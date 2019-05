Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:20 editores buenas noches bueno se lo contábamos

Voz 0194 00:22 ayer la Unidad de Delincuencia Especializada Violenta detenía presuntos miembros de una organización criminal dedicada al amaño de partidos de Primera y Segunda División

Voz 1880 00:30 amañar los resultados de partidos para obtener beneficios en apuestas deportivas hoy la policía ha seguido interrogando a los futbolistas y a los técnicos que detuvieron anoche lo contaba aquí Ana Terradillos en el larguero

Voz 4 00:41 empezó la investigación de ese partido que ya denunció la liga la temporada pasada el Huesca castigado claro ahí de luz

Voz 5 00:46 sí a la liga ante la policía ese partido Huesca Nàstic ese disco

Voz 1880 00:49 en mayo de dos mil dieciocho

Voz 5 00:52 en este escenario escogido es hoy en la cara B

Voz 1880 00:54 habrá que me tengo que decir que me gusta amañar es curioso habrá por la eñe es bonita suena bien bueno pues añade es disponer algo con maña para falsear Lodge obtener un provecho es también preparar algo con engaño artificio tamaña es la destreza o la habilidad para hacerlo mañana viene del latín de manía que esa habilidad manual compuesto de manos que es mano del sufijo oía así que maña es la habilidad de hacer algo con las manos y sumamos el prefijo a para crear amañar es presentar un asunto con habilidad esta es la misma raíz de palabras como mandar manejar y manipular manipular y amañar que tienen muchísimo que ver ahora lo veremos maños hay en todos los ámbitos son todas las profesiones pues claro es que los humanos no así que si no sólo sean los partidos no sólo se engaña José falsea o manipulan el deporte el engaño más flagrante de la música por ejemplo los que eran pero no eran los que cantaban pero durante décadas hemos a los Miliband hiriera bailarines pero no cantantes que aún así en mil novecientos noventa recibieron el Grammy a artista revelación del año pero claro se fueron de gira y el público se dio cuenta de que están haciendo playback pero en cualquier caso ese tiempo esos años no dio tiempo a ver un ratito con ellos

Voz 3 02:15 tramposos gatos se descubrió que cantaban y nada fue maravilloso me acuerdo momento primero digamos ahora que no es una práctica exclusiva del deporte pero es verdad que si es bastante común

Voz 1880 02:25 eso se lo he preguntado a José Luis López que es profesor de Inés al que siempre recurrimos con asuntos de este tipo no dice José Luis que en el amaño hay dos partes diferenciadas

Voz 7 02:34 el amaño del deporte implica que tiene que haber dos partes una de ellas es la que soborno a otra parte normalmente para dejarse ganar actualmente el tema de Internet las apuestas etcétera es algo como mucho más global mucho más planetario que afecta a muchísima gente antes no antes simplemente era dos partes y esas dos partes fundamentalmente eran una el deportista y otra normalmente por lo menos en la primera mitad del siglo XX la mafia

Voz 1880 03:07 me quedé asustada con uno de la mafia así que le he pedido a José Luis que no recordará amaños los los más sonados de la historia

Voz 7 03:13 uno de los más famosos fue en el béisbol en mil novecientos diecinueve un amaño en las Series Mundiales de béisbol que fue precisamente la la mafia la que soborno a un equipo para dejarse ganar por el otro también cuarenta y siete un combate de boxeo de la Mota que fue también la mafia la que amaño esa pelea mucho más recientemente pues tenemos casos en el fútbol en el calcio que le costó por ejemplo a la Juventus bajar a Segunda División también hacia Argentina perder dos de los escuderos tenemos también en la Fórmula uno cuando Nelson Piquet Jr estrellando su monoplaza a propósito en un en un Gran Premio en en Singapur y tenemos el las apuestas

Voz 8 03:57 eh fraudulentas en el tenis

Voz 7 04:00 a Dennis de de alto nivel

Voz 9 04:05 fuiste tú

Voz 10 04:06 deberías haberte preocupado sólo un poco de mí en vez de obliga a me afectó y aceptar dinero sucio podía haber disputado el título podía haber sido a alguien en vez de un boxeador fracasado es lo afrontaremos la realidad con usted

Voz 1880 04:25 el combate de boxeo De la Mota que nos recordaba además José Luis que se llevó al cine con este peliculón que es Toro salvaje una película de Martin Scorsese de mil novecientos ochenta con Robert De Niro como protagonista

Voz 0194 04:36 Isabel Serrano Rosa es psicóloga especialista en inteligencia socio emocional directora del centro en positivo si muy buenas noches Isabel

Voz 11 04:44 hola qué tal buenas noches las que muy bien qué es que es amañar

Voz 12 04:50 pues para el psicólogo tiene mucho que ver con una capacidad de de como debería de manipular al otro empezar a hacer una una narración para para conseguir algo por supuesto todo esto es que amaño es conseguir algo que en general beneficia a todos por lo menos a uno de ellos

Voz 11 05:10 hay que será vi hay que tener maña para amañar

Voz 12 05:13 sí sí sí sí sí sí la la capacidad de de persuadir es nada Él tiene una habilidad que se pues desarrollando con el tiempo por supuesto pone se convirtieron por IU puede convencer a otros Si conseguir convencer de que no esos otros hagan lo que uno quiere

Voz 11 05:31 o que le acompañen amañar siempre comporta mentira

Voz 12 05:37 a veces bueno podemos hablar de varios tipos de mentira pero no siempre comporta mentira e a veces sencillamente es una persuasión como te decía no te están mintiendo pero que están adornando la realidad de tal manera a veces significa también eh coger un rol por ejemplo una posición de víctima través desde nipón acción voy consiguiendo que tú vayas a donde yo quiero ir entonces pero fue finalmente siempre hay un tercero que es excluido está fuera de pista y que pueden ser efectivamente te vio como el engañado El excluir porque no está en el secreto

Voz 11 06:10 y entonces Isabel amañar y manipular es lo mismo

Voz 12 06:15 el fin de manipular y el fin de amañar es conseguir siempre un os a algún beneficio de alguna manera parece que amaño tiene como una connotación las baterías hayamos cosas como cesa hablando ahora de Cúcuta tipo de de más mientras que manipular seguiría que tiene una connotación mucho más de obtener algún beneficio psicológico o alguna una forma de de de de de de articularse estar con los demás emocionalmente Mazen en las primarias

Voz 11 06:45 en el que ha maña como se siente el que amaño cómo se siente cuando lo hace

Voz 12 06:50 pues fíjate ahí varios perfiles se ahí varios perfiles en general poderoso y en general salvo que lo esté haciendo por una necesidad digamos con esas cosas que se dicen que en año porque tenía que comer porque le hacía falta en general es una sensación de no no te creas que es un aceptación de empatía ni de

Voz 11 07:12 tiene miedo que lo puedan pillar pero no se siente pero no se siente mal no se siente mal

Voz 12 07:16 culpable no no culpables no de bajos normalmente no salvo que sea una estas personas que se han visto contagiadas por un amañados procesional y entonces el el contagio sí que lo están viviendo iban un poco contra sus principios pero digamos que una manía donde libro todos no no no a lo que siempre es poder y deseos de siete Galarza tipo

Voz 11 07:39 yo en cambio el que es víctima de del amaño cómo se siente cuando se da cuenta claro

Voz 12 07:45 hombre pues se en general un poco estúpido

Voz 4 07:48 no es decir tonto iba a decir tonto pero dejado que lo dijeras

Voz 12 07:52 pues vamos que estado vamos un poco fuera de pista le han mantenido fuera no se ha enterado ha sido ahí se siente inseguro se siente dependiente de una situación claro también es verdad mira cuando estamos hablando con personas que han sido vistos más víctimas de un engaño lo lo que te dicen es porque no me di cuenta estaba obvio etc etc pero es que no es verdad para para realmente llegar al punto que ya es una persona que amaños manipula tienes que tener la capacidad la la mente de una fue hallado herido manipulado realmente no compensa es difícil no porque además estético de personalidades con doble completamente dobles tener una cara importó

Voz 11 08:34 Isabel muchísimas gracias

Voz 12 08:36 de nada algo se nota más claro

Voz 13 08:39 las gratis yo sí

Voz 14 08:45 aquí

Voz 1880 08:56 es tu corazón tramposo aunque aquí interpreta Van Morrison pero realmente es de Hank Williams es una canción en mil novecientos cincuenta y dos lo que dice la letra es tu corazón tramposo te hará llorar intentará dormir pero el sueño no vendrá en toda la noche tu corazón tramposo te lo dirá lo preguntados tertuliano se son de amañar pero bueno Contreras uno a que no tú

Voz 15 09:18 no sé yo nunca me he dicho en la obligación de la necesidad de tener necesidad no nunca no digo necesidad no me he visto nunca en trance de hacerlo como soy Debra la mejor podría que el IBI encima de amaño de amaño no tampoco han robado dinero del bolsillo quite

Voz 4 09:33 Victoria ha de después de cómo habéis descrito el verbo amañar a ver quién es el que ha sido capaz de hacer semejante cosa yo voy a decir como una chica morena que no tiene más pinta de mañana aquí es fue escueto pero bueno lo voy a decir que te tengo que repartir los papeles

Voz 16 10:03 las preciosas eh

Voz 1880 10:10 Nos decía la psicóloga Isabel Serrano Rosa que amañar tiene mucho que ver también con manipular no hoy en las músicas de la grave los sinónimos de amañar o las palabras más relacionadas en español esta que estamos escuchando cómo os podéis imaginar circulan ven manipula este salió a la venta a finales del año pasados son la pareja Rocío Cy Henry que dice Aparicio son Monterroso hemos hablado de la manipulación pero también el engaño traído directamente desde Venezuela a la engaña Dora de Nelson Henri

Voz 6 10:38 pura comedia

Voz 1548 10:46 manipulación engaño y falsedad de la cumbia a la copla

Voz 17 10:55 ar

Voz 1880 10:57 años treinta La falsa moneda Imperio Argentina hay para acabar el recorrido de los símiles Manu Chao la mentira

Voz 18 11:03 me dirá lo que da la LOE

Voz 4 11:09 sí del cine digo yo que habrá extraído del golpe dije

Voz 10 11:13 tiene que la bolsa pañuelo aquí tiene un llegar

Voz 1512 11:18 ahora lo aquí sino quieren perderlos creerán que no quiero pagarles el Oscar a la en el año setenta y tres con Robert Redford y Paul Newman dos estafadores que urde un plan acompañados de sus amigos absoluta

Voz 1880 11:30 en de habilidosos en su engaño y además con esta banda sonora tan maravilloso

Voz 19 11:36 memorable vamos con la segunda también estafadores que además te tienen tensión durante toda la película se titula Nueve reinas

Voz 20 11:47 los organizadores yo siento mecheros cancionero con criterio

Voz 1548 11:53 por Ricardo Darín y Gastón Pauls los estafadores que se encuentran por casualidad decide ponerse a trabajar juntos además de la interpretación de los actores de nuevo una banda sonora maravillosa tiene joyas como ésta iba lo de matones de Rita Rita Pavone

Voz 21 12:11 la entrada en la sede de las películas Ocean si osas Eleven por ejemplo tome Esquire Cleber vuelvas la camisa con trece millones tiros a buscarme en las películas daba señales tienen un soberbio

Voz 1548 12:22 esto que estamos escuchando es de la primera diosas Eleven para quien no la haya visto George Clooney Brad Pitt Matt Damon Andy García Julia Roberts la verdad que yo creo que con eso está dicho todo dicho y nos da tiempo a un par más plano oculto

Voz 22 12:38 hace poco plan puse en marcha ahora

Voz 4 12:41 John del atraco perfecto a un banco

Voz 1880 12:46 este es un secuestro con rehenes en el que entra en juego Jodie Foster es una peli de Spike Lee de dos mil seis y el autor de esta canción de su banda sonora se llama A R esta man in seguro que os suena porque es el mismo que el de la peli de Eslalom millones

Voz 1548 13:10 íbamos con la última es atrapa Messi puedes

Voz 4 13:14 llega tarde de acuerdo me llamó al Servicio Secreto de Estados Unidos hombre ha saltado por la ventana a mi compañero lo tiene detenido no sé de qué está hablando a creer que sólo los del FBI persiguen ese tipo basada en la vida de Fran cabañal eh

Voz 24 13:28 Chico que se hizo pasar por primero por piloto luego médico y luego abogado todo esto lo hizo antes de cumplir diecinueve años y además claro pues ganó muchísimo dinero quién interpreta a Frank Cabañal es Leonardo Di Caprio que está la verdad enorme

Voz 1548 13:43 has tenido maña para el cierre pues creo que sí he tenido maña tres veces

Voz 25 13:49 el tres

Voz 1548 14:07 Paquita la del Barrio cantándote

Voz 26 14:09 a veces te engañé que vamos tres veces mintió para manipularla los pobre hombre hubo amaño del plano como nunca antes de insultarle después porque hay la otra canción bates y la de Arrate