones del verdadero detective Valentina ahora para el mercado latino las maldiciones del verdadero detective

Voz 0470 30:35 el latinos neutro e que les voy a gustar

Voz 4 30:37 voy a voy a leerlo en audio book claro

Voz 1194 30:40 acentos una vaca

Voz 0470 30:43 lo vas a leer dos veces dentro una normal

Voz 4 30:46 yo trata paso América Ignatius Reilly maldiciones del verdadero detective de Hanna Barbera eh

Voz 0470 30:54 sí pero te vas a cansadas y leyendo quinientas páginas

Voz 1194 30:57 poco a poco iremos por corte es una bueno luego traigo ejemplo esto va a ser una novela lo cuento en detalle es una novena novela no sé si al corriente que es Nobel La con ella es un término o bulto en media la la la no ven con muy bien la tradición no no de comer el novela es una novena una novelista una novela pequeña es una novela pero a lo mejor de cien páginas como mucho la breve si eso está en Nati forrar las maldiciones del verdadero detective y otra será Ignacio Farrah e inocentes

Voz 0470 31:35 a son de como de aventura dar todos son las aventuras

Voz 1194 31:38 detectives es que soy están da pero soy monologuistas hoy cómico pero eso es una tapadera profesoral en realidad yo soy un detective que investiga la realidad

Voz 0470 31:47 ya quiero leerlo es que está de puta madre

Voz 1194 31:50 es un rollito pulpo un rollito Pool sede está bueno te lo saco en mil en fin definen en estas portada lo vio como un ejemplo de la estética Pool en novela negra un poco que voy a adoptar viene a tu tiene hay ocho ocho a veinte las clásicas como Frankenstein pero esta

Voz 0470 32:07 igual con color colores muy muy saturado

Voz 5 32:10 sido una dublinés es doctor Jekyll

Voz 0470 32:13 te la para señalo ahora

Voz 1 32:17 un cuento de la villa

Voz 0470 32:19 a esto sí sí con paseando durante diez segundos pero no puedo ir a otra aparte esta estética como se solicita como lo que decía

Voz 1194 32:27 el otro día una primera frase podría ser decían que

Voz 4 32:30 nada bueno saldría de Granadilla de Abona se equivoca

Voz 0470 32:35 mujer buena agudo eh

Voz 1194 32:39 otro ejemplo son las novelas de Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán mira la La soledad del manager

Voz 0470 32:45 son bonitas estatua una que me apasiona

Voz 1194 32:47 bueno por supuesto Asesinato en el Comité Central por supuesto que no Llesta mira qué título más bonito El delantero centro fue asesinado al atardecer

Voz 0470 32:58 vale

Voz 1194 32:59 digan Messi yo no tengo ya referentes como patria p'alante

Voz 5 33:04 inspirado en el detective Pepe Carvalho de las novelas de Montalbán de la estética Pool elaborado una guía que la estructura fíjate la estructura estructural huida hacia adelante estoy yo mismo he empieza hoy no paro

Voz 1194 33:28 todos todos los gritos están trama la así es como se lo bueno

Voz 4 33:35 que luego polariza editor para que me lo con ver la novela de revés

Voz 0470 33:38 en grande al

Voz 4 33:40 jefe del planeta y Planeta José yo me imagino eso despacho explicárselo dos

Voz 14 33:51 esto en y me voy

Voz 4 33:54 no como la odisea que volvía

Voz 14 33:57 no no valgo

Voz 0470 34:00 bueno eso en un despacho Estopa explicar mi libro bueno pues ya ya bueno pues si queréis os paso Alella extracto bueno pues por favor

Voz 1194 34:17 Ediciones del verdadero detección muchas páginas

Voz 0470 34:20 mucha letra en los mismos subrayados dosifica lo porque puede reservarlo para varios días

Voz 1194 34:25 sí bueno con todo tipo tengo lo que tú veas pero frases por ejemplo bueno recuerdo que es una novela en clave

Voz 4 34:34 yo recuerdo no porque no lo decir vale vale os menciono no puede recordar nada los estaréis en la novela pero con nombres en clave

Voz 1194 34:43 por ejemplo una novela sobre cosas biográfica en la realidad pero en clave por ejemplo está basado en tuits que ellas

Voz 4 34:48 pues mira yo lo recopilar haré todo aquí no se no se tira a intentar

Voz 1194 34:54 que sea lo más fresco posible otra otro nombre en clave que aparece el nombre en clave del club de la comedia el clara comedia que en la novela se llama la posible fuga del Aguila Calva norteamericano bueno yo creo que lo entendería Davis nos mira uno la frase Ignatius emigró en uno de los escaparates de las tiendas de la calle Serrano y pensó que no tenía nada que perder tanto peso que no se estaba quedando tan calvo y que su bíblica barba era el mapa de la comedia pensó que presentarse allí en Paramount Comedy así por primera vez era su faisanes Award en el sentido combate vivo Chuchi liviano para celebrar los sobre la marcha le quitó la capucha uno de sus bolígrafos Bic azules a los que Ignatius agarraba infantil sudorosa mente y calculando maquiavélica mente el golpe de efecto que aquello pudiera significar ante cualquiera en la oficina de Paramount Comedy que se diera cuenta de tal apunte en el dorso de su mano izquierda como quién no quiere la cosa escribió Ignatius Comédie Project eso era para impresionar

Voz 1 36:03 no no no no para impresionar ustedes nos aplausos

Voz 0470 36:06 cinco e inspeccionar la oficina

Voz 1194 36:09 el Comédie cuando yo me dirigí por breves cierto no me apunté con boli Bic Ignatius Comedy Project para que vieran que yo tenía planes eh

Voz 0470 36:18 otro párrafo Aída

Voz 0759 36:20 en ligero abuso de adverbio

Voz 1194 36:23 de un trocito esto hay que revisarlo mi primera conversación con la recepcionista de Páramo Comedy en aquella época que ahora se llama como dice entra sin saber si seguir pisoteando en esa especie de carroña que llamamos comedia de dijo Ignatius redes sea

Voz 4 36:38 a esto un pequeño guiño para los latinoamericanos

Voz 1194 36:46 ya si se paso ya toda la mañana allí con ella proponiéndole juegos a la chica para pasar el rato hasta que alguien viniera a recibirle hay muchas maneras de mirar las cosas le dijo Ignatius hoy por ejemplo voy a ver la tele con el ojo del culo

Voz 0759 36:59 lo no

Voz 1194 37:03 es una anécdota que yo me ponía

Voz 0470 37:06 en mi piso de ellas culo te pantalones eh yo me bajaba del bombo sito en sin embargo es muy desagradable frente no

Voz 1194 37:16 en el piso de en el piso de estudiantes con partidos que teníamos en la que ya épocas en hacemos una broma que era bajarnos los pantalones verla en la tele con el ojo del culo cuánto aguantaba bueno lo que lo hacía era yo

Voz 0470 37:30 comunal constaba de tiro

Voz 1194 37:32 yo aguantaba que dejaban de mirarme hay muchas tramas hay muchas tramas hay uno con la Iglesia la trama principal que vertebra la primera novela de las aventuras Ray es con la Iglesia si podemos enseñar esta foto porque esto pasó muchos años no se acuerdan de esta publicidad llama los sesenta sacó la iglesia que de sí ya que el protege más la vida de de

Voz 0470 37:53 a la de los linces que de los niños días un chiste con esto yo tenía chistes que los recuperado

Voz 1194 37:58 entonces yo voy hablando yo yo yo yo nunca he oído de ningún cura que haya follar

Voz 4 38:04 deje

Voz 1194 38:04 yo defendiendo a la iglesia con ese argumento

Voz 5 38:08 héroe ningún cura que eso haya fue él como diciendo ellos saben dónde está el límite luego yo así todo el día luego borracho yo en el bar llega la policía me coja a la puta calle salgo a la calle arrestado por la policía diciendo me tratan como si yo bebí lo apoyado

Voz 15 38:32 no

Voz 1194 38:35 os novelas contarnos de nota tuya no bueno digamos que biográfica si luego me llevan a juicio yo señoría quiero que conste que mi cliente no se estaba fallando a ningún Lindsay mientras abusaba sexualmente de aquellos menores

Voz 4 38:53 hay muchas partes de la novela que que como te digo

Voz 1194 38:58 en clave pero biográficas saber muchas subtramo subtramo de veremos si hacemos precisamente a páginas casi luego también los años que estuve en Móstoles

Voz 0470 39:08 a última bueno simplemente del último extractos

Voz 1194 39:11 no me invento la calle donde vivían Móstoles digo que vivía Móstoles pero la calle llama calle Viajes de Gulliver que no existe que no existe en cómo era la verdad que hay en Nicaragua guiño para también para la general

Voz 4 39:26 claro

Voz 1194 39:27 pues voy a mantener calle Nicaragua es que cuanta más con más cuenta Materazzi

Voz 0470 39:32 has escrito mucho Nacho llevan desde son bebés y ocho folios en áreas doce tirado tira p'alante

Voz 1194 39:37 mira la pocilga del Aguila Calva norteamericanos original regentada por Micky Ward regentada dice el local era dirigido desde la trastienda una persona que llevaba siempre puesta una careta de Mickey Mouse no se sabía muy bien si fía distrofia o distrofia

Voz 0470 39:53 ya distrofia no distrofia creemos

Voz 1194 39:56 no sabía muy bien si era por distrofia o por marketing no sólo fue mal que el el que sufrió quemaduras en aquella grabación para el anuncio de Pepsi solía decir el presuntuoso y apuntando así la posible causa de su enmascaramiento como quien tira más leña al fuego de su propia leyenda

Voz 1 40:16 pero gracias de este mismo esto me animo a continuar dijo apertura

Voz 1194 40:23 la la pocilga cara no me norteamericana regentada por un tío con una camino una careta de Mike imagen la caras e icono con prostitutas ucranianas y portorriqueños en topless a su alrededor dónde íbamos a actuar todos los cómicos

Voz 0759 40:37 la Club de la Comedia vamos

Voz 1194 40:40 como Alicia a través del espejo es una versión alternativa de lo que era el club de la comedia

Voz 0470 40:45 con este muchas veces Porter aquí es literal

Voz 17 41:56 la vida moderna es ser el primero en comentar pole

Voz 0470 41:59 pero llegar tarde al trabajo

Voz 18 42:02 la definición de droga porra una Rogelio acerado muchas de premiando la similares por venir un día más a bueno va a los a los políticos que tenemos el repito para Ignatius llamaste verdad