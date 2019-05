Elvira Lindo conmemora los 200 años del nacimiento de Walt Whitman

Voz 0313 00:00 me gusta la música en La ventana este tema es un clásico del country que allá por los setenta popularizó Dolly Parton la gran Dolly Parton ya hace unos años ha resucitado con muchísima fuerza gracias a esta maravilla de versión que ha hecho Miley Cyrus bueno ya tenemos la canción situada pero lo importantes porque ha elegido Elvira Lindo este tema para abrir su radio buenas tardes hasta el motivo y alcance Bono

Voz 0545 00:30 aparte de que es una preciosidad y es una preciosidad yo además recomiendo a mi me gusta ver vídeos de Youtube con actuaciones en directo recomiendo una especialmente que Miley Cyrus hizo en el en el metro de Nueva York cuando disfrazado a la gente no sabía que era ella hasta que gracias a la que te decía aparece ella pero no lo sabía hasta que se quitó disfraces Un vídeo precioso por qué lo hemos elegido bueno porque la música country

Voz 0313 00:59 a esta música que que que a que te invita a que te sugiere

Voz 0545 01:02 la música pues primeros música popular música popular americana está muy ligada a la vida de la gente humilde está muy ligada a la naturaleza

Voz 0313 01:12 mira a mí esto último es lo primero que me que me sugiero

Voz 0545 01:15 todo esto me dan ganas sí

Voz 0313 01:34 vale pues resulta que mañana se cumplen doscientos años doscientos años del nacimiento de Wall Whitman poeta norteamericano al que hoy se conoce como pues eso como el poeta de la naturaleza del ecologismo también del verso libre y resulta que en nada en apenas una hora va a rendir homenaje en Madrid en el

Voz 2 01:50 Museo de Ciencias Naturales si tu vas a estar ahí yo voy a estar ahí recitando

Voz 0545 01:56 Angola digo me me da me da risa a mí misma porque yo creo que tengo la voz menos apropiada yo me imagino Hernangómez tu algo así pero esos esos Laure todo

Voz 0313 02:06 eso Elvira ya puso clara no

Voz 0545 02:08 ahí aparecieron poco Manolita leyendo pero bueno estaba perdiendo

Voz 0313 02:13 eso es depende de quién tenga en mente ya es el momento claro si quieres a Manoli

Voz 0545 02:16 no no quiere decir que tengo Fernando Fernando con infantil entonces pero bueno yo estoy segura yo me me mira hay una cosa que no se dice de un poeta no que es eh

Voz 3 02:29 o que o que no pega o que no pegaba con en Wall Whitman que es que te caiga bien y a mí me cae bien porque es que fue un hombre no sé cómo y desastroso andarín que aprendió mismo las la las miles de cosas que sabía que fue mal estudiante en fin estamos pero espero que tuvo un maestro que de que el de hoy dijo por cierto tú para cuestiones de intelectuales no sirve de pero no no era profeta pero entonces él fue un hombre que andaba muchísimo que tuvo miles de trabajos un montón de trabajos manuales y que finalmente acabó escribiendo en los periódicos no entonces es una vida tan llena tan fascinante

Voz 0313 03:17 que de Ayna el celebraba la vida es que es es que el otro día en Babelia escribían Antonio Muñoz Molina Manuel Vilas sí coincidían en esto es que hay muy hay poetas en fin y la poesía tiene una parte de esa de de en fin de lamento de quejío de de de introspección dolorosa tal sí pero también puede ser esto también puede ser

Voz 3 03:37 aparte hay un cambio en él con respecto al a digamos al mundo que le rodea no que el paisaje la naturaleza está presente en su obra tanto como los seres humanos como los animales como ante todo todo está lleno de de de seres vivos y está lleno de él no hizo el la naturaleza no es es un escenario en el que nos ocurren cosas sino que es tan importante como la persona que cuenta yo creo que ese es el cambio no es una la naturaleza no es un no es un escenario teatral romántico como hasta el momento había aparecido en la en la poesía por eso yo creo que causó tanto impacto porque de repente fue el nombrar las cosas con la misma importancia que se nombran a los hombres no los sentimientos y que de la propia naturaleza emanan sentimientos también es decir como que son cosas que están vivas y luego esa esa manera denunció de enunciar su país no de de hablar de los cientos de tipos de árboles de pájaros de que lo no dicen que no sabía tanto sobre el materialismo pero el caso es que solamente ir los nombres de es casi fundacional no los nombres de los estados de su país los nombres de los Pajaros de los árboles de de de yo qué sé de las tribus de sí que es verdad que dices dónde se puede hacer un recital sobre esto mejor que en el museo de decir natural

Voz 0313 05:07 por qué Lorca se se se encandiló tanto con Guzmán

Voz 3 05:10 bueno porque primero porque yo creo que al viajar a Nueva York a los Estados Unidos es algo que yo creo que el que le ocurre a cualquiera que vaya a USA no te parece que va a ser algo absolutamente urbano y ves que la fuerza de lo urbano que es tremendo tiene que ver con la con la el propio poderío de la naturaleza y que se que se mezclan las dos cosas de una manera que resulta muy chocante porque cuando muchas veces lo hemos hablado que la naturaleza entra en los parques de Nueva York de una manera incontenible tanto es así que es posible que Si la ciudad de Nueva York que quedara despoblada un mes la naturaleza avanzar ahí se quiera para brotar a del asfalto no entonces yo creo que es imposible sustraerse a esa emoción a la emoción del asfalto del cemento del hormigón de de todo lo que es urbano y representa lo creado por el hombre pero al final parece casi tan poderoso como lo que está asediando porque no York una ciudad sitiada por la altura

Voz 0313 06:15 sería muy interesante Elvira verdad es saber que hubiera escrito Goldman a propósito de Chernóbil ahora después de que el hombre ha abandonado esa zona que contaminó y que casi arrasó para siempre como ha reprochado la vida animal la fauna la flora bueno lo que se ve las imágenes de ahora son una cosa absolutamente incomprensible porque se pensaba lo contrario que va ha sido apartar al ser humano que rebrote todo incluso en condiciones tan extremas como de una un área contaminada no

Voz 3 06:42 yo creo que sería el poeta para Chernóbil porque además tenía algo como de ruso no deja de ser temible e imparable su forma de de denunciar y celebrarla la vida no yo creo que claro Lorca sufrió esa impresión de hecho le dedicó un poema la Oda a Walt Whitman que

Voz 0313 07:03 podrías ya podría decirnos algo no yo fuera si así te vas entrenando para después

Voz 3 07:07 bueno madre mía es que decirle al resto de la voz yo no sé

Voz 0313 07:10 alguna vez lo hemos comentado no ese contigo también este movimiento de amamos la poesía de la editorial Condé Nast que son personas algunas conocidas y otras no unas mucho y otras poco que se plantan delante de una cámara recitan

Voz 3 07:21 ah bueno hay gente de todo tipo hay voz

Voz 0313 07:24 desde de de de todo tono y eso no

Voz 3 07:27 es verdad no a mí me encanta leer y luego además quiero leerte unos en general y me encanta le leer poemas y que ante todo pero es verdad que me más cercana a la a la parte femenina de Concha Méndez que esta cosa tan torrencial que es lo Whitman del cual decía Lorca Itu bello mira ves Lorca es más Delhi más delicado en cierto sentido no tuve yo Wall Whitman duerme orillas del Hudson con la barba hacia el Polo y las manos abiertas arcilla blanda o nieve tu lengua está llamando camaradas que hacerlas sin cuerpo de luego dices a ver qué voy a volver a para comprenderlo pero que bonitas

Voz 0313 08:10 bueno esta tarde no estará solo en el en el homenaje porque va a estar López le das un abrazo pastar el humorista Joaquín Reyes iba a estar en naturalista Joaquín Araújo que hasta que no has está escuchando a unos escuchará dentro de un momentito para comentar con él esta iniciativa tan bueno lo decías tú tiene mucha lógica que sea el Museo de Ciencias Naturales el escenario que acoja precisamente este tributo a Agüero Whitman no yo yo cuando Verón comenta estaban ya debe estar seguros en uno el de Ciencias Naturales claro precisamente por

Voz 3 08:39 no tengo por qué porque yo creo que que primero ha tenido mucha influencia sobre la naturaleza y luego también sobre la incursión de la naturaleza en la literatura en generando

Voz 0313 08:51 Joaquín Araújo buenas tardes

Voz 4 08:53 hola qué tal cómo va eso Joaquín qué tal estamos pues mira ahora mismo ya en las puertas del museo

Voz 0545 09:00 a mí me gustaría Joaquín buenas tardes me me me gusta me gustaría que nos contaras qué por qué que cambió en el hecho en la mirada de Wall Wyman hacia la naturaleza que que les dio los poetas pero también que nos ha dado a nosotros todos nosotros en la manera en que miramos natural

Voz 4 09:19 pues algo tan contundentes como que podemos considerarle como el primer paso de un magnífico manantial o el primer sorbo de agua fresca en un día de calor es el momento en el que nace el sentimiento de la naturaleza entendido como lo entendió I am I como la cima de la civilización y de la cultura es muy posible que está tan contundente frase don Miguel no hubiera sido posible sin haber leído aún Woolwich mal Unamuno también era un asiduo de Wall voy mal

Voz 0313 09:57 por qué él convirtió lo la la naturaleza en poesía o no o nos enseñó que la naturaleza es poesía en sí misma

Voz 4 10:04 estoy más acorde con la hacia algún

Voz 0313 10:06 con la segunda

Voz 4 10:09 es el lenguaje de la naturaleza es poético si el tan dura Luisa puede más o menos intentar interpretarlo traducir ese ese lenguaje de la de la propia naturaleza fuerza tanto es algo que casi todos los que amamos los bosques la vida el libre en Lhasa de migratorias es mi el pasar de las estaciones leemos Hojas de hierba inesperadamente pues estamos ante un espejo que refleja la propia naturaleza tú qué vas a hacer footing va a salir un poema pasé yo voy a leer yo voy a leer dos se confiarle eso sí porque bueno más ahora tres mis manos como dentro de un rato ante el público que venga al Museo Nacional de Ciencias Naturales pues está mi ejemplar de Hojas de hierba que me acompaña desde hace cincuenta y cuatro años está ajado esta subrayado mil veces

Voz 5 11:09 sí bueno pues si queréis yo voy a leer

Voz 4 11:12 Paul Mc catorce eh

Voz 5 11:15 sí sí claro sí ganar un poco estamos dispuestos

Voz 4 11:17 a pulso una somos una sola estrofa con no puede ser más contundente amo la vida al aire libre Mambo a los hombres que viven en medios del ganado o cerca del océano ID los Mossos que es vamos a los armadores de navíos ya los marinos a los leñadores yo a los conductores de caballo y yo podría comer y dormir con ellos semana tras semana

Voz 6 11:46 Joaquín Araújo muchísimas gracias amigo de verdad

Voz 4 11:49 gracias a vosotros

Voz 7 12:19 es decir tierras tras la

Voz 0313 12:44 hace unos meses Elvira Lindo nos presentaba aquí en La Ventana su libro treinta marines de quitarse el sombrero editado por seis Barral que son pequeños ensayos distintas creadoras cada una situada en su tiempo y el título es un homenaje pues Maruja Mallo Margarita manso Concha Méndez creadoras de la Generación del veintisiete que recordemos desafiaron las normas sociales de la época quitándose el sombrero en plena Puerta del del Solbes aporta el sol que hoy está tomada por los hinchas de la final de la Champions de del sábado que ocurrió las insultaron pero las apedrearon les dijeron de todo el título del capítulo de libro dedicado a Concha Méndez tiene que ver con este pasaje de sus memorias que escuchamos en su propia voz la voz de Concha Méndez

Voz 8 13:28 de acuerdo el día que mi padre tenía un amigo lleno haberle entonces le dice a manos quedan bichitos tú qué quieres hacer de mayor yo me adelanté dije yo a mí no me gustaba nada yo yo voy a ser capitán de barco tras liaron sobornarla yo estoy estupendo un odio Ashkelon de horrible soberanía no soy

Voz 0545 13:59 nuestra memoria se llama memorias habladas yo creo que efectivamente fue su hija la que le grabó todas estas cosas nunca se de esta forma escribió escribió unas memorias que recomiendo muchísimo porque te enteras de la vida la de una mujer intrépida valiente y también es aparte de tristeza de haber estado invisible izada durante tanto tiempo ahora hace publica una antología eh va aparecer en esta Feria del Libro eh yo creo que debemos celebrar

Voz 9 14:32 a Concha Méndez en el episodio que tú decías de las sin sombrero realmente fue

Voz 10 14:37 la mujer que es lo inventó porque ya su madre le decía a parecerá muy muy tradicionales

Voz 0545 14:42 estaban siempre enfadados con ella una vez que fue en la universidad ver lo que era la universidad le llegó a casa su madre le dio con el teléfono en la cabeza delito sangre en fin que ella fue un rebelde absolutamente no ella fue la que es la que en contra de la recomendación de su madre que le dijo no te quites el sombrero porque sabía qué le iba a ocurrir se lo quitó junto a pintora Maruja Mallo mayo al llegar a la Puerta del Sol ellas estaban seguí seguidas de cerca por Federico García Lorca y Salvador Dalí es una vida fascinante es es es es una poesía que hubiera merecido estar en la foto de los poetas de mil novecientos veintisiete en Concha Méndez se unían muchas cosas primero que estaba casada con Manuel Altolaguirre y el hecho de que él fuera uno de los hombres de veintisiete pues había que ella estuviera en segundo lugar en los manuales de literatura porque en lo que fue la vida de ellos ella tuvo una participación

Voz 11 15:42 son eh pues nada como una colega más no in les acogió mucho les le por ejemplo a Luis Cernuda y les

Voz 0545 15:54 proporcionó protección y cariño como a su marido que tenía una psicología débil no sin embargo aparecía muy poco gracias a que algunas mujeres

Voz 9 16:05 los estudiosos de la época etcétera la han recuperado no que lo han recuperado la han estudiados

Voz 3 16:10 siempre ahora en este creciente interés que hay por sacar a la luz amor pero es que fueron importantes que fueron muy modernas porque yo creo que lo que no sé lo que puede definir es que fueron unos solares

Voz 0313 16:23 absolutamente adelantada a su tiempo

Voz 3 16:26 luego llegó el el franquismo nos dio una imagen de la mujer que esa es la que se nos ha quedado nosotros creemos que venimos desde siempre de eso no hay que saltar antes antes antes para para descubrir a ese tipo de mujeres porque esta mujer Concha se fue de su casa se escapó a los dieciocho años y potaje o sea que había que tener mucho valor siempre hay que tener valor para escapar tu casa pero si tú eres mujer en los años veinte naturalmente era mucho más

Voz 0313 16:55 hoy hervida hoy la tratamos un poco Roberto

Voz 12 16:58 poquito a más yo creo que con lo de la que no tiene perdón algo de la lectura de de

Voz 0313 17:03 el Museo de Ciencias Naturales te puedes entrar un poquito más que el oliendo con un poema de Concha Méndez

Voz 3 17:09 no me encantaría porque éste me emociona mucho tiene que ver fíjate con esto que tanto se dice ahora tanto dicen las chicas jóvenes de yo quiero ir sola por la calle yo quiero ir sola por la noche sin que sin que Mi vida corra peligro volver tranquila casa pues escuchar estos versos

Voz 13 17:27 me gusta andar de noche las ciudades desiertas cuando los propios paso se oyen en el silencio sentirse andar a solas por entre lo dormido

Voz 3 17:37 es sentir que ese pasa por entre un mundo inmenso

Voz 13 17:40 todo cobra relieve una ventana abierta un alud una pausa un suspiro una sombra las calles son más largas el tiempo también crece yo alcancé a vivir siglos andando algunas obras

Voz 2 17:59 Elvira Lindo Un besazo pues un beso ya yo me voy

Voz 0313 18:02 yo he escuchado a Concha Méndez no escuchado Manolito