Cuca Gamarra: “Los votantes de Ciudadanos no votaron más Carmena”

Voz 0817

00:21

bueno yo creo que hay algo importante no entramos en una fase que es la fase de de los de los pactos sobre todo en el nuevo tablero político donde hay tanta tanta fragmentación para el Partido Popular hay cuestiones de principio los planteamientos que deben ser tomadas en estos momentos porque son los que nosotros tal práctica pues no yo es la seriedad y la responsabilidad desde la transparencia qué significa eso pues que creo que es importante por lo menos para el Partido Popular que los a la política de pactos no se convierta en un mercadeo o en un en un toco donde priman intereses particulares hice entre en el terreno como bien decían ustedes de las contradicciones no hay un elemento que es fundamental cuando se aborda esa composición previa a los ayuntamientos a la Comunidad de Madrid que estamos hablando de los próximos quince días no practicamente y es la confianza no quebrar la confianza del votante y por tanto yo creo que esos planteamientos están poniendo encima de la mesa por parte de E Más Madrid pues se se distancia de lo que es la confianza del votante de de Ciudadanos no estoy convencida que los votantes de Ciudadanos no votaron más Carmena votaron otro planteamiento o no y en ese sentido el Partido Popular desde las la Comisión además que ya hemos puesto en marcha lo que vamos a trabajar es en esa línea de no quebrar la confianza del votante sino buscar que responda esos planteamientos y por tanto confiamos en eh que prime ese pose la lo razonable y lo más sensato no IES que pues se tanto Martínez Almeida como Isabel Ayuso posean tanto el próximo alcalde como la próxima presidenta de de Gobierno de Madrid argumento no son los más votados bueno pero lo que está claro es que si ésta es más votado él el bloque lo de alguna manera o la suma de los partidos que eran la alternativa a lo que representa más Madrid y el Partido Socialista cuando hablamos sobre todo de Madrid no es un planteamiento de política impositiva totalmente diferente un planteamiento de una política de actividad económica y de crecimiento que dista mucho de la del Partido Socialista Ilha de Podemos e o Más Madrid ir políticas sanitarias o políticas educativas donde los principios son con tal totalmente contrapuestos y eso ese basan programas de debe basarse en programas y quien yen y en esto se lleva eso es lo que el Partido Popular va a basar las negociación