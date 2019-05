El bombardeo de Granollers

Voz 2

00:20

Dunga el bombardeo fue muy corto empezó poco después de las nueve de la mañana duró algo más de un minuto pero fue tiempo suficiente para que cinco bombarderos descargarán sesenta bombas todas ellas unos cien kilos de peso el bombardeo fue en el centro de la ciudad fue justo cuando estaba llena de mujeres y niños haciendo cola para recibir la comida que se relacionaba por la mañana murieron doscientos veinticuatro personas ochenta y cuatro eran mujeres cuarenta y uno eran niños soldados igual había dos o tres en un principio se culpó a los alemanes con los nazis del bombardeo pero al final quedó claro que había sido la aviación fascista italiana los otros aliados de La Causa franquista en la Guerra Civil española la población tenía un valor militar prácticamente nulo y más aún donde cayeron las bombas alrededor del mercado que se considera el centro neurálgico de Granollers como os podéis imaginar las condenas internacionales no tardaron en llegar recordándole a Franco que había prometido no bombardear más a civiles indefensos incluso el Vaticano que sería mostrado firmemente a favor de los sublevados fascistas condenó duramente el ataque eso sí más allá de las advertencias por escrito nadie hizo nada por desgracia la novedad introdujeron los fascistas italianos y alemanes en la Guerra Civil española de bombardear a poblaciones civiles indefensas no tardó en convertirse en una práctica de guerra tan normalizada que ahora mismo nos cuesta imaginar un escenario bélico sin masacres en colegios y hospitales vale la pena recordar que aún hay españoles que ven la Guerra Civil como algo que celebrar o banalizar en sus campañas demagógicas de ultraderecha lo suyo sí que tiene mérito no han aprendido nada