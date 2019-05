La Ventana de los números | La mochila autriaca

Voz 1 00:00 la ven los números con

Voz 0313 00:27 Santiago Niño Becerra buenas tardes amigo que Aisa que aquellas quien te lo voy a Boyero que ronda por aquí con los aniversarios de Nos cuenta acaba película bueno yo lo yo no no te comento nada pero en mi opinión es una película extraordinario extraordinario extraordinario fruto de una época que en Nueva York ya es un retrato es un poco un retrato social económico personal de de todo Sánchez en aquella época era un estercolero

Voz 4 01:00 con literalmente efectivamente eh

Voz 1869 01:02 el descaro o Yo y tú vas allí no tienen

Voz 4 01:05 pero tú sabes

Voz 0313 01:07 a ver Santiago vamos a abrir hoy La Ventana de los números en una pregunta pregunta para los oyentes no practica ya sabe la respuesta no sé si han oído ustedes a hablar de lo que es la mochila austriaca saben lo que es la mochila austriaca no piensen en en Paco Nadal y en viajes ni en los Alpes de excursiones a la montaña no no esto va de algo muy serio que son jubilaciones y despidos esta semana hemos leído visto y oído que la OCDE estudia cómo implantar la mochila austríaca en España que para entendernos sería Santiago una especie de de despido anticipado no pero bueno cuenta exactamente lo que es por favor a ver la luz

Voz 1869 01:45 mochila austriaca es un una especie de entre comillas se o semi fondo de pensiones son fondo de pensiones una bolsa que nace no Austria de ahí su nombre hace diez años Ike gobierno Zapatero de hecho en enero la reforma laboral del dos mil diez que que parece que la primera que ha hecho es la del dos mil doce y no es verdad las primeras dos mil diez se habla de la reforma de la mochila austriaca pero su desarrollo se vincula a una ley que nunca se llevó a término luego el Gobierno Rajoy y también volvió a hablar de la reforma austriaca y el líder o el cerebro económico de Ciudadanos es el doctor Luis Garicano Luis Garicano es firme partidario de la mochila austriaca a resumiendo muchísimo la mochila austriaca consiste en un fondo que es propiedad exclusivamente del trabajador es decir no es no es propiedad de nadie más que es nutrido por la empresa en la que trabaja esta persona por una un porcentaje del salario bruto que depende puede ser del dos uno por ciento y eso puede llegar al ocho en función de una serie de parámetros Ike Se va diciendo a esa bolsa para cuando el trabajador se ha despedido claro lo que pasa a ser un trabajador no es despedido va a él de la empresa observa otra empresa pues se lleva su mochila Illa la poner con el que está acumulado en la en la siguiente empresa pues elevaban poniendo cada año o en cuota mensual pues depende el ese ese porcentaje de Bruto etcétera etcétera estará claro no no hemos llegado todavía ningún caso en el que se jubile una persona que que hay que tenga toda su bilis que

Voz 0313 03:44 la preguntarte eso claro claro claro

Voz 1869 03:46 han a ver antes de llegar aquí la la la mochila austriaca nace en Austria porque en Austria la indemnización fija por despido no existe entonces en España si en España hay una una legislación eran cuarenta y cinco días a la son veinte en fin depende del despido procedente no procedente etc etc pero aquí siempre es que es que se pensó en la mochila austriaca se pensaba como complemento a esa indemnización por despido que está ya fijada por ley en caso de que no se llegara claro que pasa a ser una persona llega a la jubilación con su mochila austriaca completa bueno o con lo que quede de ella bueno pues es un digamos Le complemento a la pensión lo que pasa es que nadie ha dicho hasta ahora que que que si si éramos ya austríaca llegará a sustituir a aparte de la pensión o no mi opinión personal niña eh es que esa en función del importe en función de una serie de parámetros se complementaría la pensión reduciendo la pensión pregunta si implantará la mochila austriaca en España es posible que si es posible que sí podía Silva Hoces ha metido en esto pero posiblemente sí

Voz 0313 04:59 pero de forma universal sería posible en España bueno

Voz 1869 05:02 aquí voy yo creo que en España va a ser un fracasos Si pensando en forma generalizada decir si me preguntáis en Seat es aplicable la mucho austriaca por descontado que si en Telefónica es aplicable por descontado que

Voz 0313 05:15 grandes empresas Mercadona se aplica por descontado

Voz 1869 05:17 sí ahora bien en Juan Peridis compañía minipisos cinco trabajadores no no es decir pensemos que Austria es un país que tiene una tasa de paro es nueve puntos por debajo de la española y una productividad que es veintitrés puntos superior a la española españolas es decir la mochila austriaca yo bajo mi punto de vista eh funciona de forma generalizada en Austria entonces si empezamos a hablar de Monchi una mochila o sea que en España en función de empresas yo pensé pienso es meternos en un berenjenal entonces va a trabajadores clase hay trabajadores si yo yo yo

Voz 0313 05:59 ha ido alguna forma ya existe pero el tipo de contrato no si no esto sí

Voz 1869 06:02 pero pero pero aquí estamos hablando ya darlo no se estamos hablando de un despido por anticipado que va nutriendo además esto esto de entrada al coste laboral no sea aquí esto pueda Länder como si hubieran pero éste aumenta el coste laboral o para la en peso para el trabajador o para los dos y eso pues que lo pague el Estado pues también lo que para el Estado yo yo no lo veo eh no lo veo

Voz 0313 06:26 de lo que está claro Santiago en fin y hace semanas que lo venimos comentando es que con mochila aussie mochila en este caso sin mochila en los mayores de cincuenta años fuera de las grandes empresas cueste lo que cueste se define unos ninguna invención realidad pura

Voz 1869 06:41 mira eh si esto esto os acordáis de Irún eso lo bancos eh no no no no no os os acordáis de aquella reducción de plantilla que hizo Telefónica a los cuarenta y ocho años hasta los cuarenta y seis cuarenta y ocho años acordáis cedido lugar a la ley si bien sí sí sí

Voz 0313 06:59 pero eso sí hace tiempo y bueno a ver

Voz 1869 07:02 aquí aquí lo que pasa es una cosa o sea una persona por encima de hoy cincuenta pero pueden ser pues mañana lo pueden fijar en cuarenta y seis es de entrada más cara la una XXV veinticinco en segundo lugar una de veinticinco acepta más cosas que una de de cincuenta o más es decir es es más reivindicativa a una persona mayor y en tercer lugar en la digamos su preparación hablo en términos medios y su cualificación hará la la juventud está realmente muy muy preparada ahora me diréis bueno pero la persona mayor tiene experiencia soy una persona con experiencia en una persona de de veinticinco años tiene mucha menos ya ya es verdad es cierto lo lo que pasa es que hoy en día con el Big Data el dato Mining los algoritmos complejos etcétera etcétera Una gran parte de esa cosa llamada experiencia Se puede sustituir no días cien por cien ni en todas las

Voz 0313 08:00 sí sí sí sí ya te entiendo

Voz 1869 08:01 ya pero se puede sustituir entonces claro ese activo que tenía la gente mayor que era la las personas mayores que la experiencia ha quedado muy disminuido con lo cual a la calle yo yo por ejemplo un cálculo un pequeño calculo a ver no no al céntimo eh pero os acordáis de este ERE que ha hecho el BBVA bueno que se considera un ERE carísimo ochocientos cincuenta si es bueno yo echo un pequeño cálculo antes amortizados no entonces el BBVA el Santander

Voz 0313 08:29 Nissan con va

Voz 2 08:32 no Domínguez sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Voz 1869 08:35 esto es decir con lo cual claro eso tiene una incidencia brutal en el en temas como el desempleo de larga duración el el desempleo de personas mayores claro evidentemente

Voz 0313 08:47 algún día ya sé que tú no responder a eso eh pero algún día deberá responder a alguien de si la economía y las empresas antes ser sólo numeroso dinero o entran otros factores también en el cómputo final de lo que hacen y lo que dejan de hacer ya sé que eso no es economía eh pero ya que hemos hablado que hemos citado nombres de empresas grandes de gigantes vamos lo pequeñito a la más modesto porque hoy en este espacio que dedicamos en La Ventana de los números a la tecnología la revolución tecnológica vamos a hablar de la presencia en internet precisamente de las pequeñas y medianas empresas adelante

Voz 2 09:21 presencia en Internet de pequeñas y medianas empresas ojo mueve de cada diez consumidores inician su compra en un buscador

Voz 5 09:30 ventas sólo online debes estar presente cuando el cliente hace su primera búsqueda debes estar presente cuando el cliente busca contenidos que les permitan par en esa decisión de compra porque si no estás perdiendo mucho

Voz 2 09:45 Virginia Cabrera especialista en transformación digital de pymes de Telefónica Empresas la clave tres verbos

Voz 5 09:53 es que te vean que te elija y si puede ser que te recomiende cuestión de extracción estrategia digital de de Espar marcaba por tus objetivos no todos los pequeños negocios pueden o quieren vender mimbre Hermès sin embargo todos debería entrar como quieren estar y qué relación quieren establecer con el que siente que está navegando por la Red para tratar de resolver sus necesidades

Voz 2 10:17 Start II objetivos tercero estrategia y finalmente herramientas entender que las herramientas

Voz 5 10:25 estás digitales las marcan sus objetivos y que debemos fijar primero la fase del ciclo de relación con el cliente para decidir si lo que necesitamos una web un blog una unas cuentas sociales o todas las ellos

Voz 2 10:38 y lo más importante esto es un no para

Voz 5 10:42 la estrategia ya digital que funciona es aquella que no se acaba nunca que está constantemente trastorno de conversar con el cliente de conocerle más de entender cuáles son sus expectativas como mejor sus necesidades y eso sólo hacerlo que es nos guste o no Nana mística probar me di

Voz 2 11:05 presencia en Internet de las Pymes para ser

Voz 0313 11:11 esta frase de Pepe es muy buena para ser hay que estar sea lo de la presencia en Internet ya no está en discusión no Santiago para las pequeñas y medianas empresas

Voz 1869 11:18 pues a mí me gustaría me gustaría hacer un símil porque esto a veces se puede escapar os acordáis del listín este Páginas Amarillas

Voz 0313 11:26 perfectamente os acordáis no allí

Voz 1869 11:29 estaba todo bicho viviente no si verdad si es bueno pues hoy Internet es un listín de Páginas amarillas ese es decir eh eh fontaneros que hacíamos y a la que ya no pues pues hoy esa hoy pasa exactamente igual es comunicación o sea de estar luego luego después como la esta señora no recuerdo su nombre ha dicho luego ya ya verás cómo estás eh verás que comunica verás cómo lo haces esto ya es decir la la calidad de de lo que ni sólo la cantidad de lo que metas ahí eso eso es otra historia

Voz 0313 12:04 pero me me ha parecido entender Santiago que no se trata de tener una persona un técnico profesional que te lo haga

Voz 1869 12:10 no no claro que no no no no no

Voz 0313 12:12 mismo tu persona ansias pequeño mediana empresa debes estar preparado también bueno pero si además Sara ahora hay ahora

Voz 1869 12:19 hay herramientas que por cuatro duros pues hacer cualquier cosa es decir es un tema de preparación exactamente osea lo primero de convencimiento au sea el hombre eso son insisten las páginas amarillas eso es que tener muy claro qué has de estar ahí a partir de ahí implementar lo que lo que creas lo que te asesore en lo que aquí de asesoramiento es muy importante es es fundamental el asesoramiento es decir partiendo de la base de tu convencimiento luego lo que está detrás es fundamental claro porque si para una señora a Unións al colegio le les recomiendan un Ferrari pues pues la verdad es que él es que no no es decir luego esto tiene que estar en función de unos asentamiento que sea correcto conveniente etc etc pero no no pero esto de verdad ahí y que nadie lo dude porque eso es es un tema de comunicación sí sí seguro

Voz 0313 13:19 Santiago no quiero que cerremos la Ventana de los números sin cables a los oyentes del tratamiento médico más caro del mundo porque me parece una noticia brutal

Voz 1869 13:30 bueno la empresa Novartis eh la empresa farmacéutica Novartis ha puesto en circulación en Estados Unidos porque ha sido aprobado por la FDA un medicamento que cuesta dos millones cien mil dólares es el medicamento más caro del mundo es un medicamento para bebés niños muy bueno casi recién latidos tiene que con temas genéticos en fin etcétera etcétera estancaron ese tratamiento tan caro este medicamento es tan caro que incluso la propia Novartis ha llegado a acuerdos o ha propuesto acuerdos a aseguradoras para que pueda ser financiado a razón de cuatrocientos cuarenta mil dólares anuales para que no se tiene que pagar de Gaulle no claro entonces pero la la la pregunta que seguro que os estáis haciendo es buena pero a ver es rentable para no ya no si alguien va a comprarlo ya es rentable para Novartis desarrollar un medicamento de ese tipo porque claro el desarrollo de este medicamento ha tenido que ser astronómica sí sí claro bueno pues la respuesta es que sí por eso lo ha hecho que bueno pues porque esta empresa ha delimitado delimitado en un escenario de mercado ha hecho un screening en en a nivel de que personas que lugares pueden consumir este medicamento ya a partir de aquí evidentemente hay

Voz 0313 15:04 mercado para escénicamente y este medicamento así ha lanzado al mercado

Voz 1869 15:07 sí

Voz 0313 15:07 el mercado para pagar dos millones de euros soy tu bebé nace muy mal muy mal pero tiene una opción de salvarse

Voz 1869 15:14 bueno a ver si pero cuidado osea están tan caro que incluso ha ofrecido la posibilidad de en según qué casos retornar el dinero si el medicamento no funcionan es que es que por favor presentemos sí es decir dos millones cien mil dólares el tratamiento de un millón ochocientos mil euros

Voz 0313 15:38 sí sí sí sí hay hay dejamos ahí dejamos dejamos el dato sobre la mesa es lo que decía Santiago que sentarnos a pensar un poquito hasta la próxima semana no eso

