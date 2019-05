Juan Espadas: "Vivimos los efectos de una fragmentación política"

Voz 1727 00:00 hoy treinta de mayo de San Fernando patrón de Sevilla Juan Espadas alcalde de Sevilla buenos días

Voz 1185 00:05 buenos días y enhorabuena porque ha ganado las elecciones

Voz 1727 00:07 el PSOE pasa en la capital andaluza de once a trece concejales la mayoría son dieciséis esperaba este incremento

Voz 1185 00:15 bueno por eso hemos trabajado cuatro años allí creo que veinte mil votos más en esta ciudad dos concejales más pues significa confianza significa que que lo ciudadano pues están razonablemente satisfechos y quieren que continuemos así

Voz 1727 00:30 piensa gobernar en solitario el caldeo va a intentar un pacto de legislatura

Voz 1185 00:34 bueno en principio hemos gobernado conoce concejales podemos gobernar con trece perfectamente pero también el talante de estos cuatro años ha sido la de la búsqueda de acuerdos permanente por lo tanto lo primero que vamos a hacer es sentarnos con los grupos escuchar cuáles son sus planteamientos y a partir de ahí tomar una decisión

Voz 1727 00:52 y con quién prefiere ponerse de acuerdo con Adelante Sevilla con Ciudadanos

Voz 1185 00:56 no en principio yo creo que que la fuerza política estas dos fuerzas políticas yo no le he escuchado planteamiento en principio que hablen de tener interés en gobernar la ciudad con nosotros yo tengo un planteamiento claro que ha sido refrendado en los urna con con un proyecto nítido de gobierno de la ciudad y creo que lo lógico es sentarnos escuchar Si tienen en primer lugar interesa o no y en segundo qué tipo de propuestas son las que querrían incorporar a esa línea fuerza en principio no no hay nada hablado la semana que viene el lunes empezaremos a a tener una primera toma de contacto pero ya le digo no no va a ser sobre la base de de intentar forzar un gobierno de coalición donde no haya suficientes puntos de encuentro donde se les naturalizaba lo que es el el Partido Socialista el proyecto socialista que ha ganado las elecciones

Voz 1727 01:46 Juan Espadas qué opina del patadón que le han metido en la política Valls en Barcelona y Errejón en Madrid prestándose a llegar a un acuerdo con quiénes son agua y aceite con tal de que no gobiernen quienes consideran el mal mayor los independentistas en el caso de Barcelona Vox en el caso de Madrid

Voz 1185 02:03 bueno al final son los efectos de de una fragmentación política en la que se están produciendo a veces Se alianzas en algún caso no imaginable hace hace muy poco tiempo no oí es la respuesta a intentar que una fuerza política como Vox no entré en los gobiernos no tenga capacidad para tomar decisiones y trasladarnos años atrás en determinado tipo de planteamientos por tanto eh me parece lógico que haya fuerza políticas que incluso planteen eh algo que pueda estar a priori fuera de la lógica no de de de su espectro ideológico hilo planteen para evitar entre comillas un mal mayor no bueno ya veremos en qué queda esto en cualquier caso Ciudadanos tiene que tomar muchas decisiones a nivel nacional di como no tiene un modelo que concentra esas decidieron es en un único punto en Madrid eh pues evidentemente el resto de partidos está a la espera de ver si van a moverse hacia un lado o hacia otro es fundamental creo a la hora de Bono

Voz 1727 03:04 te recuerdo sino hay una sorpresa enorme tremenda en alguna otra ciudad usted va a ser el alcalde de mayor del mayor ayuntamiento gobernado por por el Partido Socialista por el PSOE ha hablado con Pedro Sánchez

Voz 1185 03:16 bueno lo he sido ya estos cuatro años de Sevilla ha sido efectivamente la ciudad más grande gobernada por los socialistas y después de de la noche electoral no no he podido todavía directamente a hablar con él pero sí mantuvimos contacto los últimos días de de campaña Bono no que que está muy satisfecho y evidentemente sabe que aquí tiene un puntal de lo que significa un gobierno de de ciudad con un proyecto nítido de los socialista que a sumar a la gobernabilidad de España porque al final los municipios somos Estado y a veces eso se nos olvida no y creo que es importante que ese esa traducción política muy pegada a lo Ciudadano refuerza también el el Gobierno de España como no puede ser de otra forma

Voz 1727 04:00 ya sé que ahora tiene mucha tarea por delante tiene una legislatura cuatro años pero usted se ve como candidato a la Junta en el futuro no

Voz 1185 04:06 no yo me debo como como alcalde de Sevilla echó cuatro año creo que es tarea suficiente en gente desde luego para la que me han elegido los sevillanos y por lo tanto no no tengo dudas que que ese es mi compromiso personal y político oí en ello estoy todo lo demás pues la las especulaciones típicas que que bueno pues hay que hacer pero que que en mi caso no no no ni me ni me altera me produce ninguna ningún tipo de sensación todo lo contrario creo que estoy para sumar a mi a mi partido pero sobre todo para para gobernar y para estar pendiente de los sevillano de sus necesidades y sobre todo de de nuestra perspectiva proyectos de futuro para que Sevilla sigue avanzando

Voz 1727 04:46 Juan Espadas alcalde de Sevilla gracias enhorabuena de nuevo hoy suerte