Ana Duato: "Viví la gestación de Cuéntame en la cocina de mi casa sin saber que yo sería Merche"

Voz 0536 00:00 Milano qué relación tiene con el mar

Voz 1 00:07 muy interna

Voz 2 00:09 una relación estrecha el mar para mí es probablemente una de mis fuentes de energía el contacto el olor el sabor y a los sueños están en mi sueños el para mí es una gran fuente de inspiración también porque esta Milano su madre la llamaba Arratia es verdad que me llamaba ratillo porque siempre me ponía detrás de las puertas escuchar las conversaciones y siempre lo encontraba todo yo que me puse él que el día que salí yo aquí en este cajón concepto lo guarda este porque era muy observadora bueno sigo siendo muy observadora

Voz 0536 00:52 cuando habla es ese mar es el Mediterráneo o has cambiado

Voz 2 00:58 la verdad es que soy soy de mar el mar el sonido del mar cada uno me aporta cosas diferentes la verdad Mar Mediterráneo está conectado con mi sueños con mi infancia con algo tranquilizador el Pacífico y luego me voy al Atlántico y tiene una fuerza una vitalidad es como purificador no energético me gustan dato sea puesto de ese hedonismo Milano la verdad es que no me lo he puesto yo me ha puesto un tal Lan sus razones tienen porque es que te lo cuente

Voz 3 01:43 bueno la la madre de

Voz 2 01:45 Manon Tere que es una mujer guapísima estupenda con unos ojos azules preciosos ojos azules transparentes era una rubia entre una familia de morenas entonces Le llamaban la Milano porque el pájaro de la Milano cuando lo Imanol me empezó a llamar Milano yo creo que se emocionaba y todo porque era un algo tan suyo tan de su familia ahora forma parte de Merche de la familia pero en aquel momento algo muy suyo

Voz 0536 02:16 Ana tú eres de una familia de pediatras no

Voz 2 02:18 a a mi mi abuelo era pediatra mi tío un pediatra reconoce que hizo de los primeros trasplantes PP Boix yo estaba estaba preparada tenía esta consulta para ser pediatra pero mira por dónde sido pediatra pero en la ficción llegar a la interpretación

Voz 0536 02:46 pero vamos a vamos a la parte esa en la que uno es una es casi una niña o adolescente dices yo tenía casi consulta parecía que el camino iba predestinado a la pediatría y de pronto te conviertes en una de las actrices más queridas este país dónde está ese punto de inflexión en el que dices no yo quiero quiero ser actriz

Voz 2 03:09 pues es tú sabes que la adolescencia yo ahora tengo una hija adolescente es detenido otro hijo no que ella ya es un adulto pero es una época muy reveladora entonces pues me encontré en una adolescencia muy explosiva que necesitaba yo creo que pues eso una forma de expresión artística que yo en ese momento mis padres era como esta niña se ha vuelto loca porque era una niña realmente tenía dieciséis años y me metí en una escuela de teatro que que el teatro la banda que en Valencia en aquella época lo formaron gente que venía de la Escuela Oficial de teatro una gente muy muy moderna muy muy transgresora Iván metí con ellos y me enamoré me enamoré del del teatro de interpretar de la vida de

Voz 0536 03:57 del comediante fíjate que tu primera películas Madrid te Basilio Martín Patino Valencia Madrid esos son tus dos paraísos

Voz 2 04:07 bueno yo en Valencia estudié interpretación en este teatro banda ahí me vine a hacer un a la escuela de William Layton un curso de verano no cuando entre la Escuela de William Layton Zoran año pues es ochenta y seis pues me me me me apasionó no porque Madrid además es una ciudad que te atrapa ahí pensé que aquello era un sueño pero yo venía a hacer un curso de un mes de verano me salió una prueba para la película madre me salió la película con lo cual no es que cogí la maleta M mi madre siempre hice yo es que jamás me hubiera imaginado no que mi hija hubiese llegaría hasta donde ha llegado ni yo tampoco eh empecé esto como un adolescente apasionada por el trabajo jo esta profesión lo que pasa es que te si tienes la suerte de de encontrarte con gente con maestros no con con sabios de esta profesión que hayan triunfado y que no gente que te enseña de verdad el el el el la artesanía de esta profesión es que ya no te puede salir de ella

Voz 0536 05:10 Ana cómo recuerdas las escenas de tu casa las las de cuando vividas con tus padres cómo eran esas cenas

Voz 2 05:17 muy importantes porque además era el momento que sagrado que en mi casa la cena era el momento de sentarnos todos en familia a una hora concreta aunque bueno mi casa Mi padre era bastante libre para eso ese sigue haciendo en casi todas las casas españolas no comparte

Voz 4 05:34 el día los problemas las alegrías llevar las notas de echan la bronca vayáis ahí serias estaba la la tele encendida no es aquel

Voz 2 05:45 a las comiendo y cenando Se veía la tele y eso cómo ha cambiado sí la verdad que tengo que decir que me casa tampoco ahora eh pero el hacen era un momento muy importante yo creo que las eras mi madre es muy buena cocinera con lo cual a era un placer cenar porque siempre te hacía cosas riquísima más compartir la vida es que si no vamos tan tan tan deprisa y cada uno lleva un ritmo de vida tan diferente que si no te paras un momento y te miras a los ojos si es capaz de charlar de de de parar te a mirar lo que le pasa a los demás es que no es fácil con esta vida que claro

Voz 5 06:27 nunca

Voz 6 06:30 a que

Voz 7 06:32 que viene llevamos que ahora se puede saber por qué nunca podemos tener todos juntos pero si es similar ya que tenía previsto

Voz 8 06:48 la niña era mi hermano mayor se pasaba la vida despidiéndose del novio en el portal yo no entendía por qué tardaban tanto en despedirse total se iban a ver al día siguiente

Voz 7 07:02 esta llegó tarde erosión raro Sevilla que llegar a la hora ya esa falta que la pasada se cuentan coger es la moda entonces ahí ya sin duda mi abuela lo empiece a esclavos la Muela tiene razón hija todas las modas como Dios manda nosotros

Voz 9 07:19 eh

Voz 7 07:23 sí

Voz 10 07:34 cuando cayó en en tus manos por primera vez el primer capítulo de Cuéntame perfil Cuéntame cómo fue aquello cuando leíste a Merche por primera vez bueno te tengo que decir que Merche para nada esta vez

Voz 2 07:48 Pita para mí ni mucho menos porque yo era más joven tener en cuenta que que es una serie que la idea originales de Miguel Ángel mi marido Miguel Ángel Bernardeau con lo cual yo viví toda esa la gestación esa idea mi casa sin saber el tú no no para nada yo estaba lejos de estar en ese proyecto porque yo era joven para hacer Merche entonces estaba Tito Fernández el director que desafortunadamente ese fue aunque sigue estando con nosotros pero él nos acompañó en toda esta primera parte importantísima y es el que más creyó en este proyecto desde el primer momento siempre nos decía haremos cien capítulos en una época en la que era impensable en capítulos es una Barbara ya llevamos trescientos cincuenta Nos juntábamos allí con Eduardo Ladrón de Guevara hay Patrick Buckley que fueron los primeros y editores de guiones ahora está Joaquín Oristrell a la cabeza Ignacio Ignacio del Moral pero en aquella época fueron Camps que me pasa

Voz 4 08:48 lo dieciocho años si la serie ha ido evolucionando y creciendo y cambiando se

Voz 2 08:53 para mucha gente que Sáez casi dos décadas claro y entonces nos juntábamos en la cocina de mi casa que teníamos la productora lado digo en la cocina porque estas cosas en la cocina es la que la comida o la cena pero sí

Voz 11 09:06 la alrededor de un plato y de una copa de vino pues es que

Voz 2 09:10 cómo salían todas las el proyecto no yo no voy a decir las ideas pero el proyecto claro que estuve en toda la gestación de ese proyecto pero siempre se pensó claro por mi edad que yo tenía que hacer un personaje más joven te vas a reír pero estaba pensado que yo aunque el físico no no correspondía Paquita pero que hiciese Paco

Voz 12 09:31 ahora nos ahora unos parecía imposible sino porque ya tenemos tan metidos a los personajes como sois imaginar cualquier órgano al que actriz en otros

Voz 4 09:40 es imposible pero te advierto que yo al principio le decía Miguel Ángel

Voz 2 09:45 fueron Imanol fuel acababa de hacer un proyectos de Severo Ochoa para para televisión de tres capítulos y entonces hicimos toda la vida de Severo Ochoa por lo tanto de jóvenes hasta hasta hasta mi muerte porque Imanol decía Tito si es que tiene que serán sí la tenemos en casa ahora no nos acordamos muy bien si el primero que lo dijo fue

Voz 11 10:07 Manon o Tito no no pero los dos

Voz 2 10:11 yo miraba Millán Angeles decía pero como feria de Mercedes es que me sentía me sentía todavía lejos de poder hacer Mercedes porque me sentía inmadura lo mejor como hizo yo siempre pensé que lo iba a poder hacer otra actriz mucho mejor que yo no me costó me costaba creerme que yo era Merche hay ir a lo largo de todos estos años creo que Merche Aído ha ido evolucionando tanto que jamás hubiese pensado con en en aquel entonces que iba a ser el no son el proyecto de vida para mí sino el personaje que es el que se ha convertido en la mujer que sea comer

Voz 0536 10:50 es es es la serie más longeva de la historia de la televisión trescientos capítulos en qué momento el equipo se da cuenta de que que semana tras semana vais entrando en millones de hogares nosotros cuando empezamos a M

Voz 2 11:03 en Cuéntame todavía estaba esa cosa de Nos juntamos la familia siempre ha sido yo creo que una de las señas de la serie poder juntar la familia al abuelo al padre al hijo a nieto porque todavía en aquella época se veía la tele juntos bueno ahora también tengo tenemos ahora poco pero todavía hay gente que me dice nosotros es la única serie que seguimos viendo en Familia esos eso es un gran regalo porque pues volvemos a lo mismo no todo lo que sea compartir momentos en esta vida que llevamos tan tan deprisa todos cuando empezamos una serie pensamos que que bueno pues tienes todos los ingredientes buenos actores una buena historia pero nunca saber realmente si esa historia hasta hasta donde hasta donde va llegar eh luego hasta hasta dónde vas a llegaran en en la historia del no sólo de los personajes de la historia de los españoles de los de los espectadores

Voz 0536 11:59 porque te confieso que ha habido momentos en los que el público hemos dicho o entre los amigos yo creo que Cuéntame ya al futuro

Voz 2 12:08 no

Voz 12 12:09 eso va a ser imposible sólo dicen mucho a mí me han dicho mucho va a contar dentro de diez años

Voz 2 12:15 a mí me han dicho mucho eso yo ya no concibe la vida sin me porque es un punto de referencia sobre nuestro pasado pasado que hemos cambiado muy deprisa en muy poco tiempo sobre la sobre el día de hoy no porque además la había como es cíclica pues vuelven a pasar cosas que dices no pues que nos está pasando lo mismo que pasó hace treinta años pero nunca nos va a pasar porque él ex nunca nos va a pillar Cuéntame porque el año que pasé los espectadores de la temporada es el año que pasa para las para los Alcántara por lo tanto nunca no nos vamos a alcanzar

Voz 0536 12:46 cuantas veces te han llamado Merche

Voz 4 12:49 me la siguen llamando todos los días acá cuando vas a la compra

Voz 2 12:53 además Merche me llame muchísima gente Merche pero me lo dicen con tan uno de las osera si te puedo decir que el gran valor el gran tesoro que yo tengo de todos estos años es el reconocimiento y el cariño de la gente constantemente se eso es emocionante eso es el gran premio que tenga

Voz 0536 13:11 cuáles han sido esos momentos muy muy felices

Voz 2 13:14 sí

Voz 0536 13:14 que has tenido en estos veinte años los los más felices para tiene tu parte vital

Voz 2 13:21 han sido veinte años muy importantes de mi vida porque claro esa esa no es la que te hable que no me sentía capaz de de coger a un personaje como Merche sin saber hasta dónde iba a llegar por eso te digo que el crecimiento como actriz que he tenido el apoyo lo de todos de de de nosotros mi familia por supuesto pero de mi equipo no de mi equipo artístico el más cercano pero de mi equipo técnico de esa gran familia que no veis pero que está detrás que es la gran familia de Cuéntame que está todo lo largo de tantos años ha pasado tanta gente y los que estamos hoy en día que hacen su trabajo con tanto cariño que me han sabes me han como se dice cuando te te parece parecida te sientes siga respeta esperada hay y eso me ha dado muchísima satisfacción

Voz 0536 14:14 y ese momento difícil asesinan muerte Tito

Voz 2 14:18 Tito fue nuestro primer director y fue una persona clave en este proyecto clave para creer en el proyecto y para tirar tú sabes que en estos barcos tienen que tiraron capitana y con fuerza ahí estaban Miguel Ángel y Tito tiran no creyendo en esto icodense ese fue Tito pues nos dejó un te puedo decir que a día de hoy todavía nos acordamos cada cada día cada semana de Tito lo que decía Tito lo que haría Tito lo que dijo Tito es una persona muy importante en la vida de Cuéntame siempre

Voz 0536 14:50 las de Imanol con un respeto y una admiración y un cariño que a quién te leo a quién te escucha le produce pues alegría la verdad ver que alguien habla de su compañero así de Imanol Arias que además embarcarse en un proyecto tan largo cuando él tenía una trayectoria poliédrica no y lo habíamos visto en tantos papeles y haciendo de tantos personajes y embarcarse en una serie de televisión donde a uno le cuesta desprenderse de su personaje no también fue un riesgo que lo asumiera el no

Voz 2 15:22 ah no les un grande es un es un grande en todos los sentidos yo conocía Imanol en Brigada Central hicimos Brigada Central con Pedro Masó yo mano tenía dieciocho nueve años o veinte Imanol era una buena estrellas pero una estrella que en lo que llevábamos por España ponía rueda Imanol Arias no sea imagínate es que no se podía ser más guapo mejor actor ir siempre demostró no teníamos la cercanía que tenemos ahora ser un no sólo un grandísimo actor sino un gran compañero con todos los actores Malone es de las personas que viene un actor a día de hoy a la compañía ar a grabar dedica su tiempo aquel ese actor que viene a lo mejor hacer de un médico o de El Pardo

Voz 6 16:15 del personaje pequeño que que existe

Voz 2 16:17 puede ocurrir no o de un señor que conduce autobuses me da igual le presta la atención con todo el cariño eso que te digo que es que tienes la suerte de encontrar a gente que que te da lo mejor de esto que te enseña a hacer esta profesión aunque te enseña a hacer este trabajo y eso es muy bueno siempre lo he admirado muchísimo en Imanol esa generosidad que tiene con con sus compañeros y luego en Imanol tiene una capacidad como artista y de ser un creador trabaja por intuición es realmente es yo siempre digo y se ríe pero es una caja de sorpresas el es como mago cada día trae una caja y te saca

Voz 11 17:00 el pañuelo rojo español lo Lanka o La Paloma

Voz 2 17:03 pero siempre viene con ideas su motores y evolucionar crecer y luego a nivel personal es que somos somos hemos llevamos media vida juntos sois íntimos amigos absolutamente somos como hermanos porque hemos pasado por muchas cosas juntos que hay buenas y malas y hemos estado ahí siempre juntos Si Manoli forma parte de mi vida

Voz 13 17:30 dame Antonio qué tal va todo todo y Carlos Carlos también muy bien camino de Madrid venir a dormir el te quedas a dormir en el barrio no me voy a quedar aquí a dormir en el hotel quiero estar solo y pensar respira pero lo que queremos respira respire para que para que ese Weigel realiza aquí no hay ruido está todo muy silencioso estamos en Sabinillas Calahonda donde ese ese va respirando bien tú te acuerdas de Ricardo las teles dicha nunca tienen a veces de soñado con si te hubiera hecho caso hoy no estaría muerto si yo no tuviera hubiera hecho caso estaría hablando contigo porque me es esa porque por muchas vueltas que deben Merche siempre llevó al mismo sitio excite el cuál es tú

Voz 14 18:43 Ana Duato que vas a hacer

Voz 2 18:45 es pues mira Mercedes es un personaje lo llevo siempre dentro porque me encuentro a tantas Mercedes en mi vida a de cada día que no puedo aparcar Mercedes me encuentro Mercedes constantemente en la calle con la señora con la frontera con la señora que me atienen no se observa en la peluquería con es que con la señora que se tantas mujeres con esa novela que le inspira con sabes Mercedes está hecha de muchas mujeres con lo cual no puedo olvidarme de que constantemente me estoy esperando de historias inmerso Irak cosas que me ocurren en el día a día lo que pasa es que es verdad que siempre viene un ratito de de parón viene bien porque tomas distancia reflexionas poco de oxigeno hay renueva cargas de energía pero sobretodo tomas distancia como contamos historias tan profundas y tan verdaderas me viene muy bien yen arte de ideas de mar viento de sentimientos de historias de novelas leer ver cine en arte de otras cosas para para seguir adelante y seguir creciendo

Voz 0536 20:06 Ana Duato como fue el último día de rodaje llora estéis brindar estéis

Voz 2 20:11 bueno nosotros somos millones todos muy emotivas todos pero todo el equipo recado te habla de Micky pues que te habla de mi familia también lloramos si fíjate que nos vamos a ver dentro de nada pero siempre para nosotros como es tan intenso que es una serie tan viva que seguimos creciendo y cambiando y siguen entrando elementos nuevos que nos hacen no quedarnos estancados que yo creo que es una de las razones por las que seguimos vivos

Voz 0536 20:39 si antes de despedirnos te quiero preguntar lo que preguntamos siempre a nuestros invitados que es quien eso ha sido el Faro de su vida quién eso lo ha sido de Ana Duato

Voz 2 20:50 desde luego el Faro de Mi vida es mi familia sin duda muy Miguel Ángel en Mis hijos son el faro por lo que yo ahí donde si tengo que llegar al fin del Monda soy capaz de llegar