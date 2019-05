Siguiendo el ejemplo de Disney, Telecino volverá a rodar Los Serrano con actores de verdad

Voz 1 00:00 una marca vive yo no veo rojos y azules yo veo españoles del blanco y es Viva el vino pues es el mercado lo abren Jessica maleta y la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema

Voz 2 00:23 hasta ahora eh eh

Voz 3 00:42 en estos días ha resucitado y ha resucitado

Voz 4 00:45 solamente pues los titubeos por las dudas anda nunca escándalo he descubierto que aquí

Voz 5 00:50 juego

Voz 6 00:53 va a pasar realizan todo por la radio ves estamos todos y todas va Toni Martínez Ma hola especialista secundario buenas tardes El Mundo Today

Voz 3 01:02 así en la Susana Ruiz hola Marta Estévez señor seto Iñaki de la Torre con lo que estabas allí pues es que ya podemos empezar sí pero mira España España

Voz 0230 01:14 sigue en estado de perplejidad lo escuchan es el silencio Albert Rivera lleva cuatro días sin ir a Los desayunos de las mañanas al espejo público al rojo vivo cuatro días mucho eh no ser recuerda cuándo fue la última vez que sucedió tanto tiempo que pasó tanto tiempo que hacen ustedes los portavoces diferentes de ciudadanos salen cada día a hablar y un días entiende que van a pactar con el PSOE otro día que van a pactar con Vox hoy José Manuel Villegas con Vox tenía agua no vamos a sentarnos con vamos a negociar

Voz 7 01:49 ni entrados en el Gobierno ni pactos Vox que dice será absolutamente imposible apoyar gobiernos de quién ni siquiera se quiere sentar a hablar combo pues si uno no se quiere sentar y el otro no apoya sino se sienta la única posibilidad es que gobiernen de pie

Voz 8 02:15 dentro de Santiago Abascal bajo el síndrome de Alfredo el hermano de Michael Corleone sí que no es el más espabilado de la Familia y en la segunda parte de El Padrino hoy hay una escena muy dramáticas por el noi patética un poco el Polo Alfredo exige un respeto un respeto

Voz 0230 02:40 es lo que pide Santiago Abascal sin gritar con normalidad con respeto a los que que se nieguen a verles pero quieran sus votos es un poco fuerte las cosa

Voz 9 02:51 como Sol solidaridad Combo

Voz 0230 02:54 frenos se siente despreciado y acaba traicionando los suyos lo vamos a hacer spoiler claro

Voz 10 02:59 pero no acaba bien eh la lo decía

Voz 0230 03:02 sin señalar la inteligencia o la falta de inteligencia de nadie eso quedaba margen sin ir más lejos Íñigo Errejón dice que no sabe si es de Podemos porque no le han dicho nada oficial aunque tiene alguna pista con respecto a la cuestión de Podemos en él

Voz 0799 03:16 yo no estoy salí de los San echó de los grupos de la dirección de de la dirección de Podemos entiendo que eso es que ya no estoy

Voz 0230 03:24 pues mira si si te echaron de los grupos lo más probable es que no nos vamos sin pecar de apriorismos pero si te han echado del grupo de lo más normal es que ya no estés

Voz 11 03:39 sí

Voz 12 03:42 ya

Voz 0522 03:45 lo de Córdoba

Voz 12 03:46 qué tal

Voz 1610 03:49 pues venga empezamos las tutorías con una curiosa anécdota que ha vivido Benson Señora y que te va a gustar

Voz 13 03:54 muchos Susana estaba con el perro esperando a que se pusiera el semáforo en verde para cruzar una señora ha empezado a pasar mi perro la seguido he dicho un no muy autoritario Perry señora han vuelto a la no

Voz 14 04:06 a pocas horas Javito que tuitear sobre al quién en el lecho de muy

Voz 13 04:11 pero por favor prometen una cosa lo que quieras dile a los niños que los quiero por favor deja de ser tan tiquismiquis esos son dos cosas

Voz 14 04:19 sí es un tuit ahora sobre el inexorable paso del tiempo a cargo de Noir

Voz 13 04:24 zumo se me acaban de caducar los condones veinticinco pesetas tira

Voz 5 04:28 más a la basura

Voz 14 04:31 la lección de vida Twitter fotón

Voz 5 04:34 maestro cómo distinguir el bien y el mal mal Agustín

Voz 1610 04:40 ya que algunas teorías con este descubrimiento que ha hecho Klaus Mann como

Voz 13 04:43 que a los nuevos también les ponen anestesia menudo

Voz 1610 04:46 el Farr

Voz 15 04:51 te lo quitan además no sería

Voz 0522 04:54 venga después de las twiterías las noticias del Mundo Today

Voz 2 04:59 aparato

Voz 1981 05:00 no llegarse ofrece a donar un nuevo líder para Podemos empresario mandado al partido varios millones de currículums con perfiles que podrían expandir la marca Podemos por todo el mundo se me encoge el corazón cuando veo la deriva del partido ha dicho los pasos de peatones de Madrid mostrarán la frase os jode y cursis de mierda

Voz 0573 05:22 pero también hay mucha poesía mucha poesía a pico y pala Éstos serán los versos que pueden leerse a partir de ahora en las calzadas madrileñas

Voz 1981 05:31 miles de aficionados del Barça confían en que el partido contra el Liverpool también estuviera amañado tras las

Voz 0230 05:37 detención de varios futbolistas de Primera y Segunda División por amañar presuntamente partidos en el fútbol español miles de aficionados del Barça han recuperado la esperanza en su equipo confiando en que el partido contra el Liverpool estuviera amañado para ganar dinero con las apuestas

Voz 1981 05:53 última hora Arman cuéntanos Christian

Voz 1610 05:55 Bale ha engordado sesenta mil kilos para interpretar a Moby Dick en su próxima película está comiendo doce calamares gigantes al día para estar completamente listo para el rodaje

Voz 1981 06:05 gracias armada no digamos ahora con algunos titulares breves la Casa Real busca ahora a otro Rey emérito en Info Jobs

Voz 0573 06:13 aliviada a Manuela Carmena deja el fin de desplazarse en el puto Metro

Voz 1981 06:18 completa una maratón para conseguir una bebida isotónicas gratis crea un evento en Facebook para que sus hijos vayan a la mesa a comer los nuevos coches autónomos se relajan ya pasan de poner el intermitente

Voz 0573 06:32 y siguiendo el ejemplo de Disney Telecinco volverá a rodar no Serrano con actores de verdad

Voz 15 06:40 con Resines

Voz 16 07:19 pre

Voz 6 07:32 bueno estamos ahora es momento de abrir las tripas a un cuerpo

Voz 0230 07:36 ya adivinar el futuro

Voz 17 07:39 eh

Voz 18 07:41 hay un momento hechiceros su momento medieval en España sabemos lo que ha pasado vemos la realidad pero necesitamos sacerdotes para interpretar Laia adivinar

Voz 0230 07:51 el futuro vamos a escuchar a uno de estos hechiceros que ha hablado hoy el ministro de Fomento secretario de organización José Luis Ábalos dice una frase de sintaxis aparentemente desordenada pero no es que sea desordenada es que habla en hechicero el idioma de los hechiceros coalición ese término no nos gusta coalición esta frase la pones en un bosque de noche con música hay una hoguera y entonces ya cobra sentido la sintaxis

Voz 20 08:31 el incisión resultando no nos gusta

Voz 7 08:54 Coalición

Voz 0230 08:55 no nos gusta pero ojo porque añade que una cosa es la coalición y otra cosa es que haya ministros de otros partidos en este caso de Podemos preguntar

Voz 22 09:12 yo estaba borracho es claro

Voz 0230 09:15 anda no es que la banda este borracho es que una coalición supone

Voz 15 09:18 Irma

Voz 1610 09:24 sí

Voz 15 09:32 eso supone un compromiso un compromiso

Voz 0230 09:39 de cesión de una parte del Gobierno en una coalición en una coalición a los ministros los designa el partido es decir si PSOE y Podemos hacen una coalición a lo Antonio Machín los ministros son ministros de Podemos en cambio Ábalos apunta que hubiera ministro de Podemos pero no de Podemos

Voz 24 09:55 la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera partida parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato ahora oiga porque hemos de pelear una tontería como está la corta dicen es demasiado largo

Voz 0230 10:08 habría ministros de Podemos pero porque Pedro Sánchez quiere no porque lo diga podemos escuchamos a Ábalos en un momento dado

Voz 25 10:15 nosotros podríamos en un momento dado eh plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no ojo la fórmula de coalición

Voz 0230 10:26 es no bajo la fórmula Machín es más de amor libre otra cosa es el Poli amor me voy con Ciudadanos este fin a Castilla y León esto ya es Polly amor que sería el plan de Íñigo Errejón queremos

Voz 0799 10:38 es explorar escenarios para que el futuro de los madrileños no dependa de Vox

Voz 0230 10:42 esta frase explorar escenarios quiere decir buscar acuerdos en Madrid entre PSOE Ciudadanos Más Madrid y Podemos

Voz 0799 10:48 han hablado con Gabilondo de esto en concreto de sentarse con Ciudadanos y buscar una salida de intentarlo hemos hablado de intentarlo sí

Voz 0230 10:55 es esto espoleó amor que en el caso de Íñigo Errejón se plantea con una palabra que no se sabe si es una orden un ruego como en las canciones de Camilo Sesto las canciones que dice que era vámonos hasta al amanecer que digamos esto no sabe si es una orden o te lo pido por favor momento me acaricia vemos los sin freno tales sintámonos antes de hacer especulaciones en medios de comunicación sentemos nos sentemos

Voz 15 11:18 los así

Voz 0230 11:21 vamos a escucharlo en otro momento porque lo repite la declaración de intenciones políticas como se concrete eso pues centrémonos e es claro es una invitación es una orden es un ruego podría ser las tres cosas por qué cada una de las veces en que lo dice tiene un tono distinto lo vamos a escuchar uno siente menos dos sentemos tres centrémonos en este último ya están un poco cabreados pero no vamos a escuchar ahora de manera un poco arbitraria gratuita canciones de Camilo Sesto al azar colocando las indicaciones ruego órdenes de Errejón por ejemplo algo

Voz 2 12:04 sintámonos

Voz 15 12:18 sintámonos tiras ahora una una más conocida

Voz 27 12:26 hay sentemos no se te no

Voz 26 12:34 todo el motivo que el peor caso

Voz 28 12:38 a mí nunca sentemos nos me no hay que buscarle lógica eh pero están en la misma línea no son órdenes sienten unos ruegos sugerencias

Voz 29 12:55 sintámonos ni debo era ganar

Voz 6 12:59 buenos hablemos en cualquier canción de Camilo Sesto en cualquier canción de Camilo Sesto acabe rejón al azar

Voz 2 13:05 Koke sintámonos bueno

Voz 6 13:10 sin tengo ni por supuesto hombre y por supuesto en la más clásica la reina

Voz 30 13:21 ahora sintámonos contra siete trenes

Voz 31 13:34 bueno va esta batalla

Voz 0230 13:37 sería contraria luego hay veces en que los políticos te sueltan frases que dices perdona vamos a escuchar por ejemplo vamos a escuchar por ejemplo esta frase

Voz 3 13:48 me que

Voz 4 13:50 de muy poco respecto de los deseos galardón yo no sueño una persona que vive en muy poco

Voz 10 14:00 respecto de los de Sé desde que me robaron el coche he vuelto a ser el mismo

Voz 0230 14:10 hemos puesto la frase en Google así tal cual porque a veces esto no tal cual yo soy una persona que vive muy poco respecto a los deseos no es lo vais a creer pero Google corrige toma dice tal vez que existe decir vivo muy poco respeto de los deseos ahora todo lo que quería decir habrá Google aparecen entradas aparecen las políticas del deseo retomar la intuición del sesenta y ocho Por qué los hombres pierden el deseo y el deseo como símbolo de persistencia todo esto como está Manuela Carmena estoy estupenda la otra alcaldesa Ada Colau que tiene una oferta del París Saint Germaine para sustituir a Neymar

Voz 0522 14:45 Ada Colau Jaume Collboni

Voz 0230 14:49 este era Manuel bytes que era el de Ciudadanos para Barcelona pero ahora ofrece votos gratis Errejón lo ve bien esto

Voz 0799 14:55 parece como que entran vientos menos tradicionalmente hispánicos en la política española o sea que hay alguien que se atreve a decir oiga mire yo a mí me para muchísimas cosas del Señor Valls ahora sobretodo de cuando fue digamos de de de su etapa política en en Francia de su etapa como ministro en Francia ahora viene eh nos descoloca mucho que alguien de repente haga eso que alguien diga miren no me gustan los resultados no son los resultados que yo hubiera deseado pero dados estos resultados me voy a intentar mover

Voz 0230 15:23 bueno la presión presiones para ciudadanos ya lo llevamos diciendo toda la semana os acordáis de que el martes Ábalos estuvo en la carretera

Voz 4 15:29 día pues hoy ha vuelto que Ciudadanos no puede ser la bisagra con la ultraderecha

Voz 0230 15:37 pero mira gol la ultraderecha cuando no te sale la frase a la primera porque con la ultraderecha no es no es un no es limpio haces un segundo intento parece que que no quisieron ser

Voz 4 15:48 la bisagra entre la izquierda y la derecha pero lo que no puede ser es la bisagra entre la derecha y la ultraderecha eso

Voz 1610 15:54 entre entre hay que hacerlo

Voz 0230 15:58 la segunda Albert Rivera está en una situación difícil porque en los últimos meses ha apostado todos sus ahorros en una sola casilla de la ruleta que no sobrepasar al Partido Popular cuando los datos no le daban del tenía otros pasar crecer un ochenta por ciento en el número escaño supone un crecimiento una agrega no digamos un grado mejor yo tenía Gray quedó tercero en las generales si decía madre mía estoy para mi es un lujo sobre gestionar el el éxito el fracaso es mucho mejor no es fácil la que gestionar si hay un refrán muy español sobre lo que uno presume cuando carece ya parecía hecho a medida tengo que hacer cambios seguro porque somos tantos bueno la campaña electoral de Ciudadanos se orientó obtener el voto de quién sintiera la tentación de votar a Vox

Voz 32 16:40 en caminando cola experimenta siete y también en la en hace mucho tiempo que no queda ahí ya hace mucho Letta

Voz 2 16:56 ah

Voz 0230 16:58 mucha gente se lo ha preguntado que qué fachas qué pasa con el pobre Rivera que se echaba al monte hoy dice el CIS que un ochenta por ciento de los votantes de Rivera quiere una coalición con el PSOE no tres que el otro veinte será que quiere una coalición con Vox es esto hay un superhéroe de Marvel no me acuerdo pero que era el señor elástico no podía tener un brazo aquí el meollo allá pero a ver esto revés Fantástico Mister Fantástico River elástico puede como puede mantener el ochenta sin perder el veinte mantener veinte sin molestar al ochenta Rivera saldrá a la calle cada vez que encuentra un votante de Vox tendrá que vivir

Voz 33 17:31 tienen una vergüenza una mentira timadores Boozer engañar atraería al campo Tortajada

Voz 0230 17:40 es fácil destacar agosto en cuanto a la guerra de España os acordáis de que teníamos pendiente en España pues se ha adelantado estaba previsto que comenzara mañana que finalmente ha comenzado hoy nos lo cuenta Nerea a ver qué pasa

Voz 34 17:51 pues si esta misma mañana ya ávido el primer tuit que dice la situación en el país está demasiado tensa no parece que pueda aguantar otros dos días de paz la guerra podría empezar en cualquier momento buscando armas suministros y una buena trinchera porque esto va para largo y media hora más tarde ya vio la primera conquista ya sido Vizcaya ha caído que canta Adrián en manos de quién manos de Cantabria cantaré

Voz 1610 18:16 no sólo porque haya Sancho UK

Voz 3 18:19 no os comento porque cada horas está actualizando entonces ahora mismo quedan cuarenta y tres provincias

Voz 0522 18:25 es algo Nerea sí claro es que ha hablado con el es que este ha sido el arroba la idea al dueño original sí sí sí sí lo tengo aquí en las conversaciones que que dice que dice nada porque él

Voz 3 18:34 Mora chutó sí claro

Voz 0522 18:37 algo de esto el que hizo la guerra mundial sí es un italiano que hace pocha en Twitter y tal ahí hay un pavo que es muy listo no en España la picaresca lo que mola arroba la idea ahí está haciendo esto por eso plan adelanta

Voz 15 18:51 todos los días ha robado hemos ganado a ver si lo Jaurena

Voz 3 18:58 bueno pues entonces no podemos hablar del dos seis de media la verdad hay que decir si mañana Gabilondo la trata

Voz 35 19:22 Susana Ruíz la reina de los animales

Voz 36 19:24 venga vamos para allá en un audio hay cuatro especies distintas vino

Voz 5 19:34 el agua

Voz 37 19:36 a ustedes otra vez simpáticos roto otra vez

Voz 38 19:48 Javier

Voz 36 19:52 son cuatro especies de primates muy reconocible cueste si es el chimpancé es el más típico no de África el primero era en este que parece un pájaro es una especie de primate Éste es el Seaman Store el capuchino es es una masajes

Voz 39 20:08 si este más estridentes el mono araña también

Voz 36 20:11 América Latina

Voz 39 20:12 y luego viene el chimpancé de África bueno todo esto

Voz 36 20:15 por qué porque los monos verdes de África Occidental de cuyo sonido uno encontrado han desarrollado grito específico para alertar de la presencia de drones haber muchas especies de primates tienen distintas llamadas de alarma para avisar de la presencia de un peligro a los otros miembros del grupo Ballet tienen gritos diferenciados para avisar para que todo el grupo sepa que amenaza es por ejemplo si es una serpiente pues son un tipo de gritos y es un águila u otra es otro gritos y son leopardos pues según han descubierto investigadores del Centro Alemán de prima antología los monos verde desde el África Occidental han creado un grito específico para alertar de la presencia de drones los propios científicos fueron quienes pusieron un aparato a sobrevolar los era una familia de unos ochenta individuos para ver qué reacción tenían lo que hicieron los primates fue lanzar un sonido nuevo específico que se parece mucho al que tienen

Voz 0230 21:05 lógicamente para advertir de la presencia de un águila

Voz 36 21:07 o de otro bueno los investigadores reprodujeron el sonido del dron grabado varias veces para que los monos los fijaran su repertorio de peligros y lanzaran la alarma y efectivamente con sólo tres veces los monos ya al oír el sonido ya o el grupo alarma ya miraban al cielo y huir del lugar mucho mono de estos acompañando al policía que el sábado estará con los drones contra los drones no

Voz 1610 21:29 sí eh

Voz 2 21:40 no sólo

Voz 3 21:46 bueno aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio novedades en la guerra señor chutó como eso La Rioja acaba de conquistar Soria a venir

Voz 0522 21:54 tras Javito yo estoy cuánto va a durar no se sabe

Voz 3 21:57 hasta el sabe cómo empieza pero no cómo terminan Caixa lo lo mazos seis años Battle Royale Especialistas secundarios

Voz 1610 22:06 bueno vamos a cambiar un poquito la sintonía si os parece bien vamos ahí con los problemas del primer mundo

Voz 15 22:11 todo bien

Voz 1610 22:19 amigos el primer mundo tenemos problemas que son intrínsecamente nuestros y por eso los privilegiados también tenemos derecho a la pataleta esto es la tribuna para todos aquellos y aquellas del primer mundo

Voz 41 22:29 qué siente que que la vida pues no les está tratando bien

Voz 1610 22:32 ya tenemos al premier indignado del primer mundo hola buenas tardes cuál es tu nombre amigo nombres tu voz Bosco Bosco Celtics cuál es el tema que te indignas

Voz 42 22:45 además el agua caliente si sabes nota lo que tarda en salir el agua caliente ducha bueno yo no sé si tenéis nosotros agua caliente de esos tenemos tenemos buena pues tardó una eternidad entre veinte y treinta segundos vamos a es que no tenemos nada mejor que hacer que esperar que hay en el agua caliente señores Tico sabemos personal preocupadas que no podemos perder tanto tiempo haya hecho Podemos

Voz 1610 23:07 el acabas de decir muchas veinte treinta segundo no es para tanto

Voz 42 23:13 segundos sin tiempo que daba una relación sexual estándar para que estándar para mí ha vale vale perdona con ella con la sentencia una cosa si con techo abierto con la eyaculación precoz puede aprovechar mejor el tiempo comer camisas viajar y comer gambas comer gambas mientras juego de luz y finde cosas perezosos

Voz 1610 23:33 montón de cosas después Bosco muchísimo el testimonio venga vamos con otro oye

Voz 15 23:41 Murga

Voz 1610 23:46 otro oyente Amancio Ortega coqueta de Amancio Ortega Amancio Ortego he dicho lo dicho bien no si ya

Voz 42 23:53 allí indigna Di Film me siento ninguneada y menospreciada de compra un tanque un tanque un tanque y un Leopard siete metros de largo sesenta toneladas para que a los niños al cole seguros con ellos la también los niños crees que no los bastante con ellas coches a sufrir pues algún percance en cambio en el tanque van seguro seguro la gente municipal en que era que era si no me deja entrar en la calle con están que no cabe dice plazo coches dice en cambio exento de la madre Jimena puedo decir que yo pago mis impuestos y no tengo derecho a usar la calzada es la madre de Jiménez bueno pues bravo bravo por quién permite esa injusticia está quedando un país precioso no te lo perdonan de Hamás

Voz 1610 24:55 quién se va

Voz 15 24:57 dos El Príncipe burdo

Voz 43 25:03 nos da tiempo a otro caso Alonso

Voz 1610 25:06 eso caballo Alonso lo he dicho bien Alonso caballo Valle Alonso qué nos cuentas

Voz 42 25:13 ha visto alguna vez en primera clase pregunta retórica no si a ver gente con vosotros en primera clase pues yo me corto

Voz 1610 25:21 bueno qué qué problema tienes tu con volar en primera clase cuál era manifiestamente mejorable hombre no me digas que no vas cómodo experiencia vas como digo no en la no clase con nuevo voy bien voy cómodo pero viaja

Voz 42 25:33 bueno viajes en un sillón recriminaba hable de pie la jazz buenas champán y exquisito aunque la última vez no lo vais a creer no sirvieron a diez graditos vale como si estuviéramos en en Uganda vale que sí que sí que tiene cosas buenas la primera clase ya ya pero cuál ese día las malas pues que llegas a la vez que el resto de la chusma estadio

Voz 1610 25:55 bueno no no es verdad no no no no lo está diciendo una verdad

Voz 42 26:00 ya lo siento porque le duela pero pagas el triple llegas a AMISOM ahora esto que es Uganda

Voz 1610 26:06 ya lo he dicho otras veces eh

Voz 42 26:09 otra cosa que no te dejen en casa que no entiendo es que te que dejen al resto de ganado en el aeropuerto pueden y luego a los de primera clase que no se vayan dejando de nuestros espacios destinos creo que es lógica creo que es lo mínimo que podemos pedir fin no pido tanto que estamos en

Voz 1610 26:25 entonces luego oye pero una cosa es como a llevar un Boeing casa por casa para decir

Voz 42 26:30 largas de un ya ves yo no soy ingeniero no tenía nada vamos clama al cielo que hagas cuatro mil kilómetros y luego es capaz de acercar y es kilómetros hasta casa es cutre esquís muy cutre donde estamos

Voz 1610 26:43 pero

Voz 42 26:46 que esa es la otra cara no a atracar en lo que no se cuenta de volar en primera clase sí pero no todo es tan bonito no trasladará rosas sufre sucesión ve

Voz 1610 26:54 ese sufre Alonso muchas gracias es gracia esclusa Carrillo Francino de empatía yo creo que lo estoy viendo el mejor esta sin duda

Voz 6 27:02 sin ninguna duda a una cena unos más que al pero extenderlo más que otros

Voz 45 27:14 un poquito de Telekom Marta Estévez a ver si os traigo un momento de esos que dices tierra tras Game en el hormiguero sabéis que se hacen llamadas aleatorias para tratar de regalar pues la tarjeta del programa que puede tener en tres mil euros o más según vaya acumulando que pasa o que te puede pasar cuando llamas a números de teléfono Salazar pues cosas pues como esta

Voz 46 27:35 pero hola buenas noches buenas noches si me sabe usted qué es lo que yo quiero uno que no lo sabemos este no vaya por Dios

Voz 47 27:47 bueno Antena tres va a salir nada nada El nombre vida

Voz 46 27:53 venga Cabrera dice

Voz 47 28:08 Antena tres

Voz 3 28:16 la cadena aquí donde he visto tres ver sí

Voz 48 28:23 su su ahí vamos

Voz 3 28:26 la homilía en Milenio y si la guerra ahí que no a ver

Voz 0522 28:31 es que el voto sea guerra civil Bot arroba en Twitter si os podéis seguir iba actualizando apostó tres twis del tirón en el otro estaba robando al contenido IFE que esta noche ya seguirá conquistando al arreglo La Rioja Álava Soria pueblo de los vinos eh a La Rioja va ganando sus y La Rioja cuidado y luego Madrid ha tomado Toledo cuida Madrid como Toledo nos vamos vamos con con lo serio que es que no no se esto es ver a ver qué es rubios anunció ayer que como en colaboración con con forniquen se han hecho un torneo en el que todo el mundo puede participar hoy han hecho como un mapa en el que es una carrera es un cronómetro contra el a tu tiene empiezas en una manera acababa con un mapa contrarreloj entonces los mejores tiempos serán mandados a Nueva York primero te dan quince mil euros sólo por por por tener los mejores tiempos se allí optan a un premio de tres millones de euros

Voz 1610 29:33 dice Jorge

Voz 0522 29:36 es que esto es muy fuerte entonces por eso no he dormido toda la noche porque mejor no me extraña tu hija está pasa intentando mejorar el tiempo habéis visto Ready Player One habéis leído el libro sí sí sí sí yo lo he visto es un poco parte de eso entonces el creador de un juego virtual el creador de un juego virtual lo que lo que quiere es el que llegue a pasarse el juego hereda toda su fortuna y entonces partiendo de la base un poco de lo que ha hecho

Voz 49 30:00 yo en la novela rusa ha querido emular no

Voz 0522 30:04 Nos no horrible sino Ninja te Future estrellas del hecho mapas panecillos entonces ese mandarán tres los tres mejores tiempos de cada mapa recibirán los quince mil euros y tres millones de euros que optan a un torneo que se juegan allí

Voz 1610 30:19 cualquiera puede partido cualquiera si tú te pases el malo

Voz 0522 30:22 la antes que nadie quince mil euros con el cole ya entonces acogerán ante porque está todo el mundo en Tucci intentando pasárselo lo estaba viendo un montón de gente Jean han roto el mapa gente intentando usar Hatch han tenido que arreglar el mapa porque hay gente claro son tres millones de euros y entonces Tomás genera otra pregunta cuál es la mayor cantidad de dinero que se ha dado en un torneo de ahí Sports sea de videojuegos y entonces el la primer he empezado por abajo dice el primer tiempo del que el primer joder el primer premio del que se tiene constancia es en mil novecientos noventa y siete Denis tres ganó el Ferrari de John Karma que fue el creador de Quick muy el primer premio sea el primero fue un Ferrari que hay osado y el más cuantioso fue puedes

Voz 3 31:10 en dos años Ferrari

Voz 0522 31:13 pues pues un poquito sí y luego he ido buscando más y hay muchísimos premios pero los los campeones de poner premios son dota el dotados que el su empresa madres Vall hizo en Asia torneos por valor de tres millones y luego en el Bank Mello es también entre millones de premio osea que esto coloca a el torneo oeste como el sexto de la historia con mayor cuantía luego pasamos al segundo puesto que es el Campeonato Mundial de delitos Leyen se ha ido mejorando cada año a año o sea que el que eran cinco millones de premio o sea tres palas ganador pero lo bonito de esto es que dos de los millones de euros que se aportaron fueron por parte de los fans comprando skins y ese dinero fue al bote máximo de que ese podía ganar el torneo pero los reyes los reyes indiscutibles como vuelvo a repetir fueron dotados en las International que él el premio que se daba era de veinticuatro millones de euros por favor veinticuatro millones de euros a repartir en el que el campeón se lleva diez millones euro indio durante dos años Messi no sé si si no es exacto es fortísimo porque estaba hace pues eso quince años

Voz 3 32:25 no nadie lo pensaba lo bonito todo esto

Voz 0522 32:28 no es que hoy hablando de perdona hace

Voz 3 32:31 un cuarto de hora tenía que empezó una rueda de prensa para

Voz 0522 32:33 confirmar si Sergio Ramos se queda o se va del Madrid

Voz 3 32:36 pero eso se va a quedar puntuales no son no parece el partido encabezado no pero sí que sí que es

Voz 0522 32:42 a ver y esto es lo bonito de todo esto es que se ha conseguido llegar a estas cantidad de venidero gracias a los fans no es como el fútbol que también es gracias a los fans han llegado pero han llegado más marcas externas Game fan de ese dios si la historia claro

Voz 0230 32:58 a los propios seguidores han apoyado

Voz 0522 33:00 ciertas marcas que no hubieran crecido Si no hubiera sido

Voz 49 33:03 por la por los videojuegos pues toda la marca dejar Harvard detecta

Voz 0522 33:07 a dos de de Software pero sí tan esa pasta de premios imagínate lo que mueve mueven lo que lo que mueve claro claro entonces es cuando ya has vivido es la generación

Voz 3 33:16 esto que euskera forrado eh es mixto no pero por eso sigo por aquí porque quiero bajarlo al mundo

Voz 0522 33:27 yo me fío de esa generación de que el han dicho su padre es a ver si va a ganar dinero de jugar a las maquinitas mira mamá de la radio

Voz 31 33:36 tú

Voz 2 33:50 aquí aquí

Voz 35 34:24 pues eso una pistola vamos que versiones sois nuestra versión

Voz 0788 34:27 el presidente como se que te gustan me he traído tres o cuatro canales de versiones que hay en Youtube han puesto muy de moda es sabes que en realidad donde más se oye música es en Youtube y entonces la gente está lanzando canales en las que con su grupos graba en video iba haciéndose montón de versiones de todo tipo sobre todo se han puesto de moda Almadén que más las versiones retro que las versiones modernizadas digamos au por ejemplo electrónicas no sobre todo lo que mola es hacer retro y hay gente que se está ganando la vida ahí gente como este que sea más con Bradley que tiene un canal que se llama post Model You Vox que es como el como la bueno como una máquina de esas de poner discos posmoderna nada pues se está haciendo giras ya digo con lo que hace es que tiene unos músicos base y luego va llamando cantantes diferentes para lo que va queriendo dependía

Voz 3 35:11 entonces si te gusta el fútbol el segundo que Sergio Ramos se dispone a iniciar la rueda de prensa Mario Torrejón Morón

Voz 1501 35:18 qué tal muy buenas a todos en La Ventana estamos vestido con camisa blanca bueno floreada como suele ser habitual y empieza a dar el mensaje lo escuchamos

Voz 1896 35:27 por qué que tengáis para acabar cuanto antes

Voz 50 35:31 con cualquier tipo de debate cualquier tipo de

Voz 1896 35:32 dudas que yo creo que no beneficia a nadie y a los primeros Nini al club aficionados Ny a mí personalmente por lo tanto pues me gustaría pues eh no tener prisa contestara a todo el mundo y que nadie se quede con ninguna duda porque yo creo que que es lo más adecuado para todos

Voz 1501 35:51 bueno lo separados y sobrevivir esas ahora hacemos con Javier Andrade generalmente son el Madrid igualar el turno de palabra imagino una primeras horas y queda claro que parece que es lo que van a parar

Voz 51 36:02 en Madrid Televisión e Sergio te vemos muy sonriente y muy

Voz 36 36:06 venid cuéntanos cuáles son sus sensaciones y cuál es el mal

Voz 51 36:08 Sage que te gustaría transmitirle a la afición del Real Madrid gracias

Voz 1896 36:11 bueno al final quizás eran otras pregunta no la que resuelvan todo ese tipo de dudas pero sí que es cierto que que yo quiero dejar muy claro no es mi futuro les ha especulado con muchas cosas se hizo bueno quizá también el aficionado nunca hemos tenido ningún encontronazo entre nosotros ninguna duda y yo soy madridista me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de de mi contrato aquí por lo tanto requiere mejor manera no de mirar al futuro empezar construyendo y dejar pues cualquier pasado cualquier mala temporada como la que hemos vivido dejarlo un poco atrás para construir el futuro oí el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande en ganando ir

Voz 1501 36:54 como creo que me merezco después de llevar muchos años aquí se queda pero que las especulaciones que son realidades indemnización salidos de su entorno está nuestro consumo esa que marchar haciendo coros que haya cambiado el cañón jugadores Sergio Ramos

Voz 1896 37:10 no para nada yo lo hubiera renovado vidas nado hombre yo creo que al final el presidente y yo tenemos una relación como bien ha dicho el de padre a hijo hoy nos queremos muchísimo porque al final el el roce hace el cariño y son muchos años lo que hemos pasado junto por lo tanto ese tipo de atribuciones decisiones las toma él yo creo que él siempre ha mostrado un cariño especial en cualquier tipo de de decisiones por lo tanto yo creo que Si algo ha hecho bien ha sido siempre cuidarnos a este tipo de jugadores

Voz 1501 37:43 pues ahí está lavando el coche del Real Madrid y que cuando te hace la pregunta bueno el mensaje está claro Carles que se queda hay que no hay ningún problema con Florentino

Voz 1896 37:50 ha habido muchas mentiras ha habido entendimiento quiero que dejes claro tú no te quieres ir del Real Madrid y no tienes ninguna mala relación con el presidente no no para nada yo no me quiero ir al Real Madrid eh yo siempre he dicho que mi sueño ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando eh tuviese contrato no estaría dispuesto incluso a a Kubala te gratis aquí porque así lo siento y después la relación de similar pues

Voz 3 38:24 pero entonces Mario ya por por terminaré en madre lo de la oferta o la posibilidad habla la oferta de China y la posibilidad de marcharse con la carta libertad de tal eso no se lo ha inventado nadie pie

Voz 1501 38:34 no no no es una realidad como un templo una audiencia Florentino Pérez en su despacho ACS ya acudieron está contado en El Larguero Julio aunque que su abogado su hermano René Ramos y representante que está aquí a mi derecha a Florentino Pérez por supuesto que como yo están sus pasos y el padre de Ramos y le dijeron que tenía una oferta de China que no podían pagar traspaso y que querían la carta de libertad algo que al presidente contestó no es imposible que te manchas de aquí gratis ni queremos ser más al capitán del Real Madrid ha cambiado evidentemente de opinión no voy a insistir más en el tema por eso ahora aclara que se quiere quedar que quiere jubilarse aquí y que tiene muy buena relación depara hijo acaba de decir quiénes apenado con su padre con Florentino Pérez

Voz 3 39:08 muy bien noticias de última hora confirmada ya lo avanzaba este mediodía la Cadena SER Sergio Ramos se queda en el Real Madrid

Voz 35 39:26 no damos la clase de música con Iñaki de la Torre hoy la asignatura es versiones si versiones canales de versión

Voz 0788 39:32 es que puedes encontrar en Youtube donde no solamente puedes oír cómo tocan sino que los ves tocar hay un par de canales que en realidad son hermanos porque el teclista es común este este canal por ejemplo que estábamos oyendo ahora es el de Scott Brad Lee hemos sabido antes una versión de Das de Springsteen y esta es manejar will go on que seguro que lo recorre la es resultado de las bueno pues este digamos la canción eh si cambia el ritmo le ponen sobre todo un rollo retro oí es muy gracioso aprovechas muchas canciones que por la producción son horribles pero ya digo que hay un hombre que ha hecho dos canales muy famosos en Internet que son Murillo que es que se hace llamar ahora Scary Pocket aunque siempre él mismo iba contratando músicos también y luego por ejemplo toca canciones como como esta ha hecho una versión del What's love gato tuvo ICIT de Tina Turner que mira como humano

Voz 40 40:54 todo versiones

Voz 5 40:56 The Funk porque por ejemplo ha convertido al funk otra cosa que no les esperamos yo no te digo

Voz 0788 40:59 qué canciones está pero la vais a reconocer Nadal

Voz 5 41:02 los diez segundos sabes

Voz 44 41:09 P

Voz 5 41:28 con la trompeta estaba sonando bueno pues esto es Scary Pocket Sosa como los bolsillos que tiene miedo este mismo tipo digo que tiene otro crack acordaos de que si él lo que hace también en compramos es juntar dos canciones ese queman un masa veréis recordar esta canción de los gorilas bueno la verdad que es uno de los músicos de los Blur que hizo este grupo imaginario porque dibujos animados bueno pues el cogió este fondo Ile puso una letra de Manu Chao y fijaos qué bonito más apeló

Voz 7 42:12 que mi cara

Voz 48 42:23 pues tan

Voz 0788 42:30 la Junta armonías que anda me lo dé un golpe muy bien el fondo es una maravilla que no he dicho en nombre del tipo Se llama Jack Conte ella sea más Nathalie Don que en este grupo es la que suele cantar en Pamplona ahora veréis también esta otra versión cosa otro más Kenzo veréis esto es el Santi de Jamiroquai

Voz 5 42:54 bueno estaba recordáis todas verdad y luego recordáis un trozo de este de los Beatles que es este bueno pues el envite juntarlas digamos solapando las lo que hace es que corta trocitos un trozo lo usa de Jamiroquai el segundo trozos lo utiliza de los bicis y luego vuelve a Jamiroquai esto es Villa aquí no hay mezcla

Voz 55 43:42 ahora

Voz 2 43:47 pues yo normal

Voz 5 43:58 bueno último ejemplo hay una chica han de Candy Men que hace que se llevaba perdona que usted apuntaba todo pan la con Pla mus lo autónoma se pone como ejemplo pero más mi último si era este

Voz 3 44:11 señora mañana estamos en Pamplona es verdad sí pues claro

Voz 5 44:14 de ellos pero versión así retro swing de Sugar

Voz 0788 44:17 Andy

Voz 2 44:26 sí

Voz 3 44:40 muy grande de Iñaki de la Torre Sonia en Pamplona con Mikel Erentxun y señor el museo Navarra venga

Voz 2 44:51 no

Voz 36 45:04 de La Ventana