El fenómeno del K-pop al descubierto

Voz 0313 00:00 estamos escuchando no es una música cualquiera ni muchísimo menos de momento en los gustos oiga estará más gustar menos pero esta canción era apenas veinticuatro horas ha tenido más de setenta y cinco millones de de reproducciones esta canción esta música este estilo forma parte de un movimiento que se llama que pop que es el coreano que anoche por ejemplo en Barcelona en un concierto en el Palau Sant Jordi demostró su poderío porque llenaron hasta la bandera y las entradas eran baratas estaban algunas hasta ciento cincuenta ciento sesenta euros hoy queremos profundizar en este fenómeno intentar descubrir las claves los códigos de su éxito Isabel exactamente hacia dónde apuntar porque algunos planes creo que van incluso más allá de la música vamos por partes Tony Aguilar buenas tardes buenas y lo conocen todos los oyentes de la Cadena SER ex locutor histórico presentador de los cuarenta también está arrasando en España o lo de ayer es un es un fenómeno concreto lo del concierto de Barcelona Toni

Voz 0322 01:16 pues sí lleva lleva años llevaba años con un nutrido grupo de seguidores del Queipo pero es evidente que en los últimos dos tres años cuando sea y esa explosión y es cuando esos artistas empiezan a venir en conciertos como el de anoche por ejemplo el grupo de chicas se dice dentro de del que hay Pop o Monster ex que también recientemente llenaron el Palacio de Vistalegre de Madrid por ejemplo el pasado año y que este año van a regresar si ahora es cuando realmente los fans el Queipo más allá de ver a través de la pantalla a través de Youtube los vídeos pueden ver en directo a sus artistas es que el gran potencial de estas bandas siempre ha sido a través de las redes sociales hilera la forma de llegar hoy en día los jueves no

Voz 0313 02:03 tú como les descubriste Toni por curiosidad

Voz 0322 02:05 bueno yo estoy mucho tiempo que que puse por eso la primera banda Super Junior y sería eso quince años ya empezó a poner yo Super Junior en la en la radio ya empezó en haber fans aquí en España que me las pedían pero en los últimos tiempos un problema que yo sea más global sobre los dos porque ya tenemos nuestra propia selección de Queipo donde cada semana decirle programa nacido hace cuatro temporadas que tenemos cada semana nuestra aportación no sólo de grupos mundiales como vete ese hablan Ping o Red Velvet sino también con artistas que van a mí no

Voz 0313 02:38 el iglú pues de de que hay pop españoles los hay o todavía no

Voz 0322 02:42 aquí no hay pero sí que hay curiosamente en concursos el ejemplo la embajada de Corea del departamento de Cultura organiza fiestas también concursos para para hacer que pop en España todavía no ningún grupo famoso como tal pero si ha habido alguna que otra artista sobre todo ser meninas que se han acercado a ese movimiento

Voz 0313 03:06 pues mira Toni quédate con nosotros porque decía hace un momentito bueno decía porque me han explicado así que el que hay pop es es pro pretende ser más con género musical de hecho la industria musical coreana está buscando un objetivo muy concreto que sería convertir a Corea en el primer país del mundo que no paga impuestos que yo no sé cómo se hace tampoco lo digo yo es sólo ha explicado un músico youtuber colombiano en su canal le hemos invitado a asomarse a la ventana a ver si nos lo aclara Albini su más buenas tardes qué tal buenas tardes qué tal alguien cómo estás muy bien Bertrand Begoña gracias a Martel La Ventana en esta hora tan tan complicada para aparatito hemos dicho que que Corea pretende ser el primer país que no paga impuestos pero eso cómo se puede conseguir a través de la música

Voz 2 03:54 pues todo es hablar de del fundador de ese hecho este y me es como como plan maestro que empezó de cierta manera

Voz 3 04:05 a a a trabajar de la mano con el con el Gobierno P

Voz 2 04:10 de Corea pues la idea es que toda la industria miento de su país usted como una especie de de poder blando el poder blando es como lo puesto a tener un ejercito esto es ejercer poder a través de de la cultura entonces realmente ellos lo que están están planeando utilizar su cultura como

Voz 3 04:37 el arma para para

Voz 2 04:40 como un arma tecnológica para de cierta manera y terminar eliminando tener una industria tan poderosa que estarán en el futuro eliminando los pues a tener que poner impuestos en su país

Voz 0313 04:54 sino no hay que pegar búsqueda claro sino hay que pagar impuestos los significaría que sería un país inmensamente inmensa ser inmensamente rico donde los habitantes no tendrían que rascarse el bolsillo como hace una hora pero este plan a ver el objetivo final es ese pero tiene fases porque claro nos hablas de la cultura de la música en concreto pero que fases tendría este plan y qué plazos de tiempo

Voz 2 05:17 pues tiene tres tres fácil el Origin él hace treinta años predijo predijo que la cultura iba a tener un gran poder gracias a las nuevas tecnologías y pues eso lo podemos ver con con la llegada de Internet y como este ámbito absolutamente todo su primer la la primera fase es exportar la música coreana que pues no no nadie lo veía como algo tan fácil estar él pues coreano pues para que no era un país así como tan poderoso como Estado tunning y entonces bueno tuyo hicieron montón de estrategias para poder exportar la música está toda la música de estas empresas de Enterprise miento está cuidadosamente diseñada para ser exportable para que en otros países la puedan a escuchar sin problema no para que no haya un golpe cultural como si existe digamos ibas a escuchar rancheras en China

Voz 0313 06:12 claro claro cultural

Voz 2 06:15 ah y luego la segunda fase es colaborar con músicos de otros países

Voz 0313 06:20 Tandil expandir el mercado sería eso no

Voz 2 06:23 exactamente entonces pana para crear como ya no una infraestructura coreanas sino en todo o hacia que hacia se convierta parte de la infraestructura coreana y la tercera parte es como crear franquicias de de música coreana de grupos de Queipo en varios países así como McDonald's Itziar obvia en España Méjico ellos quieren tener franquicias de grupos en varios países y ya lo han hecho llegamos con con varias divisiones del mismo grupo que está en China y entonces tiene el mismo grupo en China que son cinco diez miembros qué grabar videos especialmente para China es la misma vacaciones el mismo sencillo adaptado a diferentes países e interpretado por diferentes miembros del mismo grupo

Voz 0313 07:18 Álvaro pero déjame que te pregunto una cosa de fenómeno McDonald's es es paradigmático lo entendemos perfectamente pero es una multinacional que gana dinero con esa presencia en todo el mundo con nuestra presencia global entonces en este proyecto si lo que se persigue es que el fin a los ciudadanos no paguen impuestos es que está metido el Gobierno de Corea también

Voz 2 07:37 si hasta cierto punto sea Corea ayudamos todo para Corea tiene mucho tiene muchísimo interés aunque pues esto todo esto esto prospere obviamente porque significa mucho dinero vira dinero para Corea entonces que si hay todo tipo de incentivo para para para que estas empresas gigante de entretenimiento prosperen

Voz 0313 08:00 tú tú si no es como es

Voz 2 08:03 la conspiración entre el Gobierno a Corea

Voz 1826 08:05 no es un plan comercial la soplando claro y si es aquello el complejo industrial militar que tantas veces L atribuyó a Estados Unidos pero aquí con un diseño de de empresa para entendernos que sería el complejo industrial cultural no

Voz 2 08:18 sí exacto pero le ha hecho pensar a toda esa infraestructura está inspirada en estaba en en la cultura y en el entretenimiento de Estados Unidos porque él mal el que originó todo esto ocurrió cuando estuvo en Estados Unidos de que viaje cuando estuve estudiando el estado de cierta manera como una como una imitación del modelo gringo pero puedes lo llevaron a un punto ver extremo y súper compleja

Voz 0313 08:45 hoy Alvin tú tienes algún algún dato de lo que ya mueve de lo que ya genera Esteve este movimiento del del Queipo

Voz 2 08:54 sí con Vigo Moody's conmigo aquí no tengo cifras pero pero mucho

Voz 0313 08:59 mucho dinero tú tonito Kony tú tienes alguna idea de esto no tengo números no pero

Voz 0322 09:06 puede llegará a mover lo que sí puedo decir es que el nivel de expansiones tremendo ya logran ser número uno la vista Beevor de los Estados Unidos el álbum de Vicky es ir todos los artistas todos Kjelling colaborar un poco los artistas aquí Queipo por la expansión que tienen en el sobretodo

Voz 0313 09:23 alguna cancelaron alguna canción de pop ha sido número uno de los cuarenta ya

Voz 0322 09:27 sí por supuesto hay una canción que ha sido número uno de los cuarenta y que toda España bailó en su día el tema del can say día dentro del del esto forma a lo hemos bailado todos él no pues eso sería lo más cercano al pop en España sí sí

Voz 0313 09:44 venga tú estás en Santiago de Compostela porque esta noche presentas los cuarenta Pop se podrá escuchar algún grupo o músico todo

Voz 0322 09:53 cierta lo pongo un poquito un poquito de Vicky es aquí el público no estaba contento

Voz 0313 09:58 Albín habrías me atrevería a pronosticar cuánto tiempo debemos esperar para comprobar si esto la primera fase está en marcha eso es evidente la segunda también ha dado los primeros pasos para comprobar si esto tiene éxito no cuánto hay que esperar diez años más cinco años más

Voz 2 10:16 pues es la tercera fase ya inició hace como seis años es así yo yo creo que habría que esperar unos veinte años por ahí para ver si realmente ese fenómeno cultural como estable y no simplemente pasa bueno ya al que yo diría que veinte años para decirlo lograr igual si no logran hacer que Corea se vuelva a puestos igual ya han logrado muchísimo el el plan como tal ha funcionado de pronto ese plan utópico no sé si llega a funcionar pero llegado muchísimo dinero a Corea gracias a a a esa estrategia

Voz 0313 10:57 muy bien al oye muchísimas gracias por levantarte ya asomar de a esta hora La Ventana ha sido un placer de verdad eh buenas tardes claro Toni en lo que comentaba Alvin hay un concepto que yo creo que no ha manejado pero que forma parte de todo el entramado que es el concepto franquicia es decir si esto realmente se expande de la forma que este productor tiene en la cabeza está consiguiendo puede haber franquicias igual que de Mc Donalds o de una tienda de ropa en todo el mundo pueda haberlas también en la música lo cual manda bien lo cual manda dos mensajes uno en cuanto a la cantidad de que es un proyecto acojo en ante y otro en cuanto a la calidad de que sea docena un poco la música también no las dos cosas

Voz 0322 11:52 él lo lo dicho bien existen ya grupos como Exxon por ejemplo que tienen su su versión sexo en el osea directamente hacen como ellos dicen supo unidades Le llaman a su comunidades de los grupos en el que bueno pues cada uno tiene su zona Japón también ya es muy importante después de de que hubo ya el libre comercio con con Japón después de la Segunda Guerra une la etcétera empezaron a a llevar sus sus artistas desde Corea y ahora actualmente quedaban sus sencillos en japonés

Voz 0313 12:22 Toni que te vaya muy bien esta noche gracias por este ratito amigo