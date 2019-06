CONTIGO DENTRO. Sexting . Educación sexual. Frecuencia sexual y prostata. Myhixel 01/06/2019

Voz 1 00:00 uno uno en Chile

antes de que acontecieron estas últimas elecciones el Cogam quiso establecer las líneas inamovibles de los derechos humanos quiso que lo que se ha ganado con leyes no pudiera debatirse expuso a todos los implicados que principios eran inamovibles lo primero no establecer pactos con la extrema derecha yo no aceptaría nadie que debatiera en Naciones Unidas quién acusa directamente a los que creen que la homofobia es una opinión cuando es una vulneración de los derechos humanos todos los gobiernos deben implantar las leyes integrales contra LGTBI fobia que hayan sido aprobadas por los gobiernos autonómicos les recuerdo en Madrid por ejemplo el se lleva a efecto desde mayo de dos mil dieciséis aunque esta ley se aprobó por mayoría absoluta en la Cámara primero Cristina Cifuentes después Ángel Garrido se la pasaron por el arco del triunfo promover educar en la diversidad sexual en todos los colegios públicos que los niños sepan de orientación sexual identidad de género pero también que sepan de abusos sexuales porque se les enseña desde la docencia acoger a refugiados perseguidos en sus países por no ser heterosexuales o por su identidad de género incluir el cuidado de personas mayores y ancianas LGTBI Éstas eran algunas de las medidas que los partidos acataría si ganaban las elecciones vean ahora quiénes han ganado en su comunidad autónoma sepan Kenny Partido Popular ni Ciudadanos aceptaron cumplir ninguno partidos que por otro lado ya han dicho que no quieren saber nada de la próxima fiesta del Orgullo se nota que las próximas elecciones dentro de cuatro años estos partidos ya no necesitan un giro

Voz 3 03:02 que sus banderitas del arco iris son sólo para pintar la mona Contigo Dentro en Twitter arroba Contigo Dentro

Voz 5 04:01 buena va a ser súper de Champions con lo que te gusta a ti el fútbol y la Champions bueno pues cuando tienen la Champions la Champions y freír cuando lleva el sexo el sexo ahora estamos con sexo bueno pues bueno pues vamos a ya que me tres esta noche

Voz 6 04:44 sin City es el bajo el nombre con el que han bautizado a un evento encuentro de carácter sexual que se va a realizar este domingo dos de junio

Voz 0401 04:55 ya vas en las viejas Uruguay o Iggy como

Voz 6 05:00 sexuales pues mira te cuento es un evento que va a acoger talleres de bandas sesiones debe de SM con más Morrás Bono

Voz 0401 05:08 y sadomasoquismo con mazmorras y amarres

Voz 6 05:11 cata de juguetes sexuales ahí vamos al al epicentro de la cuestión orgías en piscinas horroroso

Voz 0401 05:19 días empezó

Voz 6 05:20 no es templanza y en una de esas orgías de las piscinas pretenden batir un récord así mayor número de participantes en una orgía

Voz 7 05:33 ya hay algún número ya determinado o Habana sabemos menos cuántos van a poder conseguir vamos a entrar en el Libro Guinness de los reclusos nosotros no nos da tiempo a que ahora ya

Voz 0401 05:43 pero algunos quieren entrar si el órgano

Voz 6 05:46 en que se llama el organizador perdón que me nas Life es una asociación de eventos sexuales quiere batir un récord que parece que está establecido en quinientas personas y que se dio en Japón en el dos mil seis

Voz 0401 06:02 así desde el dos mil seis no ha podido batir y han decidido trece años después dar el do de P

Voz 6 06:09 piensan que este es el momento porque la la convocatoria en redes sociales aplicaciones de sexo va a hacer que sea llegue a más gente y a lo mejor más gente se vaya animará ante una posibilidad como él esta mira te voy a leer textualmente el mensaje que han puesto en redes sociales dice esta es tu oportunidad para formar parte de la historia anticipamos más de mil participantes para este evento de dimensiones monumentales después de todo esta es la ciudad del P

Voz 7 06:40 la que buena propaganda bueno pues si alguno de nuestros oyentes tienen la suerte de poder ir a Las Vegas a esas super fiesta con orgía incluida Nos encantará que nos lo escriba Contigo Dentro arroba Cadena SER

Voz 0401 06:53 punto com y que nos lo cuenten estos micros

Voz 6 06:58 te voy a cambiar a otra cosa bastante distinta hablar de algo muy triste que ha sucedido en Madrid

Voz 7 07:04 qué ha pasado esta semana como una trabajadora

Voz 6 07:07 Iveco presa de lo que el antes pegado una empresa camiones se ha suicidado el pasado sábado tras difundirse entre sus compañeros de trabajo estamos hablando de una planta con dos mil quinientos trabajadores de un vídeo de contenido sexual en el que aparecía ella el archivo fue compartido bastante por lo que parece lo que provocó una situación de presión por las miradas visitas curioso a su puesto de trabajo de los compañeros comentarios cuchicheos

Voz 7 07:38 a vez que se monta cada vez que un vídeo de estas características se propaga como la espuma estas situaciones

Voz 6 07:46 esa chica en cuestión acudió al comité de empresa que recibir esta información Ésta a su vez avisó la empresa la cual considero que esto era un problema personal

Voz 0401 07:56 un problema personal el acoso que Se genera después de algo así

Voz 6 08:03 Verónica no pudo soportar la situación y acabó suicidándose de momento hay unas consecuencias es que el Sinn Kato al que acudió la víctima para alertar de lo que sucedía podría exigir responsabilidad a la empresa por no activar un protocolo que existe para estos casos de acoso laboral de una u otra índole en la Fiscalía ha cursado orden a la Policía para abrir la investigación para rastrear móviles

Voz 7 08:31 Castrelo móviles de las personas que compartieron ese ese mensaje

Voz 6 08:35 y parece ser que todos aquellos que hayan reenviado el vídeo pueden haber cometido delito

Voz 8 08:40 pues mira creo que para estas cosas mejor recurrir a alguien que sepa mucho de leyes Si

Voz 0401 08:48 los centre un poco por eso está al teléfono paz Georgia García profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia buenas noches paz

Voz 9 08:56 buenas noches quien considera

Voz 0401 08:58 la paz que es responsable de las consecuencias de la divulgación de un vídeo de contenido sexual

Voz 9 09:05 bueno yo creo que hay que empezar por por dar una respuesta tampoco general que nos incluye a todos y a todas no yo creo que la responsable principal es todavía está moral sexual que imperan más casas no Si fuera anecdótico el poder visualizar una una situación sexual de cualquier persona fuera hombre o mujer el honor de esta mujer no se habría visto afectado su intimidad se habría visto lesionado una manera mucho más leve que ya no ya sentido esa afectación a su dignidad había llegado a lo que ha dado

Voz 10 09:45 pensar que la mayoría de de la

Voz 9 09:47 las víctimas son mujeres porque pues tiene todavía cómo se sexualmente pasivos tratados mientras que cuando el el sujeto activo del mítico de su nombre bueno pues encima salen apoderado no

Voz 0401 10:03 qué suerte tienes no de que te has tirado y encima joder puede hacer para ello claro

Voz 9 10:09 entonces yo creo que los primeros responsables somos nosotros y nosotras como sociedad y tenemos que hacer algo para cambiar esto no dejar claro que cada uno es libre de actor sexualmente como considere siempre que se ha de una manera consensuada con la que con el que está minando si ya está no afectar al honor calificar ni insultar ni ni crear ese morbo absurdo que es lo que al final hace daño

Voz 0401 10:34 jurídicamente jurídicamente tú crees que que estamos protegidas en este caso cuánta responsabilidad podrían tener todos y cada uno de los que difundieron esas imágenes si bien

Voz 9 10:46 en situaciones complejas vale porque primero bueno pues habría que conocer exactamente cómo llega al que como se difunden y demás pero así con carácter general el código penal desde el año dos mil quince ha introducido una figura que es la figura de de difusión con Santiago imágenes íntimas ajeno que se recoge en el artículo ciento noventa y siete siete código Jaycee castiga a aquel que habiendo obtenido con con sentimiento porque por supuesto si es sin consentimiento ya estaríamos Un besito revelación de secretos vale pero sí con un sentimiento recibe unas imágenes que afectan a la intimidad no sólo sexual pero fundamentalmente sexo y luego las difunde sin consentimiento aquel que ha tomado las imágenes o las ha obtenido con permiso de la persona que es protagonista de las imágenes si luego las revela sin el permiso a esa persona es condenado por un delito de difusión y con sentido más sin más vale pero qué ocurre con los partícipes bueno esto es una cosa que se está discutiendo eran ocho las redes sociales y que hay muchas opiniones más bien con carácter es un tema complejo además Temara técnico pero con carácter general en principio aquel que recibe una imagen en su móvil que no sabes de dónde procede no conoce si el origen es lícito ilícito servido con sentimiento o no no puede responder por ese delito

Voz 0401 12:12 no puede responder por ese auto no tendría ninguna responsabilidad porque solamente lo ha propagado

Voz 10 12:16 penal no es decir fíjate si eh

Voz 9 12:21 conociera si el origen fuera ilícita es decir si si hubiera obtenido el vídeos sin permiso de la señora y la persona que lo difunde aunque no me haya obtenido Él sabe que su origen es ilícito si que se podría

Voz 0401 12:33 donde dónde ponga tifus

Voz 9 12:35 en consentida pero si el virus ha obtenido de manera legítima con consentimiento el origen ilícito y por tanto no podemos aplicar esa figura de conociendo el origen ilícito

Voz 11 12:48 vale como él no ha obtenido

Voz 9 12:50 o ella no ha obtenido directamente en la imagen con consentimiento del otro entra dentro del tipo específico de creía yo un problema de ajustar los tipos penales por un lado y luego por otro lado plantea otro problema tenemos planteaba con otro sector que no tiene nada que ver con esto como es por ejemplo con los manteros y la receptación es decir cuando hay muchas personas que participan en delito es muy difícil poder llegarán a usarlas a todas

Voz 10 13:13 claro porque eso genera además un

Voz 9 13:16 una alarma social importante sobre todo con conductas que se entiende que son socialmente adecuadas porque es que encima tenemos la percepción de que esto bueno pues tampoco pasa nada no

Voz 0401 13:27 como que es ya la lo ver sexo de por medio y haberlo hecho ya haberse dejado grabar pues porque lo vamos a ver todos no

Voz 10 13:35 claro si ellas una eh

Voz 9 13:39 esta es un poco la idea también es verdad que hay otras posibilidades con el derecho para no sacaba al mundo que estos problema también que tenemos generalmente no hay fíjate el derecho penal no a ver sí que se podría actuar en vía civil es decir una afectación como directamente la habido o ha habido unas lesiones psíquicas que habrá que analizar en función del caso y esto ya no voy a entrar ahí pero sí que es verdad que hay tres niveles de protección en el ámbito civil hay una Ley Orgánica de protección del honor que además los medios de comunicación conoce muy bien la que responsabilidades a todo a todas las personas creo yo Sálvame muy poco a ver como sería el caso en concreto no pero de carácter general por ahí te puede pedir una responsabilidad

Voz 0401 14:20 bueno por vía civil en corría fácil podría estar muy bien for tal y no estás contando de todo lo que sí que tenemos que tener claro es que divulgar la intimidad de otros no es ni mucho menos un juego limpio

Voz 9 14:36 no lo es que luego llamarse en edad tiene unas consecuencias muy graves como hemos visto ahora como vimos en Italia hace un par de años

Voz 0401 14:42 efectivamente hace dos años se suicidó una chica napolitana por el mismo motivo y esto suele pasar bueno pues paz Georgia García profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia ha sido un verdadero placer tenerte tan grande aclarar las cosas

Voz 12 14:58 gracias

Voz 13 15:04 ya

Voz 0401 15:26 no hay ninguno de nosotros no Nos dieron el carné de padre quién más y quién menos hace lo que puede intenta no meter la pata Nuestros hijos de verdad de verdad le digo que lo educamos cómo podemos algunos que implica más otros menos El caso es que hay un tema que crea mucha controversia si hay hijos de por medio y ese tema es la educación sexual sin embargo lo que para algunos es algo muy complicado para otros por su profesión y su relación con los chavales hablar de sexo es cuestión de empatía y poco más buenas noches Juan González Romera desde Radio Valladolid

Voz 14 16:07 hola buenas noches Celia nuestras Touré sexólogo

Voz 0401 16:10 es educador estas en varios centros

Voz 14 16:12 educativos de Valladolid hablando de sexo con chavales sigue en Valladolid Palencia Ávila y Segovia en esas cuatro provincias andamos

Voz 0401 16:20 me gusta eres el Rey de Castilla y León

Voz 14 16:23 oye en queda tienen tu

Voz 0401 16:26 sus alumnos con los chicos con los que hablas pues mira

Voz 14 16:28 vamos en un espectro que va desde quinto de Primaria que son unos nueve diez años hasta bachillerato incluso FP básica que bien

Voz 7 16:38 entonces es bastante un abanico muy amplio

Voz 0401 16:42 oye Juan tu cree que tú consideras que el que tú no seas padre de de estos chavales ayuda para que podáis hablar de sexo

Voz 14 16:49 desde luego que si el final a hay veces que aunque bueno además de hacer las clases con los chavales pues también luego tenemos una sesión con los padres normalmente pues para comentarles un poco de lo que les hemos hablado porque sí que es cierto que cuando dices que vas a dar en educación sexual hay padres que se ponen un poco nerviosos no si yo les digo que ellos piense en cómo se sentirían ellos si hubieran tenido hablarlo con sus padres eso son ha cambiado tanto no sea la perspectiva que tienen los chavales de sus padres como la policía como a ver qué puedo contar que no puedo contar es que si se lo digo me van a castigar es que a mis padres no se lo digo ni de coña es una frase que se oye muchísimo en clase no entonces que tengan alguien de referencia adulto y que intenta hablar sobre todo su idioma claro con sus palabras con sus juergas con lo que les gusta yo escucho un montón de la música que les gusta a ellos yo ahora mismo no sé si habrá muchos adultos que fue a más reggaeton escucho yo

Voz 15 17:42 porque claro a algún Albín Paulo Londres me lo sé todo

Voz 14 17:48 entonces bueno intentar hablar su idioma que es algo que los padres y muchas veces no hacen porque tienen que tener una relación distinta a la que tienes tú como educador nato tampoco les podemos achacar eso los padres un padre no puede ser un colega decepciona embargo tú te acercas un poquito más a a esa imagen de colega pero con ciertos conocimientos y cierto prisma distinto

Voz 0401 18:07 por qué temas tienen más interés ellos ellos ellos que demandan de que tienen hambre

Voz 14 18:12 pues de todo quieren saber quieren saber porque el problema que hay ahora mismo es es muy distinto al que teníamos hace unos años no ahora mismo hay muchísima información muchísima pero muy mal canalizada entonces claro les llegan muchísimas informaciones a la vez desde distinta más sitios este series canciones libros grupos de whatsapp redes sociales entonces todo no las dudas típicas sobre temas de anticonceptivos de que tengo que hacer Si se me rompe un preservativo y tal pues la siguen teniendo pero luego tienen muchas dudas sobre cómo relacionarse entre ellos esos noviazgos esas esas primeras relaciones la emoción de es que me gusta una chica no sé cómo decírselo porque claro que le digo y se ríe de mí si se lo comento a mis amigos y mis amigos me dicen todas esas dudas un poco que hemos leído en las cartas de la super como antaño de acuerdo siguen existiendo no

Voz 0401 19:05 claro no hemos cambiado tanto en realidad lo que pasa es que nos comunicamos de otra mano

Voz 8 19:08 era Hay ya está bien

Voz 3 19:14 a mí hay una cosa

Voz 0401 19:15 que que siempre me reconozco un poco no y es que la pornografía crea mucha controversia todas con ellos de pornografía

Voz 14 19:22 sí desde luego desde luego porque ellos fíjate hay un una hay una un una historia que contar una curiosidad yo ahí un una dinámica que algo con ellos para trabajar estereotipos de imagen no y entonces les hago construir un tío bueno hoy una tía buena pieza así alto bajo moreno rubio tal y al final siempre les pregunto qué que me dieran un famoso una famosa para que yo me haga una idea de ese estereotipo que han creado no

Voz 0401 19:45 ah sí sí y que vengan a quién gana que de dicen

Voz 14 19:49 chicas a las chicas vamos el tío bueno siempre me sale un chico que es influencia que se llama Víctor Pérez y luego los hermanos casas los hermanos casas que siempre hay controversia si os Carmen

Voz 15 20:00 oro Mario mejor Mario Óscar hay yo siempre pongo los casas nos quedamos con dos no discutimos en la familia y arreglado

Voz 14 20:08 pero en chicas sale mucho una actriz porno

Voz 0401 20:11 ah sí cuál es Mia Khalifa

Voz 14 20:13 sí estuvo un año dedicándose al porno y después se ha hecho analiza deportiva antes ha tenido mogollón de imágenes en el marcan el año dos que estos chicos entran en el Marca ver cómo queda el fútbol y se encuentra en las imágenes más calientes de Mia Khalifa no hidrógeno a partir de ahí pues empiezan a buscar y todos tienen algún vídeo de Mia Khalifa no el problema que hay ahora mismo con el porno es que lo estamos utilizando como sustitutivo de la educación no precisamente por eso porque tienen tanta información tienen tanto dónde buscar qué el porno es un recurso muy fácil ahora encuentras porno aunque no lo quieras no claro chicos que ven porno sin quererlo si de repente hay un chico con clase que tiene un vídeo porno les va llegaba a los demás aunque no quieran verlo ya lo han visto no queda entonces pues exactamente yo en clase muchas veces les digo que exactamente igual que si ven Batman cuando terminan de ver la peli por mucho que les haya gustado no se suben al tejado con una capa negra y cuando encienden las farolas se tiran a la calle a combatir el crimen pues tienen que entender que el porno es un negocio

Voz 0401 21:10 acción muy buena comparación la tuya

Voz 14 21:14 a los padres les pongo otro ejemplo parecido no que es que si nuestros hijos nos dice que se quiere sacar el carné de conducir no le ponemos a ver la saga de Fast Furious pues esto es exactamente igual no o sea que si conseguimos que entiendan que el porno es un objeto de consumo y que si lo ven porque les excita porque les divierte incluso porque les sirve para jugar en pareja pues no hay ningún problema pero siempre y cuando lo entiendan como eso como ficción y como no no como como unos modelos a imitar

Voz 0401 21:41 no muy bien al teléfono tenemos también Arola poco sexóloga y autora de las cosas claras de la editorial Plataforma actual un libro recién estrenado Tito cuya premisa es conócete exprésate cuida T disfruta buenas noches Arola hola qué tal muy buenas noches me encanta como empiezas conócete expresa T cuida T disfruta así deberíamos es aprender de sexo

Voz 9 22:08 es que claro un poco esa es la base de lo que de lo que deberíamos aprender efectivamente a conocernos expresarnos libremente a cuidarnos que también es importante ya al final con el objetivo de disfrutar entonces un poco esa es digamos la base que mueve a todo el libro porque es un libro dirigido a jóvenes adolescentes para que aprendan pues todas estas cosas

Voz 0401 22:30 hablaba antes con con Juan González que es que los jóvenes se alimenta de porno y él decía que la base era explicarles que eso es ficción cuál es tu premisas respecto al porno

Voz 9 22:42 lo mismo lo mismo exactamente el porno está ahí obviamente lo que no vamos hacer lo que no podemos hacer es prohibir prohibir no sirve para nada pero si tenemos que ayudarles a entender que es el porno que es lo que están viendo también tenemos aquí un problema ya que están accediendo al porno a edades muy muy tempranas quizás antes de que estén bueno un poco capacitados para entender bien bien qué es lo que están qué es lo que están viendo con lo cual se hace mucho más importante esa educación afectivo-sexual integral específicamente en el porno les enseña a distinguir realidad de ficción y que sepan lo que están viendo

Voz 0401 23:18 que sepan lo que están viendo que importante que importantes esta esta última esta última frase quiere creéis vosotros dos que debemos tener los padres con la sexualidad de de nuestros hijos Juan

Voz 14 23:31 pues yo creo que es importante que los hijos sientan que tienen ahí un apoyo no aunque no sean los padres y muy activos habla de preguntar porque eso les va a provocar un poco una defensa los chicos no se ponen esa esa barrera ese muro pero al final que ellos sientan que en caso de haber un problema que sus padres van a estar ahí para escucharles para atenderles para ayudarles a solucionar ese problema ya estaba no muchas veces no sé muy bien cómo afronta pese a que la filosofía de los padres sea no sé muy bien cómo afrontar esta situación pero estoy aquí para lo que necesites

Voz 0401 24:03 Arola cómo podemos ayudarlos cuando tienen un problema y lo sabemos es decir hablábamos también debe con Juande que a veces bueno pues ellos mismos tienen reticencias a hablar con los padres pero una vez que una madre un padre sabe que su hijo su hija tiene un problema que crees que deberíamos hacerlo

Voz 9 24:20 yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Juan que es el el demostrarles el hacerles ver desde siempre que están ahí no que los padres estamos ahí para ayudarles y para para estar con ellos yo creo que los temas de sexualidad es muy importante la actitud tener una actitud pues abierta de escucha de no juzgarles intentar ayudarles si sabemos que tienen un problema vamos a intentar sacar ese tema para que intenten abrirse a nosotros pero sin presiones porque es que los jóvenes también necesitan su espacio

Voz 10 24:50 es complicado pero sobre

Voz 9 24:52 es una cuestión de actitud que sepan que estamos ahí

Voz 0401 24:55 Areola que piensas tú de que no haya un solo libro de docencia en el que aparezca el clítoris sí para lo que sirve

Voz 9 25:03 pues que qué voy a pensar que muy mal que el clítoris es un órgano que tradicionalmente ha estado muy invita civilizado y que ya es hora de que lo pongamos un poquito en en su lugar

Voz 11 25:12 a nivel anecdótico os cuento que

Voz 16 25:15 el libro las cosas claras sólo tiene un dibujo es precisamente un clítoris pues ya me parecía muy necesario y muy simbólico también decir esto es un clítoris contó con todas sus cositas

Voz 9 25:28 sí que era era hay que era necesaria entonces ese ese dibujos y me pareció muy interesante ponerlo

Voz 14 25:33 Juan tú hablas de escritores si yo tengo una banqueta en tres D de un clítoris muy bien llevo la llevó a clase la llevo en el bolso prácticamente la llevó a clase y si se lo enseñe muchas veces les pregunto sabéis qué es esto hay pues lamentablemente no tienen ni idea muchos de los casos si aciertan alguna suele ser las chicas las que muchas chicas que ni siquiera ellas saben lo que es

Voz 0401 25:56 Canarias desde el dos mil catorce los alumnos de primero a cuarto de primaria de seis a nueve años tienen noventa minutos semanales de educación emocional en la escuela esto nos ayudaría así es implantarse a nivel nacional Arola

Voz 9 26:11 sí sí sí sí claro cualquier esfuerzo que se haga en implantar educación afectivo sexual en las escuelas a todos los niveles ya cada nivel a lo que interese pues sería sería un gran avance por supuesto porque de lo que se trata es de que de estas cosas también se Duque hice hable como si fuera cualquier otro tema no no un tema tabú

Voz 17 26:31 es un tema que no se puede hablar no

Voz 9 26:33 esa escuela así seguro que cualquier acción será muy beneficioso y además que los chicos y a chicas lo agradecen mucho

Voz 0401 26:39 claro Juan tú estás mes de hecho en cuatro en cuatro provincias de Castilla y León te imaginas que en toda España sirviese educación afectivo sexual que te parece

Voz 14 26:48 sería lo ideal lo ideal porque es que tanto los chicos y las chicas de tanto el alumnado como el profesorado lo demandan es una necesidad básica no hay que tenerle miedo hay que entender la esfera sexual como una esfera de la vida que todos vivimos desde los más mayores a los más pequeños en las distintas fases de evolución pero todo el mundo lo vive con lo cual cuantas mejores herramientas tengamos para vivir lo mejor para solucionar mejor esos pequeños problemillas que puedan surgir a ir más feliz será nuestra vida

Voz 8 27:19 pues Juan González Romera desde Radio Valladolid

Voz 0401 27:22 sexólogo y educador sexual en unos cuantos centros de Castilla y León muchísimas gracias por estar con nosotros pero lo que te voy a decir gracias infinitas por escribir las cosas claras por estar esta noche con nosotros muchísimas gracias a vosotros

Voz 18 27:55 esto fue la queda que porque opina aparato Aravaca levantando Barrega cada herida

Voz 0401 28:41 uno de los grandes temas a la hora de hablar de sexo siempre es el de la frecuencia sexual existe una media de metida sí podemos decir que es fiable de lo que debería ser la vida sexual de cualquiera cómo afecta la frecuencia en nuestra relación buenas noches Eduard García Cruz Andrónico

Voz 19 29:02 buenas noches a cómo estás

Voz 0401 29:05 hay veces que hemos contigo de lo bien que bien el sexo en nuestra vida pero por qué nos interesa tanto saber de de frecuencia existe alguna frecuencia Zambrano

Voz 19 29:16 frecuencias más pero eso

Voz 0401 29:20 cuántas veces lo normal uf no sé qué es lo normal

Voz 19 29:26 bueno lo normal me refiero estadísticamente en general en España a los estudios sobre Hábitos y comportamientos sexuales dicen que la media española

Voz 10 29:36 es humano

Voz 0401 29:39 por semana

Voz 19 29:40 dos por semana yo particularmente cómo íbamos terapeuta como urólogo que me dedico bastante diría

Voz 10 29:47 que yo diría que bien

Voz 0401 29:50 si no me parece que las encuestas mentimos por pero vamos por inercia ya no hay una explicación médica o química de porqué no sentimos mejor después de tener sexo

Voz 19 30:06 sigue la liberan toda una de neurotransmisores y eso hace que antes Si durante y después el del orgasmo que hacen que que esa sensación de placer de plenitud de todas maneras el orgasmo como como el evento es algo muy cojo conocido

Voz 10 30:26 uno hace

Voz 19 30:28 Sucesos bioquímicos en nuestro cerebro que explican el hecho bien relajados etc

Voz 0401 30:34 este viene a ser como una inyección

Voz 8 30:36 este bienestar generalizado

Voz 0401 30:39 citación que mola no que no que nos viene bien al cuerpo exacto hay una también es verdad que circulan muchas historietas alrededor de la frecuencia sexual que algunas son ya no sólo ridícula sino que bueno yo las pongo en duda te te traigo aquí precisamente para que para que me ayudes fui armas por ejemplo protege a los señores del cáncer de próstata porque te juro que Lula

Voz 19 31:04 yo creo sobre yo estudios para todo yo pienso que la próstata prácticamente es un órgano que sirve para para producido el líquido seminal y por lo tanto parece razonable que si la usas razonablemente a tengas menos problemas de próstata y en ese sentido hay algún estudio que dice que tres cuatro acusaciones por semana a proteger del cáncer de próstata y a mí me parece un enfoque bastante razonable

Voz 0401 31:33 osea que mejor que tengamos buen sexo que no seguiremos librando poquito a poco lo intentaremos no

Voz 19 31:39 sí hay hay también hay escribió sin vamos pienso que por exceso y por defecto por ejemplo gente que tiene la gente que se masturbaba mucho hombres que son más tú la muchas veces o los hombres que son los extremos probablemente tengan más problemas de próstata que los hombres que tenga una frecuencia sexual normal tres cuatro por semana

Voz 0401 32:02 joder me has dicho tres vamos subiendo más ha empezado diciendo dos por semana que ya me lo has puesto ahí joder edita para la semana

Voz 19 32:09 en pareja dos por semana sin pareja tres cuatro trigo con pareja o creciendo

Voz 0401 32:15 al entonces entonces no entendemos entonces vale entonces si estoy entonces estoy en la media que hay que bien otra duda los testículos pueden dañarse si no eyaculación después de una excitación fuerte es que ese ese típico estético critico que yo escucho alguna vez de no me dejes con dolor de huevos

Voz 19 32:33 lo que es lo que todos conocemos yo haciendo si no existe ninguna explicación nada ninguna explicación para eso porque al final los testículos producto espermatozoides constantemente no en el momento del sexo parado tanto yo no sabría contestarte Sir ya se dio hace quince años que que eso yo urólogo pero no sabría darte una explicación razonable porque es es así

Voz 0401 32:55 si me dicen eso le puedo decir que no se preocupe que no se va a morir

Voz 19 32:59 si no sé no me parece que no hay ningún caso documentado de muertes por eso

Voz 0401 33:03 vale perfecto mejor me dejas mucho más tranquila

Voz 8 33:07 médicamente se puede evaluar los

Voz 0401 33:09 no que está a un hombre por la cantidad de sexo que practica podríamos existe la patología unida no se podemos decir ahí este como tiene tanto sexo va a estar muy sano

Voz 19 33:21 ah yo pienso que en el probablemente en los extremos sean malos en el sentido de que proceso cero es malo y demasiado es malo hay estudios que demuestran que los hombres que tienen una salida más sana o que tiene sexo durante más años de su vida los hombres mayores que tienen que siguen teniendo relaciones sexuales es hasta invadir Ximo está relacionado con vivir más años vivirlos mejor

Voz 0401 33:48 más felices por lo tanto Porras no

Voz 19 33:50 yo para él yo por eso soy un firme defensor de la salud sexual sólo por pasarlo bien y tal que está muy bien sino porque al final Si un hombre o una mujer llegan bien a nos hacen envejecen saludablemente pues yo soy implica que tendrá más ganas seguramente hay relaciones sexuales y por lo tanto no sólo por el goza sino por la salud yo creo que el sexo es algo que que tiene que estar ahí tiene que estar en los ambulatorios en las escuelas ahí porque refleja aparte de nosotros refleja lo que somos

Voz 0401 34:25 claro pero en tu caso Tous patologías están están unidas es efectivamente la salud sexual a todo lo que tenga que ver con la vitalidad con la biología masculina y tú eres de los que hablas de sexo con tus pacientes cosa que otros profesionales no hacen

Voz 19 34:41 sí

Voz 0401 34:42 sería importante que empecemos a hablar de sexo en absolutamente todas las Mejías

Voz 19 34:48 yo creo que es súper importante que empecemos a saques normalice llamamos el sexo bueno las consultas hacía por supuesto en las de Medicina también buenas de enfermería yo creo que los proveedores de salud que de él tenemos que tocar ese tema porque sencillamente no parece importante para nosotros sino porque es importante para nuestros pacientes yo como padre y es algo que hemos hablado mucho pues estoy yo yo como padre y es mi obligación hablar de sexo con mis hijos

Voz 11 35:18 si llega una sexualidad

Voz 19 35:21 era hablo yo desde luego eso no voy a dejar Nadal dejárselo al cole para que se lo explique en el cole yo os lo explico en casa

Voz 0401 35:27 sobre todo porque ahora mismo encima en el cole no te explican el sexo te dicen cuáles son tus órganos genitales y el clítoris Mi aparece en un libro de texto

Voz 19 35:36 un poco L para mí el enfoque de la deja y la flor me parece necesario pero claramente insuficiente entonces

Voz 10 35:43 pienso que no

Voz 19 35:45 sexo la sexualidad responsables al igual que en la conducción responsable o el consumo con cualquier cosa responsable es algo que no podemos dejar en el cole que está muy bien que lo hagan pero forma parte de mi trabajo como padres a educar adultos responsables desde que son pequeños

Voz 20 36:04 pues que sepas que me he apuntado a las medias que me has dicho has empezado con dos a la semana

Voz 0401 36:12 y luego a su eso esos con pareja dos dos con los a la semana

Voz 20 36:17 yo con mi pareja y mínimo que llegue hasta cuatro mi sexualidad semanal

Voz 10 36:23 aunque sea conmigo se va para alcanzar de próstata si tú no vas a tener pero

Voz 19 36:29 no pero sí cuatro por semana pues para eso

Voz 10 36:32 en Almería el húmero alto ya que una señora española estaremos muy arriba ya

Voz 0401 36:40 pues Eduard García Cruz Sandro luego porque sigue

Voz 8 36:42 somos así de arriba

Voz 3 36:44 pues muchas gracias

Voz 11 36:47 muchas gracias

Voz 22 37:19 tú este no todos

Voz 0401 38:16 una de las preguntas que más nos hacen en este programa es que hacer en caso de tener problemas de acumulación uno de cada cinco españoles Illa Acula antes de lo que le gustaría de forma que lo que es una disfunción puramente masculina en realidad se convierte en un problema para la pareja buenas noches Jesús Eugenio Rodríguez sexólogo que estás al teléfono desde Murcia buenas noches

Voz 10 38:41 hola qué tal buenas noches la eyaculación precoz

Voz 0401 38:44 es un problema

Voz 11 38:46 el problema para muchísimos hombres lo que ocurre es que es un problema silenciado nadie comenta en su grupo que padece esta condición pero estamos hablando de que aproximadamente un veinticinco treinta por ciento de hombres se les puede diagnosticar de ella curación precoz

Voz 0401 39:03 es una barbaridad bestial y algo habrá que hacer para remediar me imagino que se puede hacer algo en una consulta tú puedes hacer algo para tratar este problema puede llegar un nombre decirte Jesús tengo un problema tengo este problema tú vas a poder ayudarlo

Voz 11 39:21 desde los años noventa existen tratamientos muy eficaces lo que pasa es que este tipo de tratamientos farmacológicos

Voz 9 39:27 eh

Voz 11 39:28 y presentan ciertas limitaciones sobre todo a nivel de efectos secundarios sobre todo que estamos hablando de tratamientos crónicos era la vientos de tipo psicológico conductuales pues hasta el día de hoy pues la evidencia era muy limitada afortunadamente pues contamos ya con herramientas también que permiten buscar soluciones más a largo plazo

Voz 0401 39:51 hay algún tipo de entrenamiento que se puede hacer hay algún alguna alguna historia que que tú puedas guiar a esa persona para que que pueda hace intentar solventar el problema

Voz 11 40:05 el año dos mil catorce estamos desarrollando con la Universidad Miguel Hernández de Elche la empresa Michael un programa de ejercicios que ya cuenta con evidencia científica Hay y la verdad es que está funcionando bastante bien los pacientes que lo han usado nuestros centros de la zona de Levante están muy contentos y muchos de ellos han podido abandonar el tratamiento farmacológico

Voz 0401 40:26 abandona el tratamiento farmacológico suena maravilloso aquí esto que nos lo has adelantado a entrar nuestra siguiente invitada a Patricia López desde Radio Sevilla porque Patricia con estos datos decidió que había que hacer algo buenas noches hola buenas noches qué tal tu después de un montón de años trabajando en tienen una empresa de productos eróticos decidiste que tenías que hacer algo con esto la masturbación

Voz 17 40:52 sí sí porque el los datos que ha nombrado a Jesús pues para mí eran conocidos a nivel de de el número de hombres que que padecían eyaculación precoz si que soluciones buscaban es curioso que el ochenta por ciento de los hombres que que la padecen como ha dicho Jesús que es una patología silenciada efectivamente el ochenta por ciento no acuden profesional pues por vergüenza

Voz 11 41:17 pues etc entonces hay fue

Voz 17 41:20 conocí a Gersul conocí la la metodología que estaba que estaba investigando donde decidimos aunar fuerzas para para sacar esta herramienta que les permita los hombre entrenar su rendimiento su controle y Acula y en este caso pues a través de más Hicks él desde casa

Voz 0401 41:40 may Hicks el que si no hay Hicks el Patricia porque así dicho suena como

Voz 10 41:48 más el aparatito qué tal

Voz 17 41:51 Michael es una metodología que combina el programa de entrenamiento es Inter control Training que es el desarrollado por el equipo de investigación de Jesús junto con un dispositivo de ayuda a la masturbación que es un dispositivo que replica las sensaciones de una penetración real por tanto el usuario a medida que se llevan entrenando con el programa de ejercicios lo va haciendo con sensaciones lo más real posible a lo al coito real

Voz 10 42:20 entonces se va entrenando en un entorno muy parejo

Voz 17 42:23 sido iba adquiriendo cada vez más control

Voz 11 42:25 este programa de Jesús lo hemos trasladado

Voz 17 42:28 en aplicación móvil para como decía que el usuario pueda entrenarse desde

Voz 10 42:32 esa es la la combinación de ambos

Voz 0401 42:36 es la combinación de ambos pero Jesús estamos hablando de algo así parecido como aún más turbador que pues eso como dice Patricia que recrea lo más parecido o lo que es el acto sexual

Voz 11 42:48 sí es es pero es mucho más es el fruto de un trabajo de muchos años empezamos con modelos animales luego estuvimos estudiando diferentes patrones de frecuencia y realmente hemos diseñado un dispositivo médico es bastante diferente lo que hay en el mercado relación este tipo de producto sobre todo implica un programa un protocolo de actuación que hayamos podido probar que resulta muy eficaz en el objetivo que perseguimos hemos conseguido identificar un una fórmula a nivel muscular para poder controlar el reflejo ya acusatorio y hemos diseñado un dispositivo desde cero que nos permite que es entrenamientos sea mucho más sencillo más cómodo y que se pueda desarrollar desde desde casa

Voz 9 43:29 como ha dicho Patricia eh

Voz 11 43:32 el mayor volumen de pacientes no acude a un profesional de esta forma podremos llegar a ese a ese tipo de paciente también

Voz 0401 43:39 entonces Patricia me estoy hablando de un dispositivo que con una aplicación yo desde mi móvil John no porque yo no soy un nombre pero mi pareja si tuviese ese problema desde su propio móvil lo que va a seguir es el entrenamiento de un profesional

Voz 17 43:55 correcto lo lo hacemos nada además con el acompañamiento en el caso de que el el usuario quiera de una plataforma de consultas donde está acompaña pues de servicio de Profesionales de la Sexología eh para que sea un Sylvie dio trescientos sesenta entonces el usuario desde casa bien porque estará compra velo porque las regalado su pareja como tú bien un adicto pues a través de de la aplicación tiene tiene puede hacer uso de todo el programa que está completamente explicado a través de envidio aquí todo el contenido escrito para que pueda hacer el mismo programa que haría en una consulta a un profesional pues desde casa

Voz 0401 44:38 efectividad señores quiere saber cuánta efectividad y podemos decir que puede tener este entrenamiento con una aplicación de móvil

Voz 11 44:46 bueno es pregunta para mí en principio en el último ensayo clínico que hemos presentado en la revista americana hemos conseguido resultados iguales a alcohol estándar que a día de hoy se utilizan en de creación precoz que es la la cocina Tina con lo cual podemos decir que tenemos la misma eficacia que los fármacos pero presentamos ventajas en cuanto a que evidentemente pues no tenemos ese patrón ese perfil de efectos secundarios pues los cambios son mucho más estables en el tiempo ya que el hombre aprende el solar en vez de tratar el síntoma que es lo que se hace con los fármacos actualmente

Voz 0401 45:23 sea antes lo que hacía era PR pues como retener esa fármaco lógicamente que él ella clase pero lo que no se hacía era enseñarle o entrenarme

Voz 11 45:33 claro faltaba un modelo un objetivo no se ha identificado formas de encontrarla haya curación hasta que a partir de ciertos estudios en Israel que se hicieron con modelos de animales pues se pudo identificar que existe un esfínteres externo

Voz 9 45:46 no pero uretra que a través de su control

Voz 11 45:49 pues se puede llegar a producir un manejo de de reflejo ya acusatorio y todo eso traducido en en un juego traducir en un programa de ejercicios es lo que se ha ido desarrollando en los últimos años y que por fin pues ya está disponible en el mercado

Voz 0401 46:04 patricios es muy difícil conseguir el mayor Hayes Él es muy difícil Maef Luise el baja es que yo no sé cómo decirlo May Heisenberg fisión porque es mayo de mil avales es de mí en inglés y luego como píxel pero con una

Voz 10 46:19 vale

Voz 7 46:20 donde pudo localizarlo donde puedo tenerlo donde lo puedo regalar para que mi pareja vuelva

Voz 0401 46:25 hola o empiece a tener sexo del bueno conmigo

Voz 17 46:29 sí pues actualmente están hemos arrancado las ventas hasta hace muy poquito tiempo hace una semana y bueno tenemos de hecho una campaña de lanzamiento con un veinticinco por ciento de descuento serían tres uves dobles mágico el punto com

Voz 9 46:42 son también me

Voz 17 46:44 vamos el trabajando ya los canales de venta con con

Voz 11 46:48 para farmacia

Voz 17 46:50 la en estamos bueno porque aunque somos una empresa española quien tenemos vocación internacional entonces a raíz de presentar la investigación de Jesús en diferentes congresos o éste ahora mismo estamos en negociaciones con un distribuidor y distribuidor médico de Estados Unidos Si bueno poco a poco iremos implementando la metodología en centroeuropa que es un mercado muy potente para nosotros Reino Unido y Estados Unidos bueno siempre España que para estos Homo

Voz 0401 47:20 cómo le eso de verdad Jesús tú aquí sí que me puede situar bien cuanto entra en la autoestima de los hombres el el hecho de tener el control y acusatorio

Voz 11 47:32 pues suaves para un hombre para el concepto es básico es un pilar hemos llegado a ver problemas de estado de ánimo trastornos de ansiedad ya que estamos hablando que son patologías que la mayoría de casos pues se tienen de vida entonces son muchas veces diez quince veinte años marcados con una cuestión que no puedes comentar practicamente nadie y que no te atreves a decir a tu a tu médico especialista y acabas buscando alternativas por Internet que en el mayor número de casos pues acaba siendo más frustración en más vergüenza

Voz 0401 48:05 pues Jesús Eugenio Rodríguez sexólogo oí cabeza pensante de toda la metodología para para para hacer algo con esta disfunción puramente masculina pero que termina afectando a la pareja Patricia a López la azerí Brito que ha unido todo esto ya ha conseguido que tengamos una aplicación para para salvar nuestras noche es nuestras noches buenas muchísimas gracias por estar con nosotros gracias

Voz 17 48:32 dice pelea

Voz 10 48:33 cumplo hacer adiós

Voz 0401 49:46 cada uno tiene su propia parafernalia de meterse en la cama hay quién se pierde unos tacones de los que no pisan asfalto hay quien prefiere todo un dispositivo de amarres para ejercitar su parte más salvaje hay quién gusta de la luz de las velas a quién prefiere desnuda sin nada Fatih vestidos sólo con lo justo me gusta poder recrear el escenario en el que más a gusto estoy y quiero elegir como poder recordarlo creo aparte fue la cama es una decisión tan personal como otra cualquiera conectó el modo y lo puso encima de sus cabezas apuntó que la pantalla hacia su pecho y lo mordió bajo el visor jugueteando con el pezón usando la lengua y los dientes mirando de reojo para dejar constancia de quién era quién se comía en aquella teta la cita de una mujer que había aceptado a grabarse haciendo guardadas ella misma cogió el móvil para apuntar entre sus piernas grabar su cabeza emergiendo al encuestadas tu mejor actriz porno esa a la que puedes recurrir tirando de móvil cada vez que esté esa sola no es mala idea lo de grabarse en la cama la película de nuestra fue hallada puede ser un bendito recuerdo o la peor de sus pesadillas en la responsabilidad jamás es de la persona que se graba sino de la que lo difunde asesinada es el primero en pasarlo a los demás o la última en red votarlo como siempre esto es una cuestión de decencia la decencia que me permite ser la protagonista de todas mis películas pero mi protege de ser la víctima de tus perversiones

