Voz 1985

00:00

la Fiscalía no se mueve pidió ayer exactamente las mismas penas para los procesados del proceso que al principio hasta veinticinco años de cárcel para Oriol Junquera así de ahí para abajo nadie en menos de siete años cuarenta y nueve sesiones después ni un milímetro de cambio para los acusadores que pagamos todos las sesiones de la vista oral no han sido útiles más que como coartada para endurecer el relato de hecho apenas han cambiado el texto de conclusiones sólo han visto agravantes sin ninguna atenuante pero para llegar a estas conclusiones definitivas han tenido que hacer un ejercicio curioso no escuchar ninguno de los motivos favorables a los presos y sobre todo no aceptar ningún hecho que pudiera afear su relato siquiera un milímetro así que han deslizado acusaciones falsas por ejemplo la que imputaba uno de los Jordi escuchar a ver secuestrado unos carteles propagandísticos de unos coches policiales resulta que este asunto ha sido ya juzgado hizo autor un teniente de alcalde de Badalona absuelto por la Audiencia de Barcelona para los fiscales no importa oídos sordos a la realidad la marcha directa que lo había comprobado no destruya nuestras sospechas debe ser estupendo no albergar ninguna duda