SER Consumidor: Especial Día Mundial del Medio Ambiente (02/06/2019)

Voz 0927 00:16 hoy nos vamos a volcar con el medio ambiente y no sólo porque el miércoles se celebra el Día Mundial porque estamos convencidos de que el planeta está realmente en peligro de que nosotros con nuestros actos cotidianos los tuyos si los míos podemos hacer mucho por él

Voz 5 00:33 cogerle por el barranco os salvarlo de la catástrofe

Voz 0927 00:36 como dijo Delibes el hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado Planeta como si detrás de él no se anunciara un futuro y hay quien también escribió que en la naturaleza no hay premios ni castigos hay consecuencias ya las estamos viviendo empezamos

bienvenidos gracias como siempre por estar ahí hoy toca programa especial para los que están preocupados por el medio ambiente para los que no lo están para los que toman medidas en su día a día a favor del planeta para los que no creen y no hacen nada íbamos a intentar convencerles que somos un eslabón de este problema tan importante muy muy decisivos usuarios políticos organizaciones empresas todos tienen mucho que hacer porque el miércoles es el día mundial del medio ambiente y en SER Consumidor apostamos por cuidarlo al máximo

Voz 8 02:29 la clase política está concienciada con los problemas medio ambientales los analizaremos con el diputado y fundador de Equo Juan López de Uralde

Voz 9 02:39 la entró el ciertos grupos de extrema derecha en el Congreso pues ha movido todo el sector derecho a María posiciones negacionistas de la crisis ecológica y creo que esto es dramático para la política española

Voz 8 02:50 cómo afecta a nuestra salud la contaminación hablaremos con una neumólogo

Voz 10 02:55 pues las enfermedades respiratorias son las enfermedades que más que afectan por la contaminación y las enfermedades cardiacas

Voz 11 03:02 la solución pueden ser los coches eléctricos yo creo que los coches eléctricos son solamente parte de la solución

Voz 8 03:08 qué les parecían los expertos acabar con el cierre al tráfico del centro de las ciudades

Voz 12 03:13 me parece una locura hablaremos de plásticos

Voz 8 03:15 de reciclado y mucho más con Greenpeace

Voz 8 03:31 hemos de compras con una pareja que hace varios años que no compra nada absolutamente nada que lleve plástico

Voz 14 03:37 como sigamos así para dos mil cincuenta va a haber más plástico que Peces en el océano de verdad que queremos vivir en un planeta así

Voz 15 03:50 la primera opción siempre reparar si no estoy operado reutilizar y sino pues ponerlo a disposición de otras personas que quieran seguir utilizándolo para que no acaben en vertederos e incineradoras

Voz 8 04:01 es cómo podemos ayudar al planeta comprando unos alimentos no otros

Voz 0222 04:05 tal vez hacemos la compra que él es un poder enorme para hacer política hay para cambiar el mundo estamos agotando los recursos natural

Voz 16 04:11 que tenemos que decidir qué producto consumir qué producto

Voz 0222 04:15 el mercado para disminuir la huella ambiental que tenemos en el planeta

Voz 0927 05:59 qué mal hay muchos colectivos investigadores científicos que creen que estamos ante una emergencia climática un dato tenemos récord histórico de CO2 de los últimos tres millones de años en el mar hay de todo y nosotros lo hemos puesto ahí el problema no es nuevo la primera vez que alguien ya habló de restos flotantes en el océano fue Julio Verne en las dos mil leguas de viaje submarino en mil ochocientos setenta apearon mucho más grave el miércoles cinco de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente

Voz 13 07:34 aquí también se ha recogido en un libro en un pequeño libro su manifiesto

Voz 0268 07:42 la primera vez que hoy hablar de algo llamado cambio climático o calentamiento global tendría unos ocho años era algo que por lo visto habíamos provocado los seres humanos con nuestro estilo de vida me dijeron que apagaran las luces para ahorrar energía y que reciclar el papel para ahorrar recursos recuerdo que pensé que era muy extraño que los seres humanos siendo sólo una especie animal más fuésemos capaces de cambiar el clima de la Tierra porque si fuera así realmente estuviera sucediendo eso no se hablaría de otra cosa al encender el televisor todo girarían en torno a ello titulares emisoras de radio yo no le haríamos ni oíamos hablar de otro tema como si hubiera una guerra mundial pero nunca se hablaba de eso tampoco se habla apenas de que estamos inmersos en la sexta extinción masiva doscientas especies se extinguen a diario ni de que a día de hoy el índice de extinción natural es entre mil diez mil veces más alto de lo que se considera normal lo siento pero decir que todo se arreglará mientras se continúa sin hacer nada no nos da esperanza produce de ETA eso el efecto contrario y a pesar de todo es exactamente lo que ustedes siguen haciendo no pueden quedarse de brazos cruzados esperando que llegue la esperanza están comportándose como niños malcriados e irresponsables Icomos nuestro tiempo el que se acaba hemos decidido actuar hemos empezado a limpiar su desastre no parar

Voz 13 09:01 Juan López de Uralde muy buenos días

Voz 23 09:04 hola buenos días fundador de Equo diputado

Voz 0927 09:06 Álava con Unidas Podemos cien como en estas últimas elecciones usted el cargo de diputado con esta formula la democracia por los derechos sociales por todo el planeta ya muchos políticos no les hizo ninguna gracia escribía Santiago cargara hace sólo unos días en un periódico fue el acabose las carcajadas se oyeron hasta en casa Manolo el bar más conocido de la manzana del Congreso por el planeta nada menos que le pareció es este pataleo de algunos compañeros diputados

Voz 0930 09:38 pues son un síntoma terribles de la falta de conciencia de la clase política española ID que realmente hemos retrocedido porque en la pasada legislatura hice una promesa similar oí no tuvo esta no tuvo esta reacción no entonces creo que la entrada de ciertos grupos de extrema derecha en el Congreso pues ha movido todo el sector derecho García haga nuevamente hacia posiciones pues podemos decir negacionistas de la crisis ecológica y creo que esto es dramático para la política española y nos pone ante una legislatura que creo que en estos temas va a ser muy complicada

Voz 0927 10:16 sí porque algunos de estos aliados seguramente el miércoles en el Día Mundial del Medio Ambiente dirán lo que hay que hacer por aquí lo que hay que hacer por allá que están muy preocupados realmente u los políticos son conscientes de lo de lo que tenemos el problema tan grave que tenemos

Voz 0930 10:31 bueno no se puede generalizar en esto como en otras cuestiones hay políticos que tienen una una conciencia muy alta y muy importante y con los que la pasada legislatura por ejemplo colaboramos en muchos aspectos en las comisiones de Medio Ambiente del Congreso y luego tenemos en el extremo contrario desde la una mayoría que ignora estos problemas y luego una minoría pues recalcitrante negacionista

Voz 0927 10:55 Carmena la alcaldesa que deja su puesto puso en marcha hace muy poquito en Madrid Central pero el PP y Vox ya han dicho que es lo primero que van a quitar qué le parece

Voz 0930 11:06 bueno me parece dramático dramático que que tengan ese planteamiento creo que no va a ser tan fácil porque evidentemente Madrid Central responde entre otras cosas son una demanda de la de la Comisión Europea para reducir las emisiones contaminantes en Madrid porque incumple la normativa no si Madrid centrarse retirase su inmediatamente tendría consecuencias económicas para España puesto que España sería inmediatamente sancionada por la Unión Europea no por lo tanto es lamentable la voluntad de hacerlo pero en la práctica no creo que puedan hacerlo

Voz 0927 11:38 miles de muertos por contaminación en en todo el mundo en nuestras ciudades también quince muertos por ejemplo en Madrid cada día el planeta que no aguanta tanto plástico mares con residuos con más residuos que que que peces que Europa se ha puesto las pilas

Voz 0930 11:56 bueno la emergencia ecológicas indudables indiscutible yo creo que todos los informes científicos ya son son abrumadores no quizás en Europa sea el continente de la conciencia sea mayor y de hecho en las últimas elecciones europeas pues es significativo quizás el la subida más significativa la ha sido la de los Verdes en toda Europa no desgraciadamente no en el sur de Europa donde todavía está muy lejos de esa empresa conciencia pero hay un movimiento esperanzador que es el Movimiento de Jóvenes por el clima que yo creo que está de alguna manera capitalizando esa esa conciencia también en toda Europa y en todo el mundo

Voz 0927 12:32 Juan López de Uralde muchísimas gracias

Voz 25 12:43 qué consecuencias tiene el calentamiento global temperaturas más altas tormentas más intensas propagación de enfermedades olas de calor más fuertes huracanes más peligrosos cambio de los ecosistemas desaparición de especies animales aumento del nivel del mar alimentos más caros

Voz 13 13:00 la doctora Isabel Urrutia muy buenos días

Voz 23 13:04 buenos días neumólogo hay coordinadora

Voz 0927 13:06 de Medio Ambiente de ese bar la Sociedad Española de Neumología Cirugía Torácica hasta qué punto la con la contaminación nos afecta nuestra salud

Voz 10 13:16 pues hasta el punto de que más de diecisiete millones de muertes anuales son debidos a la contaminación según cifras de la Organización Mundial de la Salud y en España aproximadamente produce unas seis mil muertes al año

Voz 0927 13:30 seis mil muertes que se achaque directamente no directamente la contaminación si esto qué solución tiene me imagino que que ustedes son los primeros que están propugnando el que en las ciudades se tomen medidas precisamente para evitar esta esta situación porque el problema sobretodo en las grandes ciudades no

Voz 10 13:49 si el problema sobre todo en los centros donde se concentra la mayor cantidad de tráfico porque las partículas contaminantes del tráfico son las que más daño hacen y las que más exposición tienen a todo tipo de personas no niños embarazadas personas mayores que son los más susceptibles yo no me atrevo a decir que pueden hacer los políticos para mejorar la contaminación en las ciudades

Voz 0930 14:15 yo creo que los médicos lo que podemos decir es que hecho

Voz 10 14:17 no es que la contaminación ambiental causas muchísimas enfermedades algo hay que hacer pero claro yo sólo puedo decir evitar el clásico pesa lógicamente dirán usted que dice que es muy difícil hallar Yola las los arreglos de la del tráfico será os dejo a la gente que está claro

Voz 0927 14:36 hay gente que dice bueno pero esto es una exageración como puede ser en tantos muertos por la por la contaminación díganos cuáles son esos problemas de salud que Tandilia tanto tienen que ver con la contaminación

Voz 10 14:48 bueno pues a las cifras que dicho de los seis mil me que me quedo por lo bajo eh porque son generalmente hay cifras que son más altas todavía de esto pues las enfermedades respiratorias son las enfermedades que más afecta por la contaminación y las enfermedades cardiacas no es ninguna Boada porque hay mucha evidencia científica en que los días de mucha contaminación la gente tiene más infartos de miocardio tienen más accidentes cerebrovasculares ingrese en urgencias por enfermedad pulmonar obstructiva crónica con raciones por ataques de asma y eso es fácil de comprobarlo porque las entradas en los hospitales las los fallecimientos va en concordancia con el aumento de la contaminación

Voz 0927 15:31 doctoras y se cerrarán las ciudades al tráfico ganaríamos mucho en salud entonces pues muchísimo

Voz 10 15:38 a ver quién es capaz de tres vale pero es que el tráfico en las ciudades no pero claro lógicamente muchísimo

Voz 0927 15:46 no por prescripción médica podría ser médica

Voz 10 15:49 que nosotros cuando de cuando lo del tabaco no que empezó desde empezamos a todas las campañas de tabaco bueno pues decir alguien que deje de fumar pues es muy fácil pero decirle que que no puede ir al centro de una ciudad a trabajar au que todos los problemas de esto pues pues es por desgracia en privado no podemos hacer una receta para hecho

Voz 0927 16:09 doctora Isabel Urrutia neumólogo y coordinadora de

Voz 0751 16:12 Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica muchísimas gracias por sus aclaraciones

Voz 24 16:17 de nada adiós adiós

Voz 0927 16:55 cada día más complicado en ambiente sano también para pararlo los niños reflexiones y cifras muy muy claras de Isabel Urrutia y más en la última década noventa y tres mil personas han fallecido a causa de la contaminación atmosférica en los últimos diez años en la última década quince al día en Madrid atentos también a estos otros datos

Voz 13 17:17 como nos perjudica la contaminación

Voz 8 17:20 pues en los pulmones con dificultades para respirar y otras dolencias además el treinta y tres por ciento de los infartos cerebrales se debe a la contaminación del aire las nanopartículas de la aire dificultan también el trabajo del corazón para muchas personas la contaminación aumenta un sesenta por ciento las alteraciones de sueño contribuye en un diez por ciento la incidencia de ciertos tipos de cáncer puede generar problemas en los embarazos en la piel altera la barrera cutánea ahí produce eccema las manchas de la edad arrugas los niños que viven en zonas contaminadas tienen también más probabilidades de desarrollar día

Voz 5 18:00 este es Carlos

Voz 0927 18:03 tuvo muy buenos días hola buenos días qué tal director de tendencias y análisis de la Federación Europea de Transportes y Medio Ambiente miles y miles de muertos cada año por la contaminación en las ciudades en muchos casos achacable a la contaminación provocada por los coches la solución pueden ser los coches eléctricos

Voz 26 18:21 pues mira Jesús yo creo que los coches eléctricos son solamente parte de la solución parte de la solución porque bueno mientras que a coches circulando por las ciudades lo mejor es que no estén nada por el tubo de escape pero digo parte porque también otro tipo de transporte también juega un papel fundamental como el transporte público el transporte no motorizado como la bicicleta ahondando en fin habla

Voz 0927 18:43 vamos hace muy poquito de una polémica que había diciendo que alguno que probablemente incluso los coches diésel eran menos contaminantes que los eléctricos eso quedó aclarado el otro día es así para ir teniendo algunas hola

Voz 26 18:56 eso es una una barbaridad asumir es una barbaridad que no tienen ningún tipo de base científica

Voz 0927 19:01 vale hablar de transporte público hasta qué punto es importante que el transporte público también cambie radicalmente y vayamos a energías alternativas como los coches eléctricos los autobuses eléctricos hombre tiene un papel que jugar

Voz 26 19:14 sin duda alguna a muchas ciudades a lo largo y ancho de Europa estudiar renovando sus flotas de transporte lo que pasa es que en España en muchas ciudades están cometiendo el error de pasar otra tecnología que no tienen ningún tipo de futuro como ese

Voz 12 19:27 es natural no que hemos visto en muchas ciudades

Voz 26 19:30 Gas Natural no deja de ser otro combustible fósil y ahora estamos viendo que contaminan tanto o igual que que que el autobús en tanto en temas de de contaminación local hablando de un diésel nuevo también en temas de cambio climático entonces qué barbaridad estamos haciendo pasar de un modo de transporte que contamina otro que contamina prácticamente igual entonces las ciudades se tendría que plantear en el en el medio sobre todo a largo plazo de no comprar más autobuses que usen combustibles fósiles sino otros que tengan el potencial de funcionar en a renovable como por ejemplo los los autobuses eléctricos

Voz 0927 20:04 en muchas ciudades ya se están cerrando el el el centro a la al tráfico precisamente por los problemas medio ambientales pero aquí en Madrid ya sabes que se está hablando de que lo que se había hecho ahora se vuelve atrás

Voz 26 20:16 me parece una locura me parece una locura cuando la tendencia en en toda Europa y en otras partes del mundo es justamente la contraria Madrid Central no le han dado la oportunidad de demostrar que realmente funciona si quieres te puedo contar algún ejemplo por ejemplo en en el caso de la ciudad de Gante en Bélgica que establecieron una una zona algo más ambicioso centrado en un deseo también de mucha menor de menor tamaño y los cambios han sido radicales en apenas cuatro años ha pasado de que la mayoría de la gente fuese en coche a trabajar a que ahora me estuviese compitiendo casi igual igual con con la bicicleta por ejemplo no caso de Madrid una ciudad a una ciudad más grande pero Madrid Central de hecho es insuficiente soledad era solamente un paso en la dirección correcta

Voz 0927 21:05 Carlos Calvo director de tendencias y análisis de la Federación Europea de Transportes y Medio Ambiente muchísimas gracias gracias a ti

Voz 8 21:12 nosotros podemos hacer mucho por cuidar el plan

Voz 0927 21:15 dieta Camus luego se el consumidor pero un problema es el de la contaminación como el de los coches pero otro no menos serio es el de los residuos de todo tipo los plásticos muy especialmente los males encontramos colillas botellas y bolsas de plástico fragmentos de plástico tapones pajita botellas de vidrio botes sin contar los micro plásticos procedentes de detergentes cremas de belleza o pastas de dientes no miremos para otro lado e porque todo eso es nuestro Julio Barea muy buenos días

Voz 12 21:42 hola buenos días responsable de la campaña de

Voz 0927 21:44 plásticos de Greenpeace es un placer que estés aquí con nosotros en este especial del Día Mundial del Medio Ambiente si te parece yo quiero que escuches antes porque estamos hablando de contaminación de las ciudades creo que escuches estas palabras

Voz 26 21:57 el modelo desde Madrid Central para nosotros era un modelo fracasado en cuanto a la contaminación a partir de mañana

Voz 0927 22:05 Martínez Almeida y posible alcalde por Madrid por el PP Ortega Smith candidato de vos el siguiente día de las elecciones de la semana pasada que te parece acabar con el cierre de de esta ciudad de Madrid en este caso pero un poco la idea general de hacerlos los supongo en otras ciudades no llevarlo adelante

Voz 12 22:25 bueno pues la verdad que es muy lamentable no porque una medida que se ha demostrado que está siendo muy útil en este caso para luchar contra la contaminación una medida que vas es bastante conservadora porque si la comparamos con la que está implementando tal grandes ciudades de Europa eh París Berlín Londres pues se queda es una minucia no realmente Madrid tiene que hacer mucho más que Madrid Central pero en fin hemos empezado algo y además esto no es está librando los va a librar previsiblemente de muchas sanciones que pueden llegar de Bruselas sanciones millonarias que hemos pagado los madrileños con lo cual bueno pues en fin eh lamentable lamentable porque realmente como decimos y los que usamos o es las calles de Madrid a diario pues es en bici por ejemplo es un placer lógica de poder cruzar Madrid respira medianamente

Voz 0927 23:10 exacto exacto mejor

Voz 12 23:13 de hecho ya son mucha ciudad en la que están cerrando

Voz 0927 23:15 dio sus centros su su meollo dos de la ciudad sobretodo cuando hay problemas de contaminación esa que no deja de ser un poco contradictorio en julio los plásticos son uno de los peores enemigos del planeta ahora mismo

Voz 12 23:29 pues ahora mismo nos estamos dando cuenta que los plásticos no eso están en verde facilitando la vida pues empezaba a entorpecer la muchísimo tanto es así que desgraciadamente estamos ingiriendo lógicamente involuntariamente pues plásticos derivados y productos derivados del plástico con lo cual bueno pues la situación está siendo mucho más grave de lo que nos podíamos imaginar hecho incluso los últimos estudios nos están diciendo que el agua de lluvia fijados el agua de lluvia pues hace muy pocas semanas en los Pirineos au pues esa misma semana en en la rocosas dicha detectado en la propia agua de lluvia fíjense ustedes restos de plásticos algo pues lógicamente inusitado

Voz 0927 24:08 bueno y los consumidores estamos de verdad conciencia todos los consumidores estamos dejando de consumir plástico es suficiente las medidas para que en las tiendas no nos den bolsas de plástico es suficiente en las medidas de Europa para retirar las bolsas las pajita los vasos de plástico

Voz 12 24:23 bueno pues según Greenpeace lógicamente no es suficiente es un paso suprime el paso lógicamente que tenemos que ha tomado hace tiempo incluso nuestro país grupos como Greenpeace llevamos pidiendo pues hacer esfuerzos no para reducir ese consumo y ese abuso que hacemos de plástico pero no suficientes lógicamente dada la magnitud del problema ese es el tema no que la magnitud del problema es tan grande tan tan importante tan extensas la contaminación que bueno que lógicamente habrá que hacer mucho más ambicioso si eso le pedimos también lo nuestros políticos ya que las empresas que son las que nos ponen esos vehículos pues tan fácilmente no son capaces en este caso pues de establecer políticas para limitar como digo las empresas pues tendrá que es el Gobierno que es en la legislación que les obligue y es lo que estamos intentando que sean déjeme hacer más restrictivas porque repito estamos prácticamente una especie de emergencia planetaria por el plástico

Voz 0927 25:11 reciclado es la solución honor porque ponéis muchos reparos

Voz 12 25:15 bueno de reciclado está bien y hay que seguir reciclando dinero

Voz 0927 25:17 sí reutilizar y esas cosas ver

Voz 12 25:20 dice que va reciclada está bien pero dada la magnitud de la magnitud del problema con el reciclaje no llegamos nos llevamos con lo que es estancado pues lógicamente las empresas vamos a poner en todos los dos puntos que sean reciclable que sumó recicla faltaría más pero es que esto ya con esto hemos llegamos desgraciadamente tenemos que ir más talante iguales postulante

Voz 0927 25:38 sí

Voz 12 25:38 esa reducción reutilización que no estamos Francia

Voz 0927 25:41 para terminar habláis de Mar de plástico que no mucho tiempo habrá más plásticos que Peces tenemos tiempo de enderezar el rumbo del planeta de enderezar nuestro medio ambiente

Voz 12 25:53 tenemos tiempo de cambiar luego lógicamente pero cuanto más los demostremos cuanto más les instaba como está pasando con las empresas hacer esos cambios pues peor será la situación para revertir la DO con lo cual pedimos eso precisamente las empresas pues valentía para hacer lo que tampoco pasó nada hemos comprado todavía sin plástico no nos ha pasado nada y a los gobiernos también pues que se lancen van a empezar a reducir drásticamente con leyes ese consume británico

Voz 0751 26:16 Julio Barea responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace muchísimas gracias por como siempre por acompañarnos en SER Consumidor un abrazo

Voz 13 26:50 SER Consumidor especial Día Mundial del Medio Ambiente Jesús Soria cómo podemos ayudar para no seguir

Voz 18 26:58 caminando

Voz 13 26:59 reciclando los residuos desde plásticos latas papel vidrio

Voz 18 27:03 prolongando la vida útil de los objetos hablamos de electrodomésticos otros utensilios ropa usando la bicicleta y otros medios de transporte alternativos que no contaminen o lo hagan en menor medida potenciando el consumo responsable como productos de cercanía productos del comercio justo su impacto es mucho menor en el planeta incorporando más platos vegetarianos la ganadería emite el catorce por ciento de los gases de efecto invernadero teniendo en cuenta el cultivo de los alimentos frescos que compramos la agricultura ecológica cuida el planeta reduciendo el consumo de ropa que genera mucho gasto de agua tintes materias primas mejor recurrir a los de fibras naturales o a las que proceden de materiales de desecho

Voz 0927 27:41 Óscar Hernández muy buenos días buenos días gerente de la Asociación Nacional de reciclado de plástico Anar Pla estábamos hablando con Greenpeace precisamente de la situación de los plásticos en nuestro país y en otros muchos países hasta el punto que doscientos país han tenido que buscar un acuerdo para ver cómo regulan precisamente en la exportación de plásticos cómo hemos podido llegar a esta situación a nivel global a nivel mundial y aquí en España

Voz 28 28:05 bueno el el consumo de de plástico es algo que conocemos todos es verdad que tenemos que trabajar en el sobren Palace pero el plástico nos está ofreciendo otro montón de propiedades como es la reducción de pecho hay el ahorro en emisiones de CO2 por el transporte de restos materiales no hay buen material cuando eso malo si no hay aplicaciones buena como vosotros no vais tan mal el pie

Voz 0927 28:35 ticos sino el cómo se está gestionando eso

Voz 28 28:38 es oye una cosa

Voz 0927 28:40 tenemos dudas porque siempre se dice que gran parte del plástico que generamos en nuestro país y a nivel europeo se recicla los ecologistas no están de acuerdo pero esto demuestra o podría demostrar que tampoco se recicla tanto como se dice

Voz 28 28:57 todo el material que noches puede recoger por supuesto que no se va a reciclar pero todo lo que lleva a nuestras plantas esos ese plástico se recicla

Voz 0927 29:08 porque este problema tan enorme que obliga a tantos países a unirse supongo que también por no perjudicar a terceros países no

Voz 28 29:17 bueno nosotros es una demanda que hacemos desde el principio proximidad estamos encantados de que de aumentar el tratamiento es nuestra planta haces mal nuestras plantas y su capacidad de tratamiento de un diez por ciento

Voz 0927 29:31 ya pero pero pero tú crees que están fracasando entonces las iniciativas para reducir el plástico

Voz 28 29:37 no no para nada yo creo que es llegando ir haciendo a pensar ideas señala mejor los los envases y artículos de plástico

Voz 0927 29:48 sí porque el punto más

Voz 28 29:50 Nos preocupa bastante a los reguladores por eso vemos entre los recicla una herramienta que ayuda a a decir cuánto o en qué medida en que facilidad tiene un envase para ser reciclado sea más reciclar

Voz 0927 30:07 desde el punto de vista medioambiental esta iniciativa para controlar el la exportación de todos los plásticos que generamos que puede qué ventajas puede traer

Voz 28 30:18 tienes ventajas que se va a asegurar que se va a tratar en plantas con las mismas condiciones de las plantas que tenemos ATIME Europa si se tratara fuera nada fuera de Europa y además asegurar la trazabilidad

Voz 0927 30:32 Óscar Hernández gerente de la Sociedad Nacional de reciclado eres de plástico muchísimas gracias muchas gracias gratis

Voz 29 30:43 ya estamos en un establecimiento de venta de productos de todo tipo a granel muy de moda en en nuestro país en los últimos tiempos tiendas donde evidentemente una de las cosas que tienen aparte de sus productos de calidad es que productos ecológicos productos también donde ese Evita uno de los grandes problemas medioambientales de de los últimos años de las últimas décadas que es lo residuos plásticos estamos con Fer y estamos con Patri que llevan más de cuatro años sin plásticos es complicado no vivir sin plásticos

Voz 30 31:18 no complicado protege cambia de hábitos de rutina se al principio cuesta un poquito pero una vez que ya tiene una nueva rutina ya como si no hiciésemos nada especial para evitar el plástico Fer porque esta iniciativa por qué buen día hace como cuatro años algo más decidís que

Voz 29 31:33 los plásticos iban a erradicarse

Voz 1172 31:36 la medida en vuestra vida en vuestra casa

Voz 1234 31:39 bueno siempre hemos ido personas preocupadas por el medio ambiente una temporada que cada vez tira hagamos lo plástico lo desechó los residuos digamos al contenedor de reciclaje con más frecuencia allí esto pues nos afectaba menos remolcado Un poco por dentro porque veíamos que cada vez tenía o más residuos a día plasman apátridas ocurrió la idea que podemos intentar vivir sin generar tanto residuos y evitar por completo el plástico bueno desde ese día empezamos a evitarlo

Voz 1172 32:05 a ver por qué venís a comprar a una tienda de venta a granel porque

Voz 13 32:11 por qué necesitamos comer porque aquí lo puedo

Voz 31 32:14 contratos si sin en basa en nuestra

Voz 30 32:17 voy a Bolsa nuestro propio tarro podemos Reyes

Voz 31 32:19 Carlos llegando a casa sin ningún tipo de residuo

Voz 1172 32:23 por ejemplo también comprando a granel con Price las cantidades que sabéis que vais a consumir evita otro gran problema que es el de desperdicio alimentario

Voz 1234 32:33 por supuesto es que tienen muchas ventajas aparte esa Hacienda suelen tener también productos más locales Si de productores más pequeños osea que también está un poco ayudando a la economía local de otros a fomentar que el dinero se detecte un poquito más repartido

Voz 1172 32:47 qué tipo de bolsa traéis para llevar a todas las cosas que compran

Voz 1234 32:49 es una cosas pequeñitas de de algodón que que son como ahí me hace mucha gracia que a veces son como las taleguilla es que utilizaba mi abuela pues son cómodas

Voz 32 32:58 lo que sí cocido se podía o no parecido

Voz 1172 33:02 hace días no ha así parecido pues Juan esto

Voz 1234 33:04 diez diferentes tamaños depende lo que vayas a comprar pues escrita a una pregunta amaño otro hito honesto llegas a casa te dejas todo encima de la mesa no tienen ningún residuo ni plásticos ni papel de ningún tipo de es maravilloso llegar después de comprar y que no tienes que poner nada a reciclar mirar

Voz 1172 33:23 llegamos a casa lo ponemos encima de la mesa hizo es porque mucha gente lo que tiene son tarros de plástico que es donde ponen las cosas vosotros mejor

Voz 1234 33:32 lo de vidrio muchos de ellos son reutilizado de ambos a una cosa que hemos comprado y otros que hemos comprado mejor más grande porque hay productos que utilizamos con mucha frecuencia para no tener que guardarlos en tres pero todo todo todo en vidrio bueno

Voz 1172 33:45 Nos vamos a otra tienda que no es ésta donde hay muchos envases donde yo veo más difícil que podáis sobrevivir sin utilizar envases venga nos vamos estamos ahora en un supermercado vemos por ejemplo cantidad de panes de todo tipo envasados en plástico es Toni lo miráis

Voz 14 34:03 eso con la verdad es que no el de lo compramos en una panadería de barrio vas con tu propia bolsa de tela les dice que no quiere ningún tipo de Bolsa ni siquiera de papel se acabó el problema

Voz 1172 34:14 qué os parece esto de todos sobre ambas

Voz 14 34:15 Sao

Voz 30 34:16 pues mal porque la verdad cuando vamos de vacaciones tenemos un supermercado y es muy difícil no entonces fue no va a meter en el pan pero bueno no hace falta ningún envase realmente

Voz 1172 34:26 bueno vamos aquí al lado porque tenemos otro tipo de productos que también cada vez son más de modo Ya cada día es más difícil encontrar una lechugas y más ahora todo está súper envasado y esto es algo de esto no venga decirle

Voz 14 34:42 en basado no nosotros la verdad es que somos poco de supermercados solemos ir a tiendas de barrio compramos lechugas de distinta distintas a lo mejor de

Voz 5 34:52 más morado otra te romana

Voz 14 34:54 si la mezclamos en casa y con eso ya pues bueno pues tienes una especie de cómo un poco más rudimentaria pero tú mezcla derecho

Voz 1172 35:00 pero hay gente que dice que las lechugas tradicionales por ejemplo las verduras que no estén en verdad que al final se pierde más que con estas Vosgos qué pensáis

Voz 33 35:09 si se pierde que día no ha acabado

Voz 30 35:14 indomable no ni muchísimo menos pues al final mente es que ha calculado cuánto vas a tomar cuando va consumir también sabe pues y unas está poniendo malo consumirlo antes que otro producto no lo que no puede tener la nevera ir pensando que tiene un mes de caducidad todo no además de mucho mejor cuando vas a comprar la frescura no porque con el chico no siempre

Voz 1172 35:32 lo ves verduras cada día más de moda el que estén sobre envasadas también cantidad de productos aquí vemos por ejemplo alcachofas y se pueden ver todo tipo de productos tomates pepinos de todo qué os parece

Voz 14 35:47 o sea por ejemplo para dos alcachofas notar hace falta una bandeja de pan o lo mismo para alarmante para los tomates son envases totalmente innecesarios vamos con mucho con una bolsa de lo podrías meter y te dejas las bandejas encima eso y cuatro tomates que o uno que debo ay ay ay con bandejas con un solo tómate algo ridículo oye Patrice

Voz 1172 36:11 veo aquí muchos Brick de todo tipo productos da igual vosotros esto entrar en vuestro sin plásticos esto sí que lo tolera hizo o no a ver

Voz 30 36:20 no al principio no sabíamos contábamos solo como si el tapón fuese de plástico pero en realidad el embalse en sí tiene como un veinte por ciento de plástico en el interior no aluminio papel cartón y plástico entonces pues no lo utilizamos si queremos leches vegetales pues no lo hacemos en casa compramos la vena o almendra o lo que sea y lo hacemos nosotros

Voz 1172 36:37 bolsas de patatas que veo aquí también todo ese tipo de cosas

Voz 30 36:41 tampoco lo compramos todos el todavía en el nuevo compramos RD decidan y tetrabrik me nada

Voz 1172 36:48 allí vio mucho los jamones muchos embutidos todo eso también que vais directamente ellos lo corto yo lo lleváis en en papel

Voz 14 36:56 pero si nosotros vegetarianos

Voz 1172 36:59 que no coméis esas cosas pero vamos que conocemos mucha gente

Voz 14 37:01 amigos que lo hacen así el banco un tape lo dice por favor con ver aquí y me taras el el peso del da Peri ahorrar un montón de plástico y no te suelen poner ningún tipo de problema

Voz 1172 37:12 vámonos a departamentos de belleza limpieza todo eso vale venga Patrice la pasta de dientes está en basada no me digáis que tampoco utilice es de esto

Voz 30 37:23 pues la verdad es que no no lo hacemos nosotros una fianza de evidente casera y como hacemos con arcilla blanca una infusión de tomillo y aceite esencial

Voz 1172 37:30 Nos vamos me acompañas gel

Voz 14 37:34 qué pasa con Argel en verde el otro tipo de oferta todos y muy grandes muy pequeños pequeños un tipo de otro que todo tipo nosotros lo que utilizamos es jabón un jabón natural que al final es lo mismo te te lo que limpia igual de qué tal un montón de residuos aparte de esa muchísimo menos que evita el transporte y date cuenta que el primer ingrediente de casi todos los geles es agua sea el agua tengo yo cuando salía de la ducha a mí que me den lo el resto que que agua bueno me hace falta

Voz 1172 38:01 y ahora hay tiendas además donde puedes ir con tu envase de cristal lo de lo que sea te lo rellenan no por ejemplo es una opción si también

Voz 14 38:08 en las que te venden los productos a granel estos productos a granel aparte por ejemplo también para el champú que es una cosa que no se conoce también hay pasta pastillas de champú champús sólido sea que en verde observo un envase es como si fuese el el el el la opacidad de jabón a ponerse el pelo y funciona perfectamente como si fuese líquido

Voz 1172 38:27 Patricia esas cremas que nos damos después para cuidar la piel esas cosas

Voz 30 38:32 tampoco porque yo tenía mil cremas vale para cada cosa para embalse no tenía bueno para contorno de ojos para la cara de noche de día del cuerpo de Trías de todo y ahora ya pues primero sabe que no necesita tanta crema no te hacen falta ideas pues lo hemos sustituido simplemente por aceite no diera estamos con aceite de almendra

Voz 1172 38:52 ojo con aceite y ya no te hace falta nada más nos vamos a bueno lo que todos más o menos tenemos en casa que es lavavajillas

Voz 14 39:03 ahora aquí qué pasa sorprende nos Fernando a que lo mismo de todos Granell hay tiendas por suerte cada vez hay más están habiendo en muchas localidades de España ya puedes comprar estos productos a granel en el caso de que no las tengas también se pueden puedes hacer las recetas por

Voz 1234 39:19 pues más nosotros mismos las hacemos muchas veces con bicarbonato jabón sólido

Voz 14 39:24 ah y vinagre y limón se puede limpiar prácticamente de todo pero quita incluso las manchas más difíciles o y tú lo sabes el jabón de oliva antiguo pues un poquito cualquier mancha lo quita mejor que cualquier otra vamos yo por lo menos pienso eso

Voz 1172 39:41 esto hablabas de la lavadora lavavajillas

Voz 30 39:46 al con jabón raya o lo deja en agua una noche a la mañana siguiente lo lo Gates ya ves el peso que tiene lo puede hecha o jabón según y cómo te guste una gotita aceite esencial de de limón y eso ya depende si está muy muy muy sucio es verdad que no te va funciona demasiado bien y ahí ya fue ya utilizaríamos bicarbonato vinagre que eso magia pura

Voz 1172 40:10 dos cuentas que no sé si habréis hecho

Voz 30 40:12 no

Voz 1172 40:13 cuántos residuos creéis que en estos más o menos cuatro años que lleva sin plásticos ha evitado que estén en un contenedor que en el fondo de un mar en una playa

Voz 1234 40:25 muy difícil de saber pero vamos yo creo que estamos sacando a lo mejor una o dos bolsas gracias

Voz 14 40:30 semana de de de residuos plásticos pues calculamos una bolsa con casi cuatro años imagínate digo Osasuna a es una barbaridad en la actualidad no sacamos nada sea lo que es plástico sacamos otro materiales un poquillo de vidrio y papel pero plástico llevábamos tiempo que no no tenemos absolutamente ningún residuo

Voz 1172 40:47 el dinero porque esto también es más barato

Voz 30 40:50 al producto que se hacer la comparativa te salen Macario eso seguro a lo mejor una marca blanca de lenteja muy difícil que encuentre el mismo precio a granel a granel siempre te va a ser un poquito más caro pero qué pasa cómo deja de de utilizada tanto cosmético tanto producto de limpieza tanto desechable cante comprara un montón de cosas de USAID tirano pues servilletas papel film papel de aluminio tan temida tantas cosas medio que si hace la comparativa generar en realidad si te sale más barato o por lo menos igual pero más caro no

Voz 1172 41:16 en medio ambiente yo creo que lo tiene que agradecer eh

Voz 14 41:19 claro los que aunque sea un poquito más caro tenemos que pensar que muchas veces nos todas las pues el precio a muchas personas están muy apuradas con el dinero se puede entender que que que tengan el precio muy en cuenta pero por otro lado hay que saber distinguir también un poco entre el valor y precio que no podemos seguir comprando como estamos comprando hasta ahora

Voz 1172 41:38 pues muchísimas gracias pero que sepan nuestros oyentes que acaban de escribir un libro

Voz 5 41:44 que en unas semanas estarán aquí en Ser Consumidor muchas

Voz 0927 42:40 hay otras iniciativas muy interesantes de las que ya hemos comentado aquí alguna vez que intentan ayudarnos en esa guerra a la que el comercio los fabricantes el marketing quieren llevarnos Comprar tirar comprar y tirar comprar y tirar es decir una dinámica que nos cuesta dinero que genera muchos residuos del que naturalmente buscan ellos su beneficio esa Rodríguez muy buenos días hola qué tal muy buenas el portavoz y responsable de comunicación de amigos de la tierra vosotros habéis puesto ya desde hace algunos años en marcha una iniciativa que se llama a largas ciencia cuéntanos para quién no sepa todavía qué es esto

Voz 16 43:14 pues sí así hace nuestra campaña es precisamente lo que indica es todo lo contrario a la obsolescencia programada entonces pues aquí tenemos diferentes alternativas que van desde comercios locales de reparación segunda mano alquiler en definitiva todas estas iniciativas y alternativas que lo que hacen es alargar la vida útil de los productos cómo estamos viendo justo lo contrario a la obsolescencia en calidad lo que eh planificar el diseño de de los productos de tal forma que se acorte su vida útil cuando podría ser muchísimo más larga

Voz 0927 43:50 no porque arreglar las cosas Teresa cada bien más complicados en no rompe una tostada horas en no Rompoi mil microondas y es difícil muchas veces encontrar un sitio donde lo pues el nos lo arregle no nos llevan a que compremos uno nuevo

Voz 16 44:02 así es los lo tienen vamos es algo que está muy metido en nuestra cultura nuestro imaginario colectivo pero también nosotros como como ciudadanía lo que tenemos que hacer es directamente quitarnos eso de la cabeza porque algo que nos dicen que siempre nos va a salir muchísimo más barato comprar algo nuevo que arreglarlo yo eso no es cierto entonces ya ni siquiera intentamos llevarlo a esa pequeña nave reparación del barrio de toda la vida donde sí que nos lo pueden reparar lo ponen difícil pero sí que es cierto que tenemos que afrontarlo porque muchas veces se puede reparar en un momento

Voz 0927 44:34 no tenemos en cuenta la basura electrónica que estamos generando y que que es un serio problema medio ambiental

Voz 16 44:41 es es un grave problema para que nos hagamos a la idea en en España en un año generamos un millón de toneladas de residuos electrónicos

Voz 12 44:49 madre mía montantes entonces claro a todo

Voz 16 44:52 no esto le tenemos que sumar llama sólo esa generación de residuos no todos esos recursos naturales que hemos estado extraño sólo con los problemas sociales y ambientales que eso ocasiona en diversos países y luego también la gestión de esos residuos que que bueno la verdad es que es muy muy deficiente para que nos hagamos a la idea tan sólo tenemos controlado un cuarenta por ciento de esta gestión eso los ejercían habían la mitad de ese cuarenta por ciento y el resto pues puede terminar en el vertedero mosso electrónicos como el cementerio electrónico de Ana pues con los consiguientes problemas ambientales no que estamos hablando de que hay gente que precisamente trata de ganarse la vida en ese cementerio que estamos hablando de una contaminación de plomo por ejemplo es mil veces la permitida por encima de las mil veces es una barbaridad haciendo a la gente a la a la población

Voz 0927 45:43 sí y al medio ambiente sin duda a ver gente que quiera dar una segunda vida las cosas a él no le no le interesa pero a lo mejor alguien sí porque sigue funcionando para alguien que quiera comprar algo de segunda mano para Alinghi quiera reparar cómo se pone en contacto con este sistema larga excedencia para reparar para cambiar para vender para darle una segunda vida para que alguien más lo utilice como

Voz 16 46:06 claro pues tenemos nuestro directorio que es alargar apuntó Errejón y entonces aquí con la participación de la ciudadanía y la participación de los diferentes comercios locales pues contamos con mil cuatrocientos establecimientos que se dedican pues lo que decíamos a la reparación a la segunda mano al entonces la gente que quiera lo que tiene que hacer es entrar era la deje de ahí se encuentra con un mapa Icon una serie de siempre para decir pues quiero Repe

Voz 36 46:34 a ver a mi tostada

Voz 16 46:37 ya entonces tiene la opción de reparación tiene la opción de la situación donde está y tiene la opción de pequeños electrodomésticos ya entonces ahí debían aparecer los comercios más cercanos donde donde está para que pueda a ir a parar esa apostadores Icon esto pues también estamos diciendo comprar ropa de segunda mano o comprar muebles de segunda mano bueno todo lo bueno que queramos relacionado con asistencia en la lucha contra la obsolescencia programada

Voz 0751 47:04 muy bien Teresa Rodríguez de Amigos de la Tierra muchísimas gracias

Voz 0927 47:07 peso hasta la próxima gracias a vosotros un abrazo

Voz 0751 47:10 no había algunos consejos para sí

Voz 25 47:12 el eficientes y ahorrar a anota contrata energías limpias con placas solares en tu casa un lavavajillas gasta unos doce litros de agua nueve veces menos que si griegas a mano las bombillas led te permitirán ahorrar hasta un noventa por ciento de energía un programa de lavado noventa grados además de estropear la ropa consume casi el doble de energía que un programa sesenta grados si utilizas un microondas en vez del horno reducirá hasta el setenta por ciento de energía Si conduces de forma eficiente ahorrará un quince por ciento de carburante y emisiones de CO2 cocina con las ollas tapadas ahorrará hasta un veinticinco por ciento de energía el termostato de la calefacción ponlo entre diecinueve y veintiún grados en invierno el aire a conducir donado entre veinticuatro veinticinco grados en verano es más saludable y económico

Voz 0927 48:01 en este repaso que estamos hacienda como los consumidores podemos contribuir para que el medio ambiente mejore para salvar el planeta otra historia también es que forma parte de nuestra vida cotidiana en la que también podemos contribuir es por ejemplo en la alimentación Felipe Fuentes Saz hola muy buenos días

Voz 0751 48:20 hola buenos días coordinador de proyectos de agricultura de mercado de la ONG WWF

Voz 0927 48:25 como ayuda al planeta una u otra forma de producción de alimentos agricultura ecológica exceso de carne etcétera etcétera

Voz 26 48:32 bueno la realidad que lo los números que no

Voz 20 48:35 no tiene actualmente el planeta que lo principal es recurso natural está en declive prácticamente

Voz 37 48:39 hemos perdido el sesenta por ciento de la biodiversidad a nivel mundial en parte debido al sistema alimentaria actual nosotros como consumidores tenemos un papel fundamental una herramienta fundamental que la decisión a la hora de de hacer la compra guardadas decidir comer un producto u otro no tiene mucha más fuerza y tenemos un impacto a diario posible para cambiar la tendencia actual de pérdida de recursos naturales que tenemos el planeta

Voz 0927 49:03 por ejemplo Felipe cuéntanos cosas practicas comiendo menos carne que lo decir muchas veces y productos de cercanía productos de temporada en qué concretamente

Voz 37 49:13 bueno hay líneas muy claras que hacer como como consumidores sobre todo en una zona tan rica de únicamente con una cultura dieta mediterránea como la española no eh lo principal es que tenemos que comer mucha más frutas y verduras y legumbres esos claves tenemos mucha tengo una suerte tener una gran producción de frutas y verdura en nuestro en nuestro país nuestra con lo cual tenemos que comí consumir mucho más frutas verduras y legumbres Por otro lado el aspecto más importante también tenemos que disminuir el consumo de carne y sobre todo la poca carne que con sumamos tiene que ser de mucha calidad hechos son dos criterio de que tenemos lo también tenemos Keira a sistemas de de producción intentar buscar cavernas productos certificados como puede ser el a la agricultura ecológica o ganadería ecológica producto certificado sostenibles de pescar o uso apostar por variedades tradicionales y locales de cercanía no que ustedes cercanía con ese tipo de medidas contribuimos a diario a diario estamos construyendo a mantener el sistema agroalimentario mantener en en cierta manera de Agricole guía ídem de también a a favorecer lo la biodiversidad del planeta

Voz 0927 50:18 pues Felipe Fuentes de WWF muchísimas gracias

Voz 37 50:24 muchas gracias a quieres conocer alguna

Voz 18 50:26 Tones para adquirir productos de cercanía uno el consumo de productos de cercanía ayuda a los negocios locales a subsistir dos Se genera menos desperdicio de alimentos tres el producto es más fresco por lo tanto más nutritivo cuatro conlleva menos tiempo de desplazamiento hice Evita el consumo de combustible más contaminación cinco es un imán para curiosos y turistas seis ayuda el concepto de comunidad el sentimiento de pertenencia a la misma

Voz 38 50:53 no

Voz 0927 50:56 hay otras iniciativas muy interesantes para concienciar por ejemplo los jóvenes incluso a los niños como madres por el clima escuchamos a Miranda Del Corral