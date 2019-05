Y tú, ¿qué harias?: La respuesta de Luz Sánchez-Mellado

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 00:06 ellas buenas tardes qué tal buenas tardes en La Ventana con la compañera el día estáis qué tal luz como está bien que te parece

Voz 3 00:14 preguntado yo creo que es pertinente

Voz 4 00:18 y tú qué harías yo me lo ha hecho tú te lo has hecho si no estoy muy orgullosa del resultado y dos sobre si abriría ese vídeo creo que el abriría sobre si lo compartiría

Voz 3 00:34 no en una red general no en un grupo no por supuesto un ámbito más amplio pero con sabérselo sobre todo no vamos a ver estamos hablando de una persona a la que los que han compartido esa imagen conocen no estamos hablando de de un famoso no estamos hablando de una persona anónima para ellos ellos sí sabían quién era esa persona puesto que

Voz 2 01:01 o sea el supuesto es que te llegue un vídeo con imágenes son compañero compañera del país

Voz 1362 01:06 sí pongamos lo así claro me estaba haciendo la cama Francino pero sí pongamos lo así me he mirado en ese espejo y no me ha gustado lo que he visto no sé porque todo esto pero sí porque estamos en la radio porque no sale nadie brotan como como brotan y yo no estoy orgullosa de ello no no no no en absoluto yo estoy compartirla en un ámbito insisto amplió en ese grupo pero es que se ellas Un paso de luz clase de persona a persona entendiendo en el entendido falso obviamente de que eso es confidencial no lo sé

Voz 0313 01:48 dudo claro el problema es que eso que con

Voz 1362 01:50 ahora clínico con cada evidentemente no estoy por eso digo que no me siento orgulloso pero pero estoy haciendo ejercicio de de honestidad de planteándolo sin caretas sin personaje sin moralina cosa que es muy difícil hacerlo sí sí pero

Voz 5 02:06 durante ese ayer esta misma pregunta la planteamos viendo tenemos el asunto y el referente entonces a lo mejor sería algo más laxo pues igual y tenemos que mirarnos en el espejo como y no

Voz 0313 02:16 el otro día el otro día la novela que comentamos aquí en La Ventana de de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo si esto es una mujer que que vuelve a recomendar por lo que explica en un momento de la trama en un centro de trabajo que en este caso es una comisaría a una inspectora le llegan imágenes de una compañera en fin imágenes de este tipo de contenido sexual tampoco ha dado muchos detalles la novela con el evidente propósito de hacer daño de o de humillar irá decide no compartirlo claro

Voz 0827 02:46 por la parte de una trama hay más extensa pero es como la difusión de los secretos no te lo cuento eso lo digas a nadie claro el problema es eso que eso formar parte de un eslabón y es posible que a lo mejor a la persona a la que confiere es ese secreto separe hay que sea esa persona o puede que no que esa persona siga contando lo se lo a otras personas con el compromiso en los elocuentes a a otra y a otra más no el problema es que muchas veces la difusión viral de estos vídeos se produce precisamente en una relación de confianza tiene una pareja a la que le va muy bien y de repente se graban vídeo pues como se pueden ir de vacaciones a Indochina y claro eso en principio se ha grabado en confianza y lo tienen ellos dos por esa confianza que les une el problema es que después pasa el tiempo Se rompe la confianza alguien lo puede utilizar como como venganza no cada vez que nosotros contribuimos a eso que es verdad que a lo mejor no eliminamos en el espejo nos reconocemos no nos gusta pero estamos contribuyendo precisamente a esa venganza a ese individuo de esa pero

Voz 0313 03:46 pero mira antes de saludar a nuestros oyentes invitados miremos un poquito para atrás tú decías que no te sientes luz satisfecha de lo que ves ante el espejo cuando te mira soy te planteas qué harías en este caso concreto echemos veintidós años atrás el vídeo de Pedro J Ramírez se que es una historia distinta y entonces no existían redes sociales bueno cada uno yo me negué a verlo yo lo y no no no no lo digo por presumir no no yo me negué a verlo Iturbe broncas con compañeros que me decían por qué no lo ves poquita pues porque no me sale de las narices porque este tío el fin de este hombre será en lo que sea hay tendrá los rivales que tenga ya habrá hecho cosas que no estamos de acuerdo pero no se merece ni hay derecho a hacerle esto era mi opinión entonces tampoco vio el vídeo de Olvido Hormigos