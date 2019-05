La lección de Manuel Jabois a Fran Rivera

Voz 1389

no tiene que tiene que ver con una idea del hombre una concepción del hombre de hecho Él mismo lo dice los hombre sillón lo soy no el hombre como eterno adolescente que es vencido por sus debilidades por lo tanto hay que disculparlo y sobre todo no provocarlo es decir como nosotros somos así es imposible que dejemos de ser así vosotras no seáis así es renunciar a hacer lo que os de la gana porque nuestra naturaleza es hacer lo que no queremos bueno todo esto es evidentemente una falacia pero el universo machismo feminismo funciona en base a falacias desde el momento además en que en que Wallace los términos lo que habría que desterrar a impartir urgente hacerlo ese ese Syntagma que que que ha utilizado Fran Rivera nosotros los hombres no cambiarlo mira cómo queda la frase según mi experiencia con determinados hombres es imposible que no difundan ese vídeo esos otra cosa no hace falta sobre todo en otro orden de cosas aludir constantemente a hijas y madres para demostrar que eres buena persona para ser mejor persona hay que serlo por uno mismo no hace falta que te haya parido una mujer aunque creo que es imprescindible ni tampoco ser padre de una un habrás dejabais esta mañana un beso Pepa Charro