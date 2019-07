Enrique VIII se divorcia de la cuarta

Voz 1626

Enrique VIII aceptó casarse con Ana de Klee Everis por presiones de Cromwell porque la muchacha era hermana del líder de los protestantes alemanes e Inglaterra necesitaba alianzas con los luteranos del norte de Europa Ana era joven osea que de entrada tampoco suponía un esfuerzo sobrehumano casarse con ella pero como Enrique no lo había visto en su vida hizo lo que se hacía en estos casos pedir un retrato para conocer a la novia se encargó el cuadro al pintor de corte alemán Hans Holbein el Joven considerado el maestro del retrato del siglo XVI maestro seguro pero se pasó con el photoshop Le quitó a Ana de Cleries las marcas de viruela redujo la nariz afinó la cara los dientes que eran como los de Freddie Mercury los ocultó la pintó drogadicta ITA mona que quedó ella sobre el lienzo cuando Enrique VIII la tuvo enfrente contó hasta diez ya era tarde para echarse atrás aunque Enrique VIII advirtió desde el primer momento de que no se acostaría con ella porque esto es literal el cuerpo no Leiva responde así que entre que la muchacha no le gustaba el Rey y que con ella llegó una dama de compañía muy mona llamada Catalina Howard divorcio al canto y a preparar la quinta boda Ana de Klee Everis otra vez soltera hay entera pero alguien tenía que pagar por aquel fracaso político y matrimonial pagó el que apañó la boda si el matrimonio quedó anulado el nueve de julio veinte días después rodó la cabeza del ministro Thomas Cromwell por mal Alcaudete