Hora 25 Deportes: Arsenal y Chelsea buscan el primer título europeo del año (29/05/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 Gallego buenas tardes se juega la primera final europea sin equipos españoles ante que estábamos acostumbrados

Voz 0919 00:14 en Sevilla el Atlético de Madrid nada este año nada ni hoy ni el sábado una nada que contarlo final de la Europa Ligue en Bakú juegan dos equipos de Londres el Chelsea el Arsenal y bueno no podemos José las diciendo que en ambos equipos hay futbolistas españoles que hoy van a intentar llevarse este primer torneo europeo nos vamos hasta allí hasta Bakú con el enviado especial de la Cadena SER Pedro Morata falta media hora para que comience el partido dibujan los el escenario las alineaciones hola Pedro

Voz 1704 00:47 hola qué tal Gallego muy buenas tardes desde el estadio de vacuo aquí en Azerbaiyán donde aproximadamente de los sesenta y ocho mil espectadores de capacidad que tienen estadio habrá un treinta por ciento ahora mismo aproximadamente siendo generosos la UEFA ha confirmado oficialmente la Cadena Ser que es sólo seis mil aficionados londinenses han viajado directamente entre los dos equipos hasta aquí hasta la capital Azerbaiyán y que han devuelto otras seis mil localidades entre ambos clubes no obstante esperan que haya fans de los dos equipos que vienen de otras partes del mundo en este instante insisto un treinta por ciento aproximadamente de capacidad alineaciones confirmadas oficialmente por parte del Chelsea va a jugar Kepa Arrizabalaga en la portería Azpilicueta en la derecha con palos ayer y en la izquierda David Luiz iba a jugar Christensen los dos hombres en el centro de la defensa en el medio campo Giorgi niño con cante Kovacic y arriba van a actuar Eden Hazard Giroud it Pedrito por parte del arsenal de Unai Emery el Rey de la Europa League Veinticuatro eliminatoria consecutivas superadas hasta el momento tres Europa League ganadas con el Sevilla para jugar inicialmente Peter cheque en la portería que se despide Se habla que puede ser el próximo director deportivo del Chelsea el equipo que tiene hoy enfrente Check higo portería del Arsenal con papas topónimos junto con otros cien LIC y Monreal uno de los españoles en el once inicial mail Arnais banda derecha colas en la izquierda en el doble pivote jugaran Torre Iraizoz saca y arriba el tridente ofensivo que destrozaba lamentablemente al Valencia en las semifinales con Ozil Il la caseta día o Bamiyán a partir de las nueve de la noche hora española dos horas más aquí esta final de la Europa League

Voz 0919 02:25 en tenis en Roland Garros hoy solamente un español ha caído eliminado Rafa Nadal se ha metido en tercera ronda ganado fácilmente al alemán Madeleine en tres se va a jugar con el belga como fin también se han clasificado para la siguiente ronda Pablo Carreño Garbiñe Muguruza y Carla Suárez eliminado ha sido Roberto Carballeda en el Giro de Italia la etapa ha ganado un francés Lance Peter en la general Landa recortado quince segundos a Nibali a Rulli sigue cuarto en la general pero está un poquito más cerca del pódium y luego sigue adelante la investigación ya sabéis la operación Oikos con cuatro futbolistas detenidos el presidente del Huesca el médico del Huesca mañana en el juzgado número cinco de Huesca van a prestar declaración los detenidos veremos si el juez decide dejarles en prisión dejarles en libertad con alguna medida cautelar luego contamos la última hora de este turbio asunto de las apuestas del amaño de partidos pero como siempre en el inicio del llama vuestros mensajes de guasa

Voz 3 03:35 da señor Gil Marín de verdad veinte millones por un defensa central de treinta años no se podían haber utilizado odie para renovar a Godín de verdad es doña Gil Marín Icon treinta años no se podía haber genio la misma política con Godín buenas tardes Gallego Quito valiente

se refiere a el fichaje de Felipe central brasileño del Oporto que tiene treinta años y el Atlético de Madrid lo ficha por veinte millones le firmó un contrato de tres años si estás en el Atleti tiene este ETA renueva año a año pero si vienes de fuera puedes hacer un contrato más largo bueno pues que recuperen a Godín el año que viene y así lo pueden firmar dos años

Voz 4 04:39 dice señor gallego sea que toda esta historia de la trama de los partidos amañados así el tema de la conducción de los vista ahora parece ser que todo viene de China

Voz 2 04:52 no sé qué voz

Voz 4 04:56 o sea todo es un disparate que es esto pasa que no se no lo entiendo nada en una fama así lo entiendo pero que que que no sé qué tiene que ver China aquí a decirse que están en el tema o basarla en manos de los poder explica a lo mejor buenas noches señor rayos

Voz 0919 05:26 en la mayoría de apuestas sobre que el Huesca Nàstic iba a terminar cero cero al descanso y al final con victoria del Nàstic hicieron fuera de España apuestas de quince mil y de diez mil euros hicieron en Ucrania en países del Este en Asia también se hicieron muchas porque el la mafia de amañar partidos para apostar es internacional como este programa venga empezado operación Oikos amaño de partidos para puestas corrupción entre particulares blanqueo de capitales ya sabéis detenido Raúl Bravo Carlos Aranda Iñigo López Borja Fernández el presidente del Huesca el médico del Huesca todos esos detenidos van a prestar mañana declaración ante el juez Ruz ante el juez del Juzgado de Instrucción número cinco de West hoy han prestado declaración en Huesca testigos directivos de el equipo jugadores Elena entrenador vamos a Huesca que es el centro de la noticia Luisa varias que ha pasado hoy buenas tardes qué tal

Voz 0691 06:31 su esposo intensa jornada hoy la que hemos vivido no las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional por ahí han pasado como decía antes

Voz 0919 06:37 Antonio Martín Otín peatón José Luis Horta

Voz 0691 06:39 los los dos como directivos del Huesca los jugadores de la actual plantilla Camacho Melero y al SGAE ahora además del ex entrenador de la entidad Leo Franco por el momento si mantiene el secreto de sumario por lo que poco se sabe de la investigación que este jueves va a vivir un capítulo muy importante como decías cuando todos los acusados pasen a disposición judicial los jugadores Borja Íñigo López Aranda y Raúl Bravo llegaban esta tarde a Huesca mañana estará ante el juez junto a Agustín Juan Carlos Galindo que desde ayer están en los calabozos de la comisaría de Huesca otro capítulo más mañana parece que importante para saber por dónde deriva toda esta investigación

Voz 0919 07:13 mañana es el día clave a ver qué EFE Su Señoría libertad con cargos se quedan en prisión algo más sabremos mañana mientras tanto el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas que fue la que denunció este partido ante la policía por irregularidades posibles irregularidades que ha dicho sobre el asunto Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 07:34 qué tal Gallego pues Tebas ha mostrado tajante con el asunto dice que hay una trama de corrupción deportiva y que los que sean culpables deberán asumir las consecuencias además del presidente llama a la calma dice que es un caso aislado y que está contento por el trabajo de los cuerpos de seguridad y también de la Liga eso sí no tanto con la colaboración de la Federación Rusa

Voz 0356 07:52 es un día a veces quizá para las personas de la Liga han estado destrozos investigación que carbono ha sido más bien

Voz 0919 07:59 yo es que está en este caso Avis contrabajo

Voz 0356 08:01 se ha ido y al final pues pues ha visto que ha habido algún tema de de de correcto deportivas yo quería saber si en estos asuntos si la Liga está

Voz 0919 08:09 controlando todo el apoyo que debería de la federación

Voz 0356 08:13 desde sinceros ya esperaba más mandamos una dos cartas ofreciendo todas esas herramientas para para la investigación hay el trabajo y la estrategia conjunta eh no hemos tenido muchas respuestas y ha sido la la realidad

Voz 0919 08:29 bueno la Federación por su parte hay que decir que hoy ha hecho público un comunicado diciendo que se personan como acusación particular en este caso para que no haya ninguna sombra de duda la Federación con su presidente Luis Rubiales también quiere llegar hasta el final Luis Rubiales que por cierto por cierto cuando era jugador del Levante en el año dos mil siete Se jugó un partido que terminó Athletic de Bilbao dos Levante cero con ese resultado se salvó el Athletic del descenso a Segunda División sobre ese partido ha habido multitud de sospechas y denuncias de grabaciones del capitán del Levante Iñaki descarga hablando con el presidente de entonces sobre un presunto amaño vamos una compra del partir Rubiales jugaban el Levante pero dijo que no sabía nada del tema ya que anoche durmió muy tranquilo

Voz 2 09:33 un reconocimiento a mi persona por parte del presidente de Feeri y sin lugar a dudas también

Voz 0919 09:39 este héroe Rubiales que hoy ha sido elegido vicepresidente de la UEFA por unanimidad en Bakú donde está asistiendo a la final de la Europa Liga así que el presidente de la Federación Española es desde hoy vicepresidente de la UEFA por cierto que la Federación también ha hecho público esta tarde un comunicado donde se dice que el sistema de vídeo arbitraje desde el año que viene deja de hacerlo la empresa española Mediapro YSL adjudica a la empresa Ojo de Halcón es una empresa filial de Sony que es la que lo hace en la UEFA la cambia aquí en el Mundial la empresa española Mediapro dice que la adjudicación a ojo de halcón es más cara que la oferta de los españoles que son los que han hecho lugar este año el año que viene el Ojo de Halcón en la Liga será extranjero y más caro ocho y cuarenta seguimos

Voz 0919 11:52 movimiento en el mercado entrenadores no lo hay en Barcelona ayer hasta ahora Adriá Albets nos decía que el Barça no había dicho nada del futuro de Valverde y luego en El Larguero podemos confirmar Adrià que Valverde sigue contando por ahora

Voz 0356 12:08 con el apoyo de Bartomeu buenas tardes hola Gallego buenas tardes sí Bartolomeo ha conseguido mantenerse firme en su idea inicial de mantener a Valverde no ha cedido ante las presiones de algunos directivos que apostaban por el cese del entrenador y al final Valverde se queda este así en el Barça ayer a las ocho y media contábamos aquí hoy en Hora veinticinco Deportes que por la cabeza del presidente del Barça no pasaba la posibilidad de echar a Valverde por la noche como decías el propio Bartumeu confirmó al larguero que la decisión estaba tomada el entrenador de la próxima temporada será Ernesto Valverde hoy Bartomeu ha comido con varios directivos del Barça encuentro informal de final de temporada que ya estaba previsto en los próximos días si se esperan movimientos sobre todo en cuanto a las salidas del equipo azulgrana

Voz 0919 12:57 más movimientos en el mercado de entrenadores vamos a Sevilla Parque el Betis parece que pueda haber encontrado en Rubi el entrenador del Espanyol al inquilino del banquillo que ha dejado Quique Setién que falta Fran rodillo hola Gallego en el Betis no hay oficialidad todavía pero el acuerdo lo has dicho bien es total con Ruby todo queda a la espera de que se resuelva el finiquito con el Espanyol para anunciar el fichaje que será como mínimo de dos temporadas con una opcional o directamente tres campañas porque quieren ofrecerle un proyecto largo al frente del equipo no sé el español cómo ve que Rubi pueda dejar el equipo recordemos después de haberlo metido en Europa ahí de que este año en algún momento lo pasase mal Rubi tuviera todo el apoyo de los directivos del español que dicen real

Voz 1395 13:43 González qué tal Gallego pues le ha dolido y mucho por lo que tú comentas porque apostaron por él cuando peor iban las cosas hasta seis partidos llegó a perder el español de Rubi igualando la peor racha la historia del club Óscar Pérez apostó por la continuidad de Rubí y ahora ven cómo se marcha al Betis a falta de la confirmación oficial como decía rojillo por un tema de papeles en el Espanyol ya trabajan para buscarle sustituto a Robbie gusta mucho David Gallego el técnico del filial pero no descartan otras opciones y desde la dirección deportiva uno de los nombres que barajan es el de Pablo Machín así

Voz 0919 14:12 que Rubi podría ir al Betis en las próximas horas y en el Sevilla Fran nombre que suena para el banquillo hispalense el que está buscando Monchi el que le gusta Monchi sí es Julen Lopetegui sí señor en el Sevilla se ha puesto hoy sobre la mesa por parte de Monchi el nombre de Julen Lopetegui en el consejo de administración que se ha celebrado este mediodía Ike cobra por tanto ventaja sobre Rudi García Javi Gracia que también ojo está en la terna de la dirección deportiva pero de momento aventajado Lopetegui en las quinielas él que no se mueve de su banquillo es Mendilíbar que después de hacer otra gran temporada con el Eibar Ibón oscuro Cullum firmó ayer su renovación esta mañana ha atendido a los medios de comunicación con su gracejo habitual buenas tardes

Voz 0715 14:59 buenas tardes Gallego pues si con ese gracejo que tiene y además que sea emocionado muchísimo Mendilíbar haré Sisi acompañado por Amaya Gorostiza la presidenta Ifrán Galarza el director deportivo Amaya la tres y le ha dedicado unos halagos unas palabras bonitas ir cuando ha tenido que tomar la palabra pues eso casi casi pues no podía ni hablar pues eso la lágrima ha estado a punto de caerle porque está muy contento en IVA se siente respetado aunque sabe que nada es para así

Voz 0356 15:24 hombre muchas tanto están

Voz 9 15:27 echa a toda la vida No somos difícil un año más quinto espero que que poco podamos estar vamos a aguantar escudo nosotros todo el mundo la siempre que tenemos otro pues un poder estar aquí pues pues te has ganado algo en un momento determinado pues te respetan también no

Voz 0919 15:49 claro que sí Nos encanta que Mendilíbar siga entrenando en Primera División bueno pues el sábado se juega la final de la Champions y en Madrid engalanada ya cómo está la ciudad con los colores de la máxima competición continental se espera la llegada de los equipos el Tottenham Pochettino lo tiene que hacer sino no lo ha hecho ya estaba previsto que llegase esta tarde José Palacio

Voz 1038 16:10 hola muy buenas tardes donde está hola qué tal muy buenas gallego ya están en Madrid ya están en Madrid los hombres de Mauricio Pochettino cogían el avión desde Londres a eso de las cinco en la tarde sobre las ocho de la cuando publicaba un tuit la cuenta oficial de conjuntos que aterrizaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se dirigía Ana sí a su hotel al hotel Mirasierra Suite donde hoy van a permanecer esta noche donde van a descansar el equipo londinense para ya preparar esa final del próximo sábado ha venido con su gran estrella con Harry Kane recordamos que se perdió las semifinales y el tramo final de premier ligue pero va a poder estar el sábado probablemente en el once titular mañana entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ya esperarán al viernes por la tarde donde entrenen en el estadio la final en el Wanda Metropolitano el equipo de

Voz 0919 17:00 Pochettino que es la gran sorpresa en la final el Liverpool de Claude fue finalista el año pasado cayó ante el Real Madrid esta temporada de nuevo finalista de Champions cuál es la agenda de los de Liverpool Bruno eleva en buenas tardes

Voz 0301 17:15 hola Gallego muy buenas pues viajan el día de la previa del partido recordemos que han estado unos días en Marbella preparando el encuentro pero bueno Adán e del Liverpool a Madrid este viernes por la mañana ese mismo día rueda de prensa de Klopp a las cinco menos cuarto y luego el entrenamiento oficial en el Wanda Metropolitano en cuanto a novedades firmó no va a jugar seguro está ya al cien por cien recuperado iba a formar delantera con sal y con Mané en cuanto a bajas confirmó ayer el yugo entró que Navy Keita el centrocampista que se lesionó contra el Barcelona no llegará a tiempo para la final

Voz 0919 17:46 desde mañana muy pendientes de los dos finalistas de Champions que estarán ya trabajando en Madrid ya hemos estado pendientes y vamos a seguir estando de las chicas de la selección española femenina de fútbol que mañana emprenden un viaje de ilusión a Francia desde el día siete en él campeonato del Mundo que se celebra en ese país chicas de La Roja Sonia Lus a intentar hacer algo histórico buenas tardes

Voz 1914 18:10 buenas tardes Gallego si algo histórico como puede ser conseguir la primera victoria en una fase final del Mundial o pasar a la siguiente ronda de la fase de grupos esta mañana han tenido el último entrenamiento antes de viajar al Mundial porque llevan toda la tarde en actos de despedida mañana temprano vuelo hacia París hacia el sueño de segundo Mundial allí iban a jugar un último amistoso el día dos contra Japón en los objetivos son muchos pero si le preguntas a las internacionales todas te dicen lo mismo el día ocho es el día ha subrayado en rojo el debutante Sudáfrica así respondía en SER Deportivos la delantera de la Real Sociedad una de las sensaciones del año

Voz 0356 18:42 yo es que sean necesarios para para pasar la fase pero que esa es la clave primero centrarnos en los tres puntos contra Sudáfrica Hay luego veremos es que solo podemos pensar en el primer partido EB hay que ir paso a paso ganan esos tres puntos que que no podemos mirar más allá que es algo muy positivo de las hemos conseguido un equilibrio muy bueno entre la gente pues más veterana que ha vivido otro tipo

Voz 0919 19:04 ciencias mucha suerte para la chica seguimos en Hora veinticinco Deportes La Ser

Voz 10 19:13 en vigor sino menos mal alguien original

Voz 11 19:17 de hecho me preguntó qué película me gustaría haber Canedo en Nápoles Time lo importante es lo que compartís juntas encuentre solo

Voz 0356 19:25 tres mayores de cincuenta muerta encontráis descarga de aplicación

Voz 12 19:31 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido en la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño está muy cerca

Voz 13 19:40 tímbrica tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentre es la solución que necesitas pintura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del grupo El Corte Inglés por qué arreglamos hoy

Voz 0919 20:30 venga Garros ha jugado hoy bueno ha jugado

Voz 16 20:33 ha arrasado ahora alemán ya

Voz 0919 20:35 a Nick Mar en seis dos seis uno seis cuatro aunque dice que que ha perdido un poco la intensidad

Voz 1774 20:43 que era una valla cómoda no debería perder un poquito la la intensidad pero bueno sí que es verdad que que creo que es en el tercer set sobre todo la he perdido un poquito la concentración cosas que suceden y que y que bueno hacia adelante no no tienen que suceder a ver un partido muy difícil contra uno de los jugadores complicados que existen y ahí sí que ya no hay opciones de relajación alguna no sé que espero que que sea sólo fruto de de de que el partido iba muy cómodo lo demás la verdad que me estoy sintiendo bien estoy jugando bien

Voz 2 21:11 estoy entrenando bien y ahora

Voz 0919 21:13 hay que dar un pasito más Miguel Ángel Zubiarrain París lo de hoy parecía fácil a priori lo de el belga hago FEM va a ser

Voz 0356 21:20 a otra cosa

Voz 17 21:23 bueno vamos a ver gocen va a ser más difícil lógicamente pero no creo que vaya a ser enemigo de demasiado cuidado para Rafa hoy ha jugado bien hice de Pixel Cc6 ha dicho así sido un Segovia Anza pero perdería el el saque Ibex recuperaba de inmediato casi dejando en blanco rival cuando cantó seis uno seis dos y Diego sentado que no creo que nos tengamos que asustar por concentrar juega bien es cierto que juega bien que o autores entre ellos siempre ganó a Papa así que bueno los esto no me parece que sea para preocuparse quién es eso pues lo demás es decir que la jornada pues buena llegando Carballeda que cruza quedando el poderoso vivas con Stephen que era lo normal sea que yo creo que ha sido una buena jornada para el tenis

Voz 0919 22:15 mañana que tenemos

Voz 18 22:18 bueno

Voz 17 22:22 vamos a ver no es que no y uno en juego cuando el nido que eh no tenemos gran cosa Te2 autista le damos a Verdasco hizo debemos a bolso Vallejos tres partidos únicamente tenían pistas designadas así que no estarán ni el central ni en sesiones Lenglen seguro que que pasearemos por el club mañana

Voz 0919 22:45 se te viene el paseo gracias Miguel Ángel pero en el Giro de Italia hoy de nuevo etapa de montaña ha ganado el francés Peter el gran protagonista sin duda de el día ha sido Mikel Landa que ha atacado ya has sacado quince segunditos algunos de sus rivales Sofía Álvarez hola hola buen

Voz 19 23:02 las tardes Gallego si el español Mikel Landa consiguió recortar diecinueve segundos a Nibali tras el ataque en la ascensión final un ataque que ha visto claro y que se le ha permitido acercarse al podio

Voz 20 23:12 sí he visto la oportunidad no estaba estirando mosso grupo pegado un poquito de aire y bueno es si hoy adelante para obligar a otros no trabajar si tanto el viernes como el sábado no sobre todo el sábado Nasser etapas durísimas en las que puede pasar de todo no hay habrá que estar bueno mi unido Si muy concentrados

Voz 19 23:29 de esta manera Landa se queda a cuarenta y siete segundos del pódium que lidera Richard seguido de ni valía uno cincuenta y cuatro y a dos dieciséis la Víctor la victoria de la etapa ha sido hoy para el francés Peter si para mañana tendremos una etapa de doscientos veintidós kilómetros en la que todos prácticamente cuesta abajo y tendrá los últimos diez kilómetros en plan

Voz 0919 23:48 baloncesto mañana comienzan los playoff por el título de la Liga ACB vamos a repasar con nuestro compañero Xavi Saisó cómo llegan los equipos quiénes son los favoritos para meterse en semifinales recordemos mañana ocho y media comienza el play off entre Baskonia hay técnico contra Zaragoza Xavi buenas tardes hola buenas tardes de Vitoria claro favorito

Voz 1982 24:06 los aquí pues si además es un duelo inédito no sale enfrentado nunca por el título el Baskonia viene de la derrota en Valencia pero es claro favorito y además mucha ilusión en los maños eh a tres partidos ven una oportunidad pero el Baskonia tienen factor campo

Voz 0919 24:21 el Real Madrid juega mañana con el Manresa hay que ver cómo ha digerido el equipo de Pablo Laso su eliminación en las semifinales de la Euroliga pero siguen siendo claros favoritos

Voz 1982 24:34 muy muy favorito efectivamente el Real Madrid que no se puede confiar porque el Manresa está jugando con Peñarroya entrenador muy bien eso sí los manresanos tienen a Fischer Murphy Itu son bajas ya aseguras portando muy mermado al equipo del Vallès y el Real Madrid que poco a poco tiene que recuperan los de la Final Four es también de favores

Voz 0919 24:54 y para el viernes los dos primeros partidos de los otros playoff Valencia Unicaja cómo llegan los dos es quizá

Voz 1982 25:01 el gallego playoff más igualado de los dos a la Fonteta factor campo para Valencia baja de Mato más en el equipo local Sasso Salin es duda en el Unicaja quiere intentarlo recordemos un dato importante es al mejor de tres partidos por tanto de dos victorias y ahí puede haber alguna sorpresa que otra pero este sin duda es el más igualado

Voz 0919 25:19 frío y el otro playoff es un clásico del baloncesto de nuestro país Barça Joventut para viernes el Barça por delante no si había

Voz 1982 25:27 además ha sido escogido mejor entrenador de la fase regular escogerá el trofeo antes de que se inicie el partido se le atraganta un poco la Peña al Barça sobre todo fuera de casa veremos si activar un lado la ficha de Kevin Seraphin todos dichas dudas la Peña pero el Barça yo creo que los cuatro primeros gallego son claros favoritos para pasar a sí mismo

Voz 0919 25:47 gracias Xavi así que mañana estaremos hablando de esto

Voz 21 25:49 ahora del Baskonia Zaragoza hay del Madrid Manresa de mañana

Voz 0919 25:52 también hablaremos de lo que empieza el viernes la final de la NBA entre Golden State Warriors Toronto que promete muchas emociones esta semana cerramos el programa con ese grupo venga sacan nuevo disco con este rock and roll Toni más cosas de este miércoles de la

Voz 22 26:28 a Segunda ha desestimado el recurso del Recreativo de Huelva presunta alineación indebida de Fuenlabrada al Recre reclamó que Jason no voy a jugar entre parte en tres equipos una misma temporada de la competición de la Federación le ha dado la razón al Fuenla a que la eliminatoria recordemos va ganando tres cero tiene en Segunda por lo tanto ese recurso queda en nada una de pértiga una muy mala noticia la guipuzcoana ah y no ha podido viajar a Liga Diamante de Estocolmo a la jornada que se disputa también hermana porque Iberia no la ha permitido viajar con las pérdidas no la dejó meterlas en la bodega del avión así que eso son cosas que hay que ganar porque de toda la vida los atletas han podido viajar con sus pértiga muy pequeño el avión y que había no cada verdad que vaya también a pérdidas pero llevan bien cubierta bien recomendadas pero ha dejado pasar bien el último te cuento de fútbol sala que el técnico madrileño David Madrid abandona el Levante después de haber conseguido meterle por primera vez en la Copa de España y en el cuello del águila

Voz 0919 27:17 aquí lo dejamos mañana ocho y media más Hora veinticinco Deportes un saludo de Gallego adiós hombre hasta aquí podríamos Yeda