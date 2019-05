Lo Que Queda Del Día | De los errores electorales al centenario del nacimiento de Simone Ortega

Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 2 00:05 cómo avanzan las semana Isaías Roberto ya estamos ya estamos ya miércoles

Voz 3 00:10 estamos en cuenta atrás no hay marcha atrás bueno no sé si marcha atrás ocho o Machala adelante no porque dentro de unos minutos se cumplirán setenta y dos horas desde el cierre de los colegios electorales

Voz 0827 00:20 mira que en estos tres días se han hecho comentarios análisis de los resuelta

Voz 4 00:25 dados a lo mejor tenemos que revisarlo allá El Ministerio del Interior ha ha reconocido que hay algunos errores en los datos electorales provisionales publicados en su página web porque la empresa informática era nueva si hubiera cambios significativos qué hacemos con los tres días de análisis que llevamos

Voz 5 00:46 ahora se comunica que ha habido un error ya ha ganado Carmen hay todos los análisis que hacemos hay que rebobinar los modos tú

Voz 6 00:52 no no no no valdría nada ni lo que he dicho Iñaki señor Gabilondo

Voz 0827 01:00 bueno sí que sabemos en qué mesa electoral de todas las de España no ha habido ningún tipo de error en la que presidía Pablo Simón

Voz 4 01:07 oye por cierto que hicimos recobre la mesa más rápida de todo el municipio no

Voz 7 01:11 el día que vale hablar de que valore esta carrera

Voz 4 01:14 hablamos batería sin ninguna impugnación dato del pito pito todo limpito así me gusta

Voz 0827 01:23 sí que se note porque Pablo Simón es muy eficaz bueno ayer ya lo alababa el estrafalario alcalde de San gimnasio de pilates se llama Nikola merluza habló con los Especialistas secundarios

Voz 8 01:35 qué grande Pablo Simón permitieron Enciso muy acepta ha seguida con muchísima entra en la lectura de nuestro pueblo porque la de todos estos no quema majo es Major y cuánto sabe política e mucho y la poca la gente sabe poco que Pablo Simón Florensa cara de amigo de Bob Esponja perrito de bailarín del Bolshoi antes de estar en político no estuvo en la Legión varios años

Voz 2 01:56 a Pablo letal huesos estaban unas tortas

Voz 0827 02:01 es que no no podemos ni imaginar pueden oye ir equivocarse tampoco está nada mal eh porque existe el arte después de la rectificación que nos han contado y cantado hoy acercando y a Socas

Voz 9 02:13 a mí rectificar no me molesta porque me encantaría rectificar mis mensajes de fiesta porque realmente no todo vale a más de uno Le gustaría rectificar sus promesas electorales

Voz 10 02:23 y a poder rectificar lo que subo al Instagram por la noche pues pierdo la memoria súbito una historia adecuando salí de fiesta la discoteca de infierno

Voz 9 02:33 por eso saliste en no lo comprende y a mi la gente me dice de los errores aprende de los errores aprendes joder cite los errores aprendiera arcano ya sería Premio Nobel pues esto sobre

Voz 0827 02:44 rectificaciones después están directamente las mentiras Boris Johnson uno de los candidatos a suceder a Theresa May ha sido citado por un tribunal para responder a la acusación de mentir a los británicos en la campaña sobre el Brexit diciendo eso de que el Reino Unido sale de la Unión Europea se ahorraría cada semana trescientos cincuenta millones de libras un ciudadano un ciudadano de veintinueve años ha sido el que ha emprendido esta demanda

Voz 0273 03:11 la demanda es por conducta engañosa un cargo público la puso un particular o a un empresario de veintinueve años llamado Marcus Ball qué había hecho campaña contra el Brexit y que en el dos mil dieciséis el año el referéndum creó un grupo que se llamaba Brexit ustedes acusando a Boris Johnson de abusar de la confianza del público con sus afirmaciones falsas durante durante esa campaña el dinero para pleitear contra años en no lo tenía ya entonces que hizo pues un crowdfunding una micro financiación entre el público logró doscientas mil libras para poder costear todo este proceso

Voz 0827 03:43 la verdad es que todo lo que está pasando en el Reino Unido

Voz 3 03:45 desde el año dos mil dieciséis suena un poco

Voz 0827 03:48 como surrealista como surrealista suelen ser nuestras twiterías

Voz 2 03:54 con un resumen muy gráfico de la situación política actual que hace

Voz 11 03:58 no hemos pasado del que gobierne la lista más votada la que tengo aquí colgadas

Voz 2 04:04 el escándalo de los amaños de partidos de fútbol ha despertado esa crueldad tanto itera escribe Cary Cooper

Voz 11 04:10 minuto de silencio por los guardias civiles que revisando los partidos de Raúl Bravo han sido capaces de distinguir cuando estaba jugando mal a propósito

Voz 2 04:19 luego hay gente que asume con naturalidad sus limitaciones por ejemplo cansino

Voz 11 04:23 al emergencias dígame mi novia que se está poniendo de parte no sé qué hacer es la primera vez que va a casi nunca se qué hacer después de la

Voz 0827 04:32 las risas y de las sonrisas hoy seguimos conmocionados por una noticia que conocimos ayer

Voz 3 04:38 ha incidido de Verónica una trabajadora de Deco de treinta y dos años con dos chavales pequeños dos hijos pequeños que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros un vídeo de contenido sexual grabado hace años nos hemos planteado una pregunta sobre aquellos que miran sobre aquellos que difunden tú qué harías

Voz 0827 05:00 bueno Luz Sánchez Mellado se ha hecho la pregunta y la respuesta no le ha satisfecho mucho no

Voz 4 05:05 muy orgullosa de los resultados y sobre si abriría ese vídeo sobre si lo compartiría no en una red general no en un grupo no por supuesto en un ámbito más amplio miradores espejo y no me ha gustado lo que he visto no sé porque estoy cielo todo esto

Voz 3 05:29 ha hecho una confesión en público que seguramente podrán podremos compartir muchos no se sabe y hemos hablado con Jorge Flores qué es el director de Pantallas Amigas que promueve el uso seguro y saludable

Voz 0827 05:41 Internet le hemos preguntado en esto

Voz 3 05:43 la tragedia de responsabilidad múltiple quiénes son los responsables

Voz 12 05:48 que yo creo que en la primera persona que que que hizo que es que imagen que pretendía señora a la intimidad dejara vejado estar en ese contexto no y ese es el primer el primer punto en si tuviéramos una sociedad que no criminalizar a ese tipo de conductas no que no fuéramos yo me incluyo también como hacía luz no estamos tan morbosos en ese sentido si pensáramos un poquito más allá realmente el daño que puede causar esa persona que lo hizo con mala intención inicialmente de forma deliberada compartir el pues no sería tan elevado y las consecuencias para nada nos atormenta día no

Voz 0827 06:28 en España las leyes ya pena en este tipo de actitudes frutos el morbo de esta sociedad del espectáculo virtual en la que vivimos y las leyes está muy bien pero no es decía nuestro psiquiatra de cabecera Jesús de la Gándara no son suficientes

Voz 0921 06:42 Nos falta desarrollar una virtud necesaria para la sociedad del espectáculo para la sociedad de las pantallas que es la tele empatía es decir que igual que tenemos empatía en persona deberíamos desarrollar esa empatía como un mecanismo para ser correctos para actuar amablemente humanamente Mercedes las leyes son las leyes que hacerlas pero para que las leyes funcionen primero hay que concienciar a la gente y para eso hay que desarrollar no cosa que no está hecha todavía una es una auténtica Cyber ética y eso hay que introducirlo como una especie de grasa que haga que todos los sociedad se impregne de ella

Voz 13 07:20 nueve

Voz 3 07:22 es un asunto muy duro desde luego y en este mundo de locura pues la Policía Local de Granada ha detectado la difusión de vídeos en los que jóvenes de un instituto estrangular van a compañeros hasta que llegaban a la inconsciencia hemos hablado con Jacinto Sánchez portavoz de la Policía Local de Granada

Voz 14 07:37 sí es una persona grabó para después compartirlos en redes Wi otro chico pues yo primen el cuello de oprime la pida para precisamente causarle puedes quedar inconsciente ahí el trae en convulsiones

Voz 0827 07:57 mira que parece que estamos curados de espanto pero nos ha impactado la noticia hay el policía estaba tan impactado como nosotros

Voz 14 08:04 yo estoy con muchas veces estoy oyendo y bueno la verdad que no hemos quedado pues muy muy sorprendidos incluso había chico y chica del propio Instituto de pueblos que de hecho es uno de ellos quien pone en conocimiento a través de nuestra cuenta oficial de Twitter lo pone en conocimiento y da todo tipo de detalles de cómo será su ex

Voz 0827 08:31 pues nada esa es la única buena noticia de una noticia legalmente negra

Voz 15 08:38 yo aquí a esta es

Voz 3 08:42 en esta sección hay veces que decimos como decíamos ayer bueno hoy tenemos que decir como quisimos decir ayer quisimos recordar con Nieves Concostrina el día el veintiocho de mayo de mil setecientos ochenta y cinco en Aranjuez en el que Carlos III dictó una ordenanza que daría origen a lo que acabaría siendo la bandera de España pero la bandera sendos atasco bueno en realidad España ya tenía una bandera con los colores de los Borbones blanco y azul pero claro eso no eran muy eficaces para identificar el pabellón de nuestros barcos en las batallas navales así que el Rey abrió un concurso de ideas

Voz 1626 09:15 el Rey lo que buscaba era un diseño eficaz para evitar los inconvenientes y perjuicios que puede ocasionar la bandera nacional que usa mi armada Naval equivocándose a largas distancias con las de otras naciones es decir los color citas de nuestros pabellones se confundían en el mar eran tan parecidos a los de un enemigo que a veces Nos ataca vamos entre nosotros pero eso sólo solucionó el asunto marítimo los ejércitos de a pie tenían más colorines que una verbena por eso llegó después Isabel II hay dijo pues venga la roja y amarilla que sea la bandera para todos que está bien pero un poquito de calma que los más patriotas ponen la rojigualda está con los tercia

Voz 16 09:53 desde Flandes porque la ignorancia es la madre del atrevimiento

Voz 3 10:00 es verdad que a veces no conocemos bien nuestra historia nos la tienen que contar sobre guerra sobre barcos sobre banderas va la última novela de Isabel Allende que cuenta la aventura de los exiliados españoles que llegaron a Chile huyendo de la España franquista a bordo de Winnipeg en el año mil novecientos treinta y nueve una historia que nos decía ella la escritora Se conoce más allí que aquí

Voz 0816 10:24 sí yo creo que es más conocida que en España porque los navegantes del Winnipeg su de sandía antes dejaron una huella profunda en la cultura chilena en la sociedad se integraron completamente se hicieron chileno se casaron con chileno su te Gutter antes no han sido tan importante para nosotros cuando era muy chica en la casa de mi abuelo había visitantes que eran españoles republicanos que llegaron en el Winnipeg pero no me interesó la historia mayormente pero muchos años más tarde en los años setenta cuando yo misma vivía en exilio en Venezuela conocía Víctor Pay que era otro de los refugiados del Winnipeg que había salido al exilio por segunda vez después del golpe militar y él me contó la historia la Historia

Voz 0827 11:09 que está preñada de personajes anónimos pero que tuvo un protagonista ilustre Pablo Neruda el poeta cuyo coraje consiguió que pudiese apretarse el barco consiguió también convencer al Gobierno chileno para que acogiera a los exiliados españoles

Voz 0816 11:24 que amaba España con todo el alma el que tenía amigos españoles intelectuales artistas poeta amigo de Federico García Lorca de Machado la tragedia de la guerra civil lo afectó personalmente por eso logró que el Gobierno recogiera a estos inmigrantes el Gobierno les dio instrucciones de traer gente que no tuviera ideas

Voz 4 11:49 para que no me vengan aquí a revolver el gallinero y Neruda escogió obrero

Voz 0816 11:54 especializados que pudieran enseñarle a los chilenos sus oficio pero también muchos intelectuales poetas artistas músicos gente que que

Voz 0827 12:05 aportó tanto Achille aportó tanto a Chile España perdió tanto con su marcha bueno las guerras siempre son duras salvo que sean virtuales alguien resulta que ha creado ahora un voto automático en Internet para simular una guerra mundial es decir hay una página web que de manera automática está simulando cómo sería un enfrentamiento mundial entre todos los países tenemos una buena noticia que nos ha contado Nerea Aróstegui vamos ganando

Voz 17 12:30 cada hora a través de una cuenta de Twitter y una página de Facebook que se llaman World War dos mil veinte Se va informando de la situación actualmente España va ganando

Voz 6 12:39 vamos Rafa tiene prácticamente todo Europa más de la mitad de de África Hole Miki contaba

Voz 17 12:50 el último dato que acaba de anunciar hoy se ha abierto una nueva cuenta que es únicamente de España es decir se va a simular la guerra de España comenzará dentro de tres días española llora dentro de espalda guerra dentro de España es decir casi provida

Voz 2 13:04 cómo va ir adelantando

Voz 0827 13:06 pues nada si ya tenemos problema con El País que tenemos como para gestionar lo que conquiste estemos bueno la guerra nunca mola desde luego y hablando de Molar esta adaptación de Sheila Blanco para que los más jóvenes se acerquen a temas de Rocío Jurado

Voz 18 13:22 de las con las web

Voz 19 13:27 eres tú

Voz 18 13:29 las tarde hubo olas mogollón y mogollón tuvo olas como el Hamburgo las más que ir de Botelho tuvo como hago Narros Sally hubo vemos las casi más que tuvo emoción las fangos todo ello meras pero hubo olas de una forma muy marrana tú si me que montar selva tú te emocionas como a la nave en tu ventana

Voz 0827 14:04 hola oye porque tenemos buen rollo miramos la vida con optimismo bueno salvo algunos au salvo alguna cosa como diría Rajoy hoy Boyero volvía de Can morena lazo pero él siempre tiene una mirada alternativa sobre su realidad magnífica

Voz 4 14:19 por eso me han dicho que soy moreno

Voz 2 14:22 buena pinta para mí que es que tengo hepatitis sólo así porque no me no pero nos amarillo ese amarillos danesas de hígado lejana amarillito la piel

Voz 0324 14:31 si ya igual es si te dice hacía además Nos ha estado lloviendo en Cannes pues imagínate la pulmonía yo te puedes pillar estalló lloviendo todos los días

Voz 0827 14:40 pues nada de la Morenés a la hepatitis pasando por la ictericia llegando a la pulmonía por lo demás en Cannes todo bien

Voz 0324 14:46 ha habido películas que a mí me han gustado que evidentemente no les han dado ningún premio pero eso me me ocurre casi siempre la de Bellocchio me ha gustado el traidor Lada de Terence Malí me parece de una belleza increíble como siempre como casi siempre me ha gustado mucho de Ken Loach también que sigue haciendo pues lo lo que ha hecho toda la vida preocupándose por los perdedores

Voz 20 15:09 eh

Voz 3 15:11 bueno ya cuenta atrás para Hora Veinticinco cuenta atrás también para llegar a la mesa para cenar hoy Simón Ortega autora del conocido libro de cocina mil ochenta recetas habría cumplido cien años ayer hablábamos con su hija Inés que no recordó que su madre no sólo les enseñó a cocinar sino a disfrutar de lo cocinado entorno a una mesa

Voz 21 15:31 pero a mi madre lo que me agradezco es que no se ha hecho apreciar la cocina y el amor por los platos caseros sencillos no sobre todo también otra pieza importante el espíritu de compartir los alrededor de una mesa porque yo creo que es un momento para la familia de hablar Gate con la que tenemos pues para hablar de ellos y todo eso y no que cada uno esté Mi casa están prohibidos los móviles en la mesa porque es que es una pena hay que dedicar un rato a las charlas yo creo que la felicidad viene a través de la cocina eh osea que puede estar en el fondo de una olla

Voz 22 16:04 pues nada Oye hasta ahora que todo el mundo está pensando ya en preparar la ceniza en cenar pues el Consejo de esta mujer de Inés la verdad es que no os parece

Voz 23 16:12 bueno yo tengo una cena esta noche si fuera de casa con unos amigos muy amigos muy amigos

Voz 2 16:18 para ver algo muy importante muy importante muy importante

Voz 23 16:21 yo estoy yo no sé si pensaban a comer a los amigos qué hago