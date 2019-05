Xulio Ferreiro: “Hay que asumir responsabilidades cuando no se consiguen los objetivos”

Voz 1727 00:00 me vais a dejar saludar a alguien y remontar me para eso al pasado reciente hace cuatro años sólo días después de constituirse los ayuntamientos salidos de las últimas elecciones municipales aquí en Hoy por hoy vivimos uno de esos momentos que sólo son posibles en la radio

Voz 1 00:17 perdona te

Voz 2 00:18 aquí un pequeño follón en casa le parece que vamos a tener que dejar esta conversación política para entender la vida doméstica no

Voz 1 00:28 no

Voz 1727 00:31 alcalde quedamos en la SER atienda esa emergencia que es prioritaria

Voz 1990 00:35 además le preguntaba cómo podían

Voz 1727 00:38 los ayuntamientos que están hablábamos con Xulio Ferreiro profesor universitario que se iba a convertir en alcalde de La Coruña candidato de las mareas cuatro años han pasado desde aquel momento desde aquella entrevista interrumpido por un desayuno infantil como pasaba en tantas casas a este otro momento

Voz 3 00:55 marcho siendo en esencia comenta patrimonio las mismas amistades ellos mismos costumbres Bin hay cuatro

Voz 1727 01:06 cansa tenemos más Xulio Ferreiro despidiéndose de la política ayer entre lágrimas y anunciando que vuelve a lo suyo a la universidad después de que los votantes hayan castigado a su candidatura restándole cuatro concejales poniéndola por detrás de PSOE IU PP si no hay sorpresas van a ser los socialistas quienes gobiernen A Coruña durante los próximos cuatro años suele fue

Voz 4 01:26 pero bos días hola qué tal día que momento aquí Elaine sí sí han crecido las duras de créditos más cuatrocientos más es bueno hay menos lío

Voz 1727 01:37 no podemos hablamos ahora en clase es decir ahora ya no Avenue llorando papal no

Voz 1990 01:43 bueno depende de los días pero por lo menos se suben a la mesa quedan el panorama que venga

Voz 1727 01:48 pues no yo me acuerdo perfectamente de aquella conversación la leche la leche por qué se va porque vuelve en la universidad

Voz 1990 01:56 bueno porque yo creo que cuando uno no no consigue los resultados que se fijan los objetivos que se fija pues hay que asumir responsabilidades pero yo creo que esto es así eh esto es lo que decimos todos no cuando opinamos fuera desde fuera y entonces hay que hacer lo propio hacer coherente non desde desde dentro creo que he sido alcalde A Coruña cuatro años yo no me veía no en ningún otro lugar dentro de la Corporación Yvonne en estos momentos creo que hay que hay que dar un paso no sobre todo bueno pues cuando uno se echa encima no la candidatura a la campaña electoral y la enfoca no sé también un poco en bueno en clave personal hay como alcalde después pues no se consiguen los resultados en Mort pues eso hay que hay que asumir responsabilidades ya está

Voz 5 02:41 en qué han fallado los llamados ayuntamientos del cambio sólo salvo Kitty en en Vall en Cádiz perdón y Compromís en Valencia el resto en Galicia es que todos se Ferrol Santiago usted

Voz 1990 02:54 a ver yo creo que no hay una única causa hay muchas hay que a lo mejor pensar cuáles son las causas que explican las excepciones pero bueno Cádiz y Coruña son sitios diferentes si por lo tanto seguramente lo que valga para tampoco valdrá para otro bueno han sido datos muy duros no eh muy duros el nuestro aquí ha sido durísimo gobernar en minoría ha sido terrible no hemos tenido nunca el apoyo de de los los que no se investigan que fue el Partido Socialista eh aquí hay que acordar de de cuatro presupuestos e tres el Partido Socialista votó con el Partido Popular no aquí sistemáticamente el Partido Socialista estuvo helado el Partido Popular durante los cuatro años no hemos cometido errores evidentemente eh nosotros particularmente pues es a veces tenemos atracción de de que podíamos gobernar sin pensar que había que pasar una reválida de cuatro años y ofrecer cosas visibles a los cuatro años si efectivamente trabajamos mucho a la interna en proyectos en en sentar las bases no para modos de hacer diferentes etcétera y a lo mejor conseguimos ofrecen a la a la ciudad e una visión indiscutible de lo que estábamos haciendo que yo creo que lo estábamos haciendo bien por otro lado bueno el tsunami de las elecciones generales no la ola de las elecciones generales nos nos ha afectado mucho yo creo que si no hubiese elecciones generales han un mes antes las municipales seguramente el resultado hubiese sido otro pero bueno eso también entra dentro de la de la especulación no todo es bueno pues un cúmulo de circunstancias y después aquí también tengo que hacerlo la la presión mediática que hemos sufrido por parte de algún medio concreto comunicación ha rayado en creo que en en en lo intolerable lo intolerable directamente no afectando nuestras vidas personales intentando no es hacer pasar ante la ciudadanía como personas que no éramos incluso ir ocultando directamente las cosas que se hacían ir poniendo el foco sólo en las polémicas algunas de ellas creadas artificialmente no eso también ha no digo que sea la única causa pero ha contribuido

Voz 1727 04:55 Surio Ferreiro feliz regreso a la universidad y a cuidar de esas criaturas