Jose: "La sobreexplotación está totalmente normalizada. Yo trabajo a diario cuatro horas extra"

hola soy José el analista ha trabajado bien te contratan para conductor de camión pero sí es cierto que también me comentan que puede ser que o bien con un tele o bien también un camión pequeño rígido para reparto pero lo que no me

Voz 1

00:16

en la tarde o a las nueve según de tasas recogidos por la tarde en y luego en las condiciones tan lamentables en las que se trabaja hay definitivas eso es es que firmen contratos de cuarenta horas de lunes a Si yo estoy echando por doce horas mínimo doce trece horas diarias categoría ese conductor yo cuando llego con en el camión si llegas a las seis de la tarde por ejemplo que tienen hasta las ocho a las nueve de la noche pues descargando camiones haciendo tareas de mozo almacén no tienes casi mi tiempo para comer yo realmente me llevo un bocadillo de casa porque no tenemos tiempo material no me puedo sentar en un bar a comerme un menú porque hay que entre los nervios que tiene porque están constantemente llamando y es tremendo está totalmente normalizado esta sobre explotaciones estos tratos vejatorios porque integral la ley del llenó las empresas ahora mismo porque se aprovechan de eso todo tan normal que es que ella es increíble osea que una jornada de ocho a ocho que yo yo con mi casa yo tengo cuarenta años yo lo tengo más ni de bajar casi la basílica ni ni de no dar un paso con mi mujer porque tengo las piernas reventadas ideas que claro son cuatro horas más de una jornada