Ibaka: "Me gustaría volver a la Selección, como siempre he dicho, por todo lo que ha hecho España por mí"

Voz 1 00:00 vaya banda

Voz 2 00:12 vaya banda que tenemos aquí dos de los Raptors y los otros guardias

Voz 3 00:16 está en Toronto Anthony Antonio Elola Anton

Voz 1375 00:19 muy buenas qué tal buenas noches Manu están desatados aquí emocionados con la final Aragó espectacular como esta Toronto los Raptors ahí no hay muchos raptor aquí mucho rato e mucho más yo creo que si hay más de los datos que los Warriors si yo creo que si están ahí posicionando pero yo creo que sí

Voz 3 00:35 ah no eso te pilla vamos en el aeropuerto de de Nueva York

Voz 1375 00:39 ya estás en Toronto como cómo está la ciudad huele a finales NBA por todos los lados

Voz 0075 00:42 sí

Voz 4 00:43 sí sí sí sí se nota en el ambiente no se nota que están

Voz 0075 00:46 viviendo algo muy especial la ciudad muy volcada con una ocasión única en la historia de esta franquicia después de veinticuatro años yo hoy estado por el entrenamiento de ambos equipos Si bueno pues también se palpa la tensión competitiva no de unos y otros de los Warriors más tranquilos por su experiencia en estos últimos años y seguramente también con la presión de ser favoritos pese a no tener la ventaja de campo bueno pues en los Raptors hay de todo no vemos a gente veterana pues como Marc Gasol que dice que sobre todo quiere disfrutar y que esta bueno pues divirtiéndose de de una experiencia como ésta de Ibaka que ya ha jugado una final lo hizo con Oklahoma City Thunder y ahora vuelve a una final muy bueno pues mucha gente también diciendo que los raptos pueden ser favorito se gracias a esa ventaja de campo y a su capacidad de de remontada en las eliminatorias anteriores lo completos que Sonia el hecho de que seguramente Duran no bajó

Voz 1375 01:44 claro aunque ha viajado como nos contaba que sea viajó para jugar seguramente el segundo anoche hablábamos aquí en directo con Sergio Scariolo uno de los miembros del cuerpo técnico de los Raptors hemos hablado con Marc Gasol esa temporada pero con Ibaka da pocas entrevistas Ibaka no Antoni

Voz 0075 02:00 bueno yo creo que ha estado ocupado además este año con un algo que ha revolucionado su su contacto con el público que ha sido su canal de Youtube que bueno pues a través de esas entrevistas en la cocina pues ha tenido un gran éxito de seguimiento no entra aficionados entre los propios jugadores de la NBA creo que tiene más de cien mil suscriptores ya ese canal bueno es verdad que se ha dado poco a la prensa española pero yo creo que sigue siendo un jugador importante que formó parte de de proyectos de la selección que pasó por el baloncesto español que siempre es un orgullo no que pueda representarnos un jugador de estas características de este éxito en su larga carrera ya

Voz 1375 02:42 pues saben anti seis horas un poco menos de la final de la NBA del primer partido está en directo en Toronto Serge Ibaka hola ser muy buenas

Voz 5 02:52 hola buenas como estas hombre Agus bien tiene aquí estamos con muchas caras ya te detestado la finales juega estaba decía

Voz 1375 03:03 no Daimiel que va a contar las finales para España un año más con Movistar Plus que Toronto ya huele a ya huele a final de NBA cómo está el equipo cómo estás tú y cómo está el equipo sets

Voz 5 03:14 saber ver cómo estoy pues estamos muy acotado cuarteto sabes Ica solamente sabes es algo que votaba gatos yo soy de estoy tallos y ahora las porque es ni ir a tener de jugar la final a mí esa cuento Purito

Voz 1375 03:43 qué pasara que pasada estaba diciendo Anthony que tú ya jugaste la final de dos mil doce con Oklahoma la que jugaste contra Miami aquella la jugó Miami que tenía un equipazo tenía a way da al Ebro pero vosotros fíjate qué equipo teníais estabas tú con Harden con Wes Bruce Icon Duran juntos los cuatro

Voz 5 04:04 si a esa época este tal vez que no teníamos mucha experiencia todo lo que nos costó defensa que nos faltaba en este momento no fuera voy a Artest el general esta vez ya ya con todos vamos pagó ver que iba a decir a pase

Voz 1375 04:35 oye Ibaka entre aquel Ibaka de dos mil doce el Ibaka que mañana comienza la final qué qué qué diferencias hay en qué ha cambiado este Serge Ibaka

Voz 4 04:47 Luque lo que lo mucho y más en esta esta vez más listo dejó para ser humano interpretado

Voz 5 04:57 y entonces

Voz 4 04:59 vaca Open Eco si lejía siempre vamos a ver si yo creí que ahora

Voz 5 05:08 entonces con usted puedan L ya ahora todos aprendemos como el usados todo aquí a través de esas eso está claro porque estoy pasando es JT el ataque vez era el pacto sobre el deceso porque se espera que está bajo par más elegía a el PIB cae el ataque estoy en ese pase si esa paz juego fuera esto es la diferencia

Voz 1375 05:55 bueno tenéis un equipazo en defensa y en ataque lo hemos venido contando con con Anthony estos días pero ellos también sobre todo si están todos a un equipo Ibaka en el que está que está en el que está Durán en el que está Council causa que está Green se le pueden ganar cuatro partidos a estos intratables Warriors

Voz 5 06:15 yo estoy de lo que octubre sea algo no es posible no pero hay otros son bueno son muy muy bueno sabes si especialmente cuando de ella está todo sabes que titular y que yo creo que va a exigir pase muy difícil pero yo creo que es posible gracias

Voz 1375 06:43 ya y ahora te pregunta Anthony pero en tu equipo está una de las estrellas de la NBA cowboy Leonar te sorprende Ibaka que no esté Leonard entre los tres candidatos salen Viti que son Harden ante tocó Paul George y que no esté en esos tres candidatos Cabo y Leonardo

Voz 5 07:02 hay que no porque él tampoco no se sitúa pistolas si todos los éxitos la batalla cada vez él era Guardo Castelao casi la mitad de los porque es justo porque otros jugadores a estos jugadores han jugado todos los partidos ha luchado se sabes él con su problema de salud

Voz 4 07:31 sabes mi estoy poco hizo todo eso lo que lo está pero

Voz 5 07:41 él también lo sé

Voz 6 07:43 a mí lo entienda así hoy en la cara

Voz 1375 07:45 la canasta que metió contra Filadelfia que fue una de las canastas más emocionantes de la historia de los play off en ese séptimo partido tú como la viviste cuando ves que el balón pegan el aro bota una dos tres cuatro

Voz 5 07:58 sí estoy increíble pues estaba yo estaba bajo casi casi se quita basal todas les del te sabe sale fuera para meter a bordo

Voz 1375 08:09 sí sí

Voz 5 08:12 y ahora yo lo no pero ya se fuentes flotador de de iba a ir fuera entonces es ir a misa como vía fue fue moverte

Voz 1375 08:26 increíble increíble pero cierto Anthony pregunta para ser diva K

Voz 0075 08:29 sí sé qué tal quería preguntarte has hablado un poco sobre ello pero que ha cambiado en la vida de ser la cabeza de Serge Ibaka en en el cuerpo archivada en el físico también qué ha cambiado para que ésta sea tu mejor temporada en los últimos tres o cuatro años

Voz 5 08:49 yo creo que todos los mentalmente lo que quemado es ya te ha quitado esta Liga sabes que le esta tranquilidad sabía que este nombre ahí un poco lo que ya no que estoy ahí ella es es mucho y que

Voz 4 09:10 sí

Voz 5 09:11 cínicamente la primera que me

Voz 4 09:15 estoy un poco menos que nosotros no sé no sabes sabes cómo mal porque tenía veintiocho que nos si no me equivoco tácitamente está mejor pero mucho mejor pero ahora

Voz 5 09:30 ahora tampoco activamente

Voz 4 09:32 eso te yo pero finalmente yo sé que se lo más dejó se cuidó muy bien

Voz 5 09:43 sabes cuatro que descansar

Voz 4 09:49 sí

Voz 5 09:53 esto es esto es mucho

Voz 0075 09:57 sí ha sido importante ese trabajo con con el entrenador vallisoletano hubo López quería preguntarte hablando de entrenador y de preparación como se prepara un equipo y unos jugadores como Serge Ibaka como Marc Gasol para enfrentarse a un jugador tan diferente como es un jugador que que es pequeño de estatura pero que es muy listo que sobre todo en campo abierto es un jugador muy peligroso que tenéis que hacer tú cuando estás en la pista o Marc Gasol cuando está en la pista para neutralizar para reducir la producción de Angry

Voz 5 10:33 a veces te poca defensa sabe usted tiene que cesar antes sabes cuántos de la mesa partes pues se despejó tu o todo muy pudo el capo a Vietto y que eso se lo dejo no yo ahí cuando hay un compañero tal vez vaya o no las está saber para que tú lectora a él que aquí antes a ver

Voz 1375 11:11 va a ser uno uno de los duelos sin duda de la final ahí pueden saltar chispas e Green contigo cuidado eh

Voz 5 11:19 esta vez la final puede ser la final pero yo cada vez enfocar en Miki como invitada ponga Parés Ike esto apocado la cosa puede pasar pero esteta

Voz 7 11:38 en el equipo y de la final el IVA

Voz 1375 11:43 no sé cómo es tener a Scariolo también en el cuerpo técnico no sé si en este tiempo habéis hablado algo de la selección no no te gustaría volver a la selección para disputar el Mundial y ahora que encima con la baja de Pau Gasol eso cómo está

Voz 5 11:57 tú sabes que la verdad que este año yo afección para la vez Nara rara casi nada sólo una moto cuando la sección fue está sabes

Voz 1375 12:13 ya

Voz 5 12:15 porque

Voz 4 12:16 sabemos que ahora eso sí ahora hay que hacer a ver si hay una final de Estados a este trabajo ha sido profesionales hablando de las cosas mucho la verdad que hay mucho aquí cómo te ves sino ataques ahí dado mucho que hablar

Voz 5 12:37 eh

Voz 4 12:38 tiene que hacer esto pero estos ese sí pero de las sexo no hablamos primero hay que ganar a los deberes toma Thomas

Voz 1375 12:45 de que ganarán los Warriors y luego ya veremos para ti te gustaría volver

Voz 8 12:49 sí a mí como siempre

Voz 4 12:52 es mí como como como siempre he dicho que no concretó los toros lo ha hecho por mí sabéis a mí siempre me ha que puedo

Voz 5 13:06 ya

Voz 7 13:10 pues nada a ser

Voz 1375 13:11 el canal de Youtube bien no que ha dicho Anthony que va va como un tiro cien mil no sé cuántos escritores ciento y pico eh

Voz 5 13:17 no

Voz 4 13:19 sí él suele casi dos millones sí sí sí sí yo estoy y no sé así se ha propuesto saber esta pregunta les cito aquí canasta y que Papa mundial porque la verdad

Voz 1375 13:44 una estrella en la cancha de baloncesto y una estrella mediática con su canal de Youtube el canal de Serge Ibaka donde podéis ver todas las entrevistas las recetas de cocina es que es buen cocinero de buen jugador oye no tarde tanto en dar entrevistas que hacía mucho que no te hoy si te lo agradezco un montón Ibaka

Voz 5 13:59 si la pena que la como hay pero luego esta acota o autores de las selección de España sale

Voz 1375 14:08 le ole que bueno oye pues aquí te esperamos para que para que nos cuente lo que va a nacer Ibaka venga un abrazo muchas gracias suerte mañana en la final

Voz 4 14:19 gracias chao chao chao hasta mañana

Voz 1375 14:21 Ibaka en directo desde Toronto hace mucho que no leíamos pero es otro Ibaka eh y Anthony

Voz 0075 14:27 sí sí sí bueno el lo ha explicado bien no un jugador más maduro no seguramente antes el podía prácticamente con casi todo con su físico no gran reboteador muy fuerte gran taponados según pasan los años iba perdiendo algunas condiciones físicas el ha ido conociendo mejor la Liga ha optimizado mejor sus condiciones para jugar a esto se ha adaptado muy bien a como se juega ahora sobre todo en ataque con su lanzamiento de media larga distancia Isabel muy tranquilo porque además ten en cuenta que antes de que les llegue a su final de contrato el acaba contrato en el dos mil veinte con Toronto pues antes tendrán que decidir Marc Gasol y Caguán nada más y nada menos sobre todo si se siguen en esta franquicia en Canada o no

Voz 1375 15:08 mañana te oiremos vamos a trasnochar con Daimiel y con Guillermo Jiménez porque a las tres de la mañana el primer partido de la final los vamos a ver todos porque esto es el momento más esperado del año así que preparados listos ya mañana primer partido oí tu pronóstico es para la final Antonin

Voz 0075 15:23 bueno yo creo que nos vamos a ir a al tercer partido allí a California a Auckland con un uno uno uno y no me extrañaría una victoria de Toronto en el primer partido victoria

Voz 1375 15:35 vale la semana que viene volveremos a estar con Anthony a ver cómo va la final que arranca mañana en Movistar Plus con Daimiel en el Larguero también esta mañana a un abrazo

Voz 0075 15:43 gracias gracias a de Toronto en directo y también