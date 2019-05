Llorente: "¿Si prefiero una final contra el Barça? No, no quería volverles a ver

Voz 1991 00:00 evidentemente hablamos de Fernando Llorente que te escucha en sintonía

Voz 1375 00:04 hasta hace poco hablábamos con él en ese día en el que estaba tan feliz yo le he leído luego no sé dónde decir que probablemente el día más feliz el gol más feliz de su carrera Fernando Llorente muy buenas hola buenas noches mano qué tal cómo estás hombre

Voz 0643 00:15 muy bien muy bien muy feliz contento de estar ya en Madrid de disfrutar de de todo porque hasta en la comida es una maravilla disfrutando de la temperatura tan buena que hay mucha mucha ilusión de que llegue ya el sábado oí lo mejor de nosotros mismos Se te hace un poco raro estar

Voz 1375 00:36 en Madrid venía a España con el Tottenham cuando estuviste a punto de salir y ahora de repente no sé si te ha dado tiempo a parte o a la velocidad que vais ya no da tiempo pero has tenido algún momento para decir jo estuvo a punto de irme y ahora vengo aquí con el Tottenham que ello el gol ante el City finalista de la Champions

Voz 0643 00:51 sí la verdad es que el fútbol tiene tiene cosas curiosas no porque pues bueno practicamente en una temporada donde no venía participando mucho hoy bueno una temporada complicada porque al final cuando no juegas no es fácil no pero cosas del fútbol no hay lesiones y hay que estar siempre preparado nunca bajar los brazos para cuando te llegue la oportunidad aprovecharla como como como ha sido en este caso

Voz 1375 01:19 eh ahora hablamos de la final Yago ahora comentamos asuntos de del partido te pregunta también Yago pero imagino que como buen futbolero has visto la final de la Europa Ligue esta noche el tremendo lo de Chelsea tremendo la verdad casi un partidazo

Voz 0643 01:33 ah bueno

Voz 1375 01:34 mi enhorabuena el Chelsea enhorabuena al fútbol inglés no hoy hoy final entre los equipos ingleses el sábado final entre los equipos ingleses vaya vaya salto de calidad que ha dado el fútbol inglés este

Voz 0643 01:46 yo no la verdad es que es impresionante no el dominio este año en competiciones europeas y lo que es más chocante todavía que el ganador de la Premier no está entre entre ellos no entonces es es increíble muestra la la competitividad que hay en la Premier League no oye

Voz 1375 02:04 es favorito no decir que no está porque se lo cargó exactamente exactamente entre otras cosas entre otras razas te iba a decir es favorito el Liverpool

Voz 0643 02:15 yo no diría que hay favoritos en esta final la verdad que las veces que nos hemos enfrentado contra ellos eh yo creo que la eliminatoria está muy pareja sí creo que se decidirá por pequeños detalles

Voz 1375 02:31 pero Paradis cincuenta cincuenta no tiene la sensación de que no digo no digo vosotros a lo mejor vosotros no pero no tienes la sensación que desde fuera la mayoría da como favorito al Liverpool

Voz 0643 02:41 puede ser que que la gente desde fuera igual piense que que el Liverpool es un poco más favorito no pero bueno yo creo que que incluso eso nos nos puede hacer un favor no porque bueno al final nosotros pues el el hecho de que podamos jugar con menos presión pues siempre siempre es bueno no

Voz 1375 02:59 es lo que más preocupa del equipo de Klopp que tiene muchas cosas no para preocupar igual que las vuestras pero analizando al rival durante la semana y los días que lleva ya con el Liverpool en la cabeza donde es donde tenéis más el foco puesto

Voz 0643 03:12 no no nos preocupa la verdad llegamos a dos semanas y media ya entrenando oí y la verdad es que sobretodo pensando en nosotros no en que si somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos da igual quién tengamos enfrente no porque lo hemos demostrado hemos echado al Manchester Manchester City para mí es el mejor equipo que hay

Voz 1375 03:35 lo mismo que el mejor equipo queráis el City Paradis

Voz 1 03:38 sí para mí si ahora mismo en Europa yo diría que para mí es más fuerte hoy a ti que te ha pedido Pochettino que me ha pedido que bueno pues que que que aporten

Voz 2 03:51 mi mi mi experiencia hay bueno te intente eh

Voz 0643 03:56 dar lo mejor de mí en cada cada oportunidad que tengo

Voz 1375 04:01 esta Hurricane que va a jugar

Voz 0643 04:04 estamos a todos los entrenadores que están haciendo unos del Liverpool

Voz 1375 04:10 que lo tenga es llevamos dos semanas y media entrenando muy duro muy

Voz 0643 04:15 a un nivel impresionante la verdad es que el feeling que ha habido durante estas dos semanas y media ha sido increíble Hay y eso es lo que nos hace estar tranquilos y confiados de que sí somos capaces de de sellar el campo y demostrar lo que hemos demostrado estas semanas no tengo ninguna duda

Voz 1375 04:36 vamos a llevar a la victoria no tenéis toda la artillería preparada ellos tienen no uno de los puntos fuertes también de central del que muchos dicen ahora mismo está en el Top tres de los mejores centrales de Europa y del mundo

Voz 0643 04:48 en ellos tienen jugadores muy muy desequilibrantes no bueno Van Dyke es uno de ellos que ha sido proclamado como el mejor central de jugador del año en la Premier League y la verdad es que es un central que que ha crecido muchísimo en los últimos años y que está jugando a un nivel impresionante la bueno ya te digo que no tenemos miedo a nadie oye

hago tuve conoces bien la estás viendo la cara de cerca

Voz 0643 05:15 la de Facebook y en la guardia

Voz 1375 05:18 la SER pero me imagino que esa satisfacción que que te provocó marcar ante el City no se te ha ido todavía esa sonrisa que que tú casi siempre llevas pero que ahora se agranda después de ese gol en cuánta gente ha dicho joder estamos aquí Portillo estamos aquí por ese gol que tú me diste al City

Voz 0643 05:33 sí la verdad es que pues es increíble no el poder vivir un momento tan bonito como ese que yo creo que va en ese momento nadie daba un duro por nosotros no de que fuéramos capaces de eliminar al City como te he dicho para mí

Voz 2 05:51 es el equipo más fuerte y

Voz 0643 05:53 meter un gol de esa manera contra ellos que nos dio el pase pues es algo algo maravilloso y como dices mucha gente me lo ha me lo ha agradecido por las redes Si bueno muy bonito

Voz 1375 06:04 yo vivir una experiencia así el gol más importante que es marcado en tu carrera

Voz 0643 06:09 sí probablemente sea uno de los goles más importantes también recuerdo otro que nos metió en la final de la de la Europa League con el con el Athletic en el minuto ochenta y ocho que también que es otro de los peros que recuerdo con hola con el mismo cariño no otro con la salvación de la tele

Voz 3 06:27 tampoco estuvo mal que se acaba

Voz 1375 06:32 de este tampoco estuvo mal Yeste del City lo has visto muchas veces Fernando desde entonces te has puesto más veces para para recordarlo hoy para para ver

Voz 0643 06:41 sí lo he visto más veces porque bueno el son emociones muy bonitas y creo que son buenas recordarlas volver a asentir el pues lo que sentimos en en en aquel momento oí igual no sigo soñando para que vuelva a pasar algo tan bonito que que no sea a mostrar no es tanto como esa vez no

Voz 1375 07:08 son la pelota Yago para que me pregunte pero pero a tus treinta y cuatro años Llorente puede proclamarse campeón de Europa con el en este caso con el Tottenham se habla mucho tu futuro te hemos dado mucho el coñazo con tu futuro y tú lo sabes Si bueno no es que te hayan preguntarte qué tú sabes que te que ha estado ahí un poco a veces por decidirse da acaba el treinta de junio ese contrato lo que pase el sábado en la final de la Champions puede cambiar en algo tu decisión de cara a tu próxima temporada

Voz 0643 07:38 pues de momento yo no tengo absolutamente nada para la temporada que viene así que tampoco es que pueda cambiar algo en función de bueno y de lo que pase de debiendo Laso las opciones que tengo hay iré no pero ya te digo que hasta ahora es que

Voz 1375 08:02 no tienes ninguna decisión tomada digo

Voz 0643 08:05 lo que lo que pasa con mi futuro ahora mismo porque lo único que me importa es esta final del sábado y vamos más

Voz 1375 08:14 más ahora mismo te sobra pero claro claro la pero pero pero estarías dispuesto a pasar un año más como el que has pasado en el Tottenham aun ganando la Champions

Voz 0643 08:24 hombre por supuesto fíjate cómo cómo cambia el fútbol así como estamos acabando el año no oí donde estoy viviendo uno de los momentos más más importantes de mi carrera que me iba a decir no que con estos treinta y cuatro años pues iba a volver a una final de Champions hay o no intentaré disfrutarlo muchísimo oí ojalá que seamos capaces de ganarla porque sería el lo más quien lo máximo

Voz 3 08:50 la relajado y feliz Yago no celebérrima leve

Voz 1991 08:53 sí sí si la gente la gente que le conoce sintió que está todo el día sonriendo

Voz 3 08:58 es un chaval encantador con periodista china hoy se pone a hablar con el exministro te he visto en la web digo jóvenes que eso te falta hablar en chino

Voz 0643 09:07 no me sorprendió me sorprendió la verdad porque bueno lo primero que imaginaba al verle digo hablará en inglés no y la verdad que me habló en español y me quedé flipado sí y además luego me dijo que que llevaba sólo me estuvo solo medio año viviendo en España todavía más increíble increíble eso sí déjeme hacerle un par Manu caro la prima

Voz 1991 09:27 qué diferencias ves con esa final de dos mil quince porque evidentemente en aquella final de dos mil quince el favorito era el Barça ahora parece que las fuerzas están más igualadas las sensaciones que tenías en ese dos mil quince y las sensaciones que tienes en este dos mil diecinueve qué diferencias hay

Voz 0643 09:42 bueno mira aquel momento sabíamos que nos enfrentábamos ante Barça pero si no hay que iba a ser muy complicado no no y no creíamos en nosotros también por supuesto como siempre hay que creer en uno mismo no pero pero sabíamos que que iba a ser muy difícil y aún así fue una final donde bueno pues estuvo muy igualada Hay incluso pudo haber alguna decisión arbitral que hubiera cambiado el partido no pero bueno ahora estamos y para esta final estamos todos como una sintonía es tan buena un buen ambiente tan

Voz 4 10:23 en

Voz 0643 10:24 tan tan bueno lo que estamos viendo que es como sientes como que realmente no puede ser no tienes ese feeling que te faltaba no sí sí sí es es como no sé siento que que esta vez puede ser la la buena

Voz 1991 10:40 bueno de hecho para eso te fuiste de España no mucha gente no lo entiende en su momento se ha hablado un montón de porqué Fernando Llorente fue de la Liga española te fuiste para esto para ganar o intentar ganar la Liga de Campeones entre otras cosas

Voz 0643 10:52 sí sí por supuesto me fui para intentar y pues vivir experiencias como ésta de la experiencia en el fútbol inglés pues ha sido increíble en estos tres años que llevo he aprendido inglés y he vivido experiencias muy bonitas el primer año con eso Annecy pues bueno a pesar de ser un año complicado un año que se aprende muchísimo sufrimos muchísimo para salvarnos pero al final luchando entre todos conseguimos la salvación tan ansiada Hay fue algo impresionante Mi primer año en Premià hay meter quince goles pues la verdad que es algo de lo que estoy muy orgulloso no hay bueno y luego yo el tótem Hay y aquí estamos la verdad es que

Voz 1991 11:42 más no se puede pedir pensabas que era tu última parada quiero decir que a partir de llegar al así un poco se te cortaban las opciones de luchar por títulos

Voz 0643 11:51 no no no de hecho eh me fui a San y porque sabía que que podía ser eh un equipo donde donde iba a tener confianza hay donde iba a poder de seguir creciendo oí volver volver otra vez a a dónde estoy no viviendo los momentos más más bonitos que puedes vivir en el fútbol no

Voz 1375 12:13 me dio un tío feliz dice optimista como para no estarlo oye este partido es otro partido más como decimos de de esa de esa supremacía del fútbol inglés esta temporada especialmente en Europa pero no sé en la plantilla si tenéis la sensación de que otra vez un equipo inglés hubiera preferido por ejemplo jugar contra el Barça la final antes que con el Liverpool

Voz 4 12:35 eh yo no la verdad

Voz 0643 12:37 de nos vamos a engañar porque está Messi hoy he tenido la mala suerte de de enfrentarme en unas cuantas finales contra ellos son cinco las que perdido ahí la verdad que no quería volver tres ver hubiera sido también bonito no ganar una final contra ellos en plan revancha pero pero la verdad es que bueno creo que sí se ha dado así es por alguna razón y creo que vamos a tener muchas opciones y ojalá que sí que juguemos mejor y que ganemos la copa el año que viene por ejemplo por ejemplo

Voz 1375 13:15 han hay muchas entradas solo

Voz 0643 13:17 sí muchísimas cuchillada tenías para todos imposible no no pues sí la verdad es que siempre no puedes quedar bien con todo el mundo hay bueno yo soy una persona que intento siempre

Voz 2 13:29 quedar bien con todo Si no me

Voz 0643 13:33 no me ha sido fácil pues el tener que tomar decisiones de quién dejar fuera no

Voz 1375 13:37 Teatro lo tocado decirme latino tiempo dada a ti te puedo dar dos a ti te puedo dar uno oye de Madrid te han preguntado mucho tu compañero pueda tomar una cervecita o algo así

Voz 0643 13:47 no no tampoco la verdad que me han preguntado mucho pero pero bueno sí que

Voz 1375 13:52 que algo les has contado no algo habrás dicho de aquí aquí esto lo otro estaban

Voz 0643 13:58 contentos de que iba a hacer buen tiempo hoy bueno comer ya sabe que se come de maravilla por aquí así que ya sabían que venían a un buen sitio pase lo que

Voz 1375 14:08 José Fernando y te gustaría acabar tu carrera cuando sea en España no el año viene dentro de dos o dentro de catorce pero te gustaría terminar la carrera en España

Voz 0643 14:18 pues sí me gustaría se lo que pasará o dónde me llevará el destino pero pero bueno siempre qué será una de mis opción

Voz 5 14:31 hay en función de

Voz 0643 14:34 que de lo que vaya viniendo pues ya te he dicho que que decir lo que lo que quiera que sea mejor para mí para mi familia

Voz 1375 14:40 ya el Athletic ni te cuento claro

Voz 6 14:43 todo se andará veremos veremos a ver lo traduzco paso palabra Ferrando que

Voz 1375 14:50 mucha suerte toda la suerte del mundo gracias pues sacar este ratito después de esa final de la Europa League ahora queda la final de la Champions para poner la guinda esta temporada europeo con con españoles que hemos visto hoy en el Arsenal y el Chelsea y con un español que veremos también el sábado en el Metropolitano en el Wanda para ver ese partidazo entre el Tottenham y el libre

Voz 3 15:08 Yago o te dejo hoy viene acompañado que no se acuesta tarde no no no no no le vamos ya no lo vamos a meter en la cama pero ya te digo yo que le vamos a mandar a descansar que ya ya que tiene que estar a tope para ver si Better relativo ahí soy yo mismo

Voz 6 15:23 un abrazo Fernando un abrazo humano muchas gracias por atender hasta luego hasta luego chao

Voz 3 15:28 adiós a ellos dejó hubiera Hall la una de la mañana y metió