El Larguero (29/05/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1372 00:08 bueno

Voz 2 00:11 pues vamos con Fernando Llorente rápidamente pero nos quedaba

Voz 1670 00:13 la conexión con Valladolid nos pedía paso Pedro Morata con el gran Pedro que ha marcado en la final de la Europa League cerramos definitivamente en Bakú pero contaba la información del diario El Mundo

Voz 1375 00:23 de esa sospechosa Reunión dice la Policía cuarenta y ocho horas antes del Valladolid Valencia entre Borja Fernández el ya excapitán del Valladolid Raúl Bravo que se sabe de esa información que se dice en Valladolid antes del día clave de mañana en Huesca a Tornadijo hola

Voz 0075 00:37 hola qué tal muy buenas noches bueno sospechosa

Voz 1051 00:40 no hubo reunión simplemente saber porque me imagino que que que la policía tendrá algo más porque si lo único que tienen es que Borja en su restaurante en el centro de Valladolid tomó un café con Raúl Bravo que no escondió a la vista de todo el mundo pues él no parece que sea para sospechar demasiado tiene que haber algo más es lo que vamos a saber seguramente mañana tras el interrogatorio del juez en Huesca Easy pronto si levanta el secreto del sumario así que a la espera estamos aquí en Valladolid la gente sigue pensando que que de o confiando en que todo sea un malentendido en que las cosas se solucionen y que mañana Borja sea puesto en libertad sin cargos no pero claro evidentemente cuando también la policía hay la justicia ha tomado estas determinaciones pues pues habrá que esperar en cualquier caso hay hablado Ronaldo que ha estado en las dependencias del diario As es el único que habla porque en el club la norma es que nadie hace declaraciones en torno a este tema eh solamente el presidente y el presidente Ronaldo pues ha dicho esto en torno a Borja confiando en que todo se solucione

Voz 1375 01:39 sí

Voz 3 01:41 con con involucrado botas porque Milo indultar teníamos una prepararlo incluso ojalá no sea nada sabes tenemos que esperar no podemos hacer nada solamente esperar con pueblo yo tales una investigación para que se Play

Voz 0075 02:03 con todo esto pues está claro el IV se desmarca

Voz 1051 02:09 todo el juego limpio por la deportividad por ir hasta el final en todo pero todo el mundo confía en que esto sea un malentendido y que Borja

Voz 4 02:18 pues que deliberado mañana de toda la historia pero evidente

Voz 1051 02:20 tema no está claro que hay que esperar ni tú ni yo

Voz 0075 02:23 sí sí exactamente sabemos ni nadie sabe lo que le

Voz 1051 02:25 en el fondo lo que puedo tenerla el juez lo que puede tener la policía o lo que no pueden tener y a lo mejor pues de una simple reunión pues se ha hecho una bola de nieve que lo que de nada

Voz 5 02:34 importante lo decía al principio de lo decía ayer importante mantener la presunción de inocencia con todos y no juzgarles antes de tiempo que ahí está el caso de Rosell que lo hemos contado aquí en la SER tanto tiempo uno de los casos más por motivos diferentes pero después de dos años en prisión preventiva

Voz 1375 02:48 así lo han declarado inocente bueno mañana sabremos mucho más en esas declaraciones en Huesca esta mañana José Ignacio Tornadijo un abrazar mañana un abrazo desde Valladolid está en Sevilla Santi Ortega hola Santi Manu qué tal buenas noches ya iba a decir tiene entrenador el Betis casi no es casi exactamente esa es la expresión correcta casi mañana

Voz 1870 03:09 ahora todo oficial ya Ruby le comunicó el Espanyol hoy que no iba a seguir estaban de papeleos no olvidemos que el Betis tendrá que pagar una cantidad cercana al millón de euros para liberar el contrato de Rubi firmará por dos temporadas más una hechas en la idea del club para hacerse cargo de la plantilla que dejó Setién Hall que tras el acuerdo con el club así que Ruby en principio y salvo sorpresa ya tiene decidido aceptar la oferta

Voz 1375 03:33 sí mañana será oficial de hecho será despedido

Voz 5 03:35 Manoli ya están cerrando los flecos de

Voz 1375 03:38 cuánto se paga cuando no se paga pero Rubio es el sucesor de Setién más es una filosofía de juego parecida veremos a ver qué tal lo aceptan los béticos y el Sevilla más cerca Lopetegui del banquillo

Voz 1870 03:48 esa es la opción más clara parece ha habido Consejo de admiración hoy Monchi ha ofrecido a las posibilidades que había de entrenadores lo que él pensaba efectivamente Julen Lopetegui aparece como una opción muy clara preferida por Monchi a pesar de que ha caído mal en la ciudad mereciera la aficionado el Sevilla sin vas Un paseo por las redes no venga Lopetegui como entrenador el Sevilla pero Monchi está al margen de este tipo de cosas lo ha dicho en los últimos días que los iba a dejar influenciar todo hace indicar que si ir también mañana en las próximas horas Jodar mañana e incluso pasado se podría anunciar oficialmente que Lopetegui toma los mandos del banquillo del Sevilla

Voz 1375 04:21 pues nada de ese tiene Caparrós parece que a Ruby en Sevilla López Day es esta mañana Santi humano un abrazo adiós a la una menos cuarto casi le agradezco mucho a Fernando

Voz 5 04:34 Llorente que seguro que está viendo el partido y que ahora está ahí sentado en

Voz 1375 04:38 el hotel de concentración del Tottenham porque esta semana de Champions es semana de Liga de Campeones en Madrid que es la ciudad que acoge la final también los dos ingleses Tottenham Liverpool

Voz 5 04:49 se va llenando de ingleses se va llenando de ambiente y se va llenando de de hinchas del Tottenham Liverpool en EE

Voz 6 04:55 de tótem a juega Fernando Llorente que marcó probablemente el gol más importante de su carrera contra el Manchester City para meter al Tottenham de Pochettino en la final que ahora mismo está sentado en ese hotel de concentración para atender al larguero junto a Yago de Vega hola Yago muy buenas

Voz 1375 05:11 hola qué tal muy buenas viene acompañado no hombre presupuestos vamos a estar mal acompañado ahí estábamos

Voz 1991 05:17 no te el céntrico de la capital la verdad es que no nos podemos quejar en San situado estamos aquí al lado de una especie fuente cita hace buena temperatura así que no hay queja y yo estoy con un tío que va a disputar su cuarta final europea vamos a decir que de momento no le va bien pero que lo va a igualar este fin de semana las estadísticas porque en dos mil doce final de la Europa League con el Athletic perdió con el Atlético de Madrid final de dos mil quince de la Champions con la Juve perdió contra el Barça la del dos mil dieciséis ya empezó a cambiar porque con el Sevilla ganó la Europa League a quince la ganó

Voz 1375 05:46 sí

Voz 1991 05:46 al Liverpool este sábado va buscar su primera Champions en su cuarta final europea es otra vez contra el Liverpool evidentemente hablamos de Fernando Llorente que te escucha en sintonía

Voz 1375 05:58 qué honor

Voz 5 05:58 hasta hace poco hablábamos con él en ese día en el que estaba tan feliz yo le he leído luego no sé dónde decir que probablemente el día más feliz el gol más feliz de su

Voz 1375 06:05 carrera Fernando Llorente muy buenas hola buenas noches mano qué tal cómo estás hombre

Voz 0643 06:10 muy bien muy bien muy feliz contento de estaría en Madrid disfrutar de de todo porque hasta en la comida es una maravilla disfrutando de la temperatura tan buena que hay mucha mucha ilusión de que llegue ya el sábado oí lo mejor de nosotros mismos se te hace un poco raro es

Voz 1375 06:31 en Madrid venida a España con el Tottenham cuando estuviste a punto salir y ahora de repente no sé si te ha dado tiempo a parte o a la velocidad que vais ya no da tiempo pero has tenido momento para decir jo estuve a punto de irme y ahora vengo aquí con el Tottenham que ello el gol ante el City finalista de la Champions

Voz 0643 06:46 sí la verdad es que el fútbol tiene tiene cosas curiosas no porque pues bueno practicamente en una temporada donde no venía participando mucho hoy bueno una temporada complicada porque al final cuando no juegas no es fácil no pero cosas del fútbol no hay lesiones y hay que estar siempre preparado nunca bajar los brazos para cuando te llegue la oportunidad aprovecharla como como como ha sido en este caso no

Voz 1375 07:13 eh ahora hablamos de la final Yago ahora comentamos asuntos de del partido y te pregunta también Yago pero imagino que como buen futbolero has visto la final de la Europa Ligue esta noche es tremendo lo

Voz 0643 07:24 el Chelsea si tremendo la verdad casi un partidazo y bueno mi enhorabuena el Chelsea hago

Voz 1375 07:31 en el fútbol inglés no hoy hoy final entre los equipos ingleses el sábado final entre los equipos ingleses vaya vaya salto de calidad no que ha dado el fútbol inglés este año no

Voz 0643 07:42 sí la verdad es que es impresionante no el dominio este año en competiciones europeas y lo que es más chocante todavía que el ganador de la Premier no está entre entre ellos no entonces es es increíble Nuestra la la competitividad que hay en la Premier League no oye

Voz 1375 07:59 favorito no es decir que no está porque se lo cargó exactamente exactamente entre otras cosas entre otras razas te iba a decir es favorito el Liverpool

Voz 0643 08:10 yo no diría que hay favoritos en esta final la verdad que las veces que nos hemos enfrentado contra ellos ha estado muy igualada y creo que la eliminatoria está muy pareja y creo que se decidirá por pequeños detalles

Voz 1375 08:25 pero Paradis cincuenta cincuenta no tienes la sensación de que no digo no digo vosotros a lo mejor vosotros pero no tienes la sensación que desde fuera la mayoría da como favorito al Liverpool

Voz 0643 08:35 puede ser que que la gente desde fuera igual piense que que el Liverpool es un poco más favorito no pero bueno yo creo que que incluso eso nos nos puede hacer un favor no porque bueno al final nosotros pues el el hecho de que podamos jugar con menos presión pues siempre siempre es bueno no

Voz 1375 08:53 qué es lo que más preocupa del equipo de Klopp que tiene muchas cosas no para preocupar igual que las vuestras pero analizando al rival durante la semana y los días que lleva ya con el Liverpool en la cabeza donde donde tenéis más el foco puesto

Voz 0643 09:06 no no nos preocupa la verdad llegamos a dos semanas y media ya entrenando oí y la verdad es que sobre todo pensando en nosotros no en que si somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos da igual quién tengamos enfrente no porque lo hemos demostrado hemos he echado al Manchester Manchester City para mí es el mejor equipo que hay ahora mismo es mejor equipo que el City Paradis si para mí ahora mismo en Europa yo diría que para mí

Voz 1375 09:37 es fuerte Goya tiquete ha pedido Pochettino

Voz 0643 09:42 que me ha pedido que bueno pues que que que aporte mi mi mi experiencia hay bueno intente dar lo mejor de mí en cada cada oportunidad que tengo esta Hurricane que va a jugar estamos no es de todos

Voz 1375 10:02 yo no te están oyendo los de Liverpool no te están oyendo es llevamos dos semanas y media entrenando todos muy

Voz 0643 10:08 muy a un nivel impresionante la verdad es que el feeling que ha habido durante estas dos semanas y media ha sido increíble hay y eso es lo que nos hace estar tranquilos y confiados de que sí hemos capaces de de salir el campo y demostrar lo que hemos demostrado estas semanas no tengo ninguna duda vamos a llevar la victoria no tenéis toda la artillería preparada

Voz 5 10:34 tiene una Dyke no uno de los puntos fuertes también de central del que muchos dicen ahora mismo está en el Top tres de los mejores centrales de Europa y del mundo

Voz 1375 10:43 ellos tienen jugadores

Voz 0643 10:44 muy muy desequilibrantes no el bueno Van Dyke es uno de ellos que ha sido proclamado como el mejor central de jugador del año en la Premier League y la verdad es que es un central que que ha crecido muchísimo en los últimos años y que está jugando a un nivel impresionante bueno ya te digo que no tenemos miedo a nadie

Voz 5 11:01 oye Yago tuve le conoces bien la estás viendo la cara de cerca bueno le pueden estar viendo también los oyentes de El Larguero de la SER porque se puede ver a través del canal de Youtube de El Larguero y en la cuenta de Facebook en la web de La Ser

Voz 1375 11:13 pero me imagino que esa satisfacción que que te provocó marcar ante el City no se te ha ido todavía esa sonrisa que que tú casi siempre llevas pero que ahora se agranda después de ese gol en cuánta gente te ha dicho joder estamos aquí estamos aquí por ese gol que tú me diste al City

Voz 0643 11:28 sí la verdad es que pues es increíble que no el poder vivir esto tan bonito como ese que yo creo que nadie nos daba en ese momento nadie daba un duro por nosotros no de que fuéramos capaces de eliminar al City como te he dicho para mí es el equipo más fuerte y meter un gol de esa manera contra ellos que nos dio el pase pues es algo algo maravilloso y como dices mucha gente me lo ha me lo ha agradecido por las redes Si bueno muy bueno

Voz 1375 11:59 a vivir una experiencia si el gol más importante que es marcado en tu carrera

Voz 0643 12:04 sí probablemente sea uno de los goles más importantes también recuerdo otro que nos metió en la final de la de la Europa League con el con el Athletic en el minuto ochenta y ocho que también en otro de los pero es que recuerdo con buena

Voz 1375 12:19 con el mismo cariño ahora con la salvación de la que tampoco estuvo mal a ese fue más de lo que ahora competir al monte ese tampoco estuvo mal este del City lo he visto muchas veces Fernando desde entonces te lo has puesto más veces para para recordarlo y para el para ver

Voz 0643 12:36 sí lo he visto más veces porque bueno y al final son emociones muy bonitas y creo que son buenas recordarlas volver a sentir el pues lo que sentimos en en en aquel momento oí igual bueno sigo soñando para que vuelva a pasar algo tan bonito que que nos haga mejorar no es tanto como esa vez no

Voz 1375 13:02 le pasó la pelota Yago para que me pregunte pero pero a tus treinta y cuatro años Llorente puede proclamarse campeón de Europa con el en este caso con el Tottenham se habla mucho tu futuro te hemos dado mucho el coñazo con tu futuro

Voz 5 13:14 sí bueno no es que te hayan preguntarte qué tú sabes que te que ha estado ahí un poco a veces por decidirse

Voz 1375 13:20 era acaba el treinta de junio esa contrato lo que pase el sábado en la final de la Champions puede cambiar en algo tu decisión de cara a tu próxima temporada

Voz 0643 13:33 pues de momento yo no tengo absolutamente nada para la temporada que viene así que tampoco es que pueda cambiar algo en función de bueno y de lo que pase de iré viendo Laso las opciones que tengo hay iré no pero ya te digo que hasta ahora es que

Voz 1375 13:57 no tienes ninguna decisión tomada me da igual

Voz 0643 13:59 lo que lo que pasa con mi futuro ahora mismo porque lo único que me importa es esta final del sábado que vamos más

Voz 1375 14:08 además ahora mismo te sobra pero ojalá pero estarías dispuesto a a pasar un año más como el que has pasado en el Tottenham aun ganando la Champions

Voz 0643 14:18 hombre por supuesto fíjate cómo cómo cambia el fútbol así como estamos acabando el año no oí donde estoy viviendo uno de los momentos más más importantes de mi carrera que me iba a decir no que con estos treinta y cuatro años pues iba a volver a una final de Champions hay bueno intentaré disfrutarlo muchísimo y ojalá que seamos capaces de ganarla porque sería el lo más lo máximo

Voz 1375 14:45 está relajado y feliz Yago no celebérrima muy feliz

Voz 1991 14:48 LB contundente tambalearse si la gente la gente que le conoce sentido que está todo el día sonriendo

Voz 1375 14:52 es un chaval encantador acercan periodista china

Voz 5 14:56 hoy se pone a hablar con que si te he visto

Voz 1375 14:58 os digo jóvenes que eso te falta hablar en chino

Voz 0643 15:02 no me sorprendió me sorprendió la verdad porque bueno lo primero que te imaginabas verle hablará en inglés no y la verdad que me habló en español y me quedé flipado sí y además luego me dijo que que llevaba sólo me estuvo solo medio año viviendo en España todavía más increíble increíble

Voz 1991 15:20 a hacerle un par Manu la primera es que diferencias ves con esa final de dos mil quince porque evidentemente en aquella final de dos mil quince el favorito era el Barça ahora parece que las fuerzas están más igualadas las sensaciones que tenías en ese dos mil quince y las sensaciones que tienes en este dos mil diecinueve qué diferencias hay

Voz 0643 15:37 bueno a mí en aquel momento sabíamos que nos enfrentábamos ante Barça pero si no hay que iba a ser muy complicado no no y no creíamos en nosotros también por supuesto como siempre hay que creer en uno mismo no pero pero sabíamos que iba a ser muy difícil y aún así fue una final donde bueno pues estuvo muy igualada Hay incluso pudo haber de alguna decisión arbitral que hubiera cambiado el partido no pero bueno ahora estamos hace para esta final estamos todos como un asiento tenía tan buena un buen ambiente tan tan tan bueno lo que estamos viviendo que es como sientes como que realmente no puede ser no tienes ese feeling que te faltaba no sí sí sí es es como no sé siento que que esta vez puede ser la la buena bueno de hecho para eso te fuiste

Voz 1991 16:36 a no mucha gente no lo entiende en su momento se ha hablado un montón de porqué Fernando Llorente fue de la Liga española te fuiste para esto para ganar o intentar ganar la Liga de Campeones

Voz 0643 16:46 entre otras cosas sí sí por supuesto me fui para intentar y pues vivir experiencias como ésta de la experiencia en el en el fútbol inglés pues ha sido increíble en estos tres años que llevo ni tras el primer año con eso Annecy pues bueno a pesar de ser un año complicado un año del que se aprende muchísimo sufrimos muchísimo para salvarnos pero al final luchando entre todos conseguimos la salvación tan ansiada Hay fue algo impresionante Mi primer año y en Premià hay meter quince goles pues la verdad es que es algo de lo que estoy muy orgulloso no hay bueno y luego yo el tótem Hay y aquí estamos la verdad es que

Voz 1991 17:36 más no se puede pedir pensabas que era tu última parada quiero decir que a partir de llegar al suena así un poco se te cortaban las opciones de luchar por títulos

Voz 0643 17:45 no no no de hecho eh fui a San sí porque sabía que que podría ser de un equipo donde donde iba a tener confianza hay donde iba a poder de seguir creciendo oí volver volver otra vez a a dónde estoy no viviendo los momentos más más bonitos que puedes vivir en el fútbol no

Voz 1375 18:08 como anunció un tío feliz y optimista como para no estarlo oye este partido es otro partido más como decimos de de esa de esa supremacía de el fútbol inglés esta temporada especialmente en Europa pero no sé en la plantilla si tenéis la sensación de que otra vez un equipo inglés hubiera preferido por ejemplo jugar contra el Barça la final antes que con el Liverpool

Voz 0643 18:30 yo no la verdad nos vamos a engañar porque está Messi hoy he tenido la la mala suerte de enfrentarme en unas cuantas finales contra ellos son cinco las que perdido

Voz 1375 18:42 joe

Voz 0643 18:42 sí la verdad que no quería volver tras haber hubiera sido también bonito no ganan una final contra ellos emplean revancha pero pero la verdad es que bueno creo que sí se ha dado así es por alguna razón y creo que vamos a tener muchas opciones y ojalá que que juguemos mejor y que ganemos la Copa Rey del año que viene

Voz 1375 19:06 por ejemplo por ejemplo oye te han podido muchas entradas solo

Voz 0643 19:11 sí muchísimas muchísima Hadid tenías para

Voz 1375 19:14 los dos imposible no no la verdad

Voz 0643 19:16 que siempre no puedes todo el mundo hay Ivonne yo soy una persona que intento siempre quedar bien con todo Si no me no me ha sido fácil pues el tener que tomar decisiones de quién dejar fuera no

Voz 1375 19:32 de otro lado te ha tocado decirme tiempo dada te pueda dar dardos a ti te puedo dar uno oye de Madrid te han preguntado mucho tu compañero aquí ya les has dicho se pueda tomar una cervecita o no

Voz 0643 19:41 sí no no tampoco la verdad que me han preguntado mucho pero pero bueno sí

Voz 6 19:47 que algo les ha contado no algo que has dicho de aquí

Voz 1375 19:51 mira aquí esto lo otro estaban contentos de que iba a hacer

Voz 0643 19:53 el buen tiempo hoy bueno comer ya sabe que se come de maravilla por aquí así que ya sabían que venían a un buen sitio que

Voz 1375 20:02 pase Fernando eh te gustaría acabar tu carrera cuando sea en España no el año que viene dentro de dos o dentro de catorce pero te gustaría terminar la carrera en España

Voz 0643 20:13 pues sí me gustaría no lo que pasará o dónde me llevará el destino pero pero bueno siempre qué será una de opción hay en función de de lo que vaya viniendo pues ya te he dicho que que decir lo que lo que crea que sea mejor para mí para mi familia así el Athletic que te encuentras

Voz 1375 20:37 todo se andará veremos veremos a ver lo traduzco paso palabras Ferrando que

Voz 5 20:44 mucha suerte toda la suerte del mundo gracias por sacar este ratito después de esa final de la Europa League ahora queda la final de la Champions para poner la guinda a esta temporada al fútbol europeo con con españoles que hemos visto hoy en el Arsenal y el Chelsea con un español que veremos también el sábado en el Metropolitano en el Wanda para ver ese partidazo entre el Tottenham y el yo libre Bull pues nada Yago te dejo que viene acompañado esta tarde

Voz 0643 21:05 no yo no no no no no lo vamos

Voz 1991 21:08 meter en la cama pero ya te digo yo que le vamos a mandar ya descansar que ya ya sonoras se tiene que estar a tope

Voz 1375 21:13 los que te va ir un abrazo Fernando un abrazo humano muchas gracias hasta luego Yago un abrazo hasta luego chao

Voz 1670 21:22 Dios años dejó hubiera Hall la una de la mañana y me tengo que ir todavía a hablar con

Voz 1375 21:29 todavía no lo sé todavía no lo digo José Palacio muy buen

Voz 7 21:33 a qué tal muy buena mano cómo está la ciudad como es

Voz 5 21:36 está esto me parece ya pues eso un pedazo de Londres por el tótem Annie un pedazo de Liverpool porque ya huele a final de Champions no no sé si todavía alguien puede encontrar una habitación en caso que no la tuviera no sé cómo está Madrid Palacio

Voz 1038 21:49 sí tiene mucho dinero cada día que pasa a ser más caras ya te contaba la de Arroyomolinos a dos mil euros hará la de Arroyomolinos EPO poner a cuatro mil cada vez queda menos menos cosas por padre de alojamientos lo que sigue es están preparando entre todos ya para la la invasión esperemos que toda pacífica y con buen rollo de los aficionados ingleses que se espera que vengan el viernes por la mañana ya los primero pero sobre todo el gran desembarco tiene que ser el el sábado eso sí ya hemos tenido el primer detalle feo de esta final lo contaba Alfonso Ojea esta noche en la sintonía de la Cadena SER que han sido tres personas detenidas de nacionalidad italiana este miércoles en los alrededores del Wanda Metropolitano por vender entradas falsas llevaban encima Manu tres mil doscientos euros en efectivo veintiuno entradas falsificadas eso quiere decir que de los tres mil doscientos euros ya habían vendido bastantes entradas más de hecho

Voz 7 22:48 alguno intentó escapar a la carrera pero la verdad es que de por piernas no no le ganaron a

Voz 1038 22:53 los agentes me han detenido a seis que es una de las de las notas negativas en esta en esta previa y que vamos a ver mucho mucho Celso ahora mismo

Voz 6 23:03 bueno gente mañana estaremos con algún

Voz 5 23:06 Dago esta que que forma parte

Voz 1375 23:08 amén de esta fotografía que ahora mismo tiene en Madrid esta ciudad de Champions

Voz 5 23:11 a un compañero y colaborador de este equipo de deportes dice que escuchando a Palacio es no queda más remedio

Voz 1375 23:19 mete a todos sus hijos en la misma cama y que alquilo alguna habitación estos precios

Voz 1038 23:25 yo por si acaso voy a decir que ayudó a seis paradas de metro cuando Metropolitano

Voz 1375 23:30 tremendo es tremendo que manera de que todo lo que todo el mundo Manu a partir de mañana

Voz 1038 23:35 atento a lo que va a haber en las calles de Madrid sobre todo la Plaza Mayor porque ellos ahí que la Cadena SER es emisora oficial de esta de esta final de la Liga de Campeones tenemos preparado muchas cositas desde programas en directo ya va a estar más bien a nuestra compañera Marta González Novo con el Hoy por Hoy Madrid el jueves y el viernes luego Pacojó hace el ser humano vivo del viernes gallego lo Hora Veinticinco también tendremos una A Vivir Madrid especial con Carrusel Madrid el sábado por la mañana así que vamos a vivir en la Cadena Ser también muy irregular y además creo que tú eres también entrenador de uno de los partidos que vamos a jugar en la Plaza Mayor

Voz 1375 24:08 vamos a sorprender con un estilo de juego que no quiero decir nada hasta mañana Palacio un abrazo en un abrazo y Héctor González que tienen que hacer los oyentes que quieran conseguir las dos entradas que regala la SER para estar en la final

Voz 8 24:19 el Wanda ahora pues es muy fácil hola Manu hay que hacer tres cositas muy rápidas primero seguir la cuenta del Larguero en Instagram arroba al larguero segundo publicar un vídeo cantando el gol que te gustaría ver en la final de la Champions ya sea el de Llorente el deshará el que te de la gana con la etiqueta el hashtag entradas Champions El Larguero incitar a un amigo para que lo vea y luego elegiremos la narración más divertida un jurado imparcial Dexter en programa anunciaremos el ganador en nuestra cuenta de Instagram el viernes por la mañana así que eso es lo que tienes que hacer si quieres una entrada doble para la final también invitaciones para los entrenamientos previos a la gran final Liverpool total

Voz 1375 24:54 la pues mala suerte a todos para esas dos entradas de la final de Champions la un y tres

Voz 1372 24:58 mañana empiezan las Finales de la NBA mañana Warriors contra Raptors tenemos en directo en El Larguero a un mega crack

Voz 2 25:08 vamos con

Voz 10 25:28 ser más Madrid ciento cuatro punto tres con

Voz 11 25:31 pues escribe el cero en números romanos porque le llamamos ascensor se también va hacia abajo que cuentan las ovejas cuando tienen insomnio algunas preguntas no tienen respuesta porqué no tienes una Audi vende el veinticuatro de mayo al dos de junio al pabellón cuatro de Ifema en el Salón del vehículo de ocasión y seminuevos de Madrid descubre nuestra selección de vehículos seminuevos con unas condiciones únicas

Voz 12 25:53 aunque el ex empleos

Voz 13 25:57 música llena de ritmo y sentimiento en los mejores clubs y con la mejor cerveza vuelve a Madrid el ciclo mil novecientos seis Música para una inmensa minoría el treinta de mayo en Café Berlín toda una vida dedicada al perfeccionamiento de la intuición Ron Carter en concierto mil novecientos seis cervezas para una inmensa minoría

Voz 1 26:18 puedes venir al Salón de los automovilistas aquel día habiendo muchos coches o venirle están de Das Welt Auto y encontrar el tuyo con todas las garantías con dos años de mantenimiento y dos mil euros de descuento

Voz 14 26:28 en financiarlo ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del veinticuatro de mayo al dos de junio en Ifema oferta para unidades financiadas con Volkswagen Faina durante el salón consulta condiciones en punta

Voz 2 26:39 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce Bob Pop

Voz 15 26:51 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la

Voz 16 27:01 tarde es una maravilla que presa de las sopesa ser el tiro sí sí por favor no y sino no no porqué con Jorge Ponce Bob Pop

Voz 1375 27:10 a las ocho La vida moderna con David

Voz 2 27:12 Broncano cada día un nuevo programa de humor no

Voz 15 27:18 es una noticia que mundo Briz la arena ser

Voz 1927 27:28 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte

Voz 17 27:32 que no cabe dice oferta financiado con cincuenta comisión deportiva del tres por ciento de quinientos ochenta de cuatro euros entrar ocho intento de dicho con cincuenta y ocho coma cincuenta y nueve coma noventa y siete a final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció validez de mayo de dos mil diecinueve en poesía

Voz 1927 27:46 aparte que cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un chihuahua por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 18 27:56 mira para mí el verano es tomar el sol y Masó el sudario hasta que la arena se me pesan como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verá

Voz 19 28:09 no el verano me flipa todo el mundo giro que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros Virenque brindis de cien mil euros comprar ya tu cupón porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 10 28:27 chocolate tiene once

Voz 1 28:28 hay cinco por ciento de cacao pero si él ha oeste una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo llevarte un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es

Voz 18 28:49 hola qué tal

Voz 20 28:50 estás muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 21 28:55 yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar pues deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 16 29:07 intrínseco publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 22 29:16 estoy muy sumas informa dos que nunca pero estamos mejor informados que nunca hoy por hoy la referencia en información de las mañanas en radio

Voz 16 29:26 de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 1 29:33 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1372 29:40 Laura y ocho era como un hermano que tengo un mensaje para todos los amantes del fútbol porque estáis de enhorabuena esta semana Madrid esa

Voz 23 29:49 vibrando al mismo ritmo porque la final de la UEFA Champions League se juega en casa y Master Card patrocinador oficial del evento generado es la oportunidad de conseguir unas entradas para esa gran final como pues sólo tenéis que contra el código QR de su campaña en aeropuertos las marquesinas en los kioscos y capturar

Voz 1372 30:03 los para participar comienza algo para hacerles

Voz 24 30:10 mañana a las tres

Voz 1375 30:12 de la madrugada comienzan las Finales de la NBA la banda

Voz 2 30:29 vaya banda que tenemos aquí de los Raptors y los Borbones

Voz 1375 30:32 y está en Toronto Anthony Antonio Elola Anthony muy buena qué tal buenas noches Manu están desatados aquí emocionados con la final algo espectacular como esta Toronto los Raptors y ahí no hay muchos raptor aquí muchos rato mucho más yo creo que si hay más de los Raptors que los Warriors si yo creo que si están ahí posicionando pero yo creo que sí anoche te pillaba vamos en el aeropuerto de de Nueva York ya estás en Toronto como cómo está la ciudad huele a finales NBA por todos los lados

Voz 0075 30:59 sí sí sí sí sí se nota en el ambiente no se nota que están viviendo algo muy especial la ciudad muy volcada con una ocasión única en la historia de esta franquicia después de veinticuatro años yo soy estado por el entrenamiento de ambos equipos Si bueno pues también se palpa la tensión competitiva no de de unos y otros de los Warriors más tranquilos por su experiencia en estos últimos años y seguramente también con la presión de ser favoritos pese a no tener la ventaja de campo bueno pues en los Raptors hay de todo no vemos a gente veterana pues como Marc Gasol que dice que sobre todo quiere disfrutar de esta bueno pues divirtiéndose de de una experiencia como ésta eh

Voz 1375 31:41 Ibaka que ya ha jugado una final no lo hizo con claro

Voz 0075 31:43 cómo has an der y ahora vuelve a una final muy bueno pues mucha gente también diciendo que los ratos pueden ser favorito se gracias a esa ventaja de campo y a su capacidad de de remontada en las eliminatorias anteriores lo completos que Sonia el hecho de que seguramente Duran no va a jugar

Voz 1375 32:00 claro aunque ha viajado buenos contaban anoche ha viajado para jugar seguramente el segundo anoche hablábamos aquí en directo con Sergio Scariolo uno de los miembros del cuerpo técnico de los Raptors hemos hablado con Marc Gasol también esa temporada pero con

Voz 6 32:12 Ibaka da pocas entrevistas Ibaka no Antoni

Voz 0075 32:17 bueno yo creo que ha estado ocupado además este año

Voz 1375 32:20 claro algo que ha revolucionado supuso

Voz 0075 32:22 contacto con el público que ha sido su canal de Youtube que bueno pues a través de esas entrevistas en la cocina pues ha tenido un gran éxito seguimiento no entra aficionados entre los propios jugadores de la NBA creo que tiene más de cien mil suscriptores ya ese canal sí bueno es verdad que se ha dado poco a la prensa española pero yo creo que sigue siendo un jugador importante que formó parte de de proyectos de la selección que pasó por el baloncesto español siempre es un orgullo no que pueda representarnos un jugador de estas características de este éxito en su larga carrera ya

Voz 6 32:58 pues saben Tití seis horas un poco menos de la final de la NBA el primer partido está en directo en Toronto Serge Ibaka hola Sert muy buenas

Voz 4 33:08 hola cómo estás hombre Agus bien porque se con muchas caras ya te detestable final juega estaba

Voz 6 33:19 siendo Daimiel que va a contar las finales para España un año más con Movistar Plus que Toronto ya huele a ya huele a final de NBA cómo está el equipo cómo estás tú y cómo está el equipo sets

Voz 4 33:31 bueno pues para ver cómo estoy pues estamos como estamos muy muy estaba acotado Coté a ves hijos solamente sabes es algo que votaba gatos eso yo estoy tallados sobre todo ha vuelto a jugar a eso para mí ir a tener depositada de jugar la final a mí esa Cueto Purito

Voz 6 34:00 qué pasara que pasada estaba diciendo Anthony que tuya jugaste la final de dos mil doce con Oklahoma la que jugaste contra Miami aquella la jugó Miami que tenía un equipazo tenía a way da al Ebro pero vosotros fíjate qué equipo teníais estabas tú con Harden con Wes Bruce Icon Duran juntos los cuatro

Voz 4 34:20 si a esa época este porque estábamos a ver si no teníamos mucha experiencia todo lo que nos costó el defensa que nos faltaba en este momento no fuera de porque yo voy a Artés de estos Jindal

Voz 26 34:40 pero yo a veces ya ya sea con nosotros apostó hago ver que

Voz 4 34:49 digamos que iba sea fácil

Voz 6 34:52 Ibaka entre aquel Ibaka de dos mil doce El Ibaka que mañana comienza la final que que qué diferencias es en qué ha cambiado este Serge Ibaka

Voz 4 35:03 lo que yo estoy que me lo mucho que masas piensa esta vez más listo dejó normalmente tratado Paca te entonces pues sí lejía siempre pero siempre a ver si yo y que ahora con usted puedan El ERE ya ahora todos aprendemos cómo enfrentados todo no estoy energía yo con esos también le costó caro sí estoy paja esta JT el ataque través era el pacto sobre el defensa no porque entonces se espera que está bajo par más Mejía y el ataque no

Voz 6 35:59 sí sí sí sí el ataque

Voz 4 36:02 estoy en ese pase si esa más juego fuera esto es la diferencia entre

Voz 6 36:11 bueno tenéis un equipazo en defensa y en ataque lo hemos venido contando con con Anthony estos días pero ellos también sobretodo si están todos a un equipo Ibaka en el que está en el que está en el que está Durán en el que está Council causa el que está Green se le pueden ganar cuatro partidos a estos intratables Warriors

Voz 4 36:31 yo estoy del lado de octubre sea algo yo no sé pero sí pero no pero ahí bueno son muy muy bueno Sabeco

Voz 6 36:43 sí cuando me he estado todo

Voz 4 36:46 sabes que titular hay que escoger yo creo que pase lo pase muy difícil pero es posible

Voz 6 36:59 ya y ahora te pregunta Anthony pero en tu equipo está una de las estrellas de la NBA y Leonar te sorprende Ibaka que no este Leonard entre los tres candidatos salen Viti que son Haarde Paul George que no esté en esos tres candidatos Cabo y Leonar

Voz 4 37:19 lo menos que no porque él tampoco esto puede porque entonces sí que la pistola donde la élite si todos los partidos la batalla esta vez ya son casi la mitad de los porque es justo porque otros jugadores a estos jugadores han jugado todos los partidos a luchar dos tardes él con su problema de salud sabes te equipo poco hijos disgusto todo eso es lo que él no está pero él Tapia

Voz 27 37:59 también lo entiende así hoy en la cara

Voz 6 38:02 la canasta que metió contra Filadelfia que fue una

Voz 1375 38:04 las canastas más emocionantes de la historia de los play off en ese séptimo partido

Voz 6 38:08 tú como la viviste cuando ves que el balón pegan el aro bota una dos tres cuatro

Voz 4 38:15 sí he querido estaba ayer yo estaba bajo casi casi se quita basar todas las del padre sale fuera para meter a bordo

Voz 6 38:26 sí sí

Voz 4 38:28 ahora yo ya lo estoy ya se fuentes flotadores de de de iba a ir fuera entonces es ir hacia la plaza fue fue fue el momento

Voz 6 38:42 increíble increíble pero cierto Anthony pregunta para Serge Ibaka

Voz 0075 38:45 sí sé qué tal quería preguntarte has hablado un poco sobre ello pero que ha cambiado en la vida de ser la cabeza de Serge Ibaka en en el cuerpo acá en el físico también qué ha cambiado para que ésta sea tu mejor temporada en los últimos tres o cuatro

Voz 4 39:02 bueno yo creo que todos los mentalmente lo primero es ya te ha quitado esta Liga saber si esta tranquilidad sabía Therese este nombre ahí es poco lo que ya no tirar estoy ahí no es mucho y eso crea como físicamente la piedad que me estoy un poco menos que no se no sabe tenía veintiocho años si es que me equivoco clásicamente Fame mejor pero mucho mejor pero ahora tampoco activamente mentiroso te yo quiero públicamente yo sé que se lo juro dejó sale se cuidó muy bien sabes cuando te espero descansar Sternberg me este este pero con ustedes esto es mucho

Voz 0075 40:13 sí ha sido importante ese trabajo con con el entrenador vallisoletano hubo López quería preguntarte hablando de entrenador y de preparación como se prepara un equipo y unos jugadores como Serge Ibaka como Marc Gasol para enfrentarse a un jugador tan diferente como es un jugador que que es pequeño de estatura pero que es muy listo que sobre todo en campo abierto es un jugador muy peligroso que tenéis que hacer tú cuando estás en la pista o Marc Gasol cuando está en la pista para neutralizar para reducir la producción de Angry

Voz 4 40:50 a este poca defensa sabe Kaká esté Tele que esa antes saber cuántos claro es porque esa es positivo dejó porque tú lo has dicho eso o todo que es muy pudo en el campo abierto y que eso se lo dejo no ahí cuando hay un compañero tal vez vaya o no te tocado a saber para que tu lectora a él que aquí antes saber

Voz 6 41:27 va a ser uno uno de los duelos sin duda de la final ahí pueden saltar chispas e Green contigo cuidado eh

Voz 4 41:35 esta vez la final pero luego ese tiempo capaz de Mickey como invitada paredes Iker estos la cuando puede pasar pero potestad de poca mata en el equipo a la final

Voz 6 41:58 Ibaka no sé cómo es tener a Scariolo también en el cuerpo técnico no sé si en en este tiempo habéis hablado algo de la selección no no te gustaría volver a la selección para disputar el Mundial y ahora que encima con la baja de Pau Gasol

Voz 1375 42:11 por eso cómo está

Voz 4 42:14 tú sabes que la verdad que ya es cierto daño yo lleno justo fecha para la vez Nara rara casi nada sólo una moto cuando conviene no Paco la sección fue quién está sabes

Voz 6 42:29 ya lo sé

Voz 4 42:32 porque sabemos que ahora no hacía falta mucho y ahora hay que hacer ahora es hay una final de Estados a este trabajo ha sido profesionales hablando de las cosas mucho la verdad que ha ayudado mucho aquí cómo te ves sino ataques hizo mucho que tiene que hacer esto estos ese sí pero de las sexo no hablamos primero hay que ganar a lo que es tomado como primer

Voz 6 43:01 hay que ganar a los Warriors y luego ya veremos para ti te gustaría volver

Voz 4 43:06 sí a mí como siempre se de como como como siempre he dicho que no concretó los toros lo ha hecho por mí sabéis a mí siempre me ha que edición copera las secciones jugar pues nada ser sí

Voz 6 43:27 hoy el canal de Youtube bien no que ha dicho Anthony que va va como un tiro cien mil no sé cuántos escritores ciento y pico eh

Voz 4 43:33 no simultáneo él es que

Voz 6 43:38 casi dos millones

Voz 4 43:41 es si si yo estoy constipado no sé así sí lo hemos propuesto sabe que esta pregunta qué y tú aquí canasta y que vamos bien la verdad

Voz 6 44:00 una estrella en la cancha de baloncesto y una estrella mediática con su canal de Youtube el canal de Serge Ibaka donde podéis ver todas las entrevistas las recetas de cocina eres buen cocinero de buen jugador oye no tarde tanto en dar entrevistas que hacía mucho que no te hoy si te lo agradezco un montón Ibaka

Voz 4 44:15 si la pena que como hay es pero luego sería hago con algunos jugadores de la selección Paul España sale uno que bueno

Voz 6 44:26 oye pues aquí te esperamos para para que nos cuente lo que vas a hacer Ibaka un abrazo muchas gracias suerte mañana en la final gracias chao chao chao hasta mañana Serge Ibaka en directo

Voz 1375 44:38 desde Toronto hace mucho de leíamos

Voz 6 44:41 pero es otro iba cada eh a Anthony

Voz 0075 44:44 sí sí sí bueno el lo ha explicado bien no un jugador más maduro no seguramente antes el podía prácticamente con casi todo con su físico no gran reboteador muy fuerte gran taponado según pasan los años iba perdiendo algunas condiciones físicas el ha ido conociendo mejor la Liga ha optimizado mejor sus condiciones para jugar a esto se ha adaptado muy bien a como se juega ahora sobre todo en ataque con su lanzamiento de media larga distancia Isabel muy tranquilo porque además ten en cuenta que antes de que les llegue el final de contrato el acaba contrato en el dos mil veinte con Toronto pues antes tendrán que decidir Marc Gasol y Caguán nada más y nada menos sobre el si de siguen en esta franquicia o

Voz 6 45:24 mañana te oiremos vamos a trasnochar con Daimiel y con Guillermo Jiménez porque a las tres de la mañana al primer partido de la final vamos a ver todos porque esto es el momento más esperado de daño así que preparados listos ya mañana primer partido oí tu pronóstico es para la final antes

Voz 1 45:38 sí

Voz 0075 45:39 bueno yo creo que nos vamos a ir a al tercer partido allí a California a Auckland con un uno uno uno y no me extrañaría una victoria de Toronto en el primer partido victoria Golden State en el seguro

Voz 1375 45:51 vale la semana que viene volveremos a estar con Anthony a ver cómo va la final que arranca mañana en Movistar Plus con Daimiel en el Larguero también esta mañana a un abrazo y gracias a ti desde Toronto en directo y también con Serge Ibaka que hacía un montón de años que no concedió en antena este ya ha estado en directo a veinticuatro horas de que arranque la final de la NBA aquí en El Larguero de la SER pendientes también estamos de dos citas más del Tour de del Tour y del Giro de Italia de Roland Garros está Miguel Ángel Zubiarrain para que nos cuente qué ha pasado hoy en la tierra de París hola Zubi muy buenas

Voz 1566 46:22 vale buenas noches bueno pues ha sido una jornada yo creo que bastante aceptable para los jugadores españoles llevamos seis tres chicos chicas cuatro victorias dos derrotas en hombres Nadal buen partido con en alemán Madden seis uno seis dos y seis cuatro quizás en en el tercer set se lo tomó con calma perdido dos veces el saque luego recuperó de inmediato no tuvo ningún problema la verdad es que es un buen tenista a mí me sorprendió una bola ha sido inteligente pero bueno al final Nadal le ha superado con claridad caballo también nada nada Mina un uno seis uno ya Vallés con un diez hoy no lo ocho seis en el quinto seis ha tenido oportunidad de ganarlo pero se ha escapado en chicas Muguruza bien esto ya es mucho decir según el partido seis cuatro y seis uno Allard son ha ganado también Carla Suárez ya dio trabajo Yves con Stephen en una pista central en analógico pegado la Kagan seis uno siete seis Nadal ya sabe que tiene que jugar Congo Fem el siguiente partido el belga del buen tenista a J A veces la CBS Nadal pero no puede

Voz 28 47:39 no puede

Voz 1566 47:42 dejarse llevar porque se lo puede poner difíciles para mañana jornada con tres españoles Bautista Verdasco bolso va difícil para Bautista con FDIC dividir para o sea quizá Verdasco con un desconocido acceso o Van puede tener más posibilidades de base una jugada interesante con Djokovic Zverev Tien serena

Voz 1375 48:10 claro que sí hasta mañana Zubi

Voz 1566 48:12 a Bayona buenas noches pendientes también de Italia

Voz 1375 48:14 a Borja Cuadrado que ha pasado hoy hola qué tal Manu

Voz 0298 48:17 a lo los rápido ha ganado el francés nas Peters en una etapa en la que ha vuelto a atacar Mikel Landa le ha sacado doce segundos a su compañero al líder capaz y atención diecinueve arrogó Leach ya Nibali que van a menos en este tramo final de Giraud quedan cuatro etapas líderes capaz Nibali segundo uno cincuenta y cuatro III Reich a dos dieciséis cuarto de atrás cero tres es decir a cuarenta y siete segundos del podio que ya ha dicho que su objetivo para el final del Giro el domingo en

Voz 1375 48:42 era una gracias Borja pues si gana tú lo ha resumido rápida además de verdad es un abrazo está este sonido de Hassan para terminar el larguero que bueno le delata es que ya sabemos ese secreto a voces lo sabe todo el mundo

Voz 5 48:54 yo de Hassan donde en una entrevista han dicho enhorabuena él dice esto

Voz 29 48:59 el se disputará la Liga de Campeones el año que viene seguramente sin ti Pure que tendentes al Chelsea con el Real Madrid de Zidane

Voz 30 49:07 otras especies como si eso espero espero enfrentarme al Lille que también están en Champions pero jugar la Champions contra el Chelsea sería genial

Voz 1372 49:14 eso es genial

Voz 29 49:16 muchas gracias y enhorabuena

Voz 1375 49:18 Johnny Stein pues ya está que te vaya en España enhorabuena y mucha rabia e Manolete

Voz 1372 49:25 bueno por voy a dar información para que puedan vivir del mando del partido más Hazard y sobre todo Sergio entera te dice lo a Cristiano que ya está llamado esto es lo que está pidiendo Florentino y el Chelsea de Florentino

Voz 1375 49:41 no entiende que al Chelsea por fatal

Voz 1372 49:43 ciento treinta millones de euros y esto lo que le ha prometido a Hazard un sueldo de cuatrocientos cincuenta y tres mil euros semanales que vienen a ser veintitrés coma siete millones de euros por temporada para que siga la gente tomando buena nota los dos brutos si los compañeros que son muy importantes para mí venga narró tales más no ha llamado a la puerta de Bordalás el técnico del Getafe y a lo mejor nos llevamos una sorpresa información de servicio mañana desde las diez y media de la mañana en la Copa de la Champion va a ser paseaba por Madrid en la llevar Fernando Morientes is rodar rozaba el Atlético de Madrid va a percibir un millón de euros por la cesión del Metropolitano para la UEFA o prioridad del Atlético de Madrid resolver la próxima semana de Rodri hicieron al final sigue insistiendo que se va no a Inglaterra sino al Bayern Munich Lo Celso sea el jugador que el Atlético para intentar fichar poca gente tan sólida

Voz 1375 50:48 haré como Manolete todas las noches eh vine aquí suelta

Voz 1372 50:51 diez Noticias y luego les daba un aún otro al final las cogen todos gente que piensen los compañeros en a los colegas de profesión en la uno hay veintinueve Nos quedan las portadas antes que empiece el faro Héctor que dice

Voz 8 51:02 mañana la prensa hola hola de nuevo en el diario As a ilusión no nos gana nadie la selección femenina de fútbol

Voz 1375 51:07 si tú has camino del Mundial en Mundo Deportivo

Voz 8 51:10 lo Coutinho en el mercado You ojo al Sport Neymar encima de la mesa o Jito como el asunto de la misma

Voz 6 51:16 ya está Mara Torres Elena Sánchez está el equipo del faro está por ahí Borja así que todos preparados para hablar esta noche de la cena