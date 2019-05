La realidad y el deseo

Voz 1727

00:00

buenos días Manuel Valls rompió ayer la espiral en la que seguíamos cuarenta y ocho horas después de unas elecciones que lo han cambiado todo aunque haya dirigentes políticos que todavía no se han enterado Valls que tiene seis concejales conseguidos con el apoyo de Ciudadanos dio un paso al frente y planteó antes de que el independentismo convierta a Barcelona y a los barceloneses en el nuevo decorado de sus Performance con prioridades ajenas a la vida de las personas que habitan esa gran ciudad antes de eso MI6 votos parada Colau un movimiento un gran movimiento político que pone a todo el mundo frente a sus contradicciones Albert Rivera porque si demoniza al PSOE imaginen a Colau a Colau porque tendrá que elegir entre los prejuicios y el miedo al que dirán la ciudad y sus gentes esa es la lección al movimiento político de Valls se añaden las palabras de Íñigo Errejón en eldiario punto es Más Madrid ofrece un acuerdo doble al PSOE y Ciudadanos para que el Ayuntamiento y la Comunidad no dependan de Vox pregunta urgente para Íñigo Errejón hasta dónde están dispuestos a llevar ese ofrecimiento es posible todavía que la foto de Colón no gobierne en Madrid a las nueve Errejón estará aquí en Hoy por Hoy Pepa Bueno