Play Segunda: Play Segunda cumple 200 programas (30/05/2019)

hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo doscientos de Play Segunda y bienvenidos a la jornada cuarenta y uno de la Liga donde tres quién nos lo iba a decir aquel cinco de marzo de dos mil diecinueve cuando empezamos doscientos en días como hoy yo me acuerdo de José a Oltra de Juan Antonio Anquela de Miquel Soler de Rubén Baraja de Alberto Toril o de Lucas Alcaraz que nos han ayudado en estos más de cuatro años de programa me acuerdo de compañeros que ocurran a destajo para estos salir adelante aparte de Alex empezamos Paloma a Monreal y luego con Álvaro Serrano después vinieron Paco duro IVAM Sue unos currantes que cada jueves se pasan por aquí para contar a vuestra ración diaria de la Liga en dos tres pero esto no saldría adelante sin el resto Si los que están detrás y no siempre se lucen en antena lucky Mora Sevilla Morlán justo de Labarga Hermida Cali David Monago Matas Sáez Galeano José Carlos Llop Sara Alba o Reche ideó otros que estuvieron como Tejedor Florencio el vino Sergio González Paco Jiménez Lecuona Fullana va días rojilla alemán Musac o palacio Julio Hernández Noema Borja Roldán o Marta en la técnica y algunos nuevos que se olvidan pero que también casado pero este programa a todos les tengo que dar las gracias pero si alguien tengo que agradecer es a vosotros a todos los que estáis al otro lado a todos los días desde P segunda que cada jueves ya estimen o descarga AIS el podcast en cualquiera de nuestros canales nos escucháis en el coche en el tren en el autobús en el trabajo corriendo en el gimnasio cocinando él la cama o simplemente disfrutando de este programa el programa que según vosotros y en palabras de muchos oyentes es el que mejor en forma de la Liga dos tres ojalá sea cierto aunque es es así no se puesto les está muy alto o no lo hemos puesto muy alto entre todos sólo puedo claro la gracias una doscientas veces llegaremos a los trescientos no lo sé pero sí llegamos estoy seguro que lo contaremos aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablabas de segunda con un equipo de Primera con Pedro a los mandos arranca Play Segunda el director de Play Segunda Paco Ana de muy buena Óscar Egido qué tal buenas tardes segundo subdirector de Play Segunda bueno pero

Voz 4 02:45 el Argos y me está haciendo doscientos programa ya va como igual

Voz 1643 02:49 el subdirector de Play Segunda que más tiempo ha sido el titular ha sido Alejandro Rodríguez donde está si no lo sé ha dicho que venía que venía ahora que empezaba empezábamos a al al jefe caro ha dicho Conde precisa el tramo especial complica

Voz 5 03:03 ese vamos ahora fijo porque es un día importante Hipólito tiene cosas importantes que llevar a cabo

Voz 1643 03:08 más de damos una cosa sabéis quién fue la primera subdirectora de este programa quién fue vamos a una cosa voy en tanta llamarla porque está en Bielorrusia haber así que vamos a ver si a podemos conectar con ella y tenemos la ocasión de da saludar a la primera persona que fue subdirectora de segunda porque además esta persona fue la que grabó conmigo el piloto en el mes de febrero en el tono de dos mil quince esto muy de radio elegido para un para programar doscientos pues esta persona grabó el piloto te han grabado la presentación ahora vas a tirar de llamada de Whatsapp yo no sé este programa doscientos sí podría salir un poquito mejor lo que yo no oigo nada Pedroso sólo

Voz 6 03:47 Loma Paloma Monreal muy buena eh programados ciento estamos en la presente

Voz 1643 03:55 llevan ahora mismo de Solà seis ido minuto de la tarde palomas estamos

Voz 1415 03:58 en

Voz 1643 03:59 en el arranque de Play Segunda programados ciento te CC

Voz 7 04:05 yo tengo yo sí yo tengo las cinco y media creó el tú que ahora tienes tú

Voz 1643 04:09 nosotros tenemos la seis Si seis Si uno y medio son no sé si dos

Voz 8 04:14 y si tú a Paloma has dormido

Voz 9 04:18 por eso

Voz 9 04:27 estos revisores en Estambul ya como llegaré a mí entonces este enfoque les ubicada en pero oye si es que Higuaín programados ciento

Voz 1643 04:36 no no luego Ayeste estar todo en Bielorrusia tiene programado centro de Play Segunda podamos arrancar con la persona que es el primer piloto en la producción de este programa

Voz 9 04:44 que ilusione ilusión que qué bonito proyecto de todas formas lo bien que este proyecto que con qué ilusión lo empezaste y mira hasta donde ha llegado

Voz 1643 04:52 Iker y que no lo iba a decir cuando grabamos a que el piloto con Juan Aranaz ahí a los mandos que no sabíamos dónde acabará esto doscientos programa

Voz 9 04:59 si decides esté programe que hacer lo que seguro que la afición que tiene la segunda división en España que no lo sabe y que hay que dedicarle tiempo que mira te aún me acuerdo de los carruseles de Segunda te acuerdas cuando lo había jornada hay que hacía soy el sábado domingo ir Gemma si es que hay mucho imagínate gente que la según tiene mucha afición y o y al final pues mira un exitazo

Voz 10 05:20 oye que hace has todo casa esto en Bielorrusia hay haya ayer en pagó en la final no

Voz 9 05:31 con la selección femenina jugaban hemos jugado en Finlandia saben Golden Finlandia luego fuimos Azerbayán ya ahora Bielorrusia ir jugaban ayer a las seis de la tarde que la final era la suerte de la noche la de la Europa League a las once de la noche ir nosotros jugamos ganamos tres cero Azerbaiyán es un exitazo pues ir ir queríamos ir a la final de hecho que conseguimos entradas para la final pero era súper difícil llegar estarán todas las carreteras cortadas decían que la seguridad iba a ser de bueno el dispositivo de seguridad no te dejaba acceder a ningún lado y que no se comprometía hacia las tres de la mañana estuviéramos en aeropuertos para Cuno entonces pues no podido

Voz 1643 06:06 pues es una pena porque le pone los dientes largos a Paco es decir mira Paloma empezó segunda ya acabado en la final de la UEFA Europa League te bueno casi por los pelos

Voz 9 06:15 por los pelos y por la ventana teníamos el resto de cinco kilómetros no sea que no podíamos llegar tampoco porque había autopista pero yo veía el estadio desde evidente Ana

Voz 1415 06:22 pues Paloma que si quieres decir algo a los que fueron tus oyentes en Segunda hace unos años que minutos tuyo

Voz 9 06:29 nada hombre que muchísimas gracias por seguir ahí doscientos programa después casi al final es una cosa que hicimos por ellos porque pensábamos que les iba a gustar que iban a responder que que es una alegría que lo seguido con tanta ilusión que hemos tenido muchos muy buenos que nos han enseñado mucho estos dos años seguidos tres no cuántos años son

Voz 1643 06:48 cuatro años y picó yo pierdo la cuenta ya

Voz 9 06:51 todos no ha perdido la cuenta cuatro años que que gracias a todos los departamentos de comunicación que dejan entrever creer que tengamos protagonistas y a vosotros por seguir haciéndolo y ayer por seguir luchando

Voz 8 07:03 qué otra vez seguida por delante de míos

Voz 1415 07:05 no es que yo quiero decirte que muchas gracias Dati por creer en esto por apostar conmigo en la desde el primer minuto pólvora parte por toda la ayuda que hiciste porque también creo que de alguna manera te ayuda te sirvió de trampolín para todo lo que te vino después

Voz 9 07:18 hombre es toda la experiencia de tu confía mucho en mí desde el principio sí efectivamente es que era una oportunidad me sirvió para aprender para trabajar para esta semana amén de yendo dolor y efectivamente pues pues eso también es parte de mi historia osea que muchísimas gracias

Voz 1643 07:35 pues nada muchas gracias a Paloma nada hay trabajamos en Bielorrusia Hay

Voz 1415 07:38 se pone en hora el reloj que debemos el poquito despistada

Voz 7 07:42 en pocos daba muchas gracias IS que ya pues doscientos más eh

Voz 1643 07:47 a quinientos la cifra de quinientos Mota ha culpado al ex si yo que en seis años y pico estamos de los quinientos perfecto

Voz 6 07:53 hasta luego Palomo buen viaje de vuelta gracias Paco guarda

Voz 1643 07:57 a los kleenex bueno esto es ha puesto un poco

Voz 4 07:59 es demasiado emotivo a lo mejor no a ver yo tengo la lágrima cita

Voz 1643 08:03 pero bueno yo sé que esto fue muy duro e presente un proyecto en enero del dos mil quince y el problema no empezó hasta marzo Paco pero no me

Voz 4 08:09 vamos si si subimos a Primera no vamos a Salah duro o tanto la segunda B pero bueno ahí estaba Paloma Monreal la primera productora este programa la primera subdirectora con Alejandro Rodríguez ahora Paloma no está ahora le viene cuando puede ahora

Voz 1643 08:22 jefe ese Paco duros hoy vosotros así que vosotros suelen maestro de ceremonias para decir de qué va este programa diciendo que ese especial que va a tener sorpresas y novedades

Voz 12 08:31 sí porque con motivo del programa doscientos vamos a hacer que vuelvan dos históricos de Play Segunda vamos a analizar el final de Liga con dos entrenadores que se sentado en el banquillo de segunda esta temporada y que han sido claves en la historia de este programa

Voz 5 08:43 vamos a analizar también la semana con Joseba Etxeberria y con Sergio Sánchez la segunda opción de ascenso del Granada al que todavía puede coger el alba y hay dos partidazo por arriba este fin de semana y otro por abajo porque el Lugo Tenerife puede decidir un descenso

Voz 12 08:56 en la llamada del ascenso os vamos a contar la última hora y las novedades de los partidos más destacados de la jornada cuarenta y uno con dos partidos estrella el Mallorca Granada y el Albacete en Málaga con el ascenso directo y los play off en juego

Voz 5 09:09 esta semana nuestra historia es la de los jugadores que por culpa de las selecciones y las Copas de América y África semana perder las dos últimas jornadas y los playoff de esta Liga Un dos tres perjudicando la lucha de su equipo por los objetivos en los que están implicados

Voz 12 09:22 y terminaremos con las Javi PIL esto Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en Vigo Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana hizo el cierre con Jaume Beira que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 5 09:34 la jornada cuarenta y uno que comienza el viernes a las nueve en el Nuevo Arcángel Córdoba Osasuna sólo hay un partido el sábado a las siete de la Alcorcón Nastic IU uno solo de horario el domingo a las seis es el Unión Deportiva Las Palmas Almería el resto la jornada unificada Elche Deportivo Mallorca Granada Real Oviedo Rayo Majadahonda Zaragoza Numancia Alba Málaga Cádiz Extremadura Lugo Club Deportivo Tenerife todos ellos a partir de las ocho años

Voz 12 09:58 falta de dos jornadas Osasuna es líder ya en Primera División segundo en puestos de ascenso directo lo acompañar nada con setenta y cinco puntos empleo para Albacete con setenta y uno Málaga con sesenta y ocho Mallorca con sesenta y siete y Cádiz con sesenta y cuatro le sigue muy de cerca también el Deportivo fuera del play off con sesenta y cuatro puntos por abajo ya descendidos Nástic y Córdoba ocupa la última plaza de descenso que queda pendiente el Rayo Majadahonda todavía se tienen que salvar el Lugo el Tenerife y el no

Voz 1643 10:28 pues haber chocado haber sorpresa se quedaba ver novedades que tenemos encima de la mesa además la tengo una aparecidas muy parecía pues no sobra buena no sobra nadie hemos dado una taza a la gente del equipo de Play Segunda una taza con el logo que pone bajo hablamos de segunda con el equipo de Primera que es el lema de este programa te he entrado aquí como si fuera Broncano el claro como no sobraba una he dicho y qué hacemos con la una que sobra dársela Paco tendrías dos bueno para Badajoz

Voz 4 10:55 no pero va a Sendra aún no lo veo exactamente la perra

Voz 1643 10:59 eso no yo he puesto un tuit emplee según esta mañana he puesto dice nunca lo que hacemos con esto que podemos adherir y claro los oyentes han empezado dará ideas primer oyente escenas oyente pues pone Carrusel Navarra este

Voz 12 11:10 el Lucky Stella estelares la bueno es oyente y colaborador en la que DiFranco sí sí

Voz 1643 11:15 sería un detalle para nuestra despedida tras el ascenso a Osasuna regalarnos la taza de Play Segunda para no olvidar de dónde venimos

Voz 12 11:20 hombre el aquí vale sí pero no no es una buena

Voz 1643 11:24 pero no nación pero bueno no me convence perro gato dice perros Mato si dices llevársela Broncano y me da que tú dices que no podíamos hacer

Voz 4 11:32 pero es que lo de la resistencia aquí a la vida moderna

Voz 1643 11:35 habría que llevársela eh es una opción tan pero bueno eso sacamos otra Trailer llevamos otra dice Alberto dice regalar Mela te para que la dos mil veinte el todas ya veremos dice que para que les recuerdo todas las mañanas que esta temporada ha sido un sueño y que el Fuenlabrada Segunda

Voz 4 11:51 pues el veto primero vamos a sé que tengo labradas suba ese Time bonito hay que fuera el domingo a las hábleme de claro bueno Aubrey no

Voz 1643 11:57 el permiso el Recre mira si ellos la daba bueno es una nación porque lo hacemos una cosa me de Alberto a partir de del lunes por ejemplo para que vamos a dar tiempo a que suba el Fuenlabrada suba al Recre en que suman ya los campeones la gente que conteste él él él o el barajó a todo el que conteste el tuit a todo el que lo repite tuvo el que sigue además a Play Segunda entran en sorteo de la taza

Voz 4 12:17 hay un sorteo claro elegimos uno y les damos la les damos la taza con él no

Voz 1643 12:21 muy bien pero sin sin café no vacía dame el café que es que claro si les mandamos por el camino no

Voz 13 12:27 es posible que no se le mandaba la taza de cada uno que la red

Voz 1643 12:32 pase puedo mandar las porras y churros llegando Euroestar Príncipe más de lo eh bueno bueno si hacemos eso contestar el tuit tuitear lo seguirnos y cumple las tres condiciones el lunes decimos quién se lleva a esta taza con el logo de Play Segunda así bien a la jornada cuarenta y uno la Liga en dos tres programa doscientos de Play Segunda una jornada que analizamos desde ya aquí

Voz 14 12:52 de segunda

Voz 1643 13:01 doscientos programas sale macho que no lo iba a decir aquel misión imposible cinco de marzo de dos mil quince tardamos en empezar dos meses las cosas que detrás hay que trabajar las Un poquito de darles mimo darles cariño desde que presentamos el proyecto a aquel nueva

Voz 4 13:17 pero lo más difícil pagar nuestra nuestra como se demuestra la la

Voz 1643 13:21 el problema es que nuestro gachas la previsión de fondos que pasamos

Voz 1415 13:24 es una millonada que pedíamos el el oro el mono y unos cuantos euros más si al final se le costó Le costó darnos el visto bueno

Voz 1643 13:33 era parecía misión imposible cuando presentamos el proyecto lo que empezáramos algún día pero sabes lo que me parece misión imposible

Voz 16 13:39 horas después el que te parece imposible imagina juntar a los dos primeros entrenadores que tuvimos en

Voz 11 13:44 la historia de una sería muy todo porque aparte yo creo que aparte de ser entrenadores muy buenos muy buenos analistas también creo cancillera como las personajes no han marcado un poquito también a nivel personal en Play Segunda no que nos han acompañado cuando empezábamos bueno de hecho uno ha estado con nosotros hasta el otro día como quien dice si uno de ellos

Voz 1643 14:02 ha repetido incluso en segunda tienen otra cosa otras dos cosas en común que los dos han ha entrenado esta temporada un equipo de la Liga en dos tres en eso es importantísimo para este hola que los dos están ligados un equipo que este fin de semana puede ser el protagonista de Segunda división

Voz 11 14:16 si es así que qué mejor no yo creo que que está todo justificado porque no es solamente celebrarlos doscientos programas también hablar un poquito de lo que nos mola de lo que nos gusta que es la Liga Un dos tres y de cómo está por arriba tristemente como está por abajo

Voz 1415 14:29 de te imaginas saludar otra vez en Play según

Voz 1643 14:32 Honda don José Luis Oltra muy buena

Voz 17 14:35 hola Oscar Hola Alejandro

Voz 1867 14:38 sí bueno no quiero desvelar pero saludo muy muerte senador ahora cuando no presentes también lo lo diré que antes de hablar de felicitaron con unos doscientos programas porque tiene mucho mérito ahí más hablando de de la Liga dos tres que Gemma la relevancia pero que es verdad que cuando empezasteis pues será proyecto

Voz 18 14:58 que era pionero que era el primero que

Voz 1867 15:01 empezaba a esta categoría tan bonito y tan apasionante que tuve la fortuna de que me eligiera es para estar con vosotros que fue un placer igual que la vez que que repetí porque además no dejáis a todos tocado por una varita mágica y todos los que Cosmos por ahí pues al final acabamos trabajando y eso es lo que queremos pero mientras no trabajamos pues esa es la vida de irse estar a gusto y hablar de lo que no gusta que es fútbol y que la categoría que por lo menos en mi caso pues más manejamos no

Voz 1643 15:30 ahí está esa entró cuál es que pagarnos pagamos pero pero tenemos la suerte de que que pasa por aquí acaba consiguiendo equipo de hecho mira Joseba Etxeberria este pasado martes ya encontrado equipo en el Athletic paso

Voz 11 15:40 por ello segunda B pero bueno paso previo paso previo pues sí

Voz 1643 15:43 empezó José Luis Oltra con nosotros y a finales de marzo de dos mil quince empezamos

Voz 1415 15:48 el cinco yo otra es el cuarto quinto programa más o menos de segunda y luego se fue Oltra te fuiste a Córdoba si no recuerdo mal

Voz 1867 15:57 correcto correcto sí señor sí yo venía de Huelva y firme luego en en Córdoba gracias a estar con vosotros por supuesto

Voz 11 16:03 claro que el hecho de que hubiese sumado dos ascensos previos no tuvo nada que ver eso no tengo nada que ver

Voz 19 16:08 no eso ya no lo mira nadie mira

Voz 1867 16:11 ya

Voz 19 16:11 vamos a la gente dice

Voz 1643 16:14 quiere esta segunda vez Joseba Etxeberria al rival

Voz 1867 16:18 yo creo que más que Play Segunda que también es quién está con Óscar con Alejandro la gente

Voz 11 16:23 ojalá empezó a sendos Play Segunda con su Leganés en Segunda y mira ya ya te acuerdas de verlo

Voz 1643 16:28 mira yo sé yo empecé hace segunda estando en Segunda y este año narra en primera el Leganés el Getafe y el Rayo usa casi nada fíjate que me va a decir a mí que iba a narrar tres equipos en Primera en una sola temporada esto gracias a Segunda obviamente porque los tres los tres subieron claro

Voz 18 16:42 sí sí sí los dejar tocados por una varita te digo es que juntas a tíos que había dicho Alejandro que diciendo yo lo tengo claro

Voz 0970 16:49 el sitio donde estoy ahora yo voy porque es un fenómeno

Voz 1867 16:53 Alejandro es una persona que que trámite ese positivismo y esas esa energía que te que siempre te a los que estamos fuera y estamos con ganas de de entrar pues nos viene bien cada vez que hablamos con con vosotros

Voz 11 17:04 así que yo les Froto Euromillones por la espalda pero no hay manera

Voz 19 17:08 por lo tanto loco relacionada con el fútbol

Voz 1643 17:12 no hay con lo que nos toca la lotería los entrenadores sigo las grandes personaje va pasando segunda porque ese no fue José Luis Oltra

Voz 1415 17:17 la al Córdoba llegó el verano yo cada vez que empezamos el verano sin sin entrenador

Voz 1643 17:23 las vacaciones vivos hasta dándole vueltas todo el día pues yo dije antes dime vacaciones tengo que encontrar un entrenador que sustituya Oltra de que sea un técnico de garantías yo conocí a Juan Antonio Anquela de la época de Alcorcón llame a quela que no dudó ni un segundo en que su sitio tenía que ser el Play Segunda así que ese verano ese mes de agosto de dos mil quince arrancamos con Juan Antonio Anquela te imaginas cruzaran quela con con Oltra nunca se cruzaron en el programa pues yo creo que sería hacerlo cerrar el círculo básicamente Juan Antonio Anquela que lo tiene muy buenas

Voz 0001 17:53 hola muy buenas oye chico mucha felicidad veces porque doscientos programas no no no se consiguen así como así es complicado y eso denota que el trabajo bueno

Voz 1415 18:05 yo llevaba así como así

Voz 1643 18:08 es que hay que estar cuatro años y pico todos los jueves aquí dando el callo para llegar a doscientos programas yo estuve calculan de o cuándo llegaremos a quinientos pueblos suma cuatro años y cuatro años siempre dio más que son nueve un año y pico más es que no quedan para llevar al programa quinientos prácticamente seis años pues quedará claro pues yo todavía tengo pero pero

Voz 0001 18:29 pasan pasamos estando ahí pues tiene siempre esa posibilidad nada antes que antes de seguir depués saludar al míster hay que darle un abrazo muy fuerte porque porque siempre es un placer hablar con

Voz 20 18:43 con con gente

Voz 0001 18:46 el fútbol sobre todo con gente tan importante

Voz 21 18:50 bueno muchas gracias Juan Antonio

Voz 0970 18:53 sabes que que el placer es es mutuo más para mí incluso patio voy a decir porque

Voz 1867 18:57 bueno yo siempre digo que tú eres un fenómeno

Voz 0970 19:00 la referencia para para todos porque eres una persona a un año entrenando en lo primero eso es lo principal que a veces es como cuando habla de una mujer y si no que es una cosa muy simpática ya parece que les tiene que ser fea insistió a veces es que es muy guapa ya parece que tiene que ser tonta in no está reñido no antes lo primero es que es un gran entrenador y lo segundo muy por encima de esto es que eres una gran persona INTI yo educado humilde y ejemplo para todos los que veremos pues detrás porque bueno pues siempre respetó todas tus declaraciones con todos los compañeros hayas ganado hayas perdido y yo de todos lo lo tenemos en cuenta bueno esto les una persona hay una entrenador de referencia oportunos bueno pues me alegro de saludarte aunque sea en antena aunque sea fuera de lo que es un ámbito más distendido de lo que podemos hablaríamos no

Voz 20 19:51 muchas gracias antes igualmente

Voz 1415 19:53 que no no no rodamos en Play Segunda de cualquiera no rodamos de buenos entrenadores Si de grandes personas decíamos

Voz 1643 19:59 Oltra se marchó al Córdoba luego has estado que dejó feliz en el Granada

Voz 1415 20:04 Tenerife no a ella uno a medio se me escapa alguno

Voz 0970 20:06 no no no no de Córdoba estuve dos temporadas la primera vamos el playoff de ascenso no logramos ascender aquel año subió el el Girona fue el que no se en el Osasuna Not a nosotros elimina el Girona en la final a juega con Osasuna Osasuna y luego el año siguiente que empiece la temporada pero no la cabe en Córdoba firmé en Granada donde estuve parecía enfilar dijo que siendo quinto firmada este año con la temporada empezada empecé con vosotros es Play Segunda

Voz 18 20:38 en Tenerife en la jornada quinta he hace nada me

Voz 0970 20:45 acaban de mi faltando cuatro jornadas también si son es un poco la la trayectoria desde que

Voz 1643 20:50 ya es otra cosa que hacemos bien al que es que el entrenador que está en Segunda no sólo con un equipo

Voz 1415 20:55 sino que ese año no pero al siguiente jugaba peleó porque aquí

Voz 1643 20:57 eh tú tú te marchas esta salvar al Huesca allá

Voz 1415 21:00 en el mes de noviembre diciembre en Huesca estaba bajo IS años no pero la siguiente temporada qué pasó

Voz 20 21:07 bueno pues tuvimos fortuna oí

Voz 22 21:10 la verdad que tenemos muy buen equipo pues a la gente a mí cuando sobre todo en los donde está últimamente hay que lo que yo decía admirar uno por uno lo futbolista del Huesca el western un excelente equipo la primera el primer el primer año cuando llegamos pues estaba con

Voz 0001 21:31 pero lo equipo supo dar el callo en el momento justo y salvarse y salvarse bien y luego la segunda pues tuvimos la fortuna de estar todo el año ahí peleando y al final tuvimos la paciencia necesaria sobre todo vuelvo a repetir que sin el futbolista tan buenos como los que yo tuve allí eso hubiese sido imposible y lo conseguimos meternos leía ascensor si no gana el mejor que mejor no era otro que sepan

Voz 23 22:02 por qué

Voz 1415 22:05 ya ya que la que yo te bien Butarque viendo el partido para este decía TBO Getafe en los play off y tú me decía que no que queda mucho de que sí que lo vamos a ver en Getafe y en Getafe nos vimos en aquel play off lamentablemente para tío pasó el Getafe la eliminatoria luego le tocó contra el reciclaje de Alex el paso va una tarde aquella del ascenso de Getafe ante el Tenerife que vamos no no ves que no lo que

Voz 0001 22:29 aquella eliminatoria fue tremendo

Voz 24 22:31 el último partido el Getafe y el Tenerife fue fue tremendo pero es que era mi exequipo hoy vive él como bueno es que hemos otro voy a regalar ahí aclarar cosa que que en ese parecidas yo creo que habéis dado un protagonismo muy muy grande a esta segunda edición y claro todo el mundo se apunta

Voz 25 22:55 la como unos apunta al claro decir que la tengo yo decía

Voz 22 23:00 la verdad es un espectáculo porque hay queriendo que yo no se lo he hecho por son buenos malos yo no en eso no entro si el fútbol es bueno malo pero que es garantía de invertirse todo en cualquier partido aquí no aquí no se regala nada un centímetro el primero capaz de gambas el último es capaz de ganar al caso el primero

Voz 0001 23:21 no pasa absolutamente nada absolutamente

Voz 22 23:23 nada porque porque la igualdad es tremenda porque Purito

Voz 18 23:29 generalmente eh

Voz 22 23:31 todos los equipo hay bueno entrenadores todo el mundo trabaja incluso redadas

Voz 24 23:36 dice

Voz 1643 23:39 bueno nos hemos divertido mucho con la la segunda nos hemos divertido mucho en Play Segunda te en estos doscientos

Voz 1415 23:45 programas como dice aquél a Alex

Voz 1643 23:48 algo hemos tenido que hacer bien cuando luego ha venido otro familiar te vas y nos han copiado no encantadora tener competencia pero abrió el camino dedicarse solamente a la Segunda División solamente a esta categoría pues

Voz 11 23:59 no ha ido creciendo en todos los aspectos no en cuanto a nivel en cuanto cada vez mayores aficiones clubes que para bien o para mal con mucha historia en Primera han caído en Segunda División y están aquí en Segunda División a una afición es que es que se unen a la ola de de la categoría de plata yo recuerdo siempre recordamos muchas veces tuyo la redacción Oscar una frase que nos dejó Anquela para la posteridad qué decía la segunda está preciosas que está preciosa y es que es verdad es que año tras año esa frase años mejores años peores pero siempre llegamos a la jornada cuarenta y dos con muchísimas cosas por decidir con sorpresa con emoción y eso no todas las categorías pero también

Voz 1643 24:41 la segunda está preciosa de Anquela me recuerda sostuvo

Voz 11 24:43 dicen da igual cuando lo lea sí sí da igual siempre bastar preciosa exactamente igual comunicando

Voz 1643 24:48 te deja el programa cuando

Voz 1415 24:51 en te deja un equipo cuando te despiden que es lo que hace un entrenador Oltra tú lleva menos tiempo en en el paro porque sólo hace un par de semanas que que hace un entrenador cuando le echan y tiene que empezar pesara en la próxima temporada

Voz 1323 25:06 bueno yo creo el entrado nunca deja de ver fútbol de pensar en fútbol

Voz 1867 25:10 Lisa que apoyó haces bien o hacer mal yo siempre me reúno con el

Voz 22 25:15 el cuerpo técnico para analizar pues cosa

Voz 1867 25:17 es que podemos mejorar de lo que sea

Voz 1323 25:21 como digo nunca dejamos de debe al fútbol porque aunque el ánimo decae obviamente

Voz 1867 25:27 pues bueno te hacen la familia intentó ocupar él

Voz 1323 25:30 tiempo en temas de formación estudiar inglés hace algún curso relacionado con On

Voz 1867 25:38 en mi profesión momento dice aprovechó uno de los problemas que pues más largo ser el Deportivo lo este tipo de cosas y luego sobre todo insisto pues yo dedicarle el tiempo a a mi familia de hecho hoy me pues voy a ver un partido que normalmente durante la temporada pues cuando estás activo no puede aducir que coincide con con tus entrenamientos partidos Si a los dos que les gusta mucho

Voz 0970 26:00 bueno voy tenía en un partido de de cómo mayor

Voz 1867 26:03 sí me venía a verme pero sobre todo

Voz 1323 26:05 a llegará a casa para y la final de la Europa League

Voz 1867 26:09 en la Champions por todas las A

Voz 1323 26:12 a mí segunda pues estar un poco al día

Voz 1867 26:14 ya de de situaciones si no dejaré de de desconectar de tu mundo que el nuestro caso pues es el el fútbol no

Voz 1643 26:23 o sea que se que se dicen no sé si Anquela ha seguido en Oviedo

Voz 26 26:27 no no a mí es que

Voz 8 26:31 Oltra llevaran maleta que donde donde vamos a Paco su familia iba solo

Voz 0001 26:37 no yo no voy voy voy solo porque en él tiene dos dos niños que a mí me acuerdo vestido con la camiseta del Recreativo lo cogía el IVA Nos actuar allí contra el Recre yo empezaba a hablar luego me enteré que lo dijo no hijo de Little iban con la camiseta del Recreativo yo creo que estaban eran antes de recogepelotas está

Voz 17 27:00 pues sí hay siempre tiene buena memoria

Voz 1867 27:04 dos vueltas y lo vive mucho les gusta mucho y es por eso que querer una persona querida porque mis hijos te acuerdas mucho de que como les tratase y como hablaste con ellos y como Le con toda naturalidad les hablaste de cosas del del juego de fútbol del equipo les preguntaste por cómo iban esos a estas cosas que desde luego pues aunque es digamos lo normal hoy en día es nuestra cuestión pues no es lo habitual y entonces deja de ser normal

Voz 0001 27:29 si tiene o no tendría que ser un mérito pero

Voz 1867 27:32 esto evidentemente pues lo es

Voz 0001 27:35 bueno pues como es según iba pues contando pues me vengo a casa aquí ven la guerra porque la cabeza el físicamente estoy aquí ya que a veces hasta en otro sitio y eso a veces pues es difícil pero bueno ahora para podía disfrutar de de mientras pueda y ojalá que pronto de este trabajo porque yo no no concibo o que mi mundo es sólo esto es trabajar e intentar estar aquí lo máximo posible hacerlo con con la mayor honradez y sobre todo a un yo no mañana nadie yo voy por derecho de digo mira esto funciona así así así veces fútbol pues

Voz 20 28:15 eso es de respeto hay otra vez se pues

Voz 0001 28:18 pues no pues no porque porque no sabes las cosas como como todos los criamos

Voz 1643 28:23 yo tengo claro que los dos vas a tener banquillo la temporada por qué porque está pasando hoy por segunda suelo

Voz 4 28:29 ya es reclamo suficiente para que tengáis

Voz 1643 28:31 de un equipo a entrenar la próxima temporada creo que me apetecería Oltra dime ser malo recordar viejos tiempos aprovecharon poco para Carles de que tenemos a los dos que han pasado salvar la categoría jolín siempre ha sido nuestro técnico de cabecera los inicios de Play Segunda ahí ya me gustaba aquello de jornada que analizamos cada semana con nosotros indicó de cabecera salvamos y hacíamos preguntas actualidad Oltra Anquela o molesta cosa vamos dos otra pregunta de la historia de la Liga o no

Voz 1323 28:57 no no ha encantado yo por lo menos no hay ningún problema encantado

Voz 1643 29:03 la primera pregunta facilita porque además yo creo que es lo que va a responder porque lo tenía en común hay me preguntar a Osasuna este fin de semana puede subir el Granada le disputa la segunda plaza al Albacete quién va a subir pero claro Oltras nada ya que la también

Voz 1867 29:20 bueno hay una cosa que está el sentimiento que evidentemente hace que vaya bien independientemente de cómo se ha ido porque tienes amigos porque conoces gente porque

Voz 18 29:30 que bueno que normalmente te ese te te queda ese sentimiento de pertenencia

Voz 0970 29:36 al sitio por donde has pasado y en este caso pues hemos pasado los dos porque estoy seguro que no

Voz 1867 29:41 enseño piensa lo mismo que yo pero es que aparte tiene una posición de ventaja muy clara y es que a lo mejor con he incluso sin ganar os sin lograr ningún punto lo puede conseguir y que además que el equipo tiene regularidad no se este fin de semana en Mallorca o el último en en casa pero yo creo que parte con mucha ventaja y el que va a subir y además en este caso pues dado que que otros equipos por los que pasado pues no van a poder luchar por el ascenso directo a los ojos y por por

Voz 0970 30:14 por el playoff pues hoy me gustaría que su vida

Voz 1415 30:18 claro te amargas Anquela tu primer equipo en Primera fue el Granada

Voz 20 30:23 sí primero oí

Voz 0001 30:26 sí pero yo tengo aquí un el corazón dividido porque yo en el Alba estuve como futbolista ahí si todavía queda alguien que que me lo recuerda no

Voz 1643 30:39 de hecho en la última entrevista Oviedo Albacete que te vendimos en el programa recordó

Voz 20 30:43 sí sí sí exactamente así fue

Voz 0001 30:47 bueno yo creo que la la campaña de once T para quitarse el sombrero pero pero es que hubieran Navas sólido como como como más por el Granada es un equipo que

Voz 27 30:57 hay que ganarles nada no le quedan la rodeó luego obligaban a sólo o te van a ganar

Voz 0001 31:05 que ellos no tienen prisa porque juegan muy bien porque se dominan todas las facetas del juego y luego tiene futbolistas buenos que sino no estaría estaría que no estarían arriba pero vuelvo a repetir en el Alba ha hecho un año que no se lo vamos eso es será difícil de repetir Ivana competirá

Voz 22 31:28 hasta hasta el último segundo porque todo el que mano a Mallorca la habito

Voz 16 31:34 lo dejo cerca la semana pasada dejó parece que el Granada va a subir pero ojito los rivales que tiene todavía adelante miro

Voz 0001 31:39 que ya tiene que ir a Mallorca en Malí Mallorca Mallorca es el uno pero es una cero uno Mallorca eso cero

Voz 22 31:52 el otro equipo que a mi parece parece mayor que me parecen junto normalmente cosas una así el mejor en todo en todo

Voz 0001 32:00 nada muy Mallorca son equipo te vuelvo a repetir que hay que ganarles Conesa en esa palabra se se lo mucho

Voz 22 32:09 esas cosa yendo gana regalar a su justamente nada de ellos saben cómo cómo

Voz 0001 32:14 hay que jugar no modifican nunca su forma es su manera de entender el juego ahí está ahí arriba por méritos propios

Voz 1643 32:24 así lo siguiente será preguntaros pero el playoff y aquí lo fácil a dejar de lado al que es el sexto es el que tiene la sexta plaza en caso de que pierde la sexta plaza la pregunta Ésa es que también es sencilla porque está entre Deportivo y Oviedo yo creo que que uno va a querer que vaya el deporte todo aquel por ejemplo Oltra tú supongo que querrán el Cádiz se cae de ahí el que vaya a playoffs al Deportivo La Coruña

Voz 17 32:46 si volvemos a las mismas en situación de antes

Voz 1867 32:49 ha pasado segunda ascenso que pude disfrutar fue con el Depor con todos los récords y demás y estuve media temporada en Primera tengo muchos amigos Si bueno si hay accidente de pertenencia y si en caso de que de que ojalá pudiera entrar hasta luego pues también es especial pero como unas el Mallorca que también he podido relacionarlo y luego sin quitarle ningún mérito que a ella tiene que dar el el deseo o el sentimiento de otra cosa es que quién lo merece o quién está más preparado que eso son otros otros temas noi como decía muy bien eh Juan Antonio pues tanto Albacete como Mallorca han hecho un temporada on el Cádiz la también muy regular y todos los equipos que están ahí aparte de unos cuerpos técnicos y futbolistas aficiones fieles están en una dinámica positiva Hay hice pueden meter lo hubiera es un gran equipo ya había hecho con Juan Antonio la maravillosa y ahora en este tramo final pues bueno está peleando Louis bueno tiene para mí menos opciones reales y matemáticas pero lo va a pelear hasta

Voz 13 33:54 hasta el último segundo yo creo no Anquela sin rencores te gustaría que el Oviedo jugara playoff

Voz 0001 33:59 yo no tengo rencor si es una si la persona tiro rencor no el rencor no te deja hacer feliz yo tengo pues el el remordimiento oí la desilusión de no haber podido hacer las cosas como como como yo creo que podían haber sido Mi este equipo ha peleado siempre muy te vuelvo a repetir yo creo que mi equipo ha tenido mucha mala suerte no ya no ya en el fútbol es como como decía Luis Aragonés decía yo no quiero buena suerte lo que no quiero tener mala suerte y nosotros creo que la hemos tenido en momentos puntuales en momentos puntuales el fútbol ha sido muy cruel no ha nos ha privado de de ganar partidos que el lo habíamos hecho todo para ganarlo dice no ha escapado no hemos sido capaces bueno y ahora como yo le he dicho siempre hasta el último minuto del último partido y no sé siete año va a ser el año pasado fue así nos quedamos fuera por el golaveraje y este año pues vale vale vamos a estar peleando ahí porque

Voz 20 35:07 que yo creo que que que lo han merecido oí

Voz 0001 35:11 ojalá que que pudieran conseguirlo pero los enemigos que tienen delante son muy muy importante habla siempre estamos al hablado de de que ha hecho en buena debatiendo con buenos años

Voz 11 35:24 para que sí se que Suria

Voz 0001 35:26 desde que subió ha jugado liguilla el año el año pasado me parece que se quedó a un punto si este año está ahí peleando IS un equipo también también van pasando lo van pasando los partidos y el Cádiz y el Cádiz sigue estando ahí eso momentazo tremendo que hay que darle pues yo se lo voy a Xunta voz ni más ni menos que es cuando que le han picado pulula por otro día seguidos fiel a lo que a lo que él cree para mí el caries es un ejemplo a seguir

Voz 11 35:58 me ha dejado a última va Oltra últimas en la tú porque esa esas tuya estoy muy nervioso míster que va a pasar con nuestro Tenerife porque creo que puede utilizar el nuestro verdad

Voz 1867 36:09 sí sí jugar a toda esa parte de que se igual que Juan Antonio que el rencor te ayuda a mejorar añadió Don Juan Cierco que te desgasta y nos ayuda a ser entrenador como más ellos dirigidos al Tenerife cuatro temporadas aquí el paraíso

Voz 19 36:26 qué te voy a votar una me morriña

Voz 1323 36:30 es una maravilla en todo en lo personal el siglo que tengo es también pues la pena de no poder continuar con el proyecto de que creo que podíamos y haberlo logrado igual quería haber hecho proyecto muy muy bonito pero bueno

Voz 1867 36:43 se relacionaba relacionados lo que

Voz 1323 36:46 lo gana sí o algo o mucho mejor y yo no tengo ninguna duda ahora mismo es que lo tiene muy cerca yo qué

Voz 1867 36:57 la los últimos resultados tampoco LEAR me han ayudado

Voz 1323 36:59 será complicado muchísimo y el Tenerife además tiene ahora un partido en Lugo que pueden marcar que incluso ya sin puntuar puede también conseguirlo lo que pierda el Rayo Majadahonda ya ya estaría salvado con lo cual bueno yo creo que que lo tiene todo a favor y además es que yo creo hacía poco Juan Antonio del Oviedo pues yo creo que el Tenerife francamente no era equipo para para estar ahí a lo mejor no para el objetivo que me marco inicialmente donde ese más largo de de analizar

Voz 1867 37:32 explicar pero tampoco para para estar peleando por por por no descender a dos jornadas del final de la temporada pero por unas circunstancias otras pues te metes ahí y es complicado hay frío creo que ahora ya lo tiene después en la victoria con con el Oviedo precisamente la semana pasada lo tiene flanqueaban la no victoria del Rayo Majadahonda contra el coronar pues lo tienes

Voz 8 37:52 no se encarrilado

Voz 16 37:55 hasta que hemos tenemos a dos entrenadores de dos equipos que se han enfrentado

Voz 11 37:58 semanas las que además tranquilos al entrenador con más partidos de la historia del Tenerife es decir que lo ve bien que lo veo bastante posible pues a mí me tranquiliza me da un poco de pena que queda

Voz 28 38:08 por la radio porque ahora no está sentado en el banquillo porque hay algunas decisiones que no se terminan de entender pero eso ya es tema de larga tertulia en otros momentos así que nada me quedé un poco más tranquilo míster muchas gracias

Voz 13 38:20 además una cosa puedes decirlo de nuestro porque Oltras sólo ha repetido

Voz 1643 38:24 los sitios en el banquillo de Tenerife siempre según

Voz 13 38:26 si va diferentes y si eso es verdad

Voz 1643 38:31 pero es que no repita una tercera o Anquela una segunda porque para despedir a eso voy a decir una cosa en el banquillo de Play Segunda se queda libre Joseba Etxeberria Se marcha Lluís Valentí en nada al verano que tenemos como el viernes de Oscar por favor José Luis Oltra Hay Juan Antonio Anquela sin no tenéis equipo para la próxima temporada de querer vuelve la segunda la puerta el micrófono están abierto

Voz 18 38:51 yo por mi parte encantado

Voz 1867 38:53 entiendo que Juan Antonio con lo cual ya directamente

Voz 18 39:00 esto es por una circunstancias se diera que

Voz 1867 39:04 ninguno de los dos cosa que no creo digo comercio que lo va a tener y me gustaría pero no sé si lo tendré pues si en alguna circunstancia ese día a la que llevamos los dos libres yo propongo en sí sino si no firmar a Juan Antonio que es mucho mejor que yo

Voz 0970 39:19 estaré a la espera de cuando él

Voz 1867 39:21 de pronto puede sino empieza como digo pues ya estoy ahí como lo es como si esperara para para que caiga alguno pueden estarlo

Voz 1643 39:31 claro que la tuviera estando en Play Segunda o en el banquillo con Oltra los dos un equipo

Voz 0970 39:37 bueno escúchame que yo no tengo ni primero ni juntos yo cuánto voy a un equipo yo ahí voy primero y segundo hay hay un cuerpo técnico y ahí

Voz 0001 39:48 una manera de trabajar

Voz 20 39:49 Ariosto hay que ir a veces me problemas es que reconciliar de más

Voz 0001 39:58 tiene que era un poco más a la retranca de mil me gusta yo no tengo medias tintas yo voy de frente por aquí no hay más pero bueno esto es lo que ha yo lo único que os puedo decir que cuando está con vosotros he sido muy feliz pero que yo quiero yo quiero entrenar ahí quiero enfrentarme a toda la semana diciendo madre mía madre mía ahora vamos hasta él hay que competir y hay que saberlo pero lo que hay que hacer en cada momento porque al mínimo error porque lo tipo de otros siempre son buenos equipos y

Voz 19 40:30 no siempre siempre bueno más bien dicen es buena

Voz 1867 40:36 de ahí está luego siempre me me siento

Voz 19 40:38 solo no

Voz 0001 40:41 yo

Voz 22 40:42 no no nada bueno alguna vez obtenido

Voz 0970 40:44 yo creo que el Parejo sí sí empezamos a mirar yo creo que estaremos muy muy parejos porque me la verdad que yo en eso ya lo te contar partido de esto yo me me cuestan

Voz 12 40:56 como mucho no me acuerdo

Voz 0970 40:58 así que se que me ganamos

Voz 1415 41:01 ojalá Anquela hay Oltra se han enfrentado estuvo este fin de semana al banquillo de Tenerife de Oviedo

Voz 1643 41:07 nada que yo espero que se volver esa segunda será dentro de muchísimo porque espero que los dos en el la próxima temporada en la Liga les plantó a su equipo llamaremos en días puntuales no los jueves espero que sea cada mucho tiempo Infoca Mara José Luis Oltra Juan Antonio Anquela que ha sido un placer el programa doscientos tener otra vez en los micrófonos de la Cadena SER y de Play Segunda y como digo buen verano y que no veamos en Play Segunda pero porque estamos hablando de que vuestro equipo ser líder están play off lo está haciendo muy bien vale

Voz 1867 41:35 venga pues soy un placer igualmente por otros doscientos enhorabuena por los primeros doscientos Si de verdad es que siempre

Voz 0001 41:44 de qué pues muchas gracias felicitaron otra vez por el aniversario

Voz 8 41:49 que seguro Duan hacer mucho más vuelve distantes apuntaron que va quinientos podemos encontrar que Oltra muchas gracias un abrazo

Voz 0970 41:56 a vosotros gracias hasta luego

Voz 29 41:59 este luego al es un lugar luego Maragall

Voz 11 42:01 a una maravilla luego poder contar con con estos dos fenómenos en Play Segunda que que que bueno tener a gente buena en Play Segunda pues al final

Voz 30 42:10 serán buenos entrenadores que lo son serán buenos analistas que lo son