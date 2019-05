El Cine en la SER: 'Rocketman': purpurina, desenfreno y traumas en una musical sin censura (31/05/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

el biopic musical es un género que está de moda el éxito en taquilla de bohemio en Rapsodia la biografía de Queen ha producido un efecto llamada ahora es el tono John el que celebra una película autorizada sobre su vida en la que no se escatiman en sexo ni drogas en el anterior Rocket Man está protagonizado aportaron Ewerthon es un musical puro y duro y ha hecho bailar a los críticos de Cannes además de este subidón de música y bailes estrena esta semana la película española la estrategia del pequinés con Kira Miró y Unax Ugalde y el cine chino tiene un importante los cines todo este mes ahora esta semana llega ya que el director más reconocido con la ceniza es el blanco más puro en televisión esta semana acudió Mengs la nueva serie fantástica de Amazon con un reparto de lujo

Voz 1463 02:19 Trending Topic fue Trending Topic it de repente esa no eres un winners sino te Repe a alguien de la talla de David Bisbal y Juan Aranaz tiene Twitter de David Bisbal amigo mío

Voz 5 02:30 hemos encontrado canción de de consenso que yo quería era hora y además porque la Juan y reclama que Bisbal es el que une realmente a España con su

Voz 6 02:41 está a España a España los este equipo si lo repito es un himno saque que reclamamos un biopic para Bisbal

Voz 1463 02:48 bajamos desde Julio Iglesias aunque tendría sin carnaza pero ya ve de Rocket Man Rocket Man David Bisbal bueno si os parece vamos a empezar ya en serio

Voz 1463 03:13 de una película que tiene muchos puntos para romper la taquilla esta semana erró queman como decíamos al inicio y cuenta la vida de una leyenda del pop delito en John es un musical protagonizado por portaron de cartón que canta baila e interpreta es el actor de Klinsmann y ha contado con la supervisión del músico hoy del cantante tiene toques la mucha purpurina gafas extravagancias drogas alcohol y sexo nada se oculta en este biopic que se presentó en el Festival de Cannes y que dirige Dexter Fletcher que atención fue el director encargado de acabar con bohemio en rapsoda después del despido de su director Bryan Singer

Voz 2 03:47 que exista número once en Italia la canción no es buena ese es el problema la mitad del disco suma miedo o problema es mi me hacen tipos nunca ni entiendes lo que tengo que sufrir y lo que más dadas Madiba o cuando me dejaste SETI en el dejarte así puedo ser objetivo ante tu pequeño mundo miope y egocéntrico ve al estudio ya música o no

Voz 9 04:20 Castro bohemia en rapsoda y Rocket Man Roque el hombre me gusta más Rocket fan me gusta más Rocket Man porque es más auténtica usado

Voz 10 04:29 pero realmente no esconde nada eh no lo edulcorar la vida de Elton John sino bueno la la cuenta con

Voz 0544 04:37 sus grande ese exceso sino que tuvo en cuanto a sexo y drogas también una parte de su vida que a mi me parece que es muy muy curiosa no la de un niño muy rechazado por su padre no tiene amor de su de su padre y de su madre se encuentran en el mundo de la música por su talento IU llegó pues se convierte pues eso en un mito mundial de la música del pop y del rock indie y la verdad es que esa evolución me parece que está bien contada me gusta mucho cómo están metidas las canciones dentro de la historia porque a diferencia de Bohemia en Rapsodia digamos que no es de las canciones no van cronológicamente no sino que van salpicando la película dependiendo del esto

Voz 1463 05:18 oye Chapare cerraron la que no sale en la película que es de Candle in the Wind que es la más conocida porque la cantó en el funeral de Diana suena muy al principio así como unos acordes pero no no no

Voz 0544 05:30 claro claro dos a mi me parece que está luego es es un musical que podía se sabe una adaptación del musical teatral no porque tiene casi todos los elementos de los musicales teatrales pero eso pues llevándolos al al cine y utilizando muy bien los elementos cinematográficos me parece que son un valor de Dexter

Voz 1463 05:49 lechero que por cierto Dexter Fletcher hacía

Voz 0544 05:51 día de siendo joven de director de cine en el sueño del mono loco de Fernando Trueba sí sí hacía de de un joven director de cine que intentaba adaptar pues una versión de Peter Pan yo creo que es una película para triunfar eso sí para mayores notan blandito como bohemia en rap sed y no sé si eso les restara gran parte

Voz 1463 06:11 es decir que una calificación creo que es R en Estados Unidos eso hará que muchas familias muchos niños no puedan verla cosa que como me han rapsoda porque no había poquita droga pero en este caso pues eso ya la pone en desventaja no sé si también el hecho de que eso de que te ríes

Voz 5 06:30 no es nada estaba pensando en un símil político los es la transversalidad de Queen que la peli de de Curry es

Voz 10 06:39 hardcore sólo para para un público más adulto me estaba riendo eso

Voz 1463 06:45 el PI ajeno no sé si también a Queen abarca a un mayor público que Elton John no

Voz 1084 06:51 hombre yo creo que está más instalado en el imaginario colectivo al menos mainstream ni idea todas las generaciones Quinn que que Elton John luego también hay un efecto que siempre influye que es lo tengo que decir que es cuando alguien muere es bueno siempre se le haces un biopic de encargo tenía que quedar bien Freddy

Voz 9 07:10 bueno yo creo que en Cuén quiénes queda claro que son los que lo encargaron vivos pero realmente claro tiene que ser una un esto

Voz 1084 07:17 a buenista de con un hilo esperanzador como el tono que tenía bohemia en Rapsodia sin embargo esta pues claro decimos es valiente normal porque la autorizado el is ha expuesto es como una especie de confesión en vida de esta ha sido mi vida y y aparte de haberlo disfrutado aparte de la purpurina del desenfreno del sexo el alcohol las drogas también he tenido un pasado y una infancia muy problemática que es uno de los puntos muy interesantes de de la película cómo se construye ese genio a través de una incomprensión total la ausencia de un padre y es una historia que a lo mejor no es tan conocida como tanto se ha hablado de Freddie Mercury y en el caso de Queen que si hay que compararlos los dos las dos Pelé

Voz 1463 07:57 sí de hecho la infancia permite uno de los mejores números o de los números musicales que más me gustan a mí que es el del principio en esa muy teatral es verdad en ese barrio típico barrio británico no con esa madre maravillosa que es Dallas Howard Bryce Dallas Howard la hija de Ron Howard por cierto la actriz de parque juró básico es verdad que que que lo de la infancia lo de la fantasía permite mucho juego nada más quiero decir que la intención de un director que es algo que no se veía en que hay una mirada la mirada de que te hacer un musical de querer hacer que el protagonista cante y baile no como Rami Malek que bueno al final eran las músicas con arreglos pero era mucho era muy diferente esto tiene una intención cinematográfica que yo creo que es mucho más interesante como película luego es verdad que a lo mejor Queen y te levantas en el cine y el mejor Elton John que tiene te mazos también quizá no tiene no tiene el pum

Voz 5 08:52 la épica aquí claro para una generación les dice menos Elton John la épica de Wembley

Voz 0544 08:57 de lo que decía que además la película bohemia en Raxoi tenía el subidón de unos veinte minutos finales de que era prácticamente la recreación del concierto de de Wembley pero pero yo creo que cinematográficamente sí es mucho mejor película

Voz 1084 09:10 Rocket Man aquí fallan un poco también hay que decir los efectos digitales creo yo que meten en algo

Voz 9 09:16 momentos yo digo es que parte de de del cutre Glam lo también esta sí que rodea Elton John Cobra

Voz 1084 09:24 a mí me escama un poco no no no me pegan con con el tono de la película y lo que decía así que me gusta que que utilicen no vamos a decir más pero el como un centro o no una una sesión de rehabilitación para partir y contar la historia es también muy muy honesto y original que a partir de ahí vallas trazando toda toda la vida de él

Voz 1463 09:40 pues Elton John fue la gran estrella de Cannes que has sido un festival maravilloso pero quizá con menos estrellas que otros años como hemos venido contando en la rueda de prensa del festival el actor británico Turner cartón fue muy estuvo muy divertido porque lloraba cada dos por tres la hacer una presunta de lo que fuera se emocionaba no decía que es que se había hecho muy amigo de Elton John y que incluso había convivido en su casa

Voz 1084 10:03 pero basta es fue uno de los mejores días de mi vida vi un trabajo del que me siento muy orgulloso no es el típico biopic que va en orden cronológico nos permitimos algunas licencias también fantasía ha sido maravillosa y quiero dar las gracias por haber hecho feliz anoche a un joven como yo y haber hecho feliz a una estrella de setenta años

Voz 0544 10:29 a mí me sobra un poquillo de la película el final que ya es muy habitual en muchos biopic y ahora mismo tal es feliz con su marido con con sus hijos y no sé qué no sé cuántos me me decían

Voz 11 10:43 poquito lo puede explicar que ya lo sabemos les vemos en la Time es decir en Lola pero bueno en cualquier revista El Periódico vemos que os parece a mi me gusta

Voz 0544 10:56 como lo hace la verdad es que yo creo que es un esfuerzo de casi no imitarle Os es decir vemos yo por lo menos yo he visto poco a imitación no descarada imitación creo que asume muy bien la personalidad de Elton John la lleva la lleva a su terreno yo creo que que que si es puede ser una de las interpretaciones del año

Voz 1084 11:18 yo creo que esta espectacular y además es el típico actor que encaja muy bien luego en carrera de de premios un poco

Voz 0103 11:23 mainstream no de películas como vimos el año pasado colosos

Voz 1084 11:26 se están abriendo un poco a a otras películas y al él está muy bien sí sí que me poniendo una cosa en la tengo que pedir es que Elton John ha debido decidir que en ningún momento iba a salir con algún kilo de más claro

Voz 5 11:37 en ella está ahora vamos así hubiera yo realmente claro así era yo no soy yo

Voz 1463 11:44 así me gustaría ser a mí como algo solo decía Almodóvar de su personaje de banderas hombre común iba a poner a un actor tan guapo como Antonio bueno pues vamos a escucharle por última vez ataron de cartón que precisamente comentaba algo que hemos dicho nosotros aquí no que la película lo que intentaba era evitar blanquear al personaje o divinidad darle

Voz 1084 12:04 Nuestro primer objetivo era contar una historia que fuera una celebración pero sin convertir en Dios a Elton John sin convertirle en alguien perfecto queríamos mostrar a un ser humano con todos sus planos y niveles hemos tenido gente muy valiente para conseguir esta historia Elton estaba de acuerdo con contar la historia de

Voz 6 12:21 esta mañana

Voz 1463 12:24 bueno pues se también Saleh Richard Madden el actor de Juego de Tronos Ivo digamos que estaba posicionado para ser el nuevo James von pero ojo ataron el botón que también ha hecho de espía para terminar ya con esta película no sé si creéis porque decía la actriz Bryce Dallas Howard que esta película era un poco lo que llevaba a la gente al cine por verla en comunidad bailando cantando no sé si creéis que por ahí iban a tirar la nueva burbuja ya no va a haber tantos superhéroes sino más biopic

Voz 0544 12:52 pues hombre me he sabido ya varios a la larga de toda la historia no me acuerdo de Jim Morrison por ejemplo

Voz 9 12:59 o sea que es algo de los Beatles habido claro pero algo así tan Blockbuster

Voz 0544 13:03 sí claro si yo yo creo que sí ve en éxito por supuesto van a intentar tirar de ahí lo que no sé es si hay tantas estrellas de bueno puede haber un biopic de David Bowie perfectamente idea algunas más no pero yo no sé si lo que decíamos antes de de ese carisma y tan intergeneracional

Voz 5 13:21 en cuanto haciéndose al cine

Voz 1084 13:25 complicados la interesante eso de la experiencia colectiva de que es una película para disfrutar disfrutarla rodeado de gente quizá no para verla en tu casa salvo si es con un karaoke pero en un segundo visionado esto sí sí que puede ser interesante pero yo creo que los superhéroes

Voz 1463 13:39 para perfectamente pues haremos un Change punto org para pedir que Juan Aranaz esté contento el biopic de Bisbal pero ahora vamos a seguir con otra película totalmente diferente es una película de guerra la corresponsal basada en la vida de una de las reporteras más conocidas Marie Coll Bin la protagonista es la actriz Rosa y que estuvo nominada por este papel al Globo de Oro interpreta a esta periodista que cubrió los principales conflictos bélicos desde mediados de los años ochenta y que perdió un ojo tras la explosión de una mina en Sri Lanka por eso la vemos con esa imagen icónica de ella con el parche

Voz 6 14:11 detentar salvo que te vuelvas loco

Voz 12 14:13 nunca llegas a acostumbrar te paran los gobiernos la guerra no es mala a ellos no los quieren ni los matan como a la gente corriente nuestra misión es decirle la verdad al poderoso

Voz 13 14:26 está dispuesto a desencadenar una guerra civil

Voz 1463 14:31 pues de la actriz decía que esto no pretende ser un relato sólo de una heroína sino que había que mostrar también su lado oscuro sus pesadillas su trauma

Voz 14 14:44 quisiera mostrar tanto a la mujer en el campo de batalla como la mujer en su hogar queríamos mostrar a la persona comprometida con la causa algo que es innegable seguía las historias muy intensamente y eso le hizo superar cualquier preocupación que sufriera pero también vemos a una mujer atormentada cuando volvía a su hogar por las fuerzas que había visto es imposible estar expuesto a ese tipo atrocidades vagar por ello de alguna forma en algún momento

Voz 0887 15:07 no

Voz 6 15:12 bueno

Voz 1463 15:12 qué os ha parecido

Voz 0544 15:14 bueno a mí me ha gustado en líneas generales osea me parece que cuenta muy bien el la labor de los corresponsales de guerra esa mezcla de compromiso y de adicción no que tiene corresponsal muchas veces de guerra el ADN ciudad de de la guerra no la visión particular de de esta mujer bien me sobran algunas algunas cosas quizá en otras pues me hubiera gustado que eh que profundizará algo más no Devin quizá la con las contradicciones que hay también dentro del propio mundo periodístico que creo que las apuntan hoy que son interesantes la vida fuera de la red

Voz 1463 15:49 aquellas gestas y luego también

Voz 0544 15:52 pero bueno en líneas generales yo creo que que es una película a tener en cuenta ahí me gusta Ramón Pike aunque a me encanta a mí me encanta no no sé si la también puede parecer demasiado guapa no para este papel de la yo creo

Voz 1463 16:07 eh lo hace también y además bueno sí que es verdad que no la vemos maquillada en la guerra de los Sin Fronteras en la vemos metida en un papel en un personaje quizá lo mejor más impostada la voz pero pero si me a mí me me gusta mucho

Voz 1084 16:22 si decía Paul Conroy el el fotógrafo freelance que la acompaña durante durante sus misiones y que en la película interpretada gemidos

Voz 9 16:29 es es si me me chirría eso sí chirría sí

Voz 1084 16:32 pero no decía que cuando el fotógrafo en la vida real que cuando la vio por primera vez a darnos algún hay que interpretar y la voz eso dijo es ella sabe que debe ser muy muy muy fiel a mí sí me gusta bastante en el retrato que hace yo creo que es un joven director de tiene treinta y cinco años y viene del del documental sí que tiene toda esa mirada crítica política que creo que además en la cinta retrata bien todo el tormento y las pesadillas y la psicología de un corresponsal de guerra cuando vuelve a no sabe qué hacer o perdón con su vida pero luego me gusta que se detiene especialmente en el conflicto de Siria que es el que sigue vivo la media hora de de película para denunciar indudablemente para mirar a Al Asad decirle a aquí te voy a denunciar también las matado las asesinado y eso sí me interesa porque se distancia un poco más de de los otros hice centra la actualidad como ese conflicto sigue sigue vivo yo creo

Voz 1463 17:24 sí a mí quizá me hace replantear molécula que se ve bastante bien que me está bien y sobre todo el personaje los traumas la psicología las contradicciones del propio personaje quizá siempre con esto se vio pit me pregunto que al final un corresponsal de guerra está hablando de los otros no oí aquí ver tan expuesto su vida OTAN expuesto no sólo su trabajo sino su vida ya no sé si a a una con corresponsal de guerra le le gustaría que en vez de poner el foco en los sirios por ejemplo o en la gente de Sri Lanka o la gente de Libia se ponga en en ellos no es único es una mirada un poco occidental que bueno es interesante también tenerla pero que no se siempre tengo la duda de si les gustaría o no tengo un oyente

Voz 5 18:06 lo bueno lo bueno es que el equipo heroísmo punto

Voz 1084 18:08 David de vista yo creo que le quita el el heroísmo que normalmente hemos visto en películas de de corresponsal

Voz 0544 18:15 sí a mí hay una cosa también que me que me gusta mucho es como es la búsqueda de las historias es decir que no se queda simplemente en el corresponsal que va y se preocupa de los políticos o de los jefes militares sino que iba buscando a los que realmente sufren que es pues la población civil las mujeres los niños los hombres los ancianos en fin de todos esos que parece que no tienen voz y ya pone mucho hincapié en decir esto es lo que tiene que contar el buen periodista hay que buscarlo y luego en la película también refleja eso que que también han denunciado muchos corresponsales de guerra es como los conflictos ya están controlados por los los políticos los altos mandos militares que solamente informan de lo que a ellos les interesa no y que los periodistas no pueden de alguna manera romper esa barrera y acercarse a la verdad o a ciertas

Voz 1463 19:06 si lo haces bien el peligro es tan grande

Voz 0544 19:09 sí en claro que asientos no tiene un punto romántico de claro

Voz 1084 19:11 es una profesión yo creo en no sé en desuso en desaparición porque claro quién financia un corresponsal de guerra y los riesgos que tiene a día de hoy en el periodismo está siendo bastante complicado

Voz 1463 19:22 es una película interesante que también recomendamos íbamos con cine español con la estrategia del pequinés una película en la que se muestra el lado oscuro de un paraíso el de las Islas Canarias donde aparentemente nunca pasa nada extraño se la adaptación de la novela negra homónima escrita por Alexis Ravelo y la dirige Elio Quiroga la protagonizan Unax Ugalde la actriz Kira Miró que interpreta a una prostituta a la que la edad la está dejando sin negocio por ellos involucra en un robo

Voz 6 19:47 ataque

Voz 1463 19:58 bueno pues hasta Tejeda el pequinés una comedia una película interesante yo creo que apunta algo curioso que estamos que hemos ido viendo con La dama y la doncella con algunas películas que es la adaptación de las novelas negras en español hay mucha novela negra muy buena de autores ahora mismo en España y esta adaptación al cine yo creo que puede ser un buen camino para llegar a los espectadores me parece interesante me parece que Kira Miró está bastante bien en este papel no sé si tenéis algo que aportar pues nada le queda sentenciado Elio te pregunto por de Chen que te aparte

Voz 5 20:32 pues también es una película española rodada en inglés y que

Voz 0544 20:35 cuenta algo que también hemos visto en el cine como alguien pues se contrata digamos su propia muerte porque está enfermo de una enfermedad degenerativa y entonces entra en una especie de de cadena en la que elevan a a matar Intel pues en un momento dado pues dice oye pues no no quiero seguir en esta cadena pero ya no puede evitarlo no a la película la verdad es que no tiene muy no tiene mucho recorrido no es no es una grandísima película una gran película sale Neus Asensi haciendo un pequeño haciendo un pequeño papel bueno pues si esas contradicciones un poco que tiene el ser humano de desear una cosa y al poco tiempo

Voz 11 21:15 cómo queda la contra la contrario quererlo todo no

Voz 1463 21:19 bueno pues dos estrenos españoles también en el mes de mayo ha sido curioso porque hemos visto como en la cartelera iban estrenándose varias películas chinas unas eh de realizadores millennials digamos como jugón o con Anele fan Sitting still cuyo director se suicidó al acabarla también viga han con Largo viaje hacia la noche Il su ya célebre secuencia en tres D el veterano Zhang Yimou con sombra a ellos se suma esta semana Jean fan que director de una generación intermedia de Di de realizadores chinos irán defensor del cine de autor en su país ese ten tenemos en cuenta que China es el mayor mercado cinematográfico del mundo estrena la ceniza es el blanco más puro una mezcla de drama y cine negro que retratan los cambios producidos en el país en las últimas décadas

Voz 2 22:03 conteste quiénes la pistola ni

Voz 16 22:09 una no dime tiene una novia nueva

Voz 1463 22:20 me lo digan persona

Voz 9 22:23 pues este director muy interesante

Voz 1463 22:25 es uno de los habituales de los grandes festivales sobre todo de Can eh ha creado un festival de cine independiente en su país una productora produce a los directores más jóvenes y habla precisamente bueno toda su obra es un retrato de los cambios personales y colectivos que ha vivido

Voz 1084 22:41 si una tenemos la historia de China y los cambios tan radicales que ha sufrido el país hay muchos cambios muchas cosas están pasando muchas distracciones lo que he querido mostrar son los sentimientos de esa gente en medio de esos cambios de manera individual o social las cosas no son siempre fáciles y a veces hay sufrimiento hoy no gusta recordar que cuando fui a la ciudad a los diez años hubo un terremoto en aquella ciudad se que los chinos recuerdan también aquella tragedia sea el cine debes sin

Voz 1463 23:13 has visto que bien hablo chino partan e José Manuel Romero te ha gustado que me ha encantado

Voz 1084 23:20 Zipi o no no no de cifraba o que me quería contar pero luego cuando encajan todas las piezas como gran relato es una película Capitular que se divide en tres etapas vitales para repasar cómo son como unos diecisiete años no de dos mil no a dos mil dieciocho en China a través de una relación amorosa entre un mafioso de poca monta hay una chica con una personalidad actrices impresionante lo lo lo que hace

Voz 9 23:45 queremos que el cómo avanzan

Voz 1084 23:47 cómo se va desgastando esa esa relación que es toda una metáfora de del país y luego yo he desde el punto de vista estético tiene una grandiosidad a la hora de de narrar el paso del tiempo lleno de metáforas la decadencia la y moral también de de de China como país el capitalismo que que entra siendo un país de partido único y hay varias escenas yo creo que memorables un es cuando se acercan a a un estadio que está como destruido de los Juegos Olímpicos que creo que fueron en dos mil ocho pero Pekín dos mil ocho y después va pues a una antigua mina cerrada con con la poética de de todo al final está cambiando pero nada cambia aquí Se mantienen cosas pero cambiamos nosotros quién nos cambian a mí me ha encantado el la la reflexión y al relato general es que es un director que la verdad es que interesantísimo yo recomiendo otras dos películas más allá de las montañas de violencia

Voz 0544 24:39 eh que cuentan lo mismo se es decir eso los cambios tan brutales que ha habido en China en las últimas décadas como afectado a a los habitantes y bueno en la mentalidad no en no solamente de socio económicamente sino sobretodo en la mentalidad que tienen hoy más allá de las montañas pues es ese como los que conviven ya con las nuevas tecnologías

Voz 1463 25:03 el turismo aquí

Voz 0544 25:05 a la película así osea que es un director muy muy interesante para conocer la China de de hoy idea hace unos un par de décadas y luego

Voz 1463 25:16 esos paisajes no esto estas creo que es Las Tres Gargantas del Yangtsé creo que es la zona de además donde él nació aquí y la verdad es que es es impresionante como enmarca los personajes en esos parajes y luego está ahí esta historia tiene una cosa a mí me gusta mucho las películas que has citado esta quizá es un poquito menor comparándola con las otras aunque también es maravilla esa pero sí me gusta una cosa que creo que es nueva que es que hay una protagonista femenina tomando los roles y de los hombres digamos hay una pequeña banda de mafiosos día al final entrar en esa en ese grupúsculo sé que es que es un personaje femenino con la verdad es que es muy bien muy bien estructurado yo la recomiendo muchísimo de hecho creo que es mi pelo hola favorita de esta semana como contar simplemente antes que el cine asiático no perdió comba ha ganado un coreano Bong John Hurt en Cannes ir también en Cannes hemos visto a día Olli Nan que es otro de los directores eh muy recomendables del cine chino actual ganó en Berlín el año pasado con Black All ese año presentaba una película también con mucha violencia mucha corrupción y una estética visual eh bueno apabulla te así que esa es la recomendación para lo que los que quieran su buena dosis de un porrazo semanal hay cine de acción esta semana con la tercera entrega de John Quick Parabellum en latín aquí ya sabes que somos muy del latín la película está arrasando en la taquilla americana es la historia de una secta que controla el mundo asesinos la sueldo cazarrecompensas protagonizada por Quini Reeves que ya confirmado cuarta parte

Voz 2 26:43 no tienes ni idea de lo que te espera

Voz 17 26:49 el señor buitre rompió las reglas confío en que entiende la red

Voz 2 26:55 cuestiones y Sobradillo

Voz 1463 26:57 bueno El hombre de acción del cine en la SER de quién es el hombre de acción tienen

Voz 5 27:01 yo no la hubiera visto oye pues te lo tienes tú además tiene mucha comedia es es un poco delirante porque ahora los que lo persiguen a él y a John Week son sus fans muy gracioso hoy en esta Rueda muy bien Coró gráficamente lo Man porrazo no no son cualquier cosa yo creo que es un neo noir con con muchos toques de muchas cosas que para la gente que le gusta el cine de acción yo creo que es una película Super disfrutable se va a convertir en una saga de consultó con los años y la recordaremos seguramente

Voz 1463 27:39 bueno Elio una última recomendación

Voz 0544 27:42 con Juliette Binoche de ser una la historia de una mujer que se inventa un perfil en Facebook para ligar mucho onces está completamente atrapada como Le cambia su vida como recupera la ilusión como se enamora sin conocer físicamente a a esta persona se hace pasar por una chica en eh una estupenda Juliette Binoche que yo me preguntaba pero porque tiene que

Voz 1463 28:03 por qué eso te abren sus

Voz 0544 28:06 sí porque tiene que falsear su Facebook y aparecer como una chica de veinticinco veintiséis años y está maravillosa

Voz 1463 28:11 prensa y además desayuna panceta que la Villa

Voz 0544 28:14 si no lo contábamos eso lo haga

Voz 1463 28:16 claro eso gana puntos une antes de pasar a la televisión recordar simplemente que se estrena bueno el final de una serie en formato película no que es bueno The good

Voz 5 28:28 sí es es la lo lo lo la recomendamos como transita entre el cine y la televisión

Voz 1084 28:34 porque está también se va a poner de moda en septiembre bueno un afición que fue creada por David Mills que acabó tras tres temporadas en dos mil seis también firma esta cinta este western que ahora celebra pues la independencia de Dakota del Sur vuelve el reparto original con y Ian Mc Shane y Timothy olfato

Voz 1463 28:51 sí lo dejamos aquí con esas recomendaciones y ahora si seguimos con la televisión gracias Elio hasta luego

Voz 1463 29:20 y hablamos ahora de series de televisión porque bueno hay muchos estrenos esta semana cosas muy interesantes de las que hablar y además avisamos que tenemos sección con estrellas internacionales pero por esta musicada verdad Dani Garrán es que parece que quieres que sí

Voz 0103 29:34 no no os quiero que entremos en sí

Voz 0457 29:37 a colación en en en esa serie tan asfixiante que

Voz 9 29:40 ha convertido en la mejor valoradas de la Historia M D B

Voz 1084 29:43 el puerto la gente que valora todos

Voz 0457 29:46 con estrellitas lo tenía que decir

Voz 1463 29:48 es verdad que la redacción mucha gente me ha hablado de ella yo ahora te dejo

Voz 0457 29:52 vale e Chernóbil Chernóbil que todavía no ha dicho su su titulo llegó sin hacer mucho ruido dice convierto para muchos en la excusa perfecta para seguir manteniendo la cuenta de HBO después del final de Juego de Tronos ya digo desde aquí que merece la pena es

Voz 21 30:06 la enorme coproducción con con la inglesa empresa Sky toque británico que siempre

Voz 0457 30:12 está dando a la afición pues la verdad es que se nota está escrita

Voz 21 30:14 por Craig Nothing responsable de Resacón en Las

Voz 0457 30:17 en alcance que cambia el último de las Ángeles de Charlie es verdad que suena un poco raro a priori está dirigida por el director de la serie Blanket que también es muy recomendable ida que va Chernóbil pues evidentemente y al imagináis es el accidente nuclear de mil novecientos ochenta y seis qué supuso uno de los mayores desastres medioambientales de la historia más de cinco millones de personas vivieron en áreas contaminadas por la radiación no es extinguirá hasta pasados trescientos mil años así lo cuentan en la serie

Voz 22 30:46 cada átomo de luz doscientos treinta y cinco es como una bala que viaja casi a la velocidad de la luz atravesando cuanto encuentra a su paso

Voz 6 30:55 madera metal acero cada gramo

Voz 22 30:57 de U doscientos treinta y cinco contiene mil millones de billones de estas balas gen Chernóbil hay unos tres millones de gramos y está ardiendo ahora mismo el viento trasladará a las partículas radiactivas por todo el continente y la lluvia las verter a encima de nosotros dejando tres millones de millardos de trillones de balas en el aire que respiramos el agua que bebemos la comida que comemos la mayoría de esas balas no se detendrán en cien años algunas incluso bien cincuenta mil

Voz 9 31:26 bueno Dani no hagas spoiler no

Voz 1463 31:31 a los millennials estaban emocionados por eso ha sido un debate intenso y ahora los millennials descubren que ocurrió externos como firme continua

Voz 0457 31:39 escuchamos en en en este fragmento hallar Harris que es el actor protagonista que todos recordamos de Men menos The Crown e interpreta a uno de los científicos miembros del consejo que trata de solucionar el desastre a partir de su testimonio

Voz 5 31:52 corremos dos días y los meses que siguieron al desastre

Voz 0457 31:55 eh nuclear con una recreación cuidadito Lima y una dureza dureza extrema en algunas de sus secuencias además de la limpieza de Chernóbil la miniserie pone el foco en el ámbito gubernamental y mientras las autoridades soviéticas construyan una mentira como versión oficial los investigadores de sucesos se daban de bruces contra la propaganda gubernamental los treinta kilos

Voz 0544 32:16 el KGB trabajó en ese reactor lo conocemos

Voz 6 32:18 porque yo así que todo es culpa mía eso se trata no he venido a echarle la culpa sino averiguar qué pasó además mayor oportunidad de librarse no siente curiosidad para que cree que preguntando obtendrá la verdad preguntando a los jefes sólo conseguirá mentiras que John Tiro en la cabeza

Voz 1463 32:44 bueno pues es espeluznante como también lo era toda la obra periodística de Svetlana a la premio Nobel y bueno que se está pareciendo la sería vosotros

Voz 1084 32:54 a mi me parece que es un reto

Voz 23 32:56 el relato tan y cómo decirlo no desasosegante de de de toda esa historia de cómo lo viven al al principio de que no creen que vaya a hacer nada

Voz 1084 33:05 Ave y luego lo que lo que supuso de una dureza creo que tiene un un guión que no es nada fácil para una historia basada en hechos reales darle el convertirlo en un relato televisivo de tal magnitud siendo atractivo no para para un nuevo público y para el que conoce la historia también que que suponga el enganche la historia luego desde el punto de vista estético es que es una cosa cuidadito desde las series que dice es que cuidaban tenido tanto en el vestuario como en la iluminación como en esa estética

Voz 23 33:33 ah o encuadres para para mostrar el el desastre una atmósfera que que te atrapa en en en el horror

Voz 1084 33:41 literalmente que se convierte en una serie de de terror por lo que estás viendo en en pantalla

Voz 0457 33:47 sí es precisamente eso la atmósfera creo que es lo que más llama la la atención es súper asfixiante estas completamente metido en la historia para el que lo para que no se lo sepa creo que que que es la la serie de de terror del año y sobre todo tan Vian que respeta mucho en ese libro el que hablabais de voces de Chernóbil ida le da voz a todos los los protagonistas de la historia sabe unificar muy bien pues toda esa vía gubernamental todas las mentiras que que que hubieran ido toda esa esa trama no con con las relaciones que tiene con Estados Unidos con la Alemania Occidental ese factor humano que que representa pues a a a los mineros a los soldados e incluso pese a las enfermeras desde su punto de vista que también lo hace muy humano

Voz 1463 34:33 bueno pues si os parece dejamos Chernóbil decimos a los oyentes que es el apunte porque va a ser una de las series que luego la temporada se cuele en los premios estaba este lunes y acaba este lunes y ahora Nos ponemos a comentar una de las grandes puestas de Amazon para esta nueva temporada ya se ha estrenado en la plataforma Le teníais muchas ganas vosotros lo sé Sellam OMEN y bueno Dani cuéntanos

Voz 0457 35:02 pues pensábamos que no iba a llegar nunca este proyecto destacaron tanto gafado la verdad pero por fin ha estrenado

Voz 1463 35:08 Don morir Juego de Tronos ya a la venta lo saca

Voz 0457 35:11 eran tiene todo viene todo como dice Goodall vence es la nueva feria de Neil Caimán basada en el libro homónimo de este autor británico que escribió junto a Terry Prater y algún proyecto gafado porque cuando este último murió en dos mil quince paralizó la idea de una película que iban a llevar a cabo otras tras publicar la novela pero en una carta que escribió antes de fallecer

Voz 10 35:33 modo de de última voluntad animó a su colega a seguir adelante con con el proyecto de la serie tiene

Voz 0457 35:42 loquísimas argumento que es el de un ángel y un demonio que al cogerle demasiado cariño a la tierra se empeñan en trabajar conjuntamente para salvar al mundo de la poca

Voz 6 35:51 yo no soy un ángel

Voz 2 35:56 tú eres un demonio enemigos históricos

Voz 10 36:05 no

Voz 0457 36:08 bueno más allá de esta revisión de de los mitos bíblicos la serenos llamó especialmente la atención ya cuando el anunciaron por su reparto que es que es es impresionante el ángel lo interpreta Michael sin que hemos visto en Masters obseso o más recientemente en The Good Fly mientras que el demonio es David Tennant décimo Doctor Who pero no se queda ahí en versión original por ejemplo Frances Mc Dormand Benedict Can verdad son las voces de Dios tan respectivamente

Voz 1463 36:36 canta

Voz 0457 36:37 atención interpretando al arcángel Gabriel nuestro querido Jon Hamm

Voz 2 36:41 el mundo no va a hacer para aliviar los cuatro jinetes del Apocalipsis

Voz 6 36:58 no tengo ni idea

Voz 1463 37:00 ir para una muestra de nuestro nuestro espíritu imperialista e ir para saber más de lo hemos mandado a nuestro compañero Guillermo Nieto a Londres a la premier mundial qué tal Guillermo hola Pepa qué tal como ha ido la experiencia en la Premier bastante bueno como está esté Ángel este canje el San Gabriel como está John que desde Mad Men pues no lo hemos visto

Voz 0103 37:24 pues tranquila beba porque está igual de intenso que siempre meditando reflexionando y con ese aire melancólico nos decía que su personaje ese arcángel Gabriel es como el jefe tanto que todos hemos tenido

Voz 9 37:35 no lo queremos

Voz 1463 37:37 lo queremos así hablaba Dani de un proyecto maldito que decía el director que decían Helga Ayman que escribió la novela en el noventa

Voz 0103 37:45 sí la verdad es que es una adaptación que ha dado muchos tumbos y nos contaba que cuando publicaron la novela Hollywood se interesó por ella

Voz 6 37:51 lo mide

Voz 0103 37:54 que Terry Gilliam quería hacer una película pero que al final nunca se encontró el momento y que también era complicado condensar una obra sin una cinta así que realmente en formato televisivo se adapta mucho mejor a la Historia

Voz 9 38:04 mira a lo entiendo

Voz 1463 38:09 bueno Terry Gilliam Pen es mala suerte que yo estoy muy a favor de Terry Gilliam pero no es verdad que que la complejidad de de la historia pues se tiene razón Wyman buenas entrevistado también a los protagonistas de la serie al ángel y al demonio a Michaels India David Tennant que te han contado

Voz 0103 38:24 pues bueno lo primero hablamos de las dificultades para adaptar la obra ahí de lo especial que es esta serie porque recordemos que ni la Ayman no sólo es el autor sino que también es el show runner de la seria algo que no es nada nada habitual en Hollywood toda esta ficción está hecha con el recuerdo lo contaba Dani ha Terry Prats con el que escribió la novela hay con el que sus últimas voluntades le pidió que llevar esta historia a la pantalla saxos

Voz 1061 38:47 me sentía un sentido del deber tan grande hacia Terry para Chet porque Terry ya no está entre nosotros y creo que eso le ha ayudado

Voz 0887 38:53 no porque lo quería hacer por Terry así que

Voz 1061 38:56 mientras él viera que el espíritu de Terry estaba ahí hiel hubiera dado su visto bueno debería jugar con las cosas y hacer algunos cambios maxilofacial

Voz 1463 39:04 la responsabilidad también que te tienes que es adaptarlo os sino vuelvo de la tumba bueno ellas había leído la novela los actores antes de antes de recibir los guiones y de entrar en el proyecto

Voz 0103 39:14 pues aquí diferencias hay un poco de todo David Tennant el demonio admitía que no que no se había interesado por el libro hasta ahora pero Michael Sheen era es un fanático desde joven

Voz 1061 39:25 o must yo leí el libro cuando se publicó hace casi treinta años ya estaba en una escuela dramática aquí en Londres si ya había empezado a leer Sam otra novela de Ney así que cuando vi que se publicaba este libro fui a comprarlo tenía dieciocho o diecinueve años y se convirtió en una obra fundamental para mí como lo es para mucha gente nunca este proyecto como un fan del libro y sabía lo querida hundirá este libro la expectación que había estación en News March ha jugado desde la expectativa de artes

Voz 1463 39:55 bueno interpretan como decíamos a ese ángel ese demonio pero la obra escrita en el año noventa instalada en esa fantasía tiene mucho más colmillo

Voz 0103 40:04 sí claro que sí decía ni caimán que es una historia que se siente más actual ahora que hace treinta años y por eso le preguntábamos si esta lucha sigue vigente y si el fin del mundo viendo el panorama político hoy en día es para está más cerca

Voz 6 40:19 ya

Voz 0887 40:20 a ese tus sí que ha cambiado y parece que hay un sentido de que el fin de los tiempos es algo muy accesible en estos momentos de la historia así que si la historia se puede sentir como muy actual no es el mismo mundo que había cuando el libro fue escrito pero creo que cuando cuenta una historia refleja el periodo en el que la estás escribiendo es difícil no darte cuenta cuando cuentas una historia sobre el fin del mundo en un momento complicado como estén de esas connotaciones políticas es inevitable sacar esas conclusiones

Voz 0103 40:51 el sin no sólo se siente la historia actual sino que demuestra que la historia es circular y que repetimos siempre las mismas locuras y creo

Voz 1061 40:58 que no sólo se ve los peligros del fin del mundo sino tan

Voz 0103 41:01 bien en lo absurdo de nuestra historia lo loco que es todo

Voz 1061 41:04 puede pasar cualquier cosa en cualquier momento creo que es así como nos sentimos en muchos momentos hoy en día

Voz 1084 41:10 la madre mía somos tontos cíclicamente

Voz 9 41:13 bueno ya no no

Voz 1463 41:15 ese es ese planteamiento también eh bueno en esa dicotomía de ángel y demonio la sería hace una exploración no un tratado sobre la moralidad humana no

Voz 0103 41:26 los dos son personajes grises con tentaciones y curiosamente el ángel demonio desarrollan una química muy especial entre ellos y aportan humanidad una serie fantástica

Voz 0887 41:34 el absentismo conservan ese día a pesar de que son criaturas sobrenaturales son muy humanos y los comparas con el resto de Ángeles y demonios son muy fundamentalistas tienen muchos matices han asumido que no todo es blanco negro que hay Cruises en la humanidad son casi los personajes más humanos de la serie de unos de estos en fin

Voz 0103 41:55 Michael Sheen cree que justo eso que no sean ni buenos del todo ni malos del todo es lo que les hace cercanos y atractivo

Voz 1061 42:00 los zulo o a son sus defectos lo que les hace tan interesantes para el público es también lo que hace que tengan tanto apego por el otro Zan es el blog de afonía

Voz 1463 42:11 bueno pues eh Kevin compenetrados estaban este este sexto se la química entre ellos y que vozarrón tiene Michael Sheen como decíamos Ésta es la gran apuesta de Amazon en la plataforma en este semestre parece que estaban todas las sedes congeladas esperando como decíamos antes que acabará Juego de tronos que Khaleesi eh echar mira porque es de los españoles encargados este mes de julio se acumulan Michael sin y David Tennant son las caras conocidas de la televisión en The Good Fly como decía antes Dani también lo acabamos de ver en Master Chef en Doctor Who cómo cómo vive en el momento de la televisión los actores

Voz 0103 42:47 pues ellos están encantados la verdad que la serie la tele les ha regalado grandes proyectos a los dos grandes reconocimientos bueno sí que es verdad que sin flipa un poco con el tamaño de esta serie tengan un poco menos porque claro viene de Doctor Who

Voz 6 42:58 Snow

Voz 0887 43:01 monjas es una locura pero es maravilloso tener una serie de este tamaño en la que por ejemplo puedes tener una escena en la Revolución francesa en la que habían construido todo para el rodaje es maravilloso poder contar una historia de estas proporciones tener los medios para hacerlo quizá no teníamos un presupuesto desproporcionado pero hemos tenido un presupuesto muy bien utiliza

Voz 6 43:22 hablamos de Orihuela o Spain

Voz 1463 43:28 bueno pues vamos a pasar ahora a hablar de un error muy real a otro no tanto

Voz 24 43:33 no no

Voz 1463 43:39 Un y no sé si voy a tener que taparse la cara

Voz 9 43:44 los ojos haciéndote un poco sí porque

Voz 1463 43:47 pues voy

Voz 0457 43:50 bueno es lo que hemos visto la verdad Pepa no es demasiado terrorífico vamos a hablar ahora de Nosferatu que es la nueva acería de terror sobrenatural que llega a MC la próxima semana ahí es adaptación de la novela homónima del bestseller de Joe Hill que no es otro que el hijo de Stephen Quinn así que algo de lo de plumas y que ha heredado de Fabero mantiene M bueno está ambientada en en ese mundo de de pequeños pueblos de la costa este de Estados Unidos y está centrada en una familia desestructurada con niños y adolescentes solitarios que son presas del villano un villano muy villano de esta sería del que luego hablaré y que sobrevive gracias a su energía vital así son al Trailer

Voz 6 44:36 añado que había estado por te casarte conmigo creo que eres un poco borracho no soporta estar en esta casa vi un puente enorme en medio del bosque no demolieron hace años donde vas

Voz 2 45:01 sinceramente

Voz 1463 45:04 bueno mira yo voy a aguantar hasta el final pero no voy a dejar que nuestro invitado al que hemos mandado a currar a Londres se quede hasta el final así que antes de seguir Dani Guillem muchísimas gracias eh bueno esperemos que no sea la última colaboración que haces vale hasta luego yo ahora si sigue dándonos miedo Daniel Garrán

Voz 0457 45:25 pues como te decía y como suele pasar últimamente en las series de terror de estos últimos meses que nos encontramos los personajes más interesantes siempre son los malos son los que más nos gustan y en este caso el villano del que nos hablaba es Charlie Manson un hombre muy anciano de ciento treinta y cinco años que recorre esas carreteras secundarias que son el escenario de la serie montado en un antiguo Rolls Royce en busca de niños con los que rejuvenecer seguir con vida lo que hace para engatusar a sus víctimas es aceras la promesa de llevarlos a una tierra maravillosa que Christmas Island donde siempre es Navidad donde está prohibido ser IMFE horror

Voz 25 46:04 los para servirle director general de Christmas la director de atracciones Christmas la presidenta

Voz 1463 46:13 y lo que nos faltaba es tener un presidente la diversión en este país sea ya los pactos de gobierno Juan Carlos digamos la enfocar bueno precisamente el actor que interpreta a este villano es uno de los grandes puntos de la Ser esta Cary quinto has hablado con él ha sido majo

Voz 0457 46:30 sí muy bajo muy majo lo poquito tiempo que puedas con en él fue fue fue muy majo Zachary Quinto es como dices la gran estrella de Nosferatu regresa a la tele esta vez con un papel protagonista después de seis años para ponerse en la piel de de este villano a quinto le llamó la atención sobre todo el guión la complejidad de su personaje y es que Charlie Mans cree de verdad que está ayudando a los niños a los que secuestra

Voz 26 46:54 la buena eh mucho espero Guara de precisamente eso es lo que más me atrajo del personaje

Voz 0457 47:00 Charlie Mc en el fondo cree que está

Voz 26 47:02 haciendo algo que es bueno aun así vemos claramente que es un personaje manipulador retorcido pero también divertido no deja de ser un personaje que está fuera de su época va en un coche de colección viste y habla de una forma que no encaja con la época moderna por eso se convierte en un personaje único muy diferente a todo lo que he hecho con ese punto oscuro que da cierto miedo e indica que es un personaje peligros qué es lo que le convierte en tan interesante

Voz 0457 47:39 pues además de la transformación física a la que se somete al grabar que la verdad es que es alucinante porque bueno su personaje

Voz 1463 47:46 sí es verdad que se vuelve

Voz 0457 47:48 jo cada poco también cuenta con un importante trauma infantil que la condicionado y es que el P su personaje de niño sufrió abandono y maltrato intenta ayudar a los jóvenes en una situación similar quinto está encantado con un personaje con tantas capas a nivel psicológico

Voz 26 48:05 yo disfruto mucho más de este tipo de personajes mucho más complejos más inesperados que además tienen el factor de lo inesperado creo que en gran medida son mucho más interesantes para el público pero también es verdad que caen en una parte más oscura del espectro ético moral que al menos en mi caso los convierte en personajes mucho más interesantes precisamente porque yo no soy así porque siempre existe esa posibilidad incluso en mi interior de tender hacia la oscuridad o

Voz 0457 48:33 bueno hay también le le le pregunté por por su su carrera televisiva últimamente porque bueno además de ser el señor Spock del debut de Star Trek les recordamos por su papel de psiquiatra en en esa brillante segunda temporada American Horror Story y sobre todo también un un villano que pasar la historia que Zaid el villano de de héroes uno de los favoritos por los fans de la serie y claro yo quería saber si le llama un poco ese lado oscuro de los personajes porque últimamente son le llaman para hacer villanos

Voz 26 49:02 en detenga el saxo dieron por eso me siento muy agradecido de poder explorar esto por poder dar al público la experiencia creo que es muy importante llevar a nuestra audiencia lugares más oscuros y poder analizar otras partes de lo que es el ser humano una de las partes que más me interesa como actores poder mostrar la diversidad y experiencias que son muy ajenas a la mía propia en cierto

Voz 27 49:23 a modo como he comentado volver

Voz 26 49:26 este tipo de personajes es como volver a tocar base pero además hay otro factor importante que es el hecho de poder trabajar con un equipo creativo como el que tiene esta serie con guiones tan buenos con un personaje tan interesante que si dejamos de lado el factor ético que tiene le convierte en una historia muy Inter The Sun

Voz 1463 49:46 pues eh tenemos hemos hablado de tres series en cuál recomendar o porque orden mojaron un poquito que estáis

Voz 0457 49:53 ahí venga dan el haber llevado la primera la pondría Chernobil porque es la que más esto la visto casi entera Salomé faltan capítulo y creo que es la la la miniserie del año que es supera accidente y queda muchísimo más miedo que esta última de de Nosferatu