Unai Emery: "No es suficiente llegar a la final y ser finalista, la última opción es ganarla"

Voz 0635 00:08 sí bueno Manu acaba de concluir la rueda de prensa de Unai Emery voy caminando con el aquí justo en la parte trasera de donde dan la rueda de prensa muy le agradezco mucho ha los servicios de la UEFA llamar con él al director de comunicación del de la amabilidad bueno Unai buenas noches pues por eso por por cortesía lo de buenas porque al final sólo las finales las pierden los que los que las juegan no pero viendo la primera parte yo no me imaginaba lo que pasa en la segunda buenas noches

Voz 1944 00:39 buenas noches si es verdad pero hay que felicitar al Chelsea no sabíamos de antemano que les es difícil es un gran equipo esta temporada tiene juegas que pueden diferencias Isabel que teníamos que saber estar en los momentos difíciles en el partido el peor tiempo hemos sabido incluso tienen más momentos ofensivos para nosotros con más situaciones de de llegar a su área con posibilidades de marcarnos faltaba el último pase la última acción ser más eficientes para marcar in hemos conocido mucho a ellos una casa va muy bien pero eso no tiempo pues ellos ha sido al revés ellos han encontrado los momentos ofensivos que que hemos tenido dos en primer tiempo y además de eficiencia además de todo ello ha venido con alguno de los nuestro que han sabido aprovechar pero saben aprovechar porque tienen grandes jugadores y luego cuando tienes que abrir un poco más el partido buscando tu situación es pues ellos también con es nacidos pues vuelve a aflorar su calidad

Voz 0635 01:31 un ahí te voy a dejar de inmediato con con Manu Carreño pero el para los analistas el que vea la segunda parte dice buah le pasa por encima un tren el Chelsea al Arsenal pero es que la segunda parte no tiene nada que ver con con con la primera en la segunda parte tiene mucho que ver qué has dicho algunos errores que ha cometido que lógicamente el Chelsea tiene jugadores de enorme calidad pero si no llega a ser por esa magnífica eficacia del Chelsea algunos errores del del Arsenal la primera parte la cosa estaba más bien al revés

Voz 1944 02:05 a lo que habíamos planteado no es de saber jugar en estos momentos y saber que es un momento después teníamos que también pues necesita deporte a necesitar de de provocar pocos errores para que ellos no encontró en ese gol se ha acudido hoy el partido al final lo puedes analizar después lógicamente pues lo veremos después para ver otra vez en que podemos ir construyendo este equipo en las mejoras pero sí ha resumido a así a corto plazo pues después de gama media hora después del partido pues es así ellos han sido eficientes en esos momentos y en otros no ha faltado eficiencia bueno está Unai Emery escuchando

Voz 1 02:42 el señor de las finales hola a Unai muy buenas noches que la gente piensa que que tuviéramos a perder ninguno al que que que final que juegue que vas a ganar todas claro esto es fútbol no

Voz 1944 02:54 veinte uno como como entrenador pues eh quiere sobre todo cuando estás en equipos donde donde los objetivos pues también están ya el conseguir títulos pues que es conseguirlos no es suficiente llegar aquí en jugar una final y ser finalista

Voz 1944 03:10 última opción para nosotros era era ganarla Prada en pero también nosotros hemos venido aquí en un proceso de de de crecer de hacer un proyecto de gente joven que también es su primera experiencia de crecer a partir de de también estas derrotas pasa el mejor la temporada que viene hemos reducido distancias con el tótem dos estancias con el Chelsea en la Liga hemos quedado uno y dos puntos de ellos para esos está en estos cuatro primeros es un paso no no es suficiente pero es un paso y la temporada que viene pues hay queda al otro y si damos otro si conseguimos dar si conseguimos crecer en la línea que estamos haciendo esa temporada pues lógicamente podemos estar cerca nuestros objetivos y luego lo que en la Europa League pues hemos hecho lo que teníamos que hacer osea in vivir sentirla hasta el final todo lo que podíamos el camino pues ir también compitiendo y pasándolas que contó eliminatorias difíciles es la final pues me contrató a otro equipo que buscaba lo mismo que buscaba este título como el Chelsea y ellos también pues son un gran equipo y lo ha demostrado

Voz 1 04:05 de había jugado tres con el Sevilla había ganado las tres oír a tu primera con el Arsenal en tu primer año con el Arsenal final final europea en pero pero hecho un resumen perfecto le has hecho a Morata has hecho un resumen perfecto el partido casi lo mismo que estaban diciendo los comentaristas que estaba hablando con ellos justo antes de que nos pidiera peso paso Pedro porque sobre todo con los espacios ya nos queda más remedio que ir a buscar el gol y ellos te matan y sobre todo que ya nos decías aquí la semana pasada en esa charla que tuvimos contigo de fútbol que es uno de los mejores cinco del mundo y claro descuidar la espalda y te pueden matar ahí

Voz 1944 04:37 sí el primer tiempo su hemos jugado bien pero lógicamente pues es jugador de de momentos determinantes no lo sabíamos también nosotros hemos tenido muy desveló tiempo que si íbamos a marcar pues el partido iba lleva a nuestro a nuestro lado oí y quizá pues desde ahí podemos haber controlado mejor el partido con con un no estofa por pero no ha sido así sin embargo ha sido para ellos y a partir de ahí pues ellos han también desarrollado sus juegos de sus cualidades Si y luego nosotros citábamos marcar un gol en el partido y lo hemos hecho pero inmediatamente el tres uno que nos hacía estar ahí cerquita de de poder estar con opciones pues ha marcado el cuarto si es verdad que el partido lo lo hemos tenido que romper la idea de poder en contra nosotros una eficacia que además hemos creado ocasiones hemos tenido la segunda parte hemos tenido entonces muy buenas pero también es verdad que bueno que esto es el fútbol estos son los partidos a veces caen de tu lado otras veces no ir también hay que saber aceptarlo el cuatro

Voz 1 05:33 no es un más exagerado lo que los méritos de uno y otro de lo que tú crees que debería haber sido que había el que había mañana diga cuatro uno le pasó por encima al Chelsea

Voz 1 05:48 por eso digo que más goles a favor incluso ellos

Voz 1944 05:50 porque también el Checa hecho buenas paradas y luego te hemos tenido ocasiones hemos tenido ocasiones buenas para para marcar hemos tenido francas durante el portero pero la eficacia de fútbol bueno eh tienes que trabajar noventa minutos donde donde los momentos en el partido pues pueden caer a tu lado pueden cara al lado el contrario irían cálido a lo contrario igual que otra vez a favor nuestra a partir de ahí pues ahora estamos dolidos hemos tenidos buenas oportunidades para conseguir nuestro objetivo la Liga que no lo hemos hecho al final ni la hemos muerto en la orilla en las dos competiciones pero hemos dado un paso más así también el club pues somos conscientes de la dificultad que era lo dábamos desde la directiva con los pueblos jugadores y con todos y seguir haciendo el proyecto de ese proyecto pues también habrá pues buscar que mejorar necesitamos podemos dar un paso más ya hemos dado porque hay jugadores jóvenes que es la primera experiencia que tiene a estos niveles también eso les va a ayudar para que la temporada que viene pues puedan dar un pasito más en en saber competir en estos momentos muy bueno ese es el proceso no estoy nuestro camino

Voz 1 06:54 en Sevilla seguro estaban todos mirando allí y hoy muchos los aficionados al fútbol dirían a ver si se la lleva de Merino un poquito de Sevilla un poquito de Sevilla haya allí pero se ha ido para para otra parte de Londres para el Chelsea por cierto Lopetegui para ya parece Lopetegui Pablo en el Sevilla

Voz 1944 07:08 es un gran entrenador y es un gran club que pueden pueden coincidir pues lógicamente pues lo que son los dos con con miras altas y con posibilidades altas

Voz 0635 07:17 bueno eso ya me imaginaba eso ayer por la tarde que estábamos aquí hablando después de información privilegiada no sé si tenía información privilegiada creo que no pero él se imaginaba que Lopetegui podía ser el candidato de Monchi por lo que creo que Unai conoce a Monchi para el Sevilla sí te puedo decir que de verdad que lo acertó

Voz 1944 07:37 bueno más sencillo el poder estar cerca de esa opinión porque ya los últimos nombres que que que salían para poder entrenar pues era uno de los que también yo creo que tenía muchas posibilidades bueno pero no la idea Un poquito pues que tendrá la ahí también pues conseguí un entrenador de de primera línea hay para la para Lopetegui también pues lógicamente el Sevilla pueden ser un club que les puede ayudar también a él ha dado otro paso más mi yo creo que puede ser un buen encuentro un buen feeling

Voz 1 08:03 no hay muchas gracias por estar a las duras y a las maduras y podrá atender los micrófonos de la SER en el día en el que es subcampeón de la Europa League en su primer año en el en el Arsenal un abrazo un hay muchas gracias gracias gracias por estar en directo en El Larguero nada más terminar la rueda de prensa en el micrófono de P pero Morata gran señor de las finales ha ganado todas las eliminatorias Pedro ha ganado las tres finales que jugó en el Sevilla no sé cuántas eliminatorias llevaba sin sin perder ya hemos dicho aquí veinticuatro treinta y cuatro ordenadores y que alguien ha dicho no llega al final ya está eso está ganado claro

Voz 0635 08:35 veinticuatro seguida desde el año dos Le doy las gracias a a Marc por favor Telecomunicación parte y un abrazo fuerte Keynes ha lo que ocurre es que Marc Márquez que nos ha facilitado muchísimo el trabajo para hablar con una ahí aquí nada más terminar la la rueda de prensa pues y manos son veinticuatro eliminatoria de manera consecutiva que llevaba una ahí desde el año dos mil trece hasta llegar aquí a la a la fina aplicando como te he dicho que bueno que esto es un proceso para todos los aficionados yo recuerdo solamente mano que hace veinticinco años que el Arsenal no gana un título

Voz 1 09:11 exacto para para Emery ahora que ha estado eh

Voz 0635 09:14 tras veinte años fuera de graffiti primero fue una Recopa y el Parma si no me equivoco última de la última final europea fue en el año dos mil seis que fue la Champions en el Barça