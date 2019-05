Marco Asensio no ha querido que las ofertas por él fuesen trasladadas al Real Madrid

Voz 1375

00:21

el Real Madrid es segura con José Ángel Sánchez porque hasta ahora mismo Marco Asensio está recibiendo alguna oferta pero a la instrucción que tienen los agentes de Marco Asensio es vamos ni mirarlas ni atenderlas no por nada sino porque Asensio se siente madridista quiere triunfar en el Real Madrid no quiere moverse el Real Madrid y por eso prefiere ni saber quién pregunta por él pero evidentemente hay quién pregunta eso no quiere decir que no tenga ofertas se las tiene pero Asensio no quiere ni saber lo que quién pregunta por él además sabe que cuenta Zidane con él y le ha dicho a Marco Asensio tú conmigo venga quien venga en el proyecto de Zidane del Real Madrid cuenta Marco Asensio sí o sí en lo que ocurre que a Marco Asensio también le gustaría escuchar eso de el Real Madrid no es nada no es más que eso es un encuentro que se producirá repito en las próximas fechas días horas que supongo yo que dejará más tranquilo también ha Asensio escuchar del Real Madrid lo que él espera escuchar lo que él siente que es no me quiera mover del Real Madrid eso ocurrirá próximamente con un