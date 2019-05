Un nuevo "juego" viral entre jóvenes pone en alerta a la Policía local de Granada

Voz 0313 00:00 bueno hoy tenemos una historia que ya es de traca no no no son vídeos de contenido sexual pero resulta que la Policía Local de Granada esto que hablabas de La civilización del espectáculo y el escaparate permanente yeso la Policía Local de Granada ha emitido una alerta una alerta vía Twitter por qué detectado ejercicios de estrangulamiento hasta la inconsciencia entre alumnos de un instituto de la ciudad bajo el nombre de de nuevo juego entre comillas que sale fundido por redes sociales juego de la muerte lo que es juego de la muerte yeso es cargárselo apretara a alguien hasta el punto de que de que pierde la conciencia sagrada y luego esa comparte Jacinto Sánchez buenas tardes

Voz 1 00:42 buenas tardes doscientos el portavoz

Voz 0313 00:44 la Policía Local de Granada no sé si está tan estupefacto hoy extrañado como nosotros hoy ya no lo viene de nuevo Jacinto

Voz 1 00:51 yo soy como Esther y estoy oyendo muy bueno la verdad que no hemos quedado pues muy muy sorprendido y como decía anteriormente incluso había chico y chica del propio instituto después lo propio centro educativo que que no de hecho es uno de yo quién pone en conocimiento a través de nuestra cuenta oficial de Twitter lo pone en conocimiento y da todo tipo de detalles de cómo será su ex

Voz 0313 01:25 es un juego consiste en eso que decía no básicamente en asfixiar a otro hasta que se queda inconsciente

Voz 1 01:31 sí es una persona graba para después compartirlo el redes hay otros chicos pues le oprimen el cuello de oprime la vida eh para precisamente causarle puedes quedar inconsciente el CRA en convulsiones

Voz 1826 01:51 eso puede provocar unas lesiones cerebrales verdad gravísimos bueno las imágenes son escalofriantes no sé si las habéis visto pero las imágenes que ha hecho pública la cuenta de de la policía pues ve bueno están vigilados los chavales pero se le ve como a la víctima está víctima de los espasmos en el suelo y no se sabe muy bien si si está luchando por sobrevivir en ese momento

Voz 1 02:15 si nosotros hemos consultado con profesionales no han dicho las consecuencias pueden ser irreparable las consecuencias pueden ser incluidos la parada cardiorrespiratoria o quedarse lesiones cerebrales de consideración incluido pues puede sobrevenir la muerte

Voz 2 02:34 la buena noticia es que hay una pandilla de descerebrados que están haciendo esto hubo un chaval con mucho cerebro que dijo esto no puede ser denunció el asunto

Voz 1 02:45 pues sí esto no llegue a nosotros el lunes tarde noche contactamos con este hecho cuál él prefiere estar en el anonimato y no cuenta con detalle pues los hechos como estaban ocurriendo allí precisamente donde lo grababa en el que ha sido de del centro inmediatamente ayer de mañana ayer martes nos vamos para el centro y lo primero que hacemos es contactar con el director con el máximo responsable y ex director que ha colaborado en todo momento y está colaborando pues le había llegado ya la había criticado la noticia osea que que da veracidad a los hechos que nosotros les ponemos en su conocimiento hay sorprendentemente de forma espontánea lo primero el primer Dancing in situ que acepta director que sí podemos dar una charla in situ allí a un concretamente a curso segundo y tercero de la ESO cosa que hacemos así les damos una charla a los alumnos alumnas le comentamos el informamos de la peligrosidad a las consecuencias

Voz 0313 03:55 de la tontería Jacinto Sánchez muchísimas gracias portavoz de la Policía Local de Granada un abrazo y ánimo eh