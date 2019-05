'Malamente' de Rosalía en alemán

Voz 1 00:00 Adrián una marcha festiva yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y entonces sí Balbino pues el mercado lo haré así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo

Voz 2 00:20 tú problema eres tú

Voz 3 00:35 vamos no

Voz 4 00:42 doy por hecho que ningún votante el centroderecha que reclama el cambio en la ciudad de Madrid entendería que no nos pusiéramos de acuerdo con Ciudadanos y con Vox

Voz 0660 00:50 este plan que yo estamos

Voz 5 00:58 venga pasamos lista a Toni Martínez estás hola a ver esa voz Alcarràs pero tampoco para bien yo arcano a Socas muy buenas noches vosotros qué tal Especialistas secundarios Sheila Blanco Gere Aróstegui y en un ratito yo creo no sé si está Marta del Vado

Voz 0159 01:19 ha dado eh

Voz 6 01:20 esta estará pues el Ministerio del Interior ha reconocido

Voz 7 01:25 qué

Voz 6 01:26 que hay algunos errores en los datos electorales provisionales publicados en su página web porque la empresa informática era nueva pero sólo errores que no alterarán el resultado recuento definitivo de votos sí que está cambiando alguna cosilla hay un concejal socialista más en Ibiza el alcalde pasa a ser del PSOE concejal socialista en León uno por aquí otro por allá pero si hubiera cambios significativos qué hacemos con los tres días de análisis que llevamos

Voz 8 01:56 el pontífice

Voz 5 02:00 no

Voz 6 02:02 ahora se comunica que ha habido un error ya ganado Carmeli todos los análisis que hacemos hay que rebobinar los blues

Voz 5 02:11 no valdría nada ni lo que he dicho Iñaki señor Gabilán

Voz 6 02:17 esto no será así pero follón hay por un tubo principalmente porque Vox exige que les dirijan la palabra Ciudadanos no quiere hablar sólo acepta sexo con la luz apagada Si no hay acuerdo la alcaldías para la lista más votada dice Santiago Abascal que Carmena resucitado durante estos días

Voz 9 02:33 ha resucitado y ha resucitado precisamente por los titubeos por las dudas

Voz 6 02:38 de Ciudadanos las dudas de la violeta naranja y además hoy es miércoles con lo que Carmena resucita al tercer día que duele más Manuel bytes que se presentó conciudadanos para Barcelona ofrece ahora sus votos Ada Colau

Voz 10 02:51 la prioridad es evitar que Barcelona sea la

Voz 6 02:55 palanca del independentismo y la capi

Voz 10 02:57 tal de una República imaginada

Voz 6 03:00 pero ciudadanos dice que no que con la uno que en todo caso el socialista Bonnie Icon condiciones tiene que renegar de Sánchez llamarle tres veces

Voz 5 03:11 al final el alcalde será de volver a Neymar

Voz 6 03:17 París Anne Germaine era Puigdemont hay un follón notable porque Albert Rivera que es el auto líder de la oposición ha conseguido hacer un nudo ciudadanos pero siempre hay que mirar la parte positiva de las cosas y en este sentido hay que felicitar a Pablo Casado fijaros que el líder del Partido Popular no ha ganado las elecciones dice he sido el único somos el único partido que ha crecido en el último mes

Voz 0660 03:38 el Partido Popular es el único partido que ha crecido en este over

Voz 11 03:43 pues bien ese empleado Burger lo contento que está eh

Voz 6 03:51 siempre mirando las cosas positivas y el placer de rectificar arcano Isona Socas y lo bueno que rectificó

Voz 1 03:58 ya ya ya

Voz 12 04:06 el arte de rectificar pues nadie sabe nacer perfecto y comete monjes flores pero lo bueno de esto todo lo que ha aprendido para que en el futuro

Voz 13 04:14 podamos ser los mejores amigos

Voz 14 04:16 Car no me molesta porque me encantaría rectificar mis mensajes de fiesta porque realmente no todo vale a más de uno Le gustaría rectificar sus promesas

Voz 13 04:24 electorales

Voz 12 04:27 Picard lo que subo al Instagram por la noche pues pierdo la memoria súbito una historia de cuando salí de fiesta la discoteca de invierno

Voz 14 04:35 por eso saliste no lo comprende el y a mi la gente me dice de los errores aprende de los errores aprende joder si te los errores aprendiera arcano ya sería Premio Nobel

Voz 0159 04:44 el de los errores se aprende pero el Begoña

Voz 12 04:47 Bani Terre emprenden Pedro Duque pretenden entrar entre mi mente quema transparente todo lo que critican son personas negligentes

Voz 0159 04:54 el dirigente Sara Socas el arcano

Voz 14 04:57 quiere piensa si quieren ocupamos el placer de rectificarlo tendría Mis hermanos como les gustaría rectificar sobre su promesa Ciudadanos

Voz 12 05:04 no tendríamos que dejarlo pero sigo rape dando porque no rectifico porque la verdad es que prefiero ir en línea recta con mi voz directa enganchando la han el micro

Voz 15 05:18 refiero

Voz 5 05:23 vamos a ya twiterías

Voz 16 05:30 con un resumen muy gráfico la situación política actual que hace Arreaza

Voz 1606 05:35 no hemos pasado del que gobierne la lista más votada al la que tengo aquí colgada

Voz 17 05:41 Kloden el escándalo de los amaños de partidos de fútbol ha despertado esa crueldad tanto itera escribe Kari Guber

Voz 1606 05:47 minuto de silencio por los guardias civiles que revisando los partidos de Raúl Bravo han sido capaces de distinguir cuando estaba jugando mal a propósito

Voz 17 05:58 luego hay gente que asume con naturalidad sus limitaciones por ejemplo cansino Roy

Voz 1606 06:02 al emergencias dígame mi novia que se está poniendo de parte no sé qué hacer es la primera vez que va casi nunca hay que hacer

Voz 17 06:11 tuiteros con capacidad de poner el foco en cosa es que la gente no es eficaz realmente envidiable miran sino lo que está escribiendo Zanzíbar

Voz 1606 06:17 ahora falta que los de globo reconozcan que no saben de ortografía

Voz 17 06:22 y acabamos con un tuit más profundo lo que parece es de Carmen

Voz 1606 06:25 cuando conoció a su pareja durante el proceso de divorcio

Voz 5 06:29 sí sí sí que es profundos

Voz 18 06:32 no no

Voz 19 06:36 a ver le diré

Voz 20 07:08 ah

Voz 19 07:11 aquí ahora un poco de cultura

Voz 0660 07:20 un poco de cultura recabar el mercader de Venecia o el famoso monólogo Shylock pues me todo va a ser aquí tontería el judío que decía os acordáis si me pinchan no salgan si nos pichichis

Voz 7 07:34 no sangrados

Voz 6 07:37 vamos a escuchar un fragmento un poco más largo pero vamos os pido que os imagináis a Santiago Abascal a ver al líder de vos pidiendo como lo que le traten como una persona normal

Voz 0660 07:49 sí nos pichichis

Voz 6 07:51 nos sangrados chicos pacíficos que ya no

Voz 7 07:53 seguimos chinos en peleáis no pereza y si nosotros no vamos a engañarnos

Voz 6 08:01 claro escuchada ahora Santiago Abascal pidiendo que le traten como una persona normal

Voz 9 08:07 pero lo que tienen que saber ya desde este momento es que será imposible ningún tipo de gobierno alternativo en este momento sino hay un diálogo político con Vox sino se respeta a los votantes de Vox hicimos nos trata con normalidad con respeto como cualquier otra fuerza política no

Voz 6 08:24 que nos traten como a cualquier otro es que Ciudadanos tiene un plan que es buenísimo y que consiste en que Vox no se note

Voz 21 08:33 la estrategia de Ciudadanos vamos a hacer la aquí se puede hacer y se puede hacer también en casa con el coche siempre que buenos innovan conduciendo porque la estrategia consiste

Voz 6 08:45 los ojos se trataron a que ya no estamos eh esto es un poco el plan fácil la dificultad es que todos los españoles bueno es que que lo hagáis todos en el estudio es difícil que lo hagan a la vez todos los españoles todos los europeos eso es lo difícil tienen que taparse todos los ojos a la vez cuando alguien se pregunte y cómo ha quedado Martínez Almeida a la alcaldía de Madrid pues con el apoyo de Ciudadanos y hubo

Voz 9 09:20 no es ojos tapados puede haber y no habrá gobiernos alternativos sino hay diálogo político con voz

Voz 6 09:28 claro es que en Andalucía pacto el PP convoca silbó con ese papel Se fue el PP habría ciudadanos que preguntado entonces si tienen todo Cocu es un truco hombre es buenísimo y efectismo del buen muy bueno bueno bueno hay nervios nervios en todas partes lo que dice el presidente Sánchez

Voz 22 09:47 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias ha visto lo que ha ocurrido el pasado adiós

Voz 6 09:51 fijaros si tiene clara la frase que le hace otra pregunta y responde como decía antes

Voz 0159 09:55 es que tenemos entre en tu

Voz 22 09:57 E insisto todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado

Voz 6 10:03 lo dice el mismo tono además aquí el que no corre vuela ahí todos revisan estrategias

Voz 23 10:07 PNV advierte a Pedro Sánchez de que no le votarán la investidura si los socialistas permiten gobernar a la derecha en Navarra

Voz 6 10:16 bueno todo cuenta que ya sonido este sería el sonido de una bofetada realista como este es el sonido de una bofetada de tebeo es el sonido de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre un recurso planteado contra España contra el tribunal constitucional de España por los independentistas catalanes ha sido contundente los independentistas acusaban al Tribunal Constitucional español de vulnerar derechos fundamentales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos responde No hija no no y Jano que quienes vulneraron derechos fueron los independentistas con sus planes locos tipo canción de Australia

Voz 1671 11:02 y hay algo también muy llamativo habla el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la desobediencia lo explicaba el gran gran gran Pablo Simón esta mañana en Hoy por hoy en una institución que emana su legitimidad de la Constitución y el organismo jurídico establecido no puede hacer desobediencia porque eso sí es la perversión de la mayoría contra la minoría

Voz 6 11:22 esto es interesante porque los líderes del proceso como sabéis se presentan asimismo a veces como herederos de Martin Luther King la desobediencia civil y la política pues siempre tiene mucha hipérbole pero hombre aparte de las comparaciones entre catalanes del siglo XXI en España hay ciudadanos negros en EEUU en los años sesenta del siglo XX aparte de esto ya habría margen para un debate digamos no habría margen es que Martin Luther King no tenía el Gobierno de Massachusetts no no no no tenía tele Black una noche más el mono Europa

Voz 21 11:58 bueno pues no esto no no era fácil

Voz 6 12:00 Martin Luther King otra vez lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que desobedecer desde las instituciones del Estado no es un derecho sino un delito este es un poco el extracto de la sentencia

Voz 24 12:11 a la bandera Patrick Pampillón voleibol empleado de la línea de este templo mantiene el patito nadando el kilometraje arpa aprieta hasta en las las que esto lo quiere decir que ya

Voz 6 12:22 este todo resuelto pan pan tú la llevas pudo al paredón y otra cosa mariposa

Voz 21 12:28 no no no no va así vayamos a ganar hoy un grupo de trabajo de Naciones Unidas presenta en Londres el informe que dice que él la prisión preventiva de Oriol Junqueras es arbitraria

Voz 0660 12:41 por favor disimula que tienes la educación que jamás recibís mientras tanto el juicio en el proceso está llegando la fase finales como la faena al sur del país en el que no

Voz 6 12:53 grandes sorpresas pero sí momentos surrealistas la actuación de la Fiscalía en estos últimos días especialmente ha sido un poco peculiar en la fase de enseñar pruebas los vídeos porque según el relato de la fiscalía ellas conocido en Cataluña hubo violencia generalizada violencia insurrección al un odio general se comparó la situación de Cataluña con la del País Vasco en los peores tiempos de ETA múltiples agresiones pero cuando ha llegado el momento de enseñar vídeos para sorpresa de todos incluido el juez y los fiscales no sabían explicar ni de qué día eran mide localidad el presidente

Voz 25 13:29 perdiera el Ministerio Fiscal indicar aquella localidad pertenece este vídeo

Voz 26 13:36 es decir que ese sitio conflicto pero yo es que soy incapaz de saber qué se hace constar ya consta que el Ministerio Fiscal no sabe

Voz 6 13:44 ubicarlo la protesta correspondiente por parte

Voz 26 13:46 de las defensas

Voz 6 13:48 tampoco claro en las imágenes sin identificar tampoco se apreciaba el clima insurrección al esto ya es más subjetivo en todo caso pero los momentos más surrealistas llegaron cuando la fiscalía comenzó a mostrar vídeos en los que aparece alguno de los acusados diciendo a sus seguidores sobre todo sin violencia se les oye decir además cuidado porque a la mínima los querrán acusar de violencia nosotros no somos violentos dice Si queréis alguien violento lo apartó es que es un enemigo estaba la gente viendo aquello pero esto todo propone la Fiscalía las defensas

Voz 5 14:22 por un momento su momento un poco raro porque

Voz 6 14:25 están acusados de de violentos y la Fiscalía les ponen vive diciendo sobre todo en otro otra parte de la acusación la abogada del Estado presentó sus vídeos explicando de qué fecha hay de qué lugar

Voz 0159 14:38 en la reproducción de vídeo número veintidós

Voz 25 14:41 sería una concentración delante del cuartel de la Guardia Civil en Igualada el día veintisiete de septiembre

Voz 6 14:47 en las imágenes que mostraba eran coherentes con su acusación gente impidiendo a actuar a la policía o manifestándose ante la policía la sala tiene que valorar eso sí es delito pero las por lo menos las imágenes coincidían con lo narrado lo de la Fiscalía eran más peculiar bueno luego está el follón de acento hecha propiamente dicho pero mucho follón en el centro hecha España Pablo Casado quería nombrar portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo los suyos propios le han dicho que por favor Cayetana no esta es de las cosas más raras que se recuerdan en el centro echa menos mal que hay una guerra mundial en marcha iba ganando España nos lo cuentan herederos

Voz 27 15:30 en alguien ha creado una página web que de manera automática está simulando cómo sería un enfrentamiento mundial entre todos los países bloqueada exponerse en el hipotético caso de que en dos mil veinte comenzase una guerra entre todos como avanzaría a cada país y quién conquistar y a quién cada hora a través de una cuenta de Twitter y una página de Facebook que se llaman Word War dos mil veinte Se va informando de la situación actualmente España va ganando

Voz 5 15:56 tiene prácticamente vamos Rafa

Voz 27 15:59 mire prácticamente todo Europa ir más de la mitad de de África luego hay cosas curiosas como por ejemplo que China Rusia Mongolia Kazajistán estarían conquistados por Japón

Voz 5 16:10 tapado es el tapado de Papua diría mala

Voz 27 16:14 así Indonesia India y Australia estarían por Camboya conquistados

Voz 0159 16:19 si Venezuela culo

Voz 27 16:20 vía pero Estados Unidos ya están conquistados por el sí

Voz 5 16:23 Salvador Holy Miki Córdoba es el último

Voz 27 16:30 como último dato que acaba de anunciar hoy se ha abierto una nueva cuenta que es únicamente de España es decir se va a simular la guerra de España comenzará dentro de tres días

Voz 5 16:41 señala que era dentro de España la guerra dentro de España es decir cada provincia bailaban tan contundente

Voz 27 16:50 que se acaba de abrir esta cuenta actualmente tiene cuarenta y siete mil cuatrocientos seguidores que ya están animando

Voz 5 16:55 a ver qué comunidad nada para cuello no no sé yo no sé yo si Marta del Vado Marta estás ahí ya no tienes algún dato de la guerra esta virtual del dos mil veinte

Voz 0159 17:06 pues la verdad es que no y menos ahora que estoy con un ojo puesto en Müller que acaba de comparecer en la trama rusa pues acaba de hablar por primera vez desde hace dos años desde que empezó la investigación hay ahora te cuento lo que ha dicho

Voz 5 17:18 sí pero antes Especialistas secundarios Barruelo además cortarlo pero eso es que Estados Unidos

Voz 17 17:30 bueno me dedico los que nos escuchan desde el coche que yo sé que hay muchísimos oyentes ahora mismo escuchando desde el coche Vogue coincidirán los conductores de las conductoras conmigo en que aparcar

Voz 6 17:39 es un asco es un punto

Voz 17 17:41 hay que buscar aparcamiento luego tienes que maniobrar ahora sudar con el calorcito luego tienes que pagar os presento a Pichichi Velasco la pichichi Verdasco pichichi cómo podemos intuir un hombre es un ingeniero industrial que ha diseñado algo para hacer la vida a los conductores más feliz un sensor para buscar aparcamiento qué tal qué te pasa te del brazo que tocas mucho el izquierdo

Voz 1606 18:06 como un pinchazo en el pecho

Voz 28 18:09 cuando hago un resfriado animal habrá pasado un infarto vamos a hacer

Voz 17 18:15 eso sí te vamos a darnos prisa no vaya a ser que que que que nunca se ha atrevido

Voz 1606 18:19 está sabes a dejarlo para otro ya como que no la verdad

Voz 17 18:23 que no sería fatal es que es muy difícil conseguir hueco aquí en La Ventana esa cantidad invitados que hay es muy difícil además y si usted por ejemplo se va nos quedamos sin entrevista vale entonces que quién rellena estos minutitos que teníamos con

Voz 28 18:36 no no no la ardilla ni de coña vamos a su entrevistamos intentado bueno dentro vamos a otra cosa vamos a recordar a la

Voz 17 18:45 los oyentes que este señor pichichi fue pionero con la creencia que la creación de un de un sensor de aparcamiento por audio verdad

Voz 1606 18:53 a ello ha llamado utilizábamos bueno utilizamos exonera al coche de delante y el de atrás Paqui angular triangular como nuestra posición ya sepas manejar mejor los alimentos que teníamos para maniobrar aparcar

Voz 17 19:11 bueno esto el ascenso de audio para hablarnos de este sensor para buscar aparcamiento

Voz 1606 19:14 no no no es que no no no no no tenido usted para buscar apareamiento apareamiento aparcamiento hablemos claro Arnau poso sincero contigo lo lo lo lo de buscar aparcamiento entre nosotros es una gilipollez le importa pues a los conductores que tiene el conductor El conductor ya se están escuchando pero pre pregunta a esos conductores ya son niños que van detrás en el asiento que prefieren vale os pregunto a los que estáis ahí escuchando el coche en el coche que prefería un buen aparcamiento o un buen apareamiento

Voz 28 19:48 bueno es una pregunta no no no es una pregunta que una respuesta

Voz 17 19:51 antes el sensor estrellas creado este dispositivo que encuentra paso encuentra el amor el amor detuvo además el amor de tu vida que el ser humano pero sin descanso durante la historia el amor de su vida siempre

Voz 1606 20:03 no claro es más importante eso imputó hueco donde meter el coche no pregunto lo notan los niños que están escuchando

Voz 28 20:08 el apareamiento vamos al tema de lo del amor

Voz 1606 20:15 cómo funciona este dispositivo bueno pues vas con el dispositivo es así enseñando lo puede un paquete tabaco por la mitad poco más pequeño incluso como es como el mando de un parking museo pero un poquito más grande como agrandar no como un paquete de tabaco como que el mandado empaquen bajo así como para que te pilas

Voz 17 20:33 vamos con este dispositivo que es un poquito más grande que medio paquete de tabaco

Voz 1606 20:37 Lin más grande que no quedó claro si podemos luego subir la foto en las redes sociales conecta el dispositivo analiza el dispositivo este analiza data de ubicación combina la tecnología con magia negra emite una señal ese encuentro el amor detuvieran contra el de tu vida esto es absorbido esto acabo de encontrar el amor te acabo de encontrar un amor Puyo seis kilómetros así como un hospital muy bien para que te miren aún todo el pecho todavía mucho muchísimo porque Pita tan rápido al que parece que se está acercando ahí ahí ahí vale dile pálpito del infarto corriendo

Voz 16 21:24 Deco corriendo beca hasta luego adiós

Voz 28 21:30 toda la gente que nos está escuchando ahora buscando aparcamiento y a los niños

Voz 5 21:35 es un poquito poesía pondrías poquito aquí en La Ventana todo por la radio venga

Voz 13 21:41 el aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez

Voz 6 21:45 que murió pues desafortunadamente cómodo

Voz 13 21:47 en el año cincuenta y ocho oí es su así que esto a mi alma así no se puede Juan Ramón

Voz 29 22:04 no no no

Voz 31 22:11 no siempre quién es preparados para De la Rosa justa bandas alerta siempre lo ido cálido en la puerta de tu cuerpo a la flecha inesperada una onda no pasa de la nada que no se lleve de tu sombra vierta da luz mejor de noche estás despierto en tu estrella la vida de desvelada sin no indelebles ponen las cosas luego torna da Gloria de la cumbre revivirá en todo lo que se ellos tú rosas era norma de las Crosas tuvo ir lo será de la armonía de la lumbre tu persa tú velar los era de las dentro de esta galaxia hasta nunca más tu tu La Ventana con Carla

Voz 5 23:16 por encima por aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio antes la hemos saludado fugazmente pero vamos ahora con más tiempo más ganas y más de todo con Marta del Vado el universo Trump

Voz 2 23:41 tú

Voz 5 23:56 qué pasa con el que que ha dicho que

Voz 0159 23:59 pues acaba de hablar eso por primera vez desde que hace dos años empezará la investigación sobre la trama rusa el hecho básicamente para decir dos cosas una que ha habido múltiples intentos desde el Gobierno ruso intentos sistemáticos para interferir en el sistema electoral de Estados Unidos y la otra que ha dicho que si tú era la seguridad de que Donald Trump no ha cometido obstrucción a la justicia lo hubiera reflejado explícitamente en el informe pero explica que una directriz del Departamento de Justicia del que él ha dependido para hacer esta investigación dice que no pueden acusaron presidente en ejercicio de cometer ningún delito por lo tanto no era una opción que Müller acusara directamente a Trump de obstrucción a las justicia porque sería inconstitucional

Voz 5 24:39 el Rey no que es inviolable

Voz 0159 24:42 pues mientras mientras estén en ejercicio sigue el lo que hace es pasarle la pelota al Congreso dice el Departamento de Justicia no puede acusar a un presidente en ejercicio pero sí lo puede hacer el Congreso y de hecho el Congreso es lo que está empezando a hacer abriendo un montón de investigación parlamentarias

Voz 5 24:58 entiende todo no con esto

Voz 0159 25:00 pues sí es lo que él ha dicho que el dice que no va a dar más información de la que reflejan el informe porque el informe es muy claro

Voz 5 25:07 vale hoy el otro día había tramo una fotografía en ese viaje a Japón con un luchador de sumo entregándole un pedazo Copa parecía la Copa la Champions ha regresado ya de Japón

Voz 0159 25:17 sí se justo justo anoche cuando se enteró de que iba a hacer esta comparecencia en Japón se reunió con Xinzo AVE con quién habló de de temas importantes como la amenaza nuclear de Corea las tensiones con Irán el coeficiente intelectual de Joe Biden Trump tiene esta costumbre de poner motes despectivos a los demócratas vamos de insultarnos directamente también a Weidmann al ex vicepresidente con Obama y actual candidato presidencial ahora va un poco más allá los insulta en cumbres internacionales

Voz 0660 25:53 yo

Voz 13 25:56 aquí explicaba ante el primer ministro japonés te Kim Jong

Voz 0159 25:58 en una reunión Se refirió a viven como un individuo con bajo coeficiente intelectual dice que coincide con King debido al historial de Biden bueno la semana pasada se reunió con los líderes de no gratas a unas cámaras para convencerles de que tienen que ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio que la administración trampa negociado con Canadá y con México la reunión acabó bastante rápido y sin acuerdo después de que el presidente eh contara a la prensa que la loca de Nancy eh no entiende el acuerdo esto obviamente es literal refiriéndose a Nancy Pelosi de la Cámara si tras la discusión tras la discusión que tuvo con los demócratas Trump terminó hablando de su salud mental de de la suya propia es todo muy normal en esta administración asegurando que es una persona consistente dice que es un genio extremadamente estable dentro

Voz 32 26:47 el hombre excluye muy esté voz

Voz 0159 26:51 los claro dice esto la gente se ríe y entonces empieza a no se sabe por dosis lo dice con ironía no sin ironía no no lo dice sin ironía dice que es todo todo todo lo que el pollo que se montó en la reunión ésta fue por la loca de Nancy que es un genio extremadamente estable entonces para comprobar que el esa extremadamente estable empieza a preguntar a sus asesores uno por uno cómo se comportó el en esa reunión con Pelosi Claudia

Voz 0660 27:17 chapa

Voz 33 27:20 se lo pregunta a qué Lien como ejes la consejera presidencial ya contesta que que Taranto estaba muy calmado hubo expolio

Voz 0159 27:31 se lo pregunta a su asesor económico a lo que contesta que el presidente estaba muy tranquilo

Voz 0660 27:37 las

Voz 0159 27:40 por lo pronto cuenta también a su directora de comunicaciones estratégicas y le responde lo mismo claro y así uno por uno sus asesores tienen que pasar este tren

Voz 5 27:49 hago confirmar ante tu cuerda muy en sus cabales claro ante todos los periodistas que bien con nosotros a esto

Voz 16 28:11 vale

Voz 0159 28:13 de la batalla política aquí en Washington como veis de de mucho nivel pero esto es lo que pasa es que en Washington mientras que en los estados está jugando otra guerra que es bastante más más profunda y más seria qué control se ha hecho más evidente pero que venía ya de atrás que divide profundamente a esta sociedad porque no sólo está en jaque un derecho consolidado desde hace casi medio siglo sino la credibilidad del Tribunal Supremo y del sistema de justicia general es la guerra que han empezado varios estados conservadores aprobando leyes estatales que restringen el acceso al aborto sí sí contradiciendo una ley federal a Roe contra Wade una ley que legalizó el aborto en todo el país en mil novecientos setenta y tres en la Ser hablamos hace tiempo con la directora de Plan pan Hood que es la principal organización que trabaja por los derechos de la mujer

Voz 13 28:59 es huy sí

Voz 34 29:01 eso sí saben

Voz 0159 29:05 Lien a buenos contaba que en los últimos siete años los estados conservadores han aprobado más de cuatrocientas leyes con el objetivo de restringir el derecho federal al aborto de penalizar a los profesionales que lo practican incluso quedan anticonceptivos a las mujeres una de las consecuencias eh es la estamos viendo esta semana el gobernador de Missouri no ha renovado la licencia al único centro en todo ese estado donde se puede practicar abortos así que el viernes sin nada cambia el viernes este centro va a cerrar

Voz 0660 29:40 dice

Voz 0159 29:40 de la doctora buen que estamos ante una crisis de salud pública que en ese caso pone en peligro los derechos reproductivos de más de un millón de mujeres en Misuri que además pueden ser investigadas por las autoridades locales para ser sancionadas en caso de que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo esto está pasando en Misuri pero las situaciones sin Laren Ohio en Alabama o Georgia en este estado una parte de de Hollywood ha amenazado con retirar sus rodajes que dan empleo a unas cien mil zonas centra en vigor la ley que acaban de aprobar que básicamente prohíbe el aborto después de detectar el latido del feto es decir alrededor de las cuatro o las seis semanas

Voz 36 30:28 sí

Voz 0159 30:30 bueno reconoce is reconoce que esta cantante no el nuevos estatutos está claro si si está a puntito de sacar su primer álbum cinco años que fuera un poquito

Voz 36 30:44 eh chao

Voz 0159 30:55 lo Sunshine es la canción del álbum va a salir a la venta el próximo catorce de junio

Voz 2 31:00 se llama estén

Voz 0159 31:03 no sabemos exactamente si son estrellas lo que están viendo los pilotos de la Marina ellos creen que es algo más el caso es que llevan desde dos mil catorce reportando al Departamento de Defensa que vistan habitualmente Fenómenos Aéreos no explicados Davis hoy cuenta el New York Times los reportes están haciendo al Programa Avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono cuentan los marines que entre dos mil catorce y dos mil quince y luego en dos mil diecisiete han estado avistando constantemente objetos no identificados primero los localizaron con los radares y luego los empezaron a ver con sus propios ojos objetos que cuentan que se hace celebraban Se detenían hacían virajes instantáneos alcanzaban velocidades supersónica más eh ya dicen de las capacidades físicas para una tripulación humana uno de los soldados lo ha descrito como una esfera que rodeaba a un cubo yacía estos movimientos un experto de Astrofísica de Harvard asegura que la posibilidad de que la causa sea extraterrestre es tan baja que compite con otras explicaciones poco probables como efectos atmosféricos reflejos So desgastes neurológicos por la cantidad de datos que hay durante un vuelo de alta velocidad o fallos en las imágenes de los radares

Voz 2 32:22 todavía tenemos que esperar a ver que a ver si son o o estrellas seguimos investigando desgaste teológicos

Voz 0660 33:02 soy la te atreves a hacerlo venga

Voz 37 33:16 sólo tuvo problemas a voces cruzadas en Todo por la radio venga vamos allá ellos traigo hoy tres reflexiones Javier inspiradoras que me han llevado a esas sendas canciones de de voces cruzadas exprime la reflexión sobre las traducciones de los títulos de las pelis

Voz 5 33:34 al español

Voz 37 33:36 sí permanece muy cinéfilo que los ellos seguro que se acuerda de unas cuotas porque aquí hemos visto de todo no he Con faldas y a lo loco que que son hay quién Hot con la muerte en los talones eh no pues también La jungla de cristal que has

Voz 13 33:51 pero a mi me gusta me encanta mucho cómo traducimos en España besando Sonrisas y lágrimas pero todavía es mejor como la tradujeron en Latinoamérica porque no se quedaron atrás sigue como

Voz 37 34:02 novicia rebelde y a esto me ha dado pie a imaginarme a María a la monja a Julian This con esa voz de musical muy brillante pomposa pues con una cresta hay una chupa de cuero cantando así un poco rebelde a lo a lo punki a Los Ramones no entonces pues Iberia podría algo así sí

Voz 0277 34:39 Juanmi Jiménez fue exacto mi chip que tienen intentar soy yo chino veces Quili usted Chinchetas weblogs que TVE emita todas cita

Voz 19 35:06 para totales

Voz 13 35:09 sí sí pero quería encantaba

Voz 5 35:11 está bien pero Monge

Voz 13 35:14 bueno otra reflexión que os traigo con nuestros mayores porque yo pienso mucho en en los mayores si no bueno mayores mayor son jubilados y los que estén prejubilados también pues suele pasar por jubilarse bueno lo pidiera porque los los la gente se lamenta mucho de ahí los jóvenes qué música escucha ahí con lo bonito que era la música de antes hay ahí porque no escuchar nuestras canciones bueno pues yo creo que quizá una de las cosas que aleja a los jóvenes de los clásicos son las letras no porque no

Voz 38 35:44 no se sienten identificados entonces yo propongo modernizar y adaptando el mensaje no un lenguaje actual íbamos por ejemplo con un tema porque tema de Rocío Jurado como es yo te amo Como yo te amo como yo te amo que ahora pues pues igual podría sonar más así sería sería algo así

Voz 2 36:02 a lo no

Voz 39 36:15 algo

Voz 2 36:21 nadie ganará

Voz 40 36:32 con la web de tus gustos

Voz 0159 36:35 no vemos a las

Voz 40 36:37 se tuvo buenas tardes que hubo olas yo ni mogollón tuvo de nuevo las como el de Urda actuó mermado las más que ir de botellón tuvo como bola Rosa día Tour Lemon las casi más que tuvo cuando todo yo meras pero de una forma muy marrana Hugo si me quedé selva tu lengua horas como a la nave en Cuba

Voz 1 37:15 cuando el aplauso

Voz 13 37:21 The Police bien se lleva un montón bueno

Voz 17 37:26 era la última reflexivos

Voz 13 37:28 ve el tour internacional de nuestra Rosalía que lo está apretando ya a lo largo de todo el mundo

Voz 38 37:34 entonces yo tengo una propuesta que hacerlo como han hecho muchos otros artistas que es que estaría genial que ella cantase uno de sus hits de sus canciones que más lo han vetado en el idioma del país al que va a ser complicado bueno yo creo que sería fantástico escuchar por ejemplo mala

Voz 13 37:49 ante en alemán para que lo PT allí en la capital verle pero ojo que me he documentado con un amigo Luis Luis un amigo que vivió tres años en Berlín un beso un saludo desde aquí Blusens mal malamente seguiría mala mal es es el sufijo mente es dijo entonces malamente sería tan fácil como dije venga un columpio vamos a ver cómo estás

Voz 41 38:26 a Palma y bueno restarle rezan de Niza Rennes Farhan al ninguna imagen y datos de su mejor mojan vendan de Boonen

Voz 2 38:47 un gen estrujar Trujillo imagen

Voz 1 39:17 seguimos recorre

Voz 5 39:18 en el mundo

Voz 17 39:22 vamos a ver La Ventana a dos camiones en los porqué aparte de buena gente como son sólo son son los que menos sólo glóbulos rojos de la sociedad transportan oxígeno por las arterias desde el cuerpo que serían las carreteras para que nos órgano vital en las ciudades en plena a pleno rendimiento ha dejado una bonita metáfora no os aun camino del teléfono que quiere contarnos su historia

Voz 16 39:43 moco como compañero si no por eso estaba llegando a risa aquí macho bueno no no no no si yo soy cirujano cardiovascular explicaciones buen fichaje nada por no decir de vergüenza

Voz 17 40:04 día pues sí es tal vez el cirujano cardiovascular dices

Voz 16 40:07 sí bueno estuve ejerciendo durante más de quince años pero me salió la oportunidad de llevar un camión tu vida no no me lo pensé

Voz 17 40:14 es mejor ser camionero que cardiólogo no

Voz 16 40:17 decíamos que no me bateas lo que tiene que llevar busca enganchar cinturón porque me pillaba a los pelitos inmortal

Voz 17 40:23 está mucho no hoy día ya no se lleva busca que lo sepas los Melo

Voz 16 40:26 sí pero la cardiología es como la familia se Lorena no vuelves no vale oye pues sí verdad muy muy caliente acude y demás compañeros que como te llamas Ramiro cuatro Kutcher el mundo el camino es el del Este tocó tío

Voz 17 40:44 sois todos los camioneros verdad

Voz 16 40:46 si usted está hablando contigo me cruzaba con el pelo el pelos que es un peludo gracias chino a vale pero tiene el pelo le acuerdo de acuerdo y que te cuenta Ramiro ver nada que pesar que pasa por aquí debajo de dicho llama polacos por aquí abajo donde sino que no pasa por debajo de la radio no les vale estoy en Hortaleza hace la calle Hortaleza Madrid estar ahí dejan circular caminar por Madrid Central no pero es muy grande lo que veintiséis toneladas jugamos desguace pues sigue

Voz 17 41:29 el rapidito la cosa no

Voz 16 41:31 de camiones ya te lo pierdas yo transportó que se queda Madrid muchísimas gracias por tu llamada ola me cuál es tu nombre a mí a Michel a operadores tu nombre pero muy bien y en el camino no Sidique si en española si en español se dice sí sí sí que transportas

Voz 17 42:04 qué bueno qué bueno se nota que llegan calorcito del verano y tú porque ella

Voz 16 42:07 sí cómodo regatas usar el teléfono

Voz 17 42:12 vale gracias buenas tardes

Voz 5 42:16 vamos a cerrar Isora sacas si hay que lanzar palabras empezamos por camionero

Voz 14 42:22 vamos ya ya que está pasando con el chapado a los Kamal camioneros pueden entrar en Madrid Central claro que sí porque han abierto una brecha era Madrid Central hasta llama Madrid centro hecha

Voz 12 42:32 pero seguimos con esta rima sabe es que el camionero sigue por la disciplina así como yo vengo con la vitamina no te llega al cerebro yo soy hemoglobina

Voz 5 42:42 Mariano hay un italiano de repente

Voz 14 42:45 te ha dicho que pasar Cano realmente me están pidiendo un beso a mi me dicen aún que este bueno como una ficha cuatro que son

Voz 12 42:51 yo no jugarlo italiano yo vivo en Getafe que está muy cerca de Parla es sólo ocurre yo no soy tan bonitas como esa gente que va en camión

Voz 14 43:00 hasta el corazón hay mucho corazón y necesitamos que bombea para esta solución pero bueno qué pasa con estas situaciones y revierte Madrid Central nos van a pescar sin pulmones

Voz 12 43:11 pero de corazón pero no tengo razón por alzar la voz pero yo no voy en camión la verdad es que yo voy de un modo más atroz mi mente transparente que es el triple de veloz

Voz 14 43:21 necesito un pollo hay realmente para este desarrollo a lo estamos haciendo simplemente incluya dejar derribar con esto porque me traiciona

Voz 12 43:31 porque les hago a la parrilla espera porque Sara ya tela en casilla yo no sufro ataques al corazón pero te aseguro que puedo sacarte de tu casilla

Voz 14 43:41 salía que medía y que entonces yo tuviera un buen plan pero realmente si quieres ganar visitas en Instagram versiona un tema de arcano

Voz 12 43:49 al alemán versión al nuevo pero no hay versión que se pueda sacar de esta mente pues saber qué demasiado inteligente Rosalía tras acabamos bien aprendí

Voz 13 44:06 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos notaría gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobre

Voz 42 44:14 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 32 44:30 buenas llamaba

Voz 13 44:31 qué quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 32 44:34 no nosotros no del chalé de al lado y no tenía alarma se han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente nuestro que es igual

Voz 43 44:42 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEN Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento trece