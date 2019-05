El Larguero (29/05/2019): Primera parte

Voz 1 00:00 es raro raro se nos hace ver las finales europeas por Tele

Voz 2 00:37 prisión como espectador sin ningún equipo español estamos muy bien acostumbrados o muy mal acostumbrados y este año tanto la Europa League como

Voz 1375 00:45 la final de la Champions no tiene representación española bueno no tiene equipos porque sí que tiene jugadores españoles le acaba de ganar el Chelsea cuatro uno al Arsenal de Emery IV Monreal el Chelsea de Pedro que ha marcado uno de Azpilicueta de más José Alonso sí deja asar que ha marcado dos cuatro uno campeón de la Europa League y el Chelsea que ha dicho esto quince segundos en el que es su día de la despedida antes de ser presentado la semana que viene por el Madrid Alfonso a creo que sí que es el

Voz 3 01:13 al final quiero nuevos desafíos como ya dije el año pasado después del Mundial pero entonces no ocurrió ahora depende de ambos clubes estoy a la espera de pido a los aficionados que esperan y lo verán en un par de días

Voz 1375 01:26 pues nada en un par de días no sabremos bueno enseguida todo en Lardero por delante con un montón de noticias de el caso de la operación Oikos la última hora con la resaca de lo que anoche contamos aquí en la SER de que Bartomeu ratifica a Valverde para la temporada que viene última hora sobre los fichajes del Real Madrid también previa de la Semana de la final de la Champions pero ya que no tenemos equipos españoles en las finales europeas al menos saquemos pecho que tenemos vicepresidente de la UEFA español don Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA desde hoy buenas noches Luis

Voz 1346 02:02 no quepa enhorabuena hombre muchas gracias estás ahí en vacuno si estoy aquí es si el antepalco lo volvemos a los hoteles de vuelta a Madrid

Voz 1375 02:12 el partido este Hassan es bueno eh

Voz 1346 02:15 sí había buenos jugadores hay bueno la verdad es que había muchos jugadores españoles tengan equipo triste por alguno y contento

Voz 1375 02:22 exactamente buena noticia que pasarse venga a la Liga española y eso siempre es bueno para nuestra Liga

Voz 1346 02:27 siempre es bueno que las concesiones españolas y en la de más alto nivel allá por echarlos mejores jugadores sin duda vamos a ver qué ocurre no

Voz 1375 02:35 bueno te han puesto en un buen sitio en el palco No como vicepresidente de UEFA o no dónde dónde te has sentado hace Ferine

Voz 1346 02:41 bueno pues está cerquita Belli y la verdad es que estoy muy agradecido porque desde que llegué me ha mostrado su confianza de estado siempre apoyando de estoy estoy contento pero que muy bueno para el fútbol español poder ocupar esa posición

Voz 1375 02:54 eso te iba a decir enhorabuena por la parte que me toca personal pero yo creo que tenemos que felicitarnos todos no lleva un año como presidente de la Federación no sólo tenía el apoyo de Ferine creo que el apoyo ha sido casi casi unánime no por parte de todos

Voz 1346 03:07 sí ha sido unánime compañeros de la de la Junta del Comité Ejecutivo va han decidido hoy estoy satisfecho creo que además es una apuesta por por la Federación Española por esta política la apertura de reforma Si bueno creo que que hay que seguir trabajando con humildad y aprendiendo de los que más saben ya felicitar

Voz 1375 03:26 debas ya

Voz 1346 03:29 bueno normal a muchos mensajes pero no precisamente de

Voz 1375 03:32 no tentar a la noches lárgate entrará seguro

Voz 1346 03:37 no no te rías hombre que te vea claro

Voz 1375 03:39 es que al final al final algún día tendría que firmar la paz verás cómo te va felicitar esta noche Ten fe oye y he leído esta tarde hemos contado esta tarde ya en la SER que el bar cambia de manos

Voz 4 03:51 no estará en manos de Mediapro a partir de la próxima temporada porque Avis toma esta decisión

Voz 1346 03:56 bueno ha habido un un tema que se han podido presenta en este caso dos dos empresas nosotros seguimos pensando que que Mediapro no cumple bueno eso es una de las partes pero aunque hubiese cumplido porque las puntuaciones según me informan no no ha llegado pero yo tampoco estoy en el Comité de apertura de esos ya ex aplica en estado otros profesionales delante de notarios han tomado la decisión conforme a las reglas de tender si nada pues bueno veremos lo que hayan sido ellos no

Voz 1375 04:31 cuenta tanto Luis la casi la experiencia como la oferta económica que haga la empresa o cuenta más una cosa que la otra

Voz 1346 04:38 fue un poquito mal la experiencia

Voz 1375 04:40 sí pero también es cierto que

Voz 1346 04:43 muy cerca uno del otro en uno no se va con todos los punto y otros los con ninguno Se baremo de manera proporcional o sea que si uno tiene muchísima experiencia pero el otro también uno tiene la máxima puntuación pero el otro están muy cerca de esa masa más paseos por lo tanto si hay igualdad tiene que estar cerca de desigualdad obviamente habrá distancia

Voz 1375 05:03 será adjudicado a la empresa hockey que es lo que que ya ha hecho mundial y que ha hecho Champions no sé si eso implica de alguna manera que el bar el año que viene del fútbol español también incluirá ojo de halcón o eso depende de que lo pague la Liga

Voz 1346 05:21 sí bueno todas la implementación de esta medida de nosotros vamos a que deseo que sale de la roza por así decirlo pero la implementación de Fabio tiene corre por cuenta de los clubes de o de la propia Liga por lo tanto es una decisión que tenía que ser compartida no únicamente por nuestra parte y me temo que que eso no va a ser viable ya en la próxima temporada piensa que el año que viene

Voz 1375 05:40 no cuánto cuesta cuánto costaría el el el comprar digamos la tecnología dejó de Alcón

Voz 1346 05:47 bueno no no tiene un precio establecido claro ahí diferentes empresas que lo que lo implementan

Voz 1375 05:52 entre tres cinco millones carro eh

Voz 1346 05:55 claro bueno pues si algún día se decide por por parte de de la Liga y nosotros estamos ahí ayudaremos también que simplemente se gana todo lo que he dicho me quedo corto o me pasa otra

Voz 1375 06:06 cinco millones no es decir

Voz 1346 06:08 por ser riguroso creo que quien tendría que contratar a caballo que sabe mucho más que no

Voz 1375 06:12 vale vale y lo que sí está claro es que Mediapro se queda sin el bar eso ya está confirmado lo que no está claro es que

Voz 4 06:20 vaya a ver ojo Alcón pero casi seguro crees que no lo abra la temporada que viene

Voz 1346 06:24 no lo va a ver porque no tienen tiempo ni tampoco esa petición por parte de la Liga se lo hubiera habido hubiéramos trabajado en esa línea vale

Voz 1375 06:32 oye otra cosa Luis y supongo que siguiendo con mucha atención la operación Oikos ahora vamos a contar la última hora no sé cuál es tu valoración de este partido Nástic Huesca Nàstic más el investigado por la Policía Valladolid Valencia en la última jornada desde la Federación qué pensáis de todo esto con los jugadores detenidos mañana declaran en Huesca que opinión tiene el presidente de la Federación

Voz 1346 06:55 la valoración es la misma que ha hecho gala Muñoz presidenta de integridad y también nuestros el señor Alfredo Lorenzo pero sanciones para los detenidos máxima colaboración con la Policía lo pusimos en conocimiento desde el primer momento en uno de nuestros entonces el mismo día que se reunió el Comité justo el día veintinueve en aquel mes bueno ahí directamente a lo trasladamos a la policía por lo tanto pues tuvimos claro del primer momento que había indicios saltaron las las alarmas nosotros estas cosas sabe que no hacemos declaraciones pero hacer otro trabajo lo pusimos a la mayor de la ciudad de manos de la policía que ha actuado igual bueno pues esperando que se resuelva lo antes posible que se aclare la situación puede haber algún partido más

Voz 1375 07:42 pechos o bajo sospecha de esta temporada

Voz 1346 07:44 no yo no no entro en esta valoraciones porque hay que dejar trabajar a la Policía ya hay también que por supuesto respetar hay hay gente afectada que tiene todo el derecho a que supere sanción

Voz 1375 07:56 totalmente fíjate lo que pasó con Rosell por ejemplo no Sandro Rosell presidente de el ex presidente del Barça dos años en prisión preventiva para que al final haya sido puesto en libertad inocente no

Voz 1346 08:06 sí es un ejemplo tremendo quizá aún llevada al extremo pero es verdad que que real yo ahí están

Voz 1375 08:13 te tranquiliza el sistema de vigilancia de la Liga

Voz 1346 08:17 nosotros nos basamos el sistema de vigilancia de la Liga sino nuestro propio no tenemos nuestra propia alarmas y algunas son comunes con la Liga otra son con UEFA trabajamos ahí incómodo como te digo Manolo pusimos desde el primer momento no sé lo que habrán hecho otras expresiones porque fíjate que la Liga habitualmente nos lo comunica aquí no comunicó nada no nos comunicó a la Federación entonces nosotros sí teníamos conocimiento de que había indicios ya esto lo pusimos en conocimiento desde el primer momento de manera rápida por lo que parece eficaz para la investigación de la policía

Voz 1375 08:52 tenéis conocimiento en la Federación de que había algo raro en el Huesca Nástic

Voz 1346 08:55 tuvimos conocimiento saltaron las alarmas

Voz 1375 08:58 lo que pasa es que quien denunció fue la Liga no la Federación no

Voz 1346 09:00 no no no eso no es así pero yo no voy a dar las explicaciones ya que desde cuando llegue el momento

Voz 1375 09:06 a ver la la la Liga no para de decir que quién denunció eso ese partido fue la Liga

Voz 1346 09:11 bueno yo te digo que que nosotros actuamos de manera rápida y eficiente que ya a partir de ahí no tengo que hablar de lo que hacen otros lo que se te puedo decir es que extrañamente Liga no nos comunicó nada esta vez no siempre lo hace pero ya esta ocasión no no comunicó nada nosotros actuamos de motu propio como hacemos además siempre no y en compañía de la Liga en compañía de la Liga y bueno pues esto se ha metido a a la Policía Nacional que ha actuado parece que de manera eficiente

Voz 1375 09:43 ya te vas ha dicho que espera más de la federación en estos casos

Voz 1346 09:47 bueno no creo que lo haya dicho en este caso en particular no y sobre todo no creo que lo haya dicho en este último año no hemos dado mucha Aceña lo que nosotros no hacemos puede salir a los medios inmediatamente que hay cualquier mínimo indicio pues porque entendemos que hay que preservar también en ese doble juicio y además salida a la a la los medios puede dificultar cualquier investigación no hay que ser prudente echar siempre del lado de la persona que repito colaborando con la policía al máximo la última

Voz 1375 10:15 a ti te dejamos Luis la Supercopa de España ya había anunciado el calendario los días de las semifinales tal falta el dónde cuándo se anunciará dónde

Voz 1346 10:24 bueno yo creo que todavía quedan dos meses para eso tenemos que estar tranquilos pero muy razonablemente a la vuelta del verano en septiembre octubre tendremos ya la fecha confirmada al cien por cien y el lugar al cien por uno ya la fecha sanos que lo único que queda por elegir si la final será el domingo aunque con toda probabilidad será el día doce de de enero domingo no

Voz 1375 10:43 ajá sigue en cabeza Arabia Saudi

Voz 1346 10:47 bueno Oriente Medio a una una localización pues favorita porque por cercanía por por porque seguramente también el la es la aceptación que tienen el cambio horario facilita esto no

Voz 1375 11:02 no todo lo que tratamos a ver

Voz 1346 11:05 seguir revitalizar una competición que aquí en España no despierta gran interés pero que fueran otro afrontara puede hacer que sea de mucho a los clubes que participan y también hacia otro fútbol que lo que lo necesita haya veinte medio tiene todas las papeletas Oriente Medio tiene muchas papeletas bien atraviesa

Voz 1375 11:20 vi bien Qatar y pues nada no te olvides de los tuyos aquí es que hoy te ya te has con gente de nivel hoy Ceferino la semana que viene Infantino creo no

Voz 1346 11:29 no pero yo creo que siempre estoy solo una persona que que piensa al suelo y que con toda la naturalidad de la humildad seguiré trabajando para para intentar dar lo mejor para el fútbol español y ahora también ponen esa doble faceta en el fútbol europeo

Voz 1375 11:44 dónde te ves con Infantino en países

Voz 1346 11:46 si tenemos la semana que viene a más de dos días martes miércoles pero bueno tenemos también que que viajar a la feroz que quiero estar con la selección porque es un momento importante para estar con los jugadores

Voz 1375 11:58 estará Luis Enrique

Voz 1346 12:01 bueno Luis Enrique estará cuando tenga que hasta ahora tiene una situación común total respaldo de la Federación ya hemos hablado de esto el el entrenador que queremos tener el quiera estar con nosotros hay ojalá pues cuando hay los que están llama incluso de de la selección también es avala se resuelva satisfactoriamente

Voz 1375 12:22 y no puede estar en esos partidos tampoco en ninguna preocupación ninguna

Voz 1346 12:25 no no no la hay yo hablé con él sabe que tiene toda nuestra confianza todo nuestro apoyo que venga en ATA en estos momentos no se puede actuar Congreso o blanco negro no somos claramente apoyar si no pudiera estar no se baraja

Voz 1375 12:40 ninguna otra opción más que seguirá apostando por Luis Enrique

Voz 1346 12:43 no se baraja ninguna relación ninguna ninguna ninguna y tú crees que va a estar en esto

Voz 1375 12:48 partidos

Voz 1346 12:49 no lo sé no no quiero especular pub con acto porque ahora mismo es el que tiene que sentir cuándo de qué manera nosotros no tratamos también ellos aquel es ahora mismo el que tiene esa situación pero además no nos preocupa lo que nos preocupa es que de verdad este tranquilo allí que se ocupe de lo que ahora mismo es más importante en su vida

Voz 1375 13:10 Luis Rubiales presidente de la Federación Española desde hoy vicepresidente de la UEFA las doce menos cuarto en directo desde Bakú casi las dos menos cuarto ahí no Luis

Voz 1346 13:19 sí sí ya ya son las lo menos cuarto hora de ir a la cama a descansar muchas gracias un abrazo un abrazo Luis Luis Rubiales

Voz 1375 13:28 en directo desde Bakú abriendo el Larguero el nuevo vicepresidente de la UEFA no le ante el mensaje te vas pero estar pues a llover entre todos que la obra por el de Javier Tebas seguro segurísimo pondría la mano en el fuego eran tome Ana muy buenas qué tal cómo estás Manu buenas noches cambia mucho la vida Rubiales a partir de ahora cuando empieza a ejercer esto esto para qué sirve es bueno para el fútbol español cómo va a ser su agenda que significa para el fútbol español que tengamos a Rubiales ahora de vice presidente de la UEFA

Voz 0231 13:57 significa que España vuelve a la vicepresidencia de la UEFA algo que no ostentaba Moss porque Villar tuvo que dimitir por culpa de la operación so let us hablabas de Infantino en la tenido que elegir entre papá y mamá entre Infantino dice Ferine y aunque es íntimo amigo de Infantino ha preferido acerca

Voz 1375 14:13 Herrera europea no meterse en la FIFA

Voz 0231 14:15 el primero estuvo en ese Comité Ejecutivo ahora ya está en la vicepresidencia de la UEFA el más joven de los que están ahora mismo con cuarenta y un años el vicepresidente de la UEFA es muy complicado y por eso hace Ferine le ha propuesto porque quiere gente joven en ese estamento del fútbol europeo me cuenta la Federación que después de las finales de Europa League de la Champions que son dos eventos protocolarios rubia les va a estrenar el cargo en dos eventos internacionales importantes uno fuera de España en París como tú comentabas el día cinco en ese Congreso de la FIFA vaga elegir a Infantino otra vez presidente de la FIFA y tiene otro evento fuera de Europa si el fin de semana del catorce quince de junio y ahí va a estrenar este cargo que evidentemente le influye en lo económico ostenta un cargo importante económicamente en la UEFA pero que a España Manu Le da muchísimo tener Rubiales tan alto en el fútbol europeo

Voz 1375 15:06 brazo Antón o te chao hasta mañana tome Ana Luis Rubiales para abrir este Larguero en Bakú donde hoy ha estrenado su cargo vicepresidente de la UEFA en Bakú están todavía de Brando el título de la Europa League los jugadores del Chelsea que siguen todavía en el terreno de juego abrazándose sonriendo hay varios españoles entre ellos Pedro que ha marcado entre ellos Azpilicueta que ha sido el capitán que es el capitán de este equipo todo un orgullo tener también hay Azpilicueta a Marcos Alonso oí también a la estrella del partido Hassan que sea despedido como ha servido arrancando Larguero con esa frase de creo que si es el final quieren nuevos desafíos como ya dije el año pasado después del Mundial pero no ocurrió ahora depende de ambos clubes bueno ya os hemos venido contando allí que la semana que viene será presentado como primer refuerzo del Madrid dos mil diecinueve dos mil veinte además antes dormía Bakú pero para estar con Pedro Morata Tai con que nos cuente supongo cómo está el ambiente ahí de los que ganan y de los que han perdido te cuento también eh bueno olvidado de Kepa por cierto el portero está hablando de todo y me se me olvidaba Kepa te cuento que además eh bueno la Federación española ya se lo pregunta Luis Rubiales ha hecho público el ganador del concurso el público que se abrió para saber qué empresa tendrá el bar la próxima temporada ir bueno desgraciadamente para Mediapro pues no va ser Mediapro que vaya año lleva la verdad vaya vaya vaya año Stay el pasado porque se quedó sin la Liga que se la quitó Telefónica se impuso con una oferta de novecientos millones de euros anuales se ha hecho con la Liga en exclusiva de dos mil diecinueve dos mil veintidós en la Liga italiana también rechazó la garantía financiera de que aportaba Mediapro de mil y pico millones para intentar conservar los derechos de la seria eh Movistar da también ahora los partidos más importantes de la del fútbol italiano también la pasó con el fútbol francés ha perdido los derechos del Real Madrid y que terminaban este año ahora se queda sin sin el bar la verdad que va sumando sumando sumando y sale una pasta en una leña bueno cosas que va perdiendo Mediapro pues hoy eh el ex ojo de halcón la empresa que ya ha instalado en el Mundial en la Champions quién se encargará de poner en marcha el bar en nuestro fútbol español luego le preguntaré por este asunto a a Iturralde González pero como digo otro está cazo para Mediapro quedan tres días para la gran final de la Champions hoy en El Larguero va a estar Fernando Llorente con nosotros directo en el hotel de concentración del tótem han seguido para ya Yago de Vega y enseguida hablamos con Llorente llene el capítulo de hoy de la operación Oikos contra los amaños en el fútbol esta mañana hemos visto cómo pasaban varios eh protagonistas jugadores el ex entrenador incluso a Leo Franco del Huesca también algunos directivos hace un rato por cierto el diario El Mundo ha publicado que la policía ha tiene información ya ha detectado una reunión sospechosa entre Borja Fernández y Raúl Bravo el jugador del Valladolid el cabecilla de esta trama esa reunión en Valladolid en un bar propiedad de el ex capitán del Pucela a sólo cuarenta y ocho horas del partido contra el Valencia es infracción repito del mundo que cita a la policía en Sevilla también movimientos en los banquillos Rubi está muy muy cerca de sentarse en el del Betis pero todas

Voz 5 18:16 había algo hay que algún fleco

Voz 1375 18:19 con qué está intentando a arreglar el Betis vamos el fleco pagar menos de un millón de euros que es la cláusula que tiene concretamente ese es el fleco Lopetegui es la opción número uno de Monchi para el Sevilla eh lo decía anoche Manolete aquí en El Larguero Lopetegui ahí está cerca también del banquillo el Sevilla Messi ya está con su selección en Argentina Griezmann con la suya en Francia dentro poco se verán con la misma camiseta en tenis buena jornada para los españoles en Roland Garros victoria contundente de Rafa Nadal ante el alemán Maiden por seis uno seis dos seis cuatro está Rafa para pocas Bron más gocen el francés será su rival en las siguió de ronda ya además victoria de Carreño Carla Suárez y Garbiñe derrotas de Vallès ISO Ribes mientras que Federer también ha ganado pasa a tercera ronda ya en el Giro de Italia decimoséptima etapa Victoria para Peters cara Paz sigue líder lo importante es que Mikel Landa ha atacado en el último puerto a tres kilómetros de la meta irá recortado diecinueve segundos a Nibali y Arroyo Leach da otro pasito hacia el podio por cierto que mañana empiezan a finales de la NBA entre Toronto Raptors Golden State Warriors anoche estuvo aquí Scariolo

Voz 5 19:30 la noche tienes tambores no no no nos pongas

Voz 1375 19:34 esta noche lesionó no no no no no no no los ponga no juega de verdad que no que se ponen nerviosos que no porque los que están ahí que es que son unos ídolos digo los que están aquí bien no no los que estaba detrás de la pecera se ponen nervioso si empiezan a no pongas tambores esta noche luego estará con nosotros ha quedado viene Bella el coche que arrancamos

Voz 1375 20:31 esta noche hay nuevo campeón y es el Chelsea que ya se había clasificado para jugar la Champions vía premier por tanto esto sirve para levantar el título pero no cambia nada en cuanto a los equipos que van a jugar Champions si hubiera cambiado si la hubiera ganado el Arsenal que tendrá que conformarse con la Europa League así que derrota para los de Unai Emery que había jugado tres finales y las había ganado las tres con el Sevilla victoria para el Chelsea de Sarria de todos los españoles que están allí

Voz 1 20:57 con ellos Pedro Morata enviado especial a Bakú la Pedro muy buenas

Voz 7 21:01 hola qué tal Manolo buenas noches desde la sala de prensa en conferencia de prensa aquí en el estadio de Bakú donde todavía no ha comparecido ninguno de los dos entrenadores uno estará celebrándolo y el otro pues cabizbajo o que la final hecho las pierde en las que las juegan o los que las juegan ahora en el momento que comparezca a uno y otro y lo futbolistas iremos avisando

Voz 1375 21:25 vale pues ahora nos lo abriendo paso en esa sala de prensa y en directo a las doce menos diez menos ocho eh dos horas más allí en Bakú Azerbayán donde ha ganado el Chelsea es el otro partido que ha resuelto ahora se lo voy a preguntar a Bruno Alemany Nava Gustavo López y a José David López han estado contándolo en Carrusel deportivo con Escorial demasiado fácil en en la segunda parte ha sido un ciclón el el Chelsea Morata la

Voz 7 21:49 la mano es que yo no presagiaba para nada la segunda parte demoledora que ha tenido el Chelsea viendo la primera mitad donde yo creo que casi a los puntos si fuese un combate de boxeo en la primera mitad de ha sido para el Arsenal pero la segunda parte ha sido ha sido demoledora yo creo que el Arsenal se ha caído con el primer gol de Giroud hay luego ya cuando el Arsenal ha tratado de de acortar distancias con el tres uno ya ha matado definitivamente con el penalti Hazard que por cierto mano he visto Hazard impresionante me he acordado de la entrevista que le hicimos a Unai Emery donde firmó claramente que para él era uno de los cinco mejores jugadores del mundo yo he visto un Eden Hazard mejor incluso aquí en la segunda parte de hoy que el que viene el Mundial de Rusia

Voz 1375 22:32 además es que besa Hasan y por su buena sólo preguntado a los que saben pero por su fisonomía un poco y eso a mí me recuerdo poco Isco leves no es un poco físicamente digo pero luego pero luego es un tío que es mucho más que a mí me parece mucho más eléctrico Exactamente es mucho más eléctrico más eléctrico más

Voz 7 22:49 tétrico yo creo que es más rápido con el balón en los pies es más rápido de mente son que que Isco aparte de que yo creo que la energía con la que va a llegar pasar al Real Madrid no es la energía sin con el máximo respeto para la calidad futbolística de Isco por supuesto también que sonaba así pero hay etapas y etapas Si yo creo que con la energía y la frescura y la ambición que va a llegar Hazara al Real Madrid pues no es probablemente la situación que tiene el ánimo anímica e Isco en el Real Madrid

Voz 1375 23:16 físicamente se parecen un poco el culo un poco caídos

Voz 2 23:18 tampoco si sale un poco el Trending sí pero luego ojo

Voz 1375 23:22 a esos tras que que rapidez mental más rápido e eso es que en eso vida pueden estar en la rapidez mental pueden estar muy parejos no Isco hijas pero luego en la ejecución en la arrancada en la conducción de balón en es un jugador pues eso eléctrico no es LB Selena

Voz 7 23:38 de mano además que disfruta jugando al fútbol yo me quedo con la una frase que dijo Sarria de ayer en la rueda de prensa que decía es un futbolista que disfrutamos durante los partidos pero que durante la semana y lo tenemos que soportar porque es tan bueno que se aburre en los entrenamientos

Voz 4 23:57 a nadie le pongan partido todos los días está además de Morata allí en la sala de prensa que enseguida nos va pedir paso con cualquier protagonista Nos interrumpen cuando tenga en cuanto tenga protagonista está por ahí Bruno Alemany hola a Bruno muy buena alma no buenas noches está por allí José David López ahora José David buena mano

Voz 1375 24:10 ya está por ahí Gustavo López hola nos oye

Voz 4 24:13 ahora hablamos a pesar de Irak

Voz 1375 24:15 el partido de los ganadores y los perdedores está dame la que Mario Torrejón hola Mari hola buenas noches mano pues el último día que se queden bien todos con esta imagen que es el último día en el que

Voz 1501 24:25 Hassan a vestir de azul es la última vez que ha vestido la camiseta quedado mucho ha dicho él lo hemos escuchado son siete años muchas gracias a todos por haber cumplido el sueño de juego la Premier para va algún piloto que es el de jugar el Real Madrid cuando exactamente bueno no hay fecha concreta pero el lo normal es que en pocos días dos tres cuatro días de cierre definitivamente la operación con el Chelsea que está prácticamente hecha y que la semana que viene incluso pueda ser presentado en el Santiago Bernabéu y yo creo que aún en uno de los para mí top cinco ahora mismo del fútbol mundial porque no habían fichaje top de Campanilles eh Jean

Voz 1375 24:55 un par de verano lo que pasa es que el Real Madrid lo ha tenido ahí Duran

Voz 1501 24:58 sí sí mucho tiempo es una operación que hubiera sido muy muy muy muy cara hace dos años que hubiera sido muy caro el año pasado y que este año finalizando contra todo el año que viene es bastante más barata más asequible

Voz 7 25:09 por eso el rama ilógico autora Un Courtois

Voz 1501 25:12 es una una operación que exactamente eso y que se va a ver mucho en los próximos años en el Real bueno le preguntamos a gusto

Voz 4 25:17 estaba Bruno a José David también Iturralde está por ahí muy buenas hola buenas noches a tu pregunta por lo del bar que igual te gusta hablar

Voz 1 25:25 yo a mi pregúntame por el bar por Hassan un tales a bares

