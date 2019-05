Flash Deportes SER de las 18:30 (30/05/2019)

Voz 1896

00:16

que yo quiero dejar muy claro no sale mi futuro lo que se ha especulado con muchas cosas oí bueno yo soy madridista me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de de mi contrato aquí por lo tanto eh qué mejor manera de mirar al futuro empezar construyendo y dejar pues cualquier pasado cualquier mala temporada como la que hemos vivido dejarlo un poco atrás para construir el futuro oí el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande ganando así como creo que me merezco después de llevar muchos años aquí