Tatiana: Budapest, llegar para quedarse

Voz 1571 00:00 pues Tatiana es nuestra protagonista de este jueves en vayas donde vayas que se fue en septiembre hacer unas prácticas de momento siga allí en Budapest trabajando Marina García buenos días

Voz 0159 00:09 los días chicos qué tal tal

Voz 1 00:11 que bueno Budapest

Voz 0159 00:14 qué bonito yo tengo muchísimas ganas de ir dicen que es increíble tiene varios sitios reconoció como patrimonio de la Humanidad que las cuentas de Budapest efectivamente Julia dicen que es una de las ciudades más bonitas de toda Europa para que los oyentes lo tenían en la cabeza está formada por dos partes unas Good hay otras PES situadas respectivamente en la orilla occidental Irán tal del Danubio y las dos ciudades tienen mucha historia no significaron hasta el año mil ochocientos setenta y tres pues yo todo esto no lo sabía ahora es la capital del país tiene uno coma siete millones de habitantes es la

Voz 2 00:44 la ciudad más poblada de la Unión Europea que hace una gallega a dos mil ochocientos kilómetros de su casa pues atentos

Voz 1640 00:52 pero la verdad es que a la hora de elegir la ciudad ha sido un poco en poder sobrevivir si tenía que está buscando trabajo dos meses porque es una ciudad bastante barata y sabía que si me iba a Londres o a Alemania o a alguna ciudad más cara pues le iba a tener que pedir dinero a mis padres y eso que no quería que justamente entonces la que cuando llegue a la ciudad era como los primeros días estaba Dios estoy en otro país pero ya es a veces la casa Mi casa durante muchos meses pero pero muy guay la verdad es que la vida es muy parecido a la vida española el tiempo un poco más frío mucho más frío en invierno que que en España pero pero del resto bien tíos halló el pienso ya lo ya luz que antes de llegar aquí lo busca a través de páginas de Facebook de españoles en Budapest que pisos en Budapest ya me vine con el piso ya cogido aquí nada digo con mi pareja que aquí los apartamentos son bastante baratos y muy bien

Voz 1571 01:44 así que lo llevaba planeado no quería un lugar que le permitió un poco de margen para bueno pues para buscarse la vida Iker bien que haya encontrado la posibilidad porque quizás pensemos siempre de hecho lo decía Tatiana la primera opción que te viene a la cabeza cuando alguien se va fuera a buscarse la vida pues Londres o Reino Unido Hinault oye que hay mucha gente que va a Londrés sí que esta genial pero hay muchos más sitios

Voz 0911 02:05 es verdad que a mí me encantó la referencia a que hace a al grupo de Facebook que encuentra de españoles en porque es algo que hemos hecho todos cuando hemos ido al extranjero durante una temporada medianamente larga que es buscar dónde están los españoles por favor ayudadme aquí cómo se busca peace claro esta referencia no

Voz 1571 02:21 sí siempre hay gente que te sirva y que te ayuda aunque sea lo los primeros días Olli también hace referencia a España como que tiene similitudes como que se parece bastante

Voz 0159 02:30 está a España contra todo pronóstico S B que se parecen algunas cosas sobre todo en su entorno que vive un ambiente bastante europeo e internacional

Voz 2 02:39 eh que ha facilitado su socialización

Voz 1640 02:41 aquí en relación a hacer amigos pues pues sí la verdad hay muchísimos eventos sociales festivales incluso en invierno y por ver para mi fue mucho más fácil porque entre trabajando en las tácticas en una organización de Erasmos entonces claro de septiembre diciembre me relacione básicamente con Erasmos pero después cuando cuando empecé a trabajar sí que han las multinacionales aquí siempre hacen eventos indie el dinero y hacer

Voz 3 03:08 dos goles del voluntariado el tema social está muy diferente

Voz 4 03:13 desde ayer en pensiones no se queme en Pas

Voz 5 03:15 eh que te quiero ver

Voz 4 03:19 qué te quiero

Voz 1571 03:20 en lo que está claro es que te Adriana ha exprimido al máximo el tema de las becas Erasmus a qué bien y además habrá trabaja también en esa ambiente a europeo e internacional

Voz 0159 03:31 exactamente ha pasado de una cosa a la otra llegaba a través de de esta beca Erasmus se termina la beca en enero decide quedarse se busca un trabajo en y ahora trabaja en esta multinacional en Recursos Humanos así que como decía en la introducción hasta que echa mucho de menos España esto va para largo se queda no que diría Piqué pero además

Voz 1571 03:50 se nota también en cómo lo cuenta en la seguridad con con la que habla

Voz 0159 03:53 sí oye que te cuenta del ambiente de Hungría como país porque ahora que hay un clima político tan inestable en toda Europa en Hungría especialmente pues sí desde que Orbán preside el Gobierno es uno de los líderes más influyentes de la ala extremista de Europa como decías Julio de este de esta tampoco inestable lo definía Agnes Javier una filósofa húngara que vez que decía que su discurso tirano había calado tanto en la sociedad que había una cierta un cierto discurso en contra de la inmigración incluso un poco de racismo italiana lo percibe la verdad es que percibe este clima de odio aún así defiende que que es una ciudad con muchas ofertas laborales

Voz 1640 04:29 como país no lo que sí que no me gusta mucho es que es un país bastante racista en el sentido de tu vas al supermercado o gas son restaurante por ser extranjero no que tratan igual pero Abel no todas no te digo todas las personas no pero pero sí que él sombra son muy cerrados aquí mismo ciudad que es una ciudad que no es muy conocida no a nivel europeo que quizás no es eso la típica ciudad a la que todo el mundo viaja pero que es una ciudad que es orquestas un día ella la gente es como como Tovar como Quili hiriendo todo cojan las empleo porque de yo creo que no no piensa en Hungría para venir a trabajar pero es que hay muchísimos multinacionales muchísimas oportunidades de empleo e un español con portugués inglés entonces ahora es el momento de de estar en el extranjero y después quiero hacer más ir y volver a España pues me vuelvo más adelante y ya estoy bien a la gente que conocí es como ya como una familia iraquí me gusta mucho

Voz 1571 05:30 la verdad que mola las cosas buenas que tiene esta sección es que mola conocer la situación el ambiente y la experiencia pero a raíz de las voces de los protagonistas de de vayas donde vayas en este caso

Voz 0159 05:43 no me Tatiana lo bueno y lo malo que eso también está muy bien oye y que echa de menos Tatiana pues me ha contado que lo más difícil de encontrar en Budapest es pescado que es lo que más echa de menos porque además pues mira es de la costa gallega o sea que lo echa mucho de menos os apuntamos a una nostálgica más de la gastronomía infantil

Voz 1571 06:03 la recomendación final no eso a ver qué nos recomienda cuando vayamos nosotros a Budapest

Voz 1640 06:07 en invierno les recomendaría las termas porque es una ciudad que tiene sabes hacer mal tiene muchísima hacer más si son preciosas se relaja muchísimo hay muchísimo ambiente en verano los festivales yo aún no he pasado aquí el verano pero ya la comprando las entradas para todos los festivales que pueda ir porque es que todo el mundo me lo recomienda ir yo te recomiendo el ocio estivales en verano Il a cero más indios no con Estrada que estamos como construyendo nuestra nuestra vida laboral yo creo que que yo le aconsejaría

Voz 3 06:45 todo el mundo y fuera ya no sólo por eso sino porque conoces otras culturas es como algo que te enriquece muchísimo porque

Voz 6 07:00 claro que sí que hay que hacer una

Voz 1571 07:01 es una buena experiencia al irse fuera siempre que uno quiera ir que no sea por por necesidad de lo que comentaba Tatiana me me han gustado dos cosas uno lo de que haga diferencia entre verano e invierno no un plan de todo tipo otro para invierno y luego me quedo con el plan de verano con los festivales

Voz 0159 07:17 estoy muy rápido pero está no quiero que es uno Meetic y Ximo pues me suena que pondrán esta canción porque está en el top cincuenta de los hechos desde Hungría no pues pues sí iré vamos a bailarlo no pero pero con el auricular puesto porque vuelves el jueves que viene y volverá a contar otra historia

Voz 1571 07:38 eso cuéntanos saber otros protagonistas que tienen que hacer para ponerse en contacto contigo

Voz 0159 07:42 es pueden escribir seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que es el guasa del programa ar arroba de buenas en Twitter con la etiqueta vayas donde vayas o el email que este buenos

Voz 1571 07:52 arroba Cadena Ser punto com Illes contestadas tú extraes la historia aquí ha de buenas a primeras Marina García que pases muy buen jueves igualmente un abrazo

Voz 7 08:13 muy buenos días Nadal le metió me pues siempre ha hecho me harto aquí atracos hincha de Boca