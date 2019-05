Lo que deberías hacer (y lo que no) si te llega un vídeo de contenido sexual

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0194 00:00 quiero saludar a Borja Suárez profesor y abogado experto en derecho digital ex director de la entidad pública Red punto es Borja muy buenas noches

Voz 1 00:07 buenas noches vamos primero con el plano legal

Voz 0194 00:10 poco apuntaba ya Mariola en el plano legal y penal de este caso cuál es la responsabilidad de los trabajadores de Iveco que compartieron el vidrio

Voz 1 00:18 bueno pues puede ser dos calificaciones uno efectivamente la de la revelación de secretos porque aunque el vídeo fue grabado voluntariamente parece ser enviado también voluntariamente a la que era su ex pareja en ese momento mi su ex pareja tenía la autorización para difundirlo qué es lo que se llama El porno declaró vengativo no cuando acaba una relación ni los compañeros de trabajo difundirlo con lo cual lo que debe quedar muy claro a todos los que nos oye es que Red difundir contenido que menoscaba gravemente la intimidad de alguien es un delito del dos mil quince que exista una modificación del Código Penal

Voz 0194 01:01 no influye en nada queda claro también que ella misma compartiera el vídeo con su ex pareja

Voz 1 01:07 no porque justamente antes del dos mil quince la revelación los secretos sólo era delito si se haría accedido legalmente a las imágenes

Voz 0194 01:16 quisiera hubiera secuelas hubieran robado

Voz 1 01:19 claro si las hubiera compartido voluntariamente no era delito lo revelación diese el famoso caso de Olvido Hormigos que no condenaron al que reveló el vídeo por qué fue antes del dos mil quince como ella le había mandado voluntariamente no pudieran condenarle por revelación de secretos si hubiera sido después del dos mil quince si te hubieran podido condenar por revelación de secretos

Voz 0194 01:42 este caso Borja tiene también una lectura moral en una reflexión sobre nuestra actitud yo apelaba a los oyentes precisamente la sinceridad sobre nuestra actitud cuando se recibe un vídeo de estas características que falla y que falla en el comportamiento humano para para compartir para redistribuir un vídeo de este tipo

Voz 1 02:01 bueno pues falla la educación en primer momento y a eso hay que añadir además una cultura de las redes sociales muy vinculada a los meses a los contenidos que difunden para obtener más light que más me gusta que los adolescentes ya no sólo de Shakespeare de contenido sexual sino también de violencia de peleas que se graban de retos en que ponen en riesgo sus propias vidas entonces estábamos acostumbrados a las redes sociales muchos de estos contenidos que la gente se esfuerza por que sean más fuertes para obtener seguidores impactos etc entonces estamos perdiendo el norte en que detrás de una pantalla detrás de las teclas pues podemos estar cometiendo verdaderos delitos contra la intimidad en este caso

Voz 0194 02:50 sería Orge a lo mejor tan fácil como que cada uno cuando recibieron este tipo se pusiera en la piel de la persona que protagoniza el vídeo no pensar si si yo quisiera que me pasaría que me pasara esto

Voz 1 03:00 si no sólo eso sino que yo hago una reflexión que además también lo más importante no es la parte jurídica que me importan

Voz 0194 03:08 sí fue la respuesta

Voz 1 03:10 que social es decir esta pobre chica no se ha suicidado por la difusión del vídeo se ha suicidado por la reacción de sus compañeros de trabajo ante la difusión de sus compañeros de trabajo cuando en ese vídeo en el grupo de Whatsapp me dicen a ese compañero de trabajo oye tú que estás haciendo Le denuncia no lo llevan ahí a a dirección en la empresa esta chica seguiría hoy viva con su familia por qué ha difundido yo la expareja de esta chica porque sabía lo día para ver cuál iba a ser la reacción de los compañeros de trabajo y que se iba a producir una redifusión ser la comidilla que le miraran mal

Voz 0194 03:57 claro es que hay ahí Borja no es sólo la redifusión sino me lo decía antes Pablo los comentarios hacia ella las miradas hacia ella todas la reprobación

Voz 1 04:08 por eso lo del protocolo de acoso porque en el fondo que es la otra calificación jurídica que yo creo que es por que la Fiscalía es un delito contra la integridad moral y que está muy próximo al acoso es decir si tú con lo con la difusión del vídeo lo que pretende es es crear una situación en la que los compañeros empiecen a acosar a esta chica con miradas con comentarios humillando la publicamente encima llegando incluso a manos de su marido cuando ya no ve una situación pues uno salida pues al situación de acoso es cuando toma la decisión de suicidarse

Voz 0194 04:48 lo que está claro es que no nos comportamos igual en el mundo virtual que en el mundo real

Voz 1 04:55 bueno yo no estoy tan seguro porque esto ha sido muy real esto aparte de los móviles es que estaban ahí al lado de ella viva según ha contado alguna compañera a su puesto de trabajo para ver cómo Sala del vídeo o sea que esa combinado las dos cosas porque esto fue la virtual en este caso de quisieron cambiar de departamento también porqué era insoportable la presión que tenía entonces yo creo que no valoramos porque nadie piensa que se fuera a suicidar no valoramos la repercusión que puede tener porque cada uno va a lo suyo hago nosotros vamos a lo mandado fulanito claro cada uno sólo han dado a dos mujeres y eso crea una sensación de agobio y acoso insoportable

Voz 0194 05:41 hay que denunciar Borja no cuando uno recibe de este tipo lo primero que debería hacer sería renunciar a denunciar

Voz 1 05:47 bueno yo para empezar porque tapó quiero ser hipócrita y todos lo cuando recibes no sabes que vivió cuando lo abres y lo ves te quedas estupefacto caben dos cosas si además eran compañeros decirle al compañero oye tú que estás haciendo te has vuelto loco y cortarlo y zanjar lo hay ya lo mejor y lo zanjan tampoco tiene

Voz 0194 06:08 sí sí

Voz 1 06:12 porque tú tampoco quiere meter aunque bañera en la cárcel no pero si en vez de zanjar el asunto ahí ponerse serios arropar a la víctima ir pasarle no es lo que ha hecho al al que ha subido el vídeo lo que ocurre que marcha Camus a la víctima en viene machacar al delincuente