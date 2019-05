"'Bohemian Rapsody' y 'Rocketman' han empezado una moda"

Voz 1626 00:00 por ver quién mandaba más en Constantinopla que en buscar la unión contra el turco estar pendientes de la que se les venía encima también es cierto que los Constantino politonos tenían cierta confianza en que las defensas de la ciudad funcionara porque lo llevaban haciendo mil y pico años su situación era tan estratégica que la convertía en inexpugnable por tierra la defendían los famosos muros Teodosic manos un poco más adentro la muralla de Constantino pero es que por mar unas inmensas cadenas impedía la entrada de barcos enemigos al puerto del Bósforo se les escapó sin embargo un pequeño detalle que los otomanos era muy bestia

Voz 1 00:36 enviar para el ataque por tierra

Voz 1626 00:53 inventaron un cañón nunca visto y que hizo papilla los muros pero lo mejor fue como se saltaron a la torera los impedimentos para entrar al puerto los turcos sacaron sus barcos del agua y se los llevaron por tierra a pulso al otro lado de las cadenas los metieron otra vez al agua y al ataque entonces sí católicos romanos greco ortodoxos corrieron a rezar juntos a la basílica de Santa Sofía demasiado tarde para unir fuerzas y además Dios estaba su cosas aquel veintinueve de mayo la Media Luna sustituyó a Lacruz en todas las iglesias de Constantinopla

Voz 0313 01:37 otra fecha hay otro hecho para la historia de qué cosa nos cuenta cada tarde Nieves Concostrina y ahora

Voz 2 01:47 cada miércoles tenemos una cita con

Voz 1 01:49 lo que historia

Voz 0324 01:52 ya de amor muy bonita

Voz 2 01:54 no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores

Voz 3 02:03 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras

Voz 1 02:17 Carlos Boyero

Voz 0313 02:27 el titular importantísimo para los oyentes de La Ventana del cine Carlos Boyero ha sobrevivido al festival ha vuelto a te está aquí Carlos buenas tardes qué tal

Voz 0324 02:38 exacto magnífico eso me han dicho que si Moreno no claro tiene muy buena pinta para mí que es que tengo que sólo así porque no me amarillo esa amarillos de hígado lejana amarillito la la la piel si hubiese sobrevivido a ictericia también pero eso es otra cosa igual es si te dice por ejemplo pero lo está Sol al de Herat metido en el cine el el sol y además no ha estado lloviendo en Cannes cosa que yo no veía desde hace treinta y cinco años que voy Ikea arruina toda la pompa de circunstancias que rodean a Cannes porque las la señora es bueno todo el mundo pero las señoras van superpuestas hombros desnudos escotes sexo que instan modelos actrices todo el todo ese esplendor pues imagínate la pulmonía yo te puedes pillar Si esta lloviendo todos los días lo has pasado bien lo hemos ido siguiendo claro contigo aceptablemente la cama si hemos estado más leído ha habido películas que a mí Mangusta o que evidentemente no les han dado ningún premio pero eso me me ocurre casi siempre yo ahora la de Bellocchio me ha gustado el traidor Lada de Terence Malí de una belleza increíble como siempre no sé que casi sin Casillas siempre me ha gustado mucho de Ken Loach también que sigue haciendo pues lo lo que ha hecho toda la vida preocupándose por los perdedores y todo eso y luego ha habido sorpresas como puesto odios daba por hecho que que Almodóvar llevaba la para llevar la Palma de Oro en al paradójicamente el el único premio que consiguió fue a interpretación a Banderas interpretando al propio Almodóvar lo cual es poco paradójico no la la película coreana a mí no me vuelve loco como es que yo tengo con los pero éste es de los coreanos más más curiosos más más inquietantes tiene un punto de la película está está bien sí se cruzase con Almodóvar algún día o no a veces no no no has tenido vecinos de hotel lesiona has tenido estaba Cristo Wall el el el fantástico actor de de Tarantino porque bueno es estaba Robin Wright Penn ella también es que en el el hotel al que voy que todavía no entiendo cómo cambia invita

Voz 4 05:23 aún no

Voz 0324 05:25 ese tipo tan desastroso como yo al al hotel Martínez Martínez de pues es donde están las estrellas lo cual es una movida porque hay gente día y noche en la puerta mogollón de gente esperando ver quién entra y quién sale fotografiando y tal no sirva este tuvo algún autógrafo no no no fuera fuera además te sientes como como el patito feo no que el mundo esperando a ver quién sale esperando a pues esa Charlize Theron a sin pena todo el hija frente a uno que se llama Boyero por Ike tienes que ir con la llave de la habitación en la boca practicamente en no ya por el Servef el servicio de seguridad del hotel que es no tremendo normal sino pues ahí también me imagino que hay gente que no no consigue es averiguar quiénes que ves dos guardaespaldas en la puerta durante veinticuatro horas Icex pero quién estará ahí dentro no pues ya trae Boyero si el jefe de la mafia rusa dado el príncipe árabe rodeados de Arenys de de damas y tal pero bueno es cómo me voy a quejar de estar ahí en el en el nombre a la vista por lo menos se da un placer impresionante no te digo oye al tacto pero la es un placer para la vista

Voz 0313 06:58 alegramos bueno pues mira uno de los estrenos de este viernes es una peli que se ha presentado en Cannes fuera de concurso que es la película sobre la vida de Elton John Rocket Man

Voz 6 07:11 cómo va

Voz 7 07:15 eh

Voz 6 07:26 ah

Voz 0313 07:34 que este no es el telón es el es el actor que interpreta al personaje en esta película

Voz 6 07:40 no

Voz 0530 07:41 maquilladas en Europa

Voz 8 07:45 a ver

Voz 0313 07:49 no

Voz 0530 07:50 no podía oír la melodía cabeza estaba todo hay todas las notas tenía que soltarlo

Voz 9 08:01 como tú dices que te llamas Regina asiste llamada Mia

Voz 10 08:10 salido de la nada convertirse en cantante

Voz 0530 08:14 tienes que matar a la persona que ibas a ser convertirte en la persona que quiere ser

Voz 10 08:21 estoy pensando en cambiarme el nombre a mi nombre

Voz 0530 08:28 podría ser el artista que más vende del montos quisieras con pateado vistoso

Voz 11 08:33 vas a poder tocar el piano con eso demuestra quién eres

Voz 0313 08:43 la música Elton John y no sé qué tal está

Voz 0324 08:46 la música es es maravillosa yo recuerdo el el primer LP semana Anele elepés te acuerdas si miras hockey sobre de él no no fue sensato fue el más exacto que en la portada si con letras grandes sí dije joder Coco como como cantas de tío que allí está Bribón que piano como tengo que Alpe fantástico lo voy a actuar una vez vosotros la Davis yo lo viene no el estadio del Espanyol en Sarrià yo acribilló el Palacio de los Deportes y pudo ser Aniano Henares de los ochenta o así

Voz 0313 09:20 quizá un poquito más tarde un poquito más tarde buenas tardes

Voz 0324 09:23 es un pedazo de concierto Elvis es tremendo

Voz 0313 09:27 y luego la película bueno bueno está bien se puede ver a mí es que debo ser de las pocas personas que no le gustó el que le le tengo manía y a Freddie Mercury el otro día en el AVE y que te parecieron con los niños pero la la fundaron pero todos toda la parte final del estadio me volvió a emocionar si común en la pantallita pequeño si ese final de concierto me puse los cascos pone la música a punto estuve los niños también escuchando si con menos entusiasmo caigo pero escuchándole atea pero esa parte final del estadio cuando aparece la la es

Voz 0324 10:02 no vía el marido de las filiales El Padre todos lloran es que Freddie Mercury debió ser ese concierto una maravilla sí supo la la gente pero pero

Voz 0313 10:14 pero yo con Queen no

Voz 0324 10:18 yo sospecho va a ser una moda cosa que quieren que tiene toda la pinta el recurso di este funcionó Dios vio la pasta del con el Oscar para la protagonista se sí sí sí Innova se lo ya el Ton John sospecho que no necesitan a que esté muerto eso esos a Beevor van a hacer como ochocientos biopic de esto está en función del negocio

Voz 0313 10:42 canta bien electores lo que

Voz 0324 10:44 comentabas antes que en la Abbey Queen el actor intentó cantar el no pero al final no no lo hizo y aquí que es un reto ponerte a cantar como que el Ike pueda creer que es Elton John en el que está el que está cantando estuvo por Cannes por cierto Elton John así se debe ser muy curioso repito que en vida ya te hagan una una cosa así y luego la no es complaciente porque la de Queen había cosas que no se atrevía a quite cuentan pues pues las movidas que tuvo este tío que es un superviviente a que que las drogas lo lo tenían agónico no supo reaccionar problemas también con su con homosexualidad esa cosa que le cuesta aceptarlo incluso se se casó con con una señora no que que dices pobrecita mía no pero dando pues aquí y luego cuando suenan sus canciones a mí repito es una maravilla o me encanta este extendido si luego el él menos te quiero decir tienen para mí como demasiada poseen esas gafas esas movidas John de verdad Antonio sí sí pero le histriónico está muy Nico no pero escuchas sí es es es de las cosas que le que la han pasado la música en el siglo XX no

Voz 0313 12:17 vale oye quieres que celebremos un par de cumpleaños au tres lo que nos del tiempo o quince obtenga habría nos vamos al primero

Voz 6 12:41 hombre de ma má

Voz 0313 12:44 esta semana se cumplen cincuenta años cincuenta años de una peli que va íntimamente unida a esta canción de Nilsson que es Cowboy de medianoche fue un exitazo en taquilla ganó tres Oscar Mejor Película Mejor Director y Mejor Guión Adaptado protagonistas Jon Voight y Dustin Hoffman

Voz 12 13:05 bueno es spa Pipe sino Graeme

Voz 13 13:12 claro lo ha hecho

Voz 0313 13:15 el uno su gigoló el otro un estafador enfermo

Voz 2 13:18 la mayor

Voz 0530 13:21 sí respetables que quieren golpear un poco

Voz 13 13:25 no pude notar callejeando por Times Square esperando que aparezca Pruna

Voz 0324 13:28 tal que les interesa necesitan un intermediario él esa esa canción maravillosa la canción

Voz 0313 13:36 qué triste si esa película por si triste sí sí

Voz 0324 13:39 puesto la he vuelto a ver hace poco hizo tiene cosas del cine de la época plasma que movimientos de cámara rarito que está muy de moda no pero lo principal que es la pues contar la la degeneración la pobreza en la que viven estos dos supervivientes y su amistad eso esta hábleme en la lista es muy hermosa gritos y muy buena amistad y luego te quiero decir entre dos personajes es uno que va quiere ir de voló a Nueva York paleta un paleto musculoso y acaba de Chapero el otro Rizzo

Voz 2 14:25 qué le llama arrasa no me ya hizo podéis que es un tío pues quizás

Voz 0324 14:32 dado buscando buscando la vida como ha podido de mendigando pequeños robos dando palos y tal en Nueva York

Voz 0313 14:41 esa casa en la que en la que viven os acordáis que eso que van de okupas sí sí sí

Voz 0324 14:46 igualmente una casa que tiene un infierno Millo y que

Voz 0313 14:49 cuando pueden comer algo

Voz 0324 14:51 se pues es como un banquete no notas el frío la el de eso

Voz 14 14:56 Amparo la la desolación de esa ciudad tan duras

Voz 0324 14:59 si eres pobre que se llama Nueva York no

Voz 0313 15:08 cincuenta años de Cowboy de medianoche más cumpleaños cuarenta de Alien el octavo pasajero para que no lo sepan o lo recuerde de regreso a la Tierra una nave a nave mostró interrumpe el viaje despierta los siete tripulantes que están ahí el ordenador central madre ha detectado vida en un planeta que está cerquita que en teoría está deshabitado pero ha detectado algo la nave se dirige a ese lugar para investigar a partir de ahí

Voz 6 15:42 ah sí

Voz 2 15:45 poco más asustó

Voz 0313 15:49 a partir de ahí la teniente Ripley encarnada por Sigourney Weaver Bono le pasa a todos

Voz 16 15:54 el Estatuto floración sobrino posibilita que ubica tiene presentará el extraterrestre

Voz 17 15:59 no

Voz 0313 16:05 qué recuerdos le pobres del primer Alliance el primero han hecho cosas que es una de las mejores bélico

Voz 0324 16:13 las de terror te una de ciencia ficción

Voz 0313 16:15 sí sí es una mezcla no son como Irala la teniente Ripley que voz la de Sigourney Weaver que presenta

Voz 0324 16:24 Diana Ikea o varios que es una día com netamente aterrada Iker tengo que sobrevivir como sea ilegal a un oso varios con el Monstruo S que el monstruo a baboso pero que además yo tengo carísimo que serán quiere follar así hay una secuencia al final algo se pierde algo su querella que está el otro por desviando cuando creemos que ya lo han despedido ellas está desnudando cambiándose está mirando sea con quiere decir que un monstruo muy libertino nuestro según tu era un ser inteligente entre sí sí porque como no Sigourney Weaver esa esas fantásticas dañara no lo inicial por eso

Voz 0313 17:08 ah bueno oye y muy rápidamente pero es que es otro aniversario quiero recordar aniversario cuarenta años también de una peli incómoda cómoda para la época dura se cumplen cuarenta años del crimen de Cuenca

Voz 18 17:30 le cortó la cabeza el muerto cuando un pañuelo vaya Ibor donde se pueda

Voz 0313 17:39 por aquí dos pastores son acusados de de cargarse a un compañero apodado el cepa la Guardia Civil detiene les tortura se declaran autores del asesinato han con cuerpo de la víctima nunca aparece después de varios años de cumplir condena se descubre que el puerto está vivo

Voz 0324 18:01 fue

Voz 0313 18:07 yo recuerdo es un alegato contra la tortura era que te incomodaba sabes que estuvo estuviera estuvieron dos años para frenarla el Supremo Tribunal Supremo autorizó finalmente que se estrenara no fue una móvil importantes sobre todo mi recuerdo de ella minó

Voz 0324 18:24 no me fascina El crimen de Cuenca la película pero admito que vamos que que la historia es una bronca y la historia es terrorífica la las escenas de tortura eran salvajes yo recuerdo me marcó mucho las como abono pero Pilar lo lo filmó la armadas Pilar Miró Mascó con algo más que realismo naturalismo casi no yo recuerdo del móvil de la prohibición y a todos los problemas para que éstos se pudiera ver lo recuerdo así como de los acontecimientos más si quiero pensar que después de El crimen de Cuenca sal a la censura empezó comenzó su decadencia sabiendo que eso tendría que desaparecer es que ahora le cuentas a la gente no que nos teníamos que ir a otro país para ver películas

Voz 0313 19:19 va todo lo rodado cuando Jean Franco estaba muerto eh sí sí hacía mucho tiempo pero todavía estaba la cosa ahí el chut sí fue un acontecimiento Carlos cuarenta años El crimen de Cuenca cuarenta años de Alien cincuenta de Cowboy de medianoche cómo te sientes mayor o afortunado

Voz 0324 19:38 bueno afortunado porque aquí estoy tanto tiempo después con con una al ligera nostalgia cuando cuando hablamos de de Alien no o disemine Cobo hoy todo el cine te quiero decir no se me gustaría que dentro de cincuenta años de cuarenta alguien pudiera decir pues en aquella película sigue rodando y diecinueve te quiero decir que guardar en tu memoria películas que tan impactado hoy tan emocionado OTAN yo no

Voz 6 20:24 no

Voz 19 20:26 no

Voz 0324 20:30 no

Voz 19 20:31 a mí sí

Voz 20 20:35 eh

Voz 0313 20:36 hiciera esa nostalgia que comentabas el cierre musical que has elegido hoy para la Ventana del cine en fin

Voz 0324 20:41 es Sinatra contando que a veces llueve sobre yo había en su corazón no he visto un documental espléndido de cuatro horas Netflix sobre Francina Dávila con no veas cómo era el personaje a las zonas de sombra Hay y las luces pero de repente aparecía Charlton Heston con una definición perfecta de Sinatra no decía es el convirtió cada una de sus canciones en películas de cuatro minutos faltaba decir en espléndidas películas están contando está contando historias Sinatra y contándolo pues eso a su manera a su incomparable manera esta canción para mí es como un fetiche porque siempre siempre que me enamoraba la la ponía no dudó ya que esas cosas vuelvan a ocurrir pero me entienda quita votos pero me memos yo no cada vez que la que la es romanticismo puro no

Voz 19 21:48 sí sí todo lo que soy

Voz 0313 22:25 Carlos Boyero un placer como siempre amigo y luego

