Réplicas tras el terremoto electoral

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos el terremoto político no acabó con las selecciones las réplicas son muy fuertes afectan a Madrid a Barcelona ya todos los partidos cercó a Albert Rivera le aprieta Abascal le aprietan Emmanuel Macron y Manuel Valls también Íñigo Errejón le aprieta Pedro Sánchez le aprietan sobre todo sus contradicciones Itzik saqueos por ahí podrían abrirse puertas que parecían cerradas Manuela Carmena y Ángel Gabilondo reavivan alguna esperanza especialmente remota me parece la de la Comunidad de Madrid me cuesta creer que el tripartito de derechas permita que alguien ajeno profano con lo que el diario Expansión llama el oasis fiscal madrileño ni siquiera para reparar algunas averías sociales sangrantes en Barcelona el desacuerdo valses Rivera entra en fase aguda puede acabar con la ruptura de esta pareja que nunca lo fue del todo Icon Ada Colau en la Alcaldía la capital catalana no ha logrado escapar de la maldición disyuntiva independentismo no independentismo que lo inunda todo en Podemos motín a bordo es un movimiento contra la autoridad de la matriz central una especie de vuelta a los orígenes eslabones autónomos modelo Kiki que es el nuevo héroe en las próximas semanas va a haber jaleo seguro en el Partido Popular la bronca sorda entre los varones y Casado se manifiesta cuenta de Cayetana Álvarez de Toledo a la que no quieren como posible portavoz en el Congreso y por si faltaba algo lío en el recuento de los votos las empresas encargadas si Till director fallaron en los volcados informáticos osea que todo en el aire o mucho de lo importante en el aire en medio de tanta sacudida sólo Pedro Sánchez parece estable