Las claves para hacer un buen café

por si no lo sabía

digamos que todos juntos pero sobre todo es ponerle ganas y ponerle mucho cariño el producto que que estamos tratando ya que la verdad es que cafés un gran olvidado por desgracia bastante maltratado entonces lo primero es saber qué productos tenemos de dónde nos viene el café qué es lo que sí a ver quién produjo aún mejor porque a veces incluso hablamos con los productores y es Nos cuentan bueno pues me café yo creo que te puede aportar esto luego darle un buen tu este luego elaborarlo pues de la mejor manera posible

sí sí cuesta igual la verdad es que no hay mucha diferencia de desprecia la verdad pues si la gente los los maltratan mucho la verdad es que vamos a una cafetería parece que el Cafés lo lo último al principio cuando ya empezaba a Juan de algunos ocho añitos en la hostelería el principio primer sitio que yo Abbas ya te mandaban para la casa era como lo más fácil pues tu país que la son botón y salud líquido por la por la máquina llegará la cosa como Wes muy poquito a poco va cambiando ya cambió muchísimo desde aquellas ahora ya hay muchísimos establecimientos que cuidan al café que buscan tener una buena máquina que se preocupan de mantenerla muchísimo de formar mucho su personal para que cuando llegue a la máquina pues puedo hacer un buen producto ya estar a la gente disfrutar

Voz 0498

02:23

porque si no lo haces con cariño sino lo sabes hacer sino es buen profesional me imagino que con un buen café puede deshacer un mal producto final incluso al revés no