¿Un 155 a la desigualdad?

Voz 0827

00:00

pues sí el Instituto Nacional de Estadística ha publicado lo que técnicamente se llama sus indicadores urbanos que es un informe que fotografía España no sale el retrato de una España muy desigual las ciudades más ricas de España se concentran cerca de Madrid cerca de Barcelona y los diez barrios más pudientes están también en estas capitales está concentrar no de riqueza tiene una concentración de pobreza paralela en Andalucía están siete de los diez barrios más vulnerables del país la renta de los vecinos de El Viso por ejemplo en Madrid es ocho veces mayor que la de Los Pajaritos de Sevilla lo que pasa es que la de los Pajaritos apenas les da para vivir y en general la desigualdad entre los ricos a ricos y los pobres más pobres ha aumentado los datos explica muy bien muchas cosas por ejemplo el interés de los partidos por gobernar ciudades como Madrid Barcelona y hacen inexplicables algunas otras como que las sucesivas campañas electorales que hemos vivido no hayan situado este asunto en el centro del debate que algunos partidos por ejemplo propongan bajadas fiscales de Desigual impacto cuando partimos de recta