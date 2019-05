David Hernández: "El triunfo esconde lo que el fracaso enseña"

Voz 1995 00:00 el murciano que desafió al dragón chino

Voz 1995 00:12 esas mucha gente muchas partes no solamente Murcia que vendía casas hasta aquí pues aquellos tiempos aquellos tiempos explotaron con la burbuja de ladrillos halló hija del explotó de lleno en las manos y pasó de ser un empresario de éxito estar en la ruina de un día para otro como le pasó a mucha mucha otra gente Estonia que les vamos a contar una historia de reinvención es según Stephen Hawking en la muestra de inteligencia esa capacidad de adaptación que es un buen ejemplo de adaptación Levi muy buenos días buenos días cuentas botellas de vino vendes en China

Voz 1043 00:45 ahora mismo estamos en torno a cerca de trescientas mil al año pues ollas Bin te está mal dicho el vino lleva tu cara así llama la marca David Wayne es una de las grandes empresas que que en estos momentos españoles que funcionan de mejor manera de la mejor manera posible en China si la marca el nosotros somos los que más hemos posicionar la marca muy alto y con cerca de trescientas mil botellas estamos casi por encima de los ocho millones de euros de facturación eso es algo realmente insólito porque es un mercado que no has no ha ido premiando precisamente esos precios nosotros lo que entendimos es que desde el primer momento teníamos que posicionar la marca no jugar tanto al producto y a la marca allí eso no ha ido posicionando

Voz 1043 01:47 desencantar cantar aplazará flores y La marinera de la gracia

Voz 1995 01:50 que les gusté allí hombre les tiene que gustar no le va a gustar esa ensaladilla con esa ancho pero pero vamos a hacer un poco vamos a hacer un poco de historia caballito o existe henchido como es la gamba rebozado se lo lo ser a ponerle la posición guardaban vamos cuadras en el baño los estamos en un momento económicamente fantástico tanto el Banco de España como Emilio Botín niegan la existencia de una bruja

Voz 2 02:15 inmobiliaria vemos el informe del Banco de España a fondo

Voz 1995 02:19 yo coincido con él

Voz 2 02:21 el no dice que haya burbuja ni mucho menos

Voz 1995 02:24 en el año dos mil ocho las noticias en fin hablan de otra cosa

Voz 3 02:29 esto que plasman la desaceleración que sufre el sector de la construcción en enero el número de casas vendidas descendió un veintisiete por ciento en comparación con el clases vino

Voz 1043 02:40 sí en esto es un proceso yo cuando me arruinó lo más importante es aceptarlo mi casa siempre nos han educado a que primero es el oficio y después el negocio yo tenía el oficio de vender de vender casas y las vendía fuera a naves industriales y eso me iba bien y en un momento dado pensé que el el siguiente paso el paso natural sería el construirla yo y ahí donde yo tengo que empezar a hacer autocrítica porque ya dejé de ver el oficio por el negocio no se le puede echar sólo la culpa a la crisis ya los bancos sino también tiene que hacer reflexión yo pongo en esa aspecto mi mi parte mea culpa y lo digo porque fue lo que más me costó aceptar esa indigestión que me provocó arruinar me fue casi más psicológica que económica

Voz 1995 03:23 pero esa arruinarte debías dinero no solamente no tenían sino que debías dinero sí sí bueno yo perdí

Voz 1043 03:29 en casa de la oficina pero el coche lo perdido absolutamente todo tardado casi siete años en salir del rais

Voz 1995 03:36 pues no está en nuestra mano ahora por ejemplo unos jugadores que ganan el torneo de tenis ATP descorchar un vino de Jumilla si esa ha sido una de los grandes

Voz 1043 03:44 logros que hemos tenido es darnos cuenta que en China no estaba relacionado no estaba conectado la burbuja con la celebración cuando yo me di cuenta de eso pongo el pie en el acelerador empieza a negociar para ser el sponsor de la ATP de tenis el festival de cine de Shanghai la pasión Week the One yo estos tres eventos tan importantes nos han hecho subir muchísimo a nivel imagen de marca vale el noventa y cinco

Voz 1995 04:07 por ciento Estamos estudiando datos Pérez que es una forma muy gráfica de intentar las cosas el noventa y cinco por ciento de las empresas que iban a China occidentales con muy buenas ideas muy buenos equipos fracasan no normal es fracasar de eso y además tenían venías con experiencia en lo normal hubiera sido que hubiera fracasado pero a qué crees que se debe el éxito

Voz 1043 04:28 bueno yo pienso que el lo primero es ser honesto y humilde y no tener prejuicios Gando

Voz 1995 04:34 no es gente honesta humilde

Voz 1043 04:36 hay sí lo que pasa es que cuando yo por eso hablo de los prejuicios cuando tú vuelves a te vas a trabajar a China vas con la idea occidental y cuando vas a China lo que tienes que tener la idea China ese es el mayor es el mayor uno de los mayores mayores que suelen ver es Si si vas a una plaza donde la manera de pensar es distinta te tienes que adaptar a ellos no lo vas a cambiar China te cambia titulo a ella

Voz 1995 04:57 qué tienen que aprender ellos de Murcia lo digo en serio hombre de Murcia

Voz 1043 05:02 es una plaza de gente muy muy emprendedora muy trabajadora yo creo que que China en cierta forma son los mediterráneos de Asia y en ese aspecto

Voz 0359 05:10 no yo creo que siendo murciano está más preparado para estar en Asia porque nosotros desde que nacemos pues te enseñan a comercio de enseñan a a todos los veranos trabaja siempre en el campo bueno estás educado va a un trabajo un esfuerzo

Voz 1043 05:22 hoy y también a una alegría sino es alegre es un hito es una plaza muy alegre

Voz 1995 05:28 yo solamente de entrevista solamente por el titular los chinos son los murcianos de Asia solo

Voz 4 05:35 por ese titular a mí ya me ha valido la pena el libro prevista a mí me ha valido todo el hoy con alguien

Voz 1995 05:43 que ha tenido éxito que conoció el fracaso y ha tenido éxito en una plaza súper complica además tú eres el que presume de tus orígenes libro que que viene a presentar a titula Mis doce principios de éxito se titula El murciano que desafió al dragón chino y que los chinos y a los murcianos de Asia esto me deja han avivado la cabeza de Del revés lo vas a publicar en en China el libro están

Voz 1043 06:05 los empezando traducirlo porque además este año nos han hace un mes y hemos sido la primera empresa en la primera empresa sino en la historia que se estudia en la escuela de negocios CIPF que la número cinco del mundo estamos en el top Tuenti de empresas de lujo en marcas de lujo en China a consecuencia de todo esto pues lógicamente te la marca ha crecido bastante libros está empezando a traducir ya es un es un proceso lento pero efectivamente lo estamos traduciendo al chino

Voz 1995 06:33 cultura es muy comer son comerciantes han son muy negociantes eso es lo de venderle para el panadero Si yo creo que esas

Voz 1043 06:41 la gran cualidad que ellos tienen y al mismo tiempo lo que deja descubierto otras posibilidades para poder penetrar en ese mercado el chino es comerciante y por tanto otra jamás en el corto plazo ya que a lo mejor tenemos una ocasión un poquito más de empresa y nos manejamos mejor en el en el largo plazo por eso hay que trabajar en el corto plazo y hacer estrategias a medio ahí les mueves el tablero y es donde tú puedes empezar a tener un protagonista un protagonismo donde a ellos les cuesta más seguir

Voz 1995 07:11 deberíamos empezar a intentándolo por supuesto inventándonos la historia que ha hecho una excepción China dio una pequeña comunidad que fue hace muchos años a Murcia entonces que el hacho hacho que eso es una presión China parece una presión China ocho pijo esos casi casi de Shanghai centro era que esto de sí hachas una pensión no digas nada nada en mi entorno te aseguro que lo entiende todo el mundo hacho y pijo lo entienden todo el mundo seguro e además entorno que tú vives allí va a haber ahí negociando con alguien de esas trescientos mil botellas de hacho pijo esto

Voz 1043 07:48 no no en todo caso es cuando te sorprende si entonces dirías pero PIB

Voz 1995 07:55 bueno la historia de David es una historia de éxito de alguien que lejos muy mal y nos parece que es ejemplar saber porque en este país está muy castigado el fracaso extraordinariamente castigado ya no solamente por los bancos que no tengan a volver a prestar un duro en tu vida sino socialmente no está bien visto historia de David Hernández es justo la de alguien que fracasó alimente David a basar la razón ese fracaso ha sido lo que ha llevado al éxito los que te catapulta éxito fracaso porque sí

Voz 1043 08:24 yo digo que el éxito esconde lo que el fracaso enseña efectivamente para mí el gran proceso es no es el el el cambio no es dolorosa es la resistencia al cambio de a ruinas cuando tú fracasadas lo más difícil es aceptarlo porque tú pasas ni antes era tan tonto o sea es un es la misma persona con circunstancias distintas pero sí que es cierto que el el fracasar los anglosajones lo tiene muy claro y es una hilos chinos sobre todo es un es una es una experiencia que te fortalece y te genera mucha fertilidad aquí efectivamente tiene un matiz peyorativo muy grande y parece que

Voz 1995 09:00 qué te estigmatiza el haber fracasado por haberse arruinado por eso es muy buena gente como tú saque el murciano que desafió al dragón chino David Fernández doce principios de éxito hábito un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros

