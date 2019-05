Llega un fin de semana de pleno verano

Voz 0978

00:33

nada sobre todo para aquellos que Segovia más en las altas temperaturas yo me incluyo en breve de hecho estaremos una vez más en el límite de que sea ola de calor porque para eso hacen falta cuatro días en muchos sitios que ahora cita haremos pues estas temperaturas tan altas van a durar tres días al límite de ser cuatro y ahí es donde está la lo más significativo no que una vez más como ya pasó la primera mitad del mes de mayo temperaturas muy altas recordamos que alcanzamos los treinta y cinco grados en Madrid los XXXVI XXXVII muchos puntos del valle del Ebro del Valle del Guadalquivir perdón pues bien a partir del lunes las temperaturas van a bajar la segunda mitad de la semana que viene el ambiente de nuevo base es más propio que hemos tenido durante todo el mes de mayo es decir no demasiado calor pero bueno lo que viene va a ser contundente para que nos hagamos una idea en Sevilla y en todo el valle del Guadalquivir al igual que en gran parte de Extremadura seguirán superando las máximas los treinta y cinco grados ya hace tres tardes que se ante esta cifra pues bien hasta el dos el lunes en todo este sector máximas de más de treinta y cinco alrededor de los treinta y cinco grados en A Coruña pero aquí será sólo hasta el domingo después bajarán rápidamente en Madrid ya veremos si alcanzamos las máximas que alcanzamos nada a mediados de mayo que como decíamos fueron de treinta y cinco grados de aumento los mapas que nos da más fiabilidad nos indican que para la capital la máxima apenas se quedará alrededor de los treinta y tres treinta y cuatro grados que es igualmente calor donde menos se notará pues donde el agua todavía esta fría es decir en el Cantábrico y el Mediterráneo sí que va a hacer calor pero con máximas que apenas superarán los veinticinco y eso también me hace recordar que mucha gente seguro que querrá sofocar este calor acercándose a las playas pues eso que el agua está fría en la Cantabrico alrededor de los quince grados en el Mediterráneo de los diecisiete