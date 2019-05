El Larguero (29/05/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:09 punto las once en Canarias las

Voz 1670 00:10 dos de la mañana en Bakú ahí estamos pendientes acaba de empezar la rueda de prensa de Emery enseguida estaremos en el micrófono de Morata con portavoz

Voz 1375 00:18 estas atentos Si queréis a la final de la Champions queréis ir gratis por Abadía yo tenía muchas gracias otro si pagas tú lo quiere decir pero bueno tenemos dos entradas en El Larguero ya ya sé ya sé que queríais ir con más gente pero si quieres ir gratis invitado por la Cadena SER a la final de la Champions Wanda Metropolitano atento a dos cosas a este programa porque enseguida a venir Héctor González a contarnos que tienes que hacer segundo atentos desde ya al Instagram del Larguero está está cuando Instagram de Larguero dos entradas por la patilla para ver la final de la Champions en Ruanda By the face face quiere hacer

Voz 1670 00:58 pues no hay rubia todos los llevo ya no queda Giggs lo tenemos pero espera que respira paso Morata Bruno Gustavo hoy José David superior el Chelsea pero tanto como para

Voz 3 01:11 ese cuatro uno su partido de dos caras

Voz 1670 01:13 no seguramente la primera parte

Voz 0301 01:16 ha empezado intentando tener el control el el Chelsea pero ha planteado una presión rápidamente Mary que que le ha funcionado muy bien que ha robado muchos balones en campo rival has podido ser vertical en los ataques yo creo que si hubiera aprovechado alguna ocasión para adelantarse en el marcador el guión de departió hubiera sido totalmente distinto o se utiliza luego el juego directo hacia hacia Giroud y a partir de ahí aparece la magia de dejar yo creo que al final sí que es justo porque en la segunda parte sí que me ha parecido muy superior sobre todo a partir del minuto treinta de partido incluso te diría a partir del minuto treinta El Chelsea ha sido bastante superior al Arsenal

Voz 3 01:50 el paradigma tan superior como dice el marcador

Voz 0749 01:54 sí sí porque en el segundo tiempo fue muy superior a mil terminó penalizando las acciones negativas del Arsenal veinte veinticinco minutos muy bueno el Arsenal cuando mucho por fuera terminando por dentro creando ocasiones teniendo aunque para que que generaba dudas en esos primeros veinte veinticinco minutos a partir de ahí interpretó mejor lo que necesitaba el partido balones largo ante la presión del Arsenal se fueron con cero a cero pero hubo ocasiones hubo llevaba por parte de los equipo del segundo tiempo fue tuvo un aluvión de del Chelsea donde apareció Hazard donde apareció Giroud donde empezó a a interpretar mejor el partido y sobre todo muchos errores defensivos por parte del Arsenal en una final cuando comete demasiados

Voz 1670 02:34 abrir y los designados lo terminas pagando perdona

Voz 3 02:36 José David nadie no está claro

Voz 4 02:39 había muy buenos jugadores entrenaron juego iba había una súper estrella todo estaba condicionado a evidentemente por el Arsenal porque quería minimizar su impacto en el partido lo ha conseguido en la primera media hora porque de presionaban muy alto y de esta manera el Chelsea que durante toda la temporada tiene problemas para conectar con Casal porque una vez que yo el guiño que es el hombre en clave del epicentro de organizador del Chelsea no encuentras casar no había Asunción en ese momento el Chelsea estaba sufriendo ha tenido su momento el Arsenal no aprovechado a marcar gol momento en el que David Luiz ha empezado a bombear balones a Giroud la segunda jugada la opción de más metros para casar aparecido belga ya esa inercia positiva de los quince últimos minutos del Chelsea en la primera mitad que han sido muy buena ha es lo que ha generado que en la segunda mitad del impacto del partido ya estaba hecho en el momento que ha marcado Giroud los espacios han empezado a replicar Emery ha tenido que experimentar con casar con espacios evidentes

Voz 3 03:30 te mata si ibas a decir iba a hablar a alguien no voy a decir algo alguno no nos iba a decir que joe que que a mí me particularmente me daba igual que ganar alguno que otro pero en Bera Bera Kepa que es un tío con sabrán el equipo ver a Pedro que aparece lo cree que lo decía Bruno en Carrusel que aparece siempre en los partidos importa

Voz 1670 03:49 antes no Pili Azpilicueta fue el sostén bueno bueno pero es cuando más sufre

Voz 0749 03:55 sí ideas pues eh en ataque faltando pocos minutos todavía tenía el resto suficiente como para participar en este tipo de finales aparecen los líderes y lo que te marcan la diferencia por parte el Chelsea aparecieron Aparicio cazar apareció Giroud apareció Pedro momento determinados no aparecieron por parte del Arsenal nuevo en Miami la caseta y sobre todo unos Il desaparecido que prácticamente no lo hemos nombrado la retransmisión salvo los primeros quince veinte minutos voy contigo grupo llegó

Voz 3 04:21 no José nada pero me pide paso Morata desde un protagonista creo que no muy contento hola amoratado de nuevo

Voz 5 04:27 sí bueno mano acaba de concluir la rueda de prensa de Unai Emery voy caminando con el aquí justo en la parte trasera de donde dan la rueda de prensa muy le agradezco mucho ha los servicios de la UEFA llamar con al director de comunicación del de amabilidad bueno Unai buenas noches por eso por por cortesía de buenas porque al final sólo las finales las pierden los que los que las juegan no pero viendo la primera parte yo no me imaginaba loca en la segunda buena

Voz 1944 04:57 noches buenas noches si es verdad pero hay que felicitar al Chelsea no sabíamos de antemano que hace difícil es un gran equipo esta misma temporada tiene juegos que pueden marcar diferencias Isabel que teníamos que saber estar en los momentos difíciles partido el peor tiempo hemos sabido incluso también más momentos ofensivos para nosotros con más situaciones de de llega a su área con posibilidades de marcarnos faltaba el último pase la última acción ser más eficientes para marcar in hemos conocido mucho a ellos una casa va muy bien pero eso no tiempo pues ellos ha sido al revés ellos han encontrado los momentos ofensivos que que hemos tenido dos en primer tiempo y además de eficiencia además de todo ello ha venido con alguno de los nuestro que han sabido aprovechar pero saben aprovechar porque tienen grandes jugadores y luego cuando tienes que abrir un poco más el paro he ido buscando tu situaciones pues ellos también con es un nacidos pues vuelve a aflorar su calidad

Voz 5 05:51 un ahí te voy a dejar de inmediato con con Manu Carreño pero el para los analistas el que vea la segunda parte dice buah lea pasa por encima un tren el Chelsea al Arsenal pero es que la segunda parte no tiene nada que ver con con con la primera en la segunda parte tiene mucho que ver que te has dicho algunos errores que ha cometido que lógicamente Chelsea tiene jugadores de enorme calidad pero si no llega a ser por esa magnífica eficacia del del Chelsea algunos errores del del Arsenal la primera parte la cosa estaba más bien al revés

Voz 1944 06:23 si eso era lo que habíamos planteado no el saber jugar nuestros momentos Isabel que es un momento después teníamos que también pues necesita Delporte a editar de de provocar pocos errores para que ellos no encontrasen ese gol clase acudido hoy el partido al final es analizar después lógicamente pues lo veremos después para ver otra vez en que podemos ir construyendo este equipo en las mejoras pero sí ha resumido a así a corto plazo pues después de gama media hora después del partido pues es así ellos han sido eficientes en sus momentos los eficiencia bueno está Unai Emery escuchando

Voz 3 07:01 el señor de las finales hola a Unai muy buenas

Voz 1944 07:04 hola bueno es que la gente piensa que que tuviéramos a

Voz 3 07:07 en igual que que que final que juegue que vas a ganar todas claro esto es fútbol no

Voz 1944 07:11 sí y lógicamente uno como como entrenador pues en quiere sobre todo cuando estás en equipos donde donde los objetivos pues también están ya en conseguir títulos pues que es conseguirlos no es suficiente llegar aquí en a una final y ser finalista sino que la única y última última opción para nosotros era era ganarla en pero también nosotros hemos venido aquí en un proceso de de de crecer de hacer un proyecto de gente joven que también es su primera experiencia de crecer a partir de de también estas derrotas pasa el mejor la temporada que viene hemos reducido distancias con el Tottenham en estancias con el Chelsea en la Liga hemos quedado uno y dos puntos de ellos para para está en cuatro primeros es un paso no no es suficiente pero es un paso Irán temporada que viene pues hay que queda al otro y si damos otro si conseguimos dar otro si conseguimos crecer en la línea que estamos haciendo esa temporada pues lógicamente pues muestra de cerca a nuestros objetivos y luego lo que es la Europa League pues hemos hecho lo que teníamos que hacer osea vivir vivirla sentirla hasta el final todo lo que podíamos el camino pues y también compitiendo y pasándolas que contó eliminatorias difíciles la final pues me a otro equipo que buscaba lo mismo

Voz 0969 08:20 al buscaba este título como el Chelsea

Voz 1944 08:23 también pues son un gran equipo y lo ha demostrado había jugado

Voz 3 08:25 con el Sevilla había ganado las tres oír a tu primera con el Arsenal en tu primer año con el Arsenal final final europea pero yo creo que ha hecho un resumen perfecto le has hecho a Morata has hecho un resumen perfecto el partido casi lo mismo que estaban diciendo los comentaristas que estaba hablando con ellos justo antes de que nos pidiera peso para paso Pedro porque sobre todo con los espacio

Voz 1670 08:43 sus ya nos quedaba más remedio que ir a buscar el gol

Voz 3 08:45 los te matan y sobre todo que ya nos decías aquí la semana pasada en esa charla que tuvimos contigo de fútbol que es uno de los mejores cinco del mundo y claro descuidar la espalda y te pueden matar ahí

Voz 1944 08:56 sí el primer tiempo su hemos jugado bien pero lógicamente pues es jugador de de momentos determinantes no sabíamos también nosotros hemos tenido mucho tiempo que si íbamos a marcar pues el partido iba a nuestro a nuestro lado y Izar pues desde ahí podríamos haber controlado mejor el partido con con un todo a nuestro favor pero no ha sido así sin embargo ha sido para ellos y a partir de ahí pues ellos han también han desarrollado sus juegos eso veo sus cualidades Si y luego nosotros citábamos marcar un gol en el partido y lo hemos hecho pero inmediatamente el tres uno que nos hacía estar ahí cerquita de de poder estar con opciones pues ha marcado el cuarto si es verdad que el partido lo lo hemos tenido que romper la idea de poder en contra nosotros una eficacia que además hemos creado ocasiones hemos tenido una segunda parte hemos tenido cuatro ocasiones

Voz 0969 09:43 muy buenas pero también es verdad que bueno que

Voz 1944 09:46 y esto es el fútbol estos son los partidos a veces caen de tu lado otras veces no y también hay que saber aceptarlo

Voz 3 09:52 el cuatro uno es un más exagerado lo que los méritos de uno y otro de lo que tú crees que debería haber sido busque vea el parque que había mañana diga cuatro uno le pasó por encima al Chelsea

Voz 6 10:04 no no

Voz 1944 10:06 su mente las ocasiones pues pues por eso digo

Voz 6 10:08 pues a favor incluso de ellos de nuestro porque

Voz 1944 10:11 y también emite Checa hecho buenas paradas y luego te hemos tenido ocasiones hemos tenido ocasiones buenas para para marcar hemos tenido francas durante el portero pero la eficacia de fútbol bueno he tienes que trabajar noventa minutos donde donde los momentos en el partido pues pueden caer a tu lado pueden cada lado el contrario irían cálido a lo de contrario igual que otra vez a favor nuestra a partir de ahí pues estamos dolidos hemos tenido dos buenas oportunidades para conseguir nuestro objetivo en la Liga que no lo hemos hecho al final ni la

Voz 1670 10:40 sí hemos muerto en la orilla en las dos competidores

Voz 1944 10:43 es pero hemos dado un paso más si también Le Club pues somos conscientes de la dificultad que era lo lavamos desde la directiva con los con los jugadores y con todos y seguir haciendo el proyecto ese proyecto pues también ahora pues buscar que mejoras necesitamos podemos dar un paso más

Voz 0749 11:01 ya hemos dado porque hay jugadores jóvenes que es

Voz 1944 11:03 la primera experiencia que tiene a estos niveles también eso les va a ayudar para que la temporada que viene pues puedan dar un pasito más en en saber competir en estos momentos muy bueno ese es el proceso no estoy nuestro camino

Voz 3 11:14 Sevilla aseguró estaban todos mirando allí y hoy muchos los aficionados al fútbol dirían haberse isla lleva Emery hombre y un poquito de Sevilla un poquito de Sevilla hay allí pero se ha ido para para otra parte de Londres para el Chelsea por cierto Lopetegui para allá parece Lopetegui al banquillo el Sevilla

Voz 1944 11:28 es un gran entrenador y es un gran club pueden pueden coincidir pues lógicamente pues que son los dos con con miras altas y con posibilidades altas

Voz 5 11:37 bueno él solo imaginaba eso ayer por la tarde que estábamos aquí hablando después de información privilegiada no sé si tenía información privilegiada creo que no pero él se imaginaba que Lopetegui podía ser el candidato de Monchi por lo que creo que una hay conoce a Monchi para el Sevilla sí te puedo decir que de verdad que lo acertó

Voz 1944 11:57 bueno más sencillo el poder estar cerca de esa opinión porque ya los últimos nombres que que que salían para poder entrenar pues era uno de los que también yo creo que tenía muchas posibilidades bueno pero no la idea Un poquito pues también pues conseguí un entrenador de de primera línea hay para para Lopetegui también pues lógicamente el Sevilla pueden ser un club que les puede ayudar también a él ha dado otro paso más mi yo creo que puede ser un buen encuentro un buen feeling

Voz 3 12:23 no hay muchas gracias por estar a las duras y a las maduras y atender los micrófonos de la SER en el día en el que es subcampeón de la Europa League en su primer año en el en el Arsenal un abrazo Unai

Voz 1944 12:34 muchas gracias gracias gracias por estar en directo

Voz 3 12:36 el Larguero nada más terminar la rueda de prensa en el micrófono de Pedro Morata gran señor de las finales ha ganado todas las eliminatorias Pedro ha ganado las tres finales que jugó en el Sevilla no sé cuántas eliminatorias llevaba sin sin perder lo hemos dicho aquí veinticuatro treinta y cuatro eliminatorias Times d4 si alguien ha dicho no llega al final ya está eso está ganado claro

Voz 5 12:55 veinticuatro seguida desde el año dos Le doy las gracias a a Marc por favor

Voz 1670 13:01 la será parte y un abrazo fuerte

Voz 5 13:05 Keynes a un Exxon

Voz 1944 13:08 de aquí a Marc Márquez que no se ha facilitado

Voz 5 13:11 muchísimo el trabajo para hablar con Unai aquí nada más terminar la la rueda de prensa aproximan son veinticuatro eliminatoria de manera consecutiva que llevaba un ahí desde el año dos mil trece hasta llegar aquí a la a la fina aplicando como te he dicho que bueno que esto es un proceso para todos los que yo recuerdo solamente mano que hace veinticinco años que el Arsenal no gana un título europeo

Voz 3 13:31 exacto la región para Emery ahora que ha estado siempre

Voz 1670 13:33 hay veinte años título europeo fue una Recopa entonces el Parma si no me equivoco a última

Voz 5 13:39 la última final europea fue en el año dos mil seis que fuera

Voz 1670 13:42 con el Barça pues nada si tienes algo

Voz 3 13:44 la tenista más micrófono abierto para Pedro Morata en directo desde Baku con Emery a ver si escuchamos uno de los ganadores de Chelsea y estábamos para terminar con vosotros con los comentarista estábamos hablando de la importancia de los españoles en este equipo no estabais hablando Azpilicueta Pedro Kepa Hall que que es una pasada negro que la estrellas casar evidentemente pero pero el peso que tienen estos en este equipo es la ley fíjate que quepa

Voz 0301 14:06 ahora he empezado algo nervioso el partido pero luego ha remontado y ha acabado firmando un buen encuentro en el caso de Pedrito en la puntualidad que tiene con con las finales es una cosa de locos porque ni mucho menos se puede considerar indiscutible en este Chelsea pero sabías a Riquelme ponía Iker Éibar seguro oí ha marcado goles ha dado la existencia de otro que acababan en penalti y el partido de espíritu Azpilicueta cada vez me recuerda más a Puyol osea es ese defensa que sabes que súper fiable que que va al límite en cada acción que es verdad que técnicamente no es ningún virtuoso pero que te va a subir bien y te va a trabajar bien la la banda de verdad que tiene

Voz 1670 14:44 que Iker un equipo en el que está David Luiz en el que estaban canté en el que está Giroud pasar es el capitán dice que el brazalete digas eso no lo no se a

Voz 0749 14:53 algo buscar la de Azpilicueta voy a parte mano para que juegue bien o para que Hazard te marque las diferencias como jefe como líder necesita soldados escuetas son cantes que hoy también hizo un buen partido sobre todo la segunda mitad Un buen la David Luiz también sea necesita de ese tipo de jugadores para que él sobre salga de una manera virtuosa marque la diferencia tres cuartos de campo para arriba

Voz 1670 15:17 pues nada chavales que nos queda al final de la Champions va a ser otra el fútbol aunque viernes se viernes una final bueno bueno por favor el viernes el que por cierto Dani me permitió hablar contigo porque no hablo con los entrenamientos entrenadores con otros años eh no si ni siquiera es pero no lo está

Voz 0969 15:34 hay una cláusula a las nueve a las nueve a las nueve el viernes

Voz 1670 15:38 la Plaza Mayor en la Plaza Mayor de Madrid dentro que tienes un cosquilleo entre buscan paz hay mucho mucha Perotti mucha pasta el juego ha alineación es imposible Carrusel no legal al larguero para tira decimos partidos ninguna posibilidad partido Carrusel deportivo contra El Larguero de la

Voz 3 16:00 cadena SER esta casa es patrocinadora

Voz 1670 16:02 oficial de la Liga que más oyentes tiene

Voz 3 16:05 los programas de fin de semana contra el que más oyentes tengan laboral correcto carrocería Larguero exactamente ha salido así todos el domingo nos vemos las caras ahí va a haber Bubble hostias

Voz 1670 16:14 sí nos vamos perdón pero ahí va va a haber lío yo no voy a jugar y voy a eso imagínate a producir ahí Close tiene yo igual no me haré lo que pueda en la Plaza Mayor sí por favor si lo estáis haciendo os pido por favor encarecidamente no vayáis gracias a un abrazo Gustavo me voy a dormir pero Shami Sunny pierna hay muchos Iturralde va por cierto no a ver si no que va no no voy yo no hay vas no se juega por eso lo vas a pagar lo de todos estos Iniesta en el bar estaremos todo ello primero

Voz 0514 16:57 el déjate es que no sabemos si estamos ahora con Hajek o con Mediapro todavía allí

Voz 0969 17:03 a la pregunta vamos a Suecia

Voz 1670 17:06 bueno puede meta escribiendo Dani Garrido que corte la conversación pero se pues ya está cortada al que estaba hasta luego fue un abrazo te

Voz 3 17:13 pronto y que por lo de el bar que me estaba diciendo Javier Blanco que me estaba Morata donde está el premio de mejor jugador del partido

Voz 1375 17:22 no tengo yo en serio si no corremos

Voz 3 17:26 para mí ha sido lo mejor era te digo por una foto por una foto oí cuelga cuelga la foto si si de verdad

Voz 5 17:31 está hecho ya Dueñas pues por los pueblos sala mandaba Javi blancos no sé si sólo ha dejado osea sea comunicada públicamente o no el mano a mano

Voz 1670 17:40 a que tiene estuve el premio pero en serio su premio de manos de mira si miras peras momento mira

Voz 5 17:47 es tal la Bolsa lo tengo yo vale vale guapa no tengo mi mano izquierda ahora iré a dárselo a Hazard

Voz 3 17:52 pues guarda porque lo va me da que va a preguntar por ese premio

Voz 1670 17:54 pues no lo sé es seguro que venga a buscarme no lo pierdas no lo pierdas Morata madre mía el único título que le faltaba Morata es que sea y siete años pero es que tiene la cabeza del Madrid ya hice la vida el premio madre mía

Voz 3 18:07 me manda la moto no te manda la foto Javi de efectivamente Morata con el premio al mejor jugador del partido lo tiene Pedro

Voz 1670 18:15 no pregunta le Iturralde que él sabe que yo me suelo buscar la vida cuando estoy en el extranjero en fin bueno

Voz 3 18:21 Mario hemos hablado de la semana que viene será presentado casi con toda seguridad pero además cómo va la agenda de posibles nombres después de pasar horas después refuerzos líneas de atrás hacia adelante

Voz 1501 18:31 Mendi las conversaciones con el Olympique de Lyon van por buen camino y yo creo ese cerrada también muy pronto será el siguiente después de Hazard digo gastarse presentará el primero será oficial el primero yo creo que la semana que viene después el la tarifa lo de del Olympique de Lyon en después yo creo que va a ser Jobbik cambió ahora mismo están estancadas las conversaciones no es por una cuestión de que no vaya susto a ver sino porque bueno hay hay algún interlocutor que que había pedido unos días que iba a estar ausente dentro de Frankfurt y que cuando eso se termine volverá a retomar las conversaciones yo creo que el sin ningún problema se cerrará el acuerdo con era que yo Llopis será jugada que viene Jobbik bien yo creo que sí que no va haber ningún problema y luego está el tema del centro del campo de saber dependiendo de las bajas que hay en cuanto se iban a incorporar yo creo que eso solamente va a ser uno que para uno que ese uno ahora mismo la cabeza decían en su lista de preferencias es poco pero es muy difícil porque el Manchester United aún no ha dicho si vendo sí tiene precio de momento no hay precio no ha dicho que venda con lo cual es una operación muy complicada vamos de esas que si se hace se hace unos último ya de agosto Avieno eh y en eso tenemos mucha experiencia lo seguimos al Real Madrid que se suele alargar van durante si no siguiente en la lista en el Real Madrid que es Eric el acuerdo el jugador no hay ningún haga el sábado pasado la final de la Champions el jugador no hay ningún problema como ninguno de los casos normalmente eso no no sólo haber ningún problema

Voz 1670 19:49 creen

Voz 1501 19:50 los que conocen bien el mercado que este año no hay problema porque venda Levy que que es el dueño del Tottenham que suele ser muy duro en las negociaciones pero parece que vez vendería Eric entre otras cosas porque también termina contrato en un año pero no es esa la preferencia de Fiat repito que es la de poco ya parece un tercero un tapado que le gusta mucho mucho al club que van de Beck jugador del Ajax en caso de que fallan a las la la primera bala en este Zidane la tercera pues estaba tercera cara de que un jugador de centro de campo va a venir porque va a haber baja con gente Dani Ceballos pero no va a haber tantas bajas como para que vengan dos para que venga ayer y seno Eric seny de esas letrado uno yo creo esas va a venir un opción uno Pogba opción dos Ericsson Opción Tres

Voz 1670 20:28 y luego ya veremos que no quiero decir muy alto la guinda yo creo que invita este año pero yo lo digo yo lo dejo ahí lo dejas basándose en los hechos opino que puede haber fue a la leyenda

Voz 3 20:42 eh Iturralde hemos contado lo del ahora me voy a Barcelona para hablar con sí que después de lo que anoche contamos aquí de Valverde tras la comparación de Sique Rodríguez con Bartomeu

Voz 1375 20:50 sí pero quería preguntarte por el asunto del bueno

Voz 3 20:53 el partido no ha tenido nada no ha sido fácil la ayudado mucho el resultado exacto ni te pregunto pero si te quería preguntar tu opinión por la noticia de el bar que en el fútbol español en la Liga española cambia de manos no estará en las manos de Mediapro

Voz 1375 21:07 sino que pasa estará en manos de otra empresa eso es bueno lo que pasa es que ahora va a estar en la Ojo de Halcón no

Voz 0514 21:14 qué pasa con el tema pues se llama así los jóvenes

Voz 3 21:16 con la empresa es es es que no se equivocaban porque

Voz 0514 21:19 la tecnología de All the entra que no va a haber porque no va a haber por no va a haber porque la Federación no va a pagar el eh

Voz 1670 21:27 diga lo que tiene que pagar la Liga

Voz 0514 21:30 te gusta es contraria a que haya eh

Voz 3 21:32 bueno la Liga la Liga no es contraria que haga o joder con la Liga quiere que dejó al con la Mediapro también entonces como no puede posicionar llevar el pago nada si si fuera a un amigo a la Gila perdona si fuera su amigos y se lo pagaba pero entonces por eso no tenemos con no hay otro motivo

Voz 0514 21:49 y el dicen que es muy caro ya que por ejemplo en Francia había antes Ojo de Halcón y lo quitaron porque porque no que pasa con con con este tema que es que es una cosa curiosa porque el que pone el dinero que es la Liga no decide que no decide quién es el dueño del bar sino que es el Comité Técnico de Árbitros que ha Pau por el Ojo de Halcón pero el que lo va pagar es la Liga y eso es lo que más me me me extraña no es decir es es increíble y luego otra cosa es decir ahora qué pasa que ante ese la producción de televisión era Mediapro y el a medias

Voz 7 22:25 pero ahora que va a pasar que ahora va a producir Mediapro pero le va a dar el bar

Voz 0514 22:30 la empresa ojo del bonito esta empresa

Voz 3 22:33 tiene que haber nuevos realizadores que no

Voz 0514 22:35 produce Mediapro Mediapro a producir lo que son las imágenes pero

Voz 3 22:40 eso es era tecnología al sistema va a ser el bar

Voz 0514 22:43 qué pasa que este año el bar el bar de el ojo de halcón recordemos que ha fallado en el partido del Schalke cero cuatro que pito del Cerro que estuvo toda la primera parte sin sin señal que en Italia ha fallado también varias veces y qué pasa que como ahora cambiamos de Mediapro que tenía ya todo el sistema

Voz 7 23:05 a todo montado a ojo de halcón

Voz 0514 23:08 yo creo que te puedo decir que a día de hoy como decís vosotros que a Segunda División no va a llegar yo he dicho que no vamos a tener en segundo División aunque los árbitros están

Voz 3 23:16 parados

Voz 1670 23:18 pues nada veremos a ver qué pasa con el bar el año que viene pero no estará en manos de Mediapro eso seguro

Voz 0514 23:23 eso es va a estar en manos de ojo de halcón fíjate es curioso porque yo creo que al final es todo lo que hay mucha política promedio que juega porqué es porque han peleado por ojo de alcohol también porque es la que provee a FIFA UEFA y entonces Federación fue favor Law y las nuevas por otro

Voz 1670 23:40 un abrazo Iturralde pues nada nos vemos el viernes hicimos el viernes en ese partidazo que yo era te miro reparta suerte te tengo ganas un abrazo pero hacía

Voz 3 23:50 bueno cerramos el capítulo la Europa League la información de Hassan y los fichajes del Madrid por cierto no es un fichaje pero sí es un nombre importante en el Real Madrid el de Marco

Voz 1375 24:00 Asensio que también en las próximas fechas próximos días próximas horas en las próximas fechas

Voz 3 24:09 era una reunión con el Real Madrid eh

Voz 1375 24:13 durante con José Ángel Sánchez porque hasta ahora mismo Marco Asensio está recibiendo alguna oferta pero a la instrucción que tienen los agentes de Marcos se vamos ni mirarlas ni atenderlas no por nada sino porque Asensio se siente madridista quiere triunfar en el Real Madrid no quiere moverse el Real Madrid por eso prefiere ni saber quién pregunta por él pero evidentemente hay quién pregunta eso no quiere decir que no tenga ofertas se las tiene pero Asensio

Voz 8 24:44 sí

Voz 1375 24:45 en no quiere ni saber lo que quién pregunta por él además sabe que cuenta Zidane con él y le ha dicho a Marco Asensio

Voz 3 24:53 tú conmigo venga quien venga

Voz 1375 24:56 en el proyecto de Zidane del Real Madrid cuenta Marco Asensio sí o sí en lo que ocurre que a Marco Asensio también le gustaría escuchar eso de el Real Madrid no es nada no es más que eso es un encuentro que se producirá repito en las próximas fechas días horas Ike eh supongo yo que dejará más tranquilo también ha Asensio escuchar del Real Madrid lo que él espera escuchar lo que él siente que es no me quiera mover del Real Madrid eso ocurriera próximamente con uno de los jugadores en los que cree el Real Madrid a pie juntillas que siguiese

Voz 3 25:30 el jugador de presente y de futuro sin ninguna duda

Voz 1670 25:33 sin duda Zidane también lo que sí que es verdad que se iban agotando las oportunidades este año que ya era importante no ha aprovechado el año que viene la temporada que viene va a ser igual de importante que esta recordemos que va a haber overbooking es cierta zona de campo que es justo la suya porque va a haber Jobbik porque va a haber Benzema porque va a haber Vinicius porque va a estar Rodrigo Hassan porque va a esta Hazard porque a lo mejor incluso

Voz 1501 25:53 pero hasta que no haya ninguno más esperas de mayo y no lo es

Voz 1670 25:56 que es muy importante el año para el cosas bueno a ver qué

Voz 3 25:58 en esa charla repito Asensio José

Voz 1375 26:01 diez eh noticia que te contamos en el larguero

Voz 3 26:04 hasta luego Mario hasta luego un abrazo está por ahí en Barcelona Sique Rodríguez así que muy buenas qué tal mano muy buenas hoy todos los medios de comunicación se han hecho eco de lo que contábamos anoche en la SER la información de que Valverde será el entrenador del Barça

Voz 1375 26:19 temporada que viene palabra de Bartomeu después de hablar con Sique Rodríguez hoy que

Voz 3 26:25 ya he dicho porque ha habido comida de la junta directiva no

Voz 4 26:28 sí es una comida que ya estaba prevista que se celebra cada año Bartomeu e invita a sus compañeros de junta comer como una especie de final de la temporada futbolística la comida ido bien pero vaya sin demasiada trascendencia

Voz 1501 26:43 lo que nos cuentan gente

Voz 4 26:45 o que ha estado ahí y no se ha hablado de gran cosa porque se han emplazado digamos a tratar los temas a la reunión que ya explicamos se celebrará el día diecisiete de junio y que es junta ordinaria en el club donde ahí sí se analiza pues la la actualidad hoy ha sido más algo informal aunque Bartomeu si les ha dicho a sus compañeros de junta lo que Llanos dijo ayer en El Larguero que Valverde va a seguir que que tiene su confianza que también confía en Pep Segura ya te he contado que la figura de Pep Segura genera más críticas entre directivos que aún creen que que pueden terminar convenciendo a Bartomeu de que haga algún tipo de cambio en la estructura veremos qué pasa pero insisto te añado que Segura es hombre de confianza de Bartomeu y así lo ha transmitido hilo que quiere Bartomeu es que ahora el área deportiva trabaje para mejorar la plantilla seguirla rejuvenecer yendo seguir rejuvenecido el equipo fichar mínimo cuatro jugadores yo creo que es posible que sea más porque habrá ventas y sobre todo como te decía ayer vender una fuente de dentro del club no admitía que hoy el día no tenía nada que ver con el de ayer que hoy era mucho más calmado que después de la tormenta mediática había llegado la calma y ahora sí que se tienen que poner las pilas como te decía para cuadrar los números del ejercicio se cierra el treinta de junio y el Barça necesita traspasos

Voz 9 28:01 para cuadrar las las cuentas con lo que en los próximos

Voz 4 28:03 días estaremos atentos pues nada pues vale

Voz 3 28:06 atentos pero la noticia a la contábamos anoche Joyce será a contar también Bartomeu si algún directivo tenía alguna duda será contado en persona en esa comida que ya estaba prevista con los directivos un poco de cierre de temporada y contándoles a todos que efectivamente Valverde será quien inicie el proyecto deportivo parece que también con Pep Segura eso a mí sí que sinceramente

Voz 1375 28:23 mi opinión os tras tú ves la política de fichajes de los últimos tiempos que depende sobre todo de Pepe Segura dice esos tras no tengo o no tengo noticias de que va a pasar con Pep Segura parece que como nos cuenta así que la intención es que siga pero os tras

Voz 1670 28:40 te repito mano por eso es tan importante lo que pase en este vamos a ver un abrazo sí que te vaya bien hasta mañana igualmente hasta luego ir antes de irnos con Fernando Llorente que no

Voz 3 28:51 está esperando en el hotel de concentración del Tottenham en la Semana de la final de Champions tengo ganas de hablar un ratito con él está ya por ahí Yago

Voz 1375 28:56 ver a su lado un día de transición en la operación Oikos día de cierta calma antes de lo que llega mañana es un día importante en Huesca

Voz 3 29:06 dónde van a prestar declaración ante el juez todos

Voz 1375 29:09 y de la Policía después de haber sido detenidos y llevados a la al calabozo la prisión en Moratalaz ahora mañana trasladados a Huesca a llevan a declarar todos veremos quiénes en libertad sin cargos quedan libres quienes salen en libertad con cargos tienen que seguir un poco pendientes de

Voz 1670 29:28 lo que ocurre y quiénes siguen en prisión porque hay

Voz 1375 29:31 algo más de lo que de momento se sabe de momento todos con presunción de inocencia pero que basado en el día de hoy que nos depara el día mañana sobre todo en Huesca Toño García hola

Voz 10 29:42 qué tal Manu hubiera buenas noches tensiones tú lo has dicho esa prisión provisional libertad con cargos o libertad sin cargos vamos a ver mañana porque mañana empiezan a desfilar ante el juez ese juzgado de Instrucción número cinco de Huesca los investigados Raúl Bravo Fernández Carlos Aranda Íñigo López los que ya conocemos sí que es sabido ahora mismo los más mediáticos por decirlo de alguna manera los presuntos el investigados por esta trama Raúl Bravo Borja Fernández Carlos Aranda Íñigo López están en una comisaría de Zaragoza esta noche duerme en una comisaría de Zaragoza mañana a las ocho de la mañana están citados para declarar como este que este sumario como quien sabe que como bien sabe si clientes en no se sabe el orden de citación de todos los investigados es decir que se podría prolongar hasta el viernes pero bueno mañana es el digamos el día eso mañana

Voz 1670 30:33 sí investigados

Voz 10 30:35 gran declarar impedir a prestar declaración sobre todos estos hechos que se les acusa

Voz 3 30:41 mañana veremos qué ocurre con todos los de momento detenidos hasta mañana Toño mañana nos cuesta un abrazo un abrazo y pendientes también de lo que cuenta hoy el diario El Mundo

Voz 1375 30:53 sobre una citando fuentes policiales sobre una sospechosa reunión que Álvarez

Voz 3 30:59 SER detuvieron a Borja Fernández y Raúl Bravo en Valladolid cuarenta y ocho horas antes de el partido contra el

Voz 1375 31:09 Valencia está por ahí antes Pedro

Voz 3 31:11 Morata que me pide paso desde Baku Pedro

Voz 1157 31:13 sí estoy con mi tocayo con Pedro Rodríguez te Pedro buenas noches hola buenas noches bueno macho vaya vaya segunda parte que os habéis marcado no no me lo parecía mi viendo la primera pero la segunda parte macho es que Avis barrido

Voz 0969 31:26 si en la primera ya han tenido más ocasiones no oí bueno así un poco así cuando empezaba a la segunda la verdad que hemos empezado muy fuerte hemos conseguido los goles han aparecido y ahí a partir de ahí hemos jugado más cómodo y eso pues no ha permitido acabar la final de muy buen en muy buen momento en muy buena forma ahí la verdad que hemos disfrutado todos los jugadores dentro del campo no

Voz 1157 31:45 bueno lleva Manu el traje azul marino oficial del Chelsea lleva en la camiseta debajo del del Chelsea no lleva camisa lleva la medalla de oro colgada ahí está en directo en la sintonía de El Larguero de la cara

Voz 3 31:55 hola Pedro gran Pedro muy buenas pues enhorabuena hombre

Voz 1375 32:01 muchas gracias y enhorabuena porque me me estaban pasando tu palmarés de un Mundial una Eurocopa cinco Ligas tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España tres Supercopas de Europa tres Champions dos Mundial de Clubes una Premier una FA Cup te faltaba la Europa League

Voz 0969 32:15 que ahora tienes sí la verdad es que más quieres no era lo había dicho de dentro del vestuario que me gustaría mucho a ganar porque era un título que no tenía además era la primera vez que los jugaba mi carrera hay podido conseguir sí bueno la verdad que muy contentos gracias al trabajo de todo pero bueno contento una vez más por jugar otra final por volvió a marcar y volver volver a conseguir otro título y la verdad es que no me no me puedo quejar como has dicho cuando empecé mi carrera era joven pero imposible pensar esto sí bueno la verdad que estoy muy contento y espero pues ahora es tiempo para disfrutar con el equipo con los aficionados ir también de descansar no porque la verdad es que los años aquí en Inglaterra son ya más más largo Si bueno nos toca descansar disfrutarlo y creo que hemos acabado muy bien la temporada

Voz 3 32:59 ya lo creo orgullosos de de verte a ti deberá Espilicueta de deber a todos los españoles deberá Kepa ideó deberá pasar también qué le vamos a tener en la Liga española aunque desgraciadamente la perdiz vosotros os he dicho adiós ya en El Vestuario

Voz 0969 33:11 bueno no no la verdad que todavía no estaba pues muy confiado de que podíamos ganar de que podíamos hacerlo bien además él estaba muy metido en el partido porque quería acabar también con este título no y cerrar la temporada la mejor manera posible en lo ha hecho la mejor forma que sabe hacerlo marcando goles asistiendo por ayer si jugando una gran final y yo creo que como has dicho tú si realmente al final se va para el Madrid pues será una pena porque aquí perdemos un grandísimo jugador no

Voz 3 33:36 ese es un buen jugador para el Madrid no

Voz 0969 33:39 sí sí en el equipo que vaya a la verdad que seguramente lo a hacer bien porque tiene muchas condiciones en muy buen hoy

Voz 11 33:46 bueno veremos a la liga española pero yo creo

Voz 0969 33:48 que que son grandes jugadores tú te quedas allí no

Voz 3 33:51 te mueves

Voz 0969 33:52 bueno de momento sigue de momento estoy bien aquí bueno contento

Voz 11 33:55 volver con repito no puedo como ha acabado la la temporada que era la mejor forma yo creo para para poder cerrar para poder acabar

Voz 0969 34:02 también contento por por el míster que creo que su primer título en doce un añadido más para estar contentos alegre y bueno esperamos ahora como digo disfrutarlo con con la familia con todos los aficionados no hay nada más no muy contento por haber ganado