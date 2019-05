José Félix Tezanos defiende que en el CIS gana la opción de un gobierno del PSOE en solitario aplicando las reglas de la sociología

Voz 1284 00:00 vamos a preguntar a José Félix Tezanos que es el presidente de decís que tal como está buenas tardes

Voz 1 00:04 bueno pues estoy un poco estupefacto al se están dando malos datos

Voz 1284 00:08 dígame cuáles son los granos totalmente equivocado

Voz 1 00:10 por eso son hay cuando hay un filtro una pregunta que hacer una lectura conjunta en este momento en este momento de la realidad de los hechos del conjunto de personas encuestadas es que el cuarenta y cuatro coma uno por ciento prefiere un gobierno sólo del PSOE

Voz 1284 00:25 ya pero es aquí perdone perdone que le matice tengo que durante el literalmente lo que dice la encuesta ya habla del XXXVIII cuenta que contestan a la pregunta dieciséis pero es bonito

Voz 1 00:34 ha interpretado que estaban interpretado argumentando los pero déjeme explicarle por primero porque está mal interpretado porque claro nos hace una pregunta con filtro allí considerada respuesta conjuntamente porque si no quisiera acoge sí éramos parcialmente solamente estamos considerando la opinión de una parte de los encuestados ha hecho una nota de prensa sí que tiene usted pagó usted me consta que lo sabe entonces si nosotros queremos saber la verdad de los hechos lo que piensa la opinión pública tenemos que ir al conjunto al conjunto de respuestas en esa pregunta pero personas

Voz 1284 01:08 el esto no es correcto leer lo que dice eh nos vamos liberando ante el barómetro

Voz 1 01:14 esto porque se está interpretando mal un dato bruto pero no es así

Voz 1284 01:16 tope cuarenta y cinco coma dos por ciento prefiere una coalición frente al XXXVIII

Voz 1 01:21 no no no es cierto porque hay que considerarlos dos datos conjuntos

Voz 1284 01:24 también lo usted cree que sólo vale sí sí sí

Voz 1 01:27 en el segundo para que diga yo lo que es cierto que hay al conjunto de la opinión si queremos saber lo que realmente piensa la gente entonces los ciudadanos españoles piensa Un cuarenta y cuatro coma uno por ciento que debe gobernar el partido que tiene más votos y escaños

Voz 1284 01:40 pero eso aquí nueve pero está

Voz 1 01:42 en la nota explicativa en la tabla que les hemos

Voz 1284 01:45 pero no en los datos pero no menos datos

Voz 1 01:47 los datos si salen bien nosotros está yo pero déjeme Si ya que me llama yo eso lo explica o antes déjeme que eso les quilla ahora el cuarenta y cuatro por ciento es decir una mayoría muy grande incluso si excluimos los que no sabe no tienen criterio no contesta sería cuarenta y nueve coma ocho por ciento una mayoría amplísima en segundo lugar la segunda preferencia es un gobierno de coalición entre PSOE Unidos Podemos con apoyo de los partidos no nacionalistas o independentistas que eso sería el dieciséis con dos luego están los que piensan en un gobierno PSOE y Ciudadanos once con siete que un gobierno del PSOE Unidos Podemos y los nacionalistas independentistas siete con siete incluso hay un dos coma nueve que piensa que tiene que

Voz 2 02:30 tengo que los se y otros pero estos datos hoy un cinco coma

Voz 1 02:35 mucho que dice que deben repetirse la selección esa es la verdad de los hechos y si se interpretan bien los datos que son datos brutos yo entiendo que no todo el mundo tiene que ser sociólogo pero por eso tiene que fiarse de los sociólogos y lo que les decimos

Voz 1284 02:46 o sea que no es correcto no es corre que te reta lectura la respuesta de la pregunta dieciséis claro

Voz 1 02:52 sobre todo si dan como that porcentajes absoluto lo que son de una respuesta parcial de una parte de los encuestados solamente mil trescientos encuestados responden a esa pregunta

Voz 1284 03:01 que lo sea o no se utiliza la misma muestra para la primera que para la segunda

Voz 1 03:04 es que no es que no sé pero cuando usted hace una pregunta que filtra lo que responden a la segunda es una cosa de técnica sociología pero elemental los que responden a la segunda pregunta ya filtrada no son los del total de los encuestados en una parte no se puede dar la parte por el todo

Voz 1284 03:18 pero yo creo yo señor vecinos no quiero discutir a usted sino aclarados los oyentes básicamente preguntan ustedes un Gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales siete con nueve

Voz 1 03:27 no siete con nueve de del XXXIV de cuarenta por ciento es decir eso sumado a los que quieren un gobierno del partido que ha tenido más votos escaño yo le digo que dan cuatro con uno Si al CIS publica una nota de prensa con esta información da y me consta que usted tiene hombre no veo que sea muy correcto que no se fía de lo que les estamos diciendo además es que lo podemos demostrar matemáticamente es decir que es que esto es coger el dato del conjunto de las personas que son encuestados e intentar averiguar qué piensa que yo creo que es algo que todos nos interesa sabiendo además que la opinión

Voz 2 03:58 de una encuesta es una cosa relativa terreno pero eso no es momento determinado hace bien no tiene que no tiene que marcar pero yo creo que si hay que hacer

Voz 1 04:06 fuera estoy sobre todo cuando estamos abiertos a la explicación a la creación yo porque antes ya como ustedes la Carey demás cita entonces hombre recoger la la fidelidad de los datos poesía no se puede dar si mal hace sin duda estoy convencido que más

Voz 2 04:19 Eva González puede dar una una información

Voz 1 04:22 que no responde a alargar lo que piensan los españoles y yo creo que es lo que nos interesa cuando tenemos una encuesta saber qué piensan los español

Voz 1284 04:28 sin ánimo de polemizar con usted esta foto sigue siendo válido a día de hoy

Voz 1 04:32 qué foto anoche Parlamente yo creo que las selecciones después tenga en cuenta que se hizo antes de la campaña de la campaña de las elecciones de mayo de las elecciones de mayo yo con las elecciones de mayo claramente si retiramos esta pregunta en este momento yo creo que aumentaría posiblemente no lo sé pero posiblemente la proporción de los que recomendaría ahora de un gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales eh sí posiblemente a la vista de los resultados que que se han producido en estas elecciones

Voz 1284 05:01 pues lo agradezco su compañía esos aclaraciones apasionadas por cierto sabe que usted es muy polémica digo Rafael Hernando del PP ha puesto una cosa en Twitter seguirse la leo dice un nuevo escándalo decís para tapar los resultados de Pepe el pasado domingo sacó hoy infames sondeo leo literalmente habla de generación desfachatez no gol Feria de Tezanos y sigo leyendo dice que termino con ello urge una querella criminal

Voz 1 05:24 bueno o en fin eso ya son palabras mayores en fin yo creo que hay personas que tienen que serenarse tranquilizarse y entender que las encuestas son lo que son pretenden es otra cosa

Voz 1284 05:34 señor Tezanos como siempre gracias a que el caso por atendernos a aclarar su punto de vista sobre esta encuesta que nosotros vamos Contador según los datos que tenemos el que ustedes han fácil pero además de la nota de prensa los datos de la encuesta

Voz 3 05:44 dice pero hay que el lo todo hay que todos

Voz 1284 05:47 bueno bueno por estar ahí gracias señor Tezanos nada