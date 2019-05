Pedro: "Hazard no se ha despedido de nosotros, si realmente se va para el Madrid será una pena para nosotros"

Voz 1375 00:00 está por ahí antes Pedro Morata que me pide paso desde Baku Pedro si estoy con mi tocayo Pedro Rodríguez te eran Pedro buenas noches hola buenas noches bueno macho vaya vaya segunda parte que os habéis Marc

Voz 0104 00:11 dado no no me lo parecía mi viendo la primera pero la segunda parte macho es que habéis barrido

Voz 0969 00:17 si en la primera ellos han tenido más ocasiones no oí bueno así un poco así de cuando empezaba la segunda la verdad que hemos empezado muy fuerte hemos conseguido los goles han aparecido y ahí a partir de ahí hemos jugado más cómodo y eso pues no ha permitido acabar la final de muy buen en muy buen momento en muy buena forma ahí la verdad que hemos disfrutado todos los jugadores dentro del campo no bueno

Voz 0104 00:36 lleva mano el traje azul marino oficial del Chelsea lleva la camiseta debajo del del Chelsea no lleva camisa lleva la medalla de oro colgada ahí está en directo en la sintonía de El Larguero de la calle

Voz 1375 00:46 el jugar hola Pedro gran Pedro muy buenas

Voz 1 00:49 eh pues enhorabuena hombre

Voz 1375 00:51 muchas gracias enhorabuena porque me me estaban pasando tu palmarés de un Mundial una Eurocopa cinco Ligas tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España tres Supercopas de Europa tres Champions dos Mundial de Clubes una Premier una FA Cup te faltaba la Europa

Voz 0969 01:06 sí que ahora tienes sí la verdad es que más

Voz 1375 01:09 Teresa era lo había dicho de dentro

Voz 0969 01:11 vestuario que me gustaría mucho a ganar porque era un título que no tenía además era la primera vez que los jugaba mi carrera ahí hiló podido conseguir sí bueno la verdad que muy contentos gracias al trabajo de todo pero bueno contento una vez más por jugar otra final por volvió a marcar y volver volver a conseguir otro título y la verdad es que no me no me puedo quejar como has dicho cuando empecé mi carrera era joven pero imposible pensar esto sí bueno la verdad que estoy muy contento y espero pues ahora es tiempo para disfrutar con el equipo con los aficionados ir sí también de descansar no porque la verdad que los años aquí en Inglaterra son ya más más largo Si bueno he nos toca descansar disfrutarlo y creo que hemos acabado muy bien la temporada

Voz 1375 01:49 ya lo creo orgullosos de de verte a ti de Brad Pitt

Voz 2 01:52 Cueta de beber a todos los españoles deberá Kepa de de verano

Voz 1375 01:55 pasar también qué le vamos a tener en la Liga española aunque desgraciadamente la perdiz vosotros os he dicho adiós ya en el Vestuario

Voz 0969 02:01 bueno no no la verdad que todavía no

Voz 3 02:04 y pues muy confiado de que podíamos

Voz 0969 02:06 de que podíamos hacerlo bien además él estaba muy metido en el partido porque quería acabar también con este título y error la temporada la mejor manera posible lo ha hecho de la mejor forma que sabe hacerlo que luego le asistiendo quiero si jugando una gran final y yo creo que como has dicho tú si realmente al final se va para el Madrid pues será una pena porque aquí perdemos un grano

Voz 1375 02:26 el jugador no ese es un buen jugador para el Madrid no

Voz 0969 02:30 sí sí en el equipo que vaya la verdad que seguramente lo a hacer bien porque tiene muchas condiciones en muy buen hoy y bueno veremos a la liga española pero yo creo que que son grandes jugadores tú te quedas allí no no te mueves bueno de momento sigue de momento estoy bien aquí bueno contento por ver con repito no pues como acaba hola la temporada que era la mejor forma yo creo para para poder cerrar para poder acabar también contento por por el míster que creo que su primer título entonces un añadido más para estar contentos alegre y y bueno pero vamos ahora como digo disfrutarlo con con la familia con todos los los aficionados no hay nada más no muy contento por haber ganado