SER Historia: Villa Diodati (02/06/2019)

Voz 0772 00:00 SER Historia con Nacho Ares hace un momento dijiste que estaba loco

Voz 1 00:07 ya lo veremos mañana el doctor Gual en la universidad usted me enseñó mucho sobre los rayos infrarrojos y ultravioletas cuyo espectro sobrepasa como usted dijo la región visible

Voz 2 00:21 yo he ido más allá

Voz 1 00:23 aquí con esta maquinaria yo he ido más lejos

Voz 3 00:27 he descubierto el gran Rayo que extrajo la vida Álbum

Voz 4 00:32 el fragmento de

Voz 0772 00:34 de la película Frankestein una producción de lo universal de la década de mil novecientos treinta protagonizada porque el increíble Boris Carlo of nos ayuda para acercarnos al tema principal al que vamos a dedicar el Cronovisor en nuestro programa en el año mil ochocientos dieciséis Una noche de verano en la Villa dio Dati en Suiza se juntan varias personas con la inquietud de rodeados por un ambiente absolutamente Detrick con de tormenta de truenos de de You lluvia intentar crear una historia de terror Mary Shelley crea en ese ambiente el relato de Frankestein Polidori crea su vampiro son dos de los grandes protagonistas de la historia de la literatura de terror del siglo XIX que han llegado hasta nuestros días pero ellos será sólo el comienzo de nuestro país mamá en donde intentaremos hacer como siempre un poquito más de Historia

Voz 5 01:42 bienvenidos a Ser Historia

Voz 0772 01:44 Mary Shelley Frankenstein serán protagonistas serán los protagonistas del Cronovisor junto con Jesús Callejo pero habrá más historias aquí en este Ama esta semana viajaremos a comienzos del siglo XX para ver cómo era la vida de la mujer en esa España antes de de la Guerra Civil en ese periodo de tres guerras visitaremos en Huesca la cueva de El Strokes uno de los yacimientos ni políticos más destacados de la Península Ibérica estamos a punto de cumplir setenta y cinco años del desembarco de Normandía otro de los temas que vamos a tratar en nuestro programa al igual que esa historia del románico con ese código románico Nos ayuda a conocer los lugares más desconocidos de este movimiento artístico medieval como siempre soy Nacho Ares Illes doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos a Seris

Voz 6 02:36 a las redes sociales en Twitter arroba a SER Historia en Facebook ser historia en youtube SER Historia en Instagram ser historia

Voz 7 02:48 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia qué tal Nacho Ares bien hallado hoy tenemos un Cronovisor terrorífico tenemos aquí la mesa llena de amigos una buena familia eh uno uno afabilidad monstruosos criaturas diversas literatura gótica en vena

Voz 0772 03:04 totalmente porque vamos a viajar a una de las épocas el siglo XIX donde nace precisamente como bien decías esa ese tipo de literatura que lo haga trascendido prácticamente hasta nuestros días con muchísimas influencias es en la noche donde vamos a estar cuando se crean verdaderos no iconos arquetipos del pensado tanto humano de de de contemporáneo es absolutamente

Voz 7 03:27 el Morandi totalmente si veremos a a ir de lleno a una de esas noches míticas mágicas gótica romántica y macabra porque lo que son las cosas no como una velada puede generar una expectativa creativa hasta el punto de que dos de las grandes novelas de ese terror gótico nacen en esa noche pero es que esa noche nace gracias a la erupción de un volcán que estaba en Indonesia el año anterior entonces si crees en el efecto mariposa los científicos si cree como el aleteo de una mariposa en el otro confín del mundo puede cambiar los destinos de la humanidad pues en este caso sin exagerar tanto en este caso se ve cómo los efectos concomitancia no en este caso de una erupción volcánica con sus catástrofes es terremotos el invierno que se provocó ese en invierno bueno pues que sea volcánico no por las circunstancias ahora lo comentaremos pues hizo que ese refugiar en unos cuantos genios en una casa cerca de un lago en Ginebra y allí pasa lo que pasa que si juntas a unos cuantos unas cuantas personas con creatividad literaria pues les da por crear grandes obras literarias en concreto dos entonces bueno eso sí que es Un sin toma evidente cuando tú dejas fluir la imaginación dejas fluir sobretodo al genio al genio en la inspiración que todos tenemos sobre todas las musas pues salen cosas increíbles yo creo que revivir esos momentos son fundamentales porque nos damos cuenta de que no hace falta es caro un invierno nuclear ni volcánico para darnos cuenta que la inspiración puede estar a la vuelta de la esquina maravilloso

Voz 0772 05:06 esa inspiración la tenemos casi sobre la mesa con este teclado esté Cronovisor ya son más de cien viajes los que tenemos a nuestras espaldas a qué fecha nos propones esta semana pues

Voz 7 05:17 esa la noche del dieciséis de junio de mil ochocientos dieciséis

Voz 9 05:32 sí

Voz 10 05:36 adelante pasen Jesús calle

Voz 0955 05:39 dijo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 11 05:41 pero no pudo

Voz 0772 05:51 vaya tormenta que está cayendo fuera de la casa en donde nos encontramos los truenos los relámpagos el ruido de los tronos el el aspecto terrorífico de de esos relámpagos la lluvia aquí dentro de la vasca hace que a los cito aquí al lado de la hoguera es la chimenea muestra efectivamente estamos sí es está muy a gusto allí varios pasos Bages a nuestro alrededor que no son Perrotta

Voz 7 06:16 la cuenta que estamos en verano sí es es es es ese pero vaya verano pero vaya verano vaya verano desapacible conduces con lluvias tormentas viento frío y mucha oscuridad bueno pues esto es lo que motiva que aquel verano que en principio parecía apetecible

Voz 0772 06:34 lo verano estamos en el dieciséis todavía queda un poquito para el solsticio no

Voz 7 06:38 sí bueno pero bueno se ha llamado el verano cabría quedaron porque yo es verdad que el solsticio serial veintiuno Si somos puristas es cierto esto voy a quitar el puñal que tiene la cara pero está bien está bien has hecho bien procesarlo porque es cierto que el verano pieza el XXI Hinault el veinticuatro como muchos asocian a la noche de San Juan se que somos puristas en ese sentido esto ya estamos en los estertores de la primavera pero bueno evidentemente no debería hacer el tiempo que está haciendo ahí se juntan unas cuantas personas no esta noche ya durante unos días ya estaban allí concentrados estamos hablando de cinco personajes que vamos a describirlos ya que los tenemos a que algunos son conocidos como puede ser Lord Byron Jos Gordon no que ya sabes que les hacía llamar los Bairon un auténtico dandy el genio escritor mujeriego viajero aventurero lo tenía de todo él es un poco el artífice de esta reunión en pilla dio Dati Villa de estamos en Colón ni en Suiza muy cerca del lago Leman también llamado Saint no

Voz 0772 07:39 ya pero que tengo que la Suiza de partido

Voz 7 07:40 en la práctica si ese evidentemente estamos ya muy cerca de bueno en las faldas del plan si estamos ante el lago mayor de Europa occidental con lo cual eso ya te indica bastante esta casa Villa Dati no es famosa ahora ya era famosa antes como lugar de veraneo integrantes escritores como John Milton como Rousseau o como Voltaire para tanto ya tenía un aspecto romántico pero eso es elegida no tanto por Lord Byron como por sale peor es el otro personaje que estamos viendo aquí un amigo íntimo de de Lord Byron en que han ido pues con otras personas que personas John William Polidori el Secretario médico personal de Lord Byron tenemos todos muy jovencitos ha ido Mari codo sin que luego se cambiar el apellido por Mary Shelley porque todavía no es no son matrimonio no sean casados se casarán Media hora después pero si van con un niño pequeño que han tenido que es el segundo hijo Willian que tan sólo tiene seis meses

Voz 0772 08:38 que está en el baño por eso no está tan claro efectivamente está

Voz 7 08:41 ahí pues el a estas horas está ya en el baño y medio dormido el la quinta persona en cuestión que muchas veces ignora cuando analizamos estos hechos es Claire Clermont que Ramones la amante de Byron en ese momento es la hermanastra de Mary Shelley y en ese momento está embarazada está embarazada

Voz 0772 09:01 sí

Voz 7 09:01 de de Byron tiene con el tiempo va a tener una niña que sea malva y que con el tiempo va cambiar el nombre de Álava por alegra al final también por desgracia muere muy jovencita esta niña así que este es el perfil de los cinco personajes que tenemos como ves dos conocidos en aquella época que es Lord Byron Shelley hay dos que no son todavía conocidos pero que lo van a ser con el tiempo gracias a esta velada que es William Polidori que es Varig o Owen Mary Shelley en el momento que se case cambie su apellido porque ambos son los artífices de dos obras literarias importantes reseñables que es Frankenstein por parte de SL el vampiro de Polidori cómo surge la historia pues ahora mismo lo vamos a contemplar

Voz 12 09:52 estoy harta no puedo transcribir otra palabra más de estos lleva lloviendo así durante semanas Nos volveremos todos locos es que nadie puede pensar en formas de pasar el tiempo no cuatro de nosotros escribirá un cuento

Voz 13 10:37 un cuento de fantasmas

Voz 14 10:42 eso concurso evidentemente

Voz 13 10:45 que escriben

Voz 0772 10:52 ganará desde luego que con un gran éxito la verdad es que lo lo decías ahora el el hecho de de esta noche tenebrosa escuchábamos un fragmento no de la película Mary sale de hace de hace pocos años donde se recrea ese momento terrorífico de comienzos del siglo XIX donde nacen varios arquetipos de la historia de la de la literatura no acercarnos lo que no estrena que agua agua terrorífica esperamos

Voz 7 11:15 qué tal me nuestra sed si dulcifica tu garganta que debe y sobre todo lo que hablamos de vampiros verdad que a que nuestra sed me este caso es agua de

Voz 0772 11:24 algo que sí desde luego que si el el hecho de que se pusieran escribir esos relatos es algo que ha quedado un poco también en la eh Burgos en el inconsciente colectivo no el hecho de que un entorno tan tan llamativo con esas tormentas ese frío en verano ese ese cambio transgresor de de las condiciones climáticas pues permitió no que que naciera la figura de de Frankestein que yo recuerdo cuando leí la novela Ademar esa ley pues teniendo da pena doce años once me decepciona en el sentido de que claro yo esperaba una historia como la película de la Universal luego escucharemos un fragmento pero nada tiene que ver

Voz 7 12:03 no nada tiene que ver yo creo que ninguna película se acerca a la trama más compleja de lo que la gente cree que Frankestein algo parecido me pasa con Drácula cuando escribe casi un siglo después no como de Bram Stoker en este caso es verdad que el clima genera un momento de inspiración de ese fuego invisible que diría James

Voz 0772 12:20 Serra

Voz 7 12:22 pero no surge de la noche a la mañana es verdad que ya están hay refugiados desde primeros de junio en esta villa en esta casa Villa dio Dati muy bueno visto que no pueden hacer excursiones como ellos tenían previsto hacer cruceros en el lago subir a las montañas pues bueno pues empiezan a leer cuentos el cuentos te puedes imaginar

Voz 0772 12:38 de de inspiración perdona que llevaban desde enero allí

Voz 7 12:42 no no desde junio antes de junio te entendido desde enero dos son seis meses de vacaciones allí no no no ellos estaban allí desde mayo algunos de ellos el grupo hasta que se incorpora Lord Byron que ya tengo entonces desde primeros de junio están allí pero sí fíjate que estamos en la noche del dieciséis de lo que quiere decir que durante ese tiempo que no pueden sale pues lo tienen que entretener de alguna manera como pues un libro que había llevado Polidori por ejemplo de cuentos de fantasmales alemanes que estaba traducido al francés nos hablan perfectamente el inglés como por su nacionalidad pero también el francés y algunos de ellos el alemán Clegg como por ejemplo conocí cinco idiomas entonces entretienen leyendo este tipo de cuentos hasta que hay un momento esto el aburrimiento general Lord Byron que era el más creativo de todos ellos porque no escribimos un cuento lo más terrorífico posible damos un plazo de tres días y al cabo de los tres días lo leemos que aquel que gane el Le damos un premio ya veremos a ver J que estamos hablando de tres mujeres y los hombres Idom estaba emparejada Polidori pues tenía unas tendencias sexuales no todavía no muy definidas en aquel momento entonces bueno se crea un ambiente muy curioso muy tirante también porque no entre todos se llevan muy bien efectivamente pues empieza cada uno a pergeñar uno de los argumentos durante tres días cuando llega el día es decir cuando llega la noche del dieciséis de junio de mil ochocientos dieciséis qué pasa que de esas cinco personas una ya se sabe que había quedado descartada que era Clark Carmona que no tiene ningún interés por escribir y tampoco tenía dotes literarias pero las otras cuatro personas hombres esperaba mucho de Lord Byron que escribe un poema que llama Duck en ese oscuridad pero que no lo llega a acabar allí se encuentra mucho más a gusto en el verso y la prosa por lo tanto tampoco hace nada y mira tú por dónde John William Polidori que era esté secretario médico inglés pero que sabía educado sobretodo en Edimburgo pues es el que escribe un relato basándose en una novela inacabada de Lord Byron para que entendamos poco la psicología del momento el baño no lo tenía demasiado precio a su médico personal Polidori siempre llamaba el pobre Polidori o llama Polidori es que poco como la muñequita pleno eso no le gustaba mucho a Polidori de tal manera que Rouen El vampiro protagonista del vampiro que su novela es un trasunto de Lord Byron porque es el primer vampiro romántico de la historia y los defectos las manías que aparecen en el protagonista literario se sabe perfectamente que son de Lord Byron para hablar buena costó caro por qué la novela sabes que se publica de forma anónima todo el mundo piensa que es de Lord Byron sólo cuando consigue un éxito clamoroso es cuando le ponen realmente el nombre del autor yogurt Polidori que tampoco lo disfrutó demasiado porque suciedad los Veinticinco años dejando este apéndice la otra novela la que se le la que se reclama es la de Mary se le ya es ni más ni menos que Frankenstein o El Moderno Prometeo importante el título porque lo que hace referencia esa ese Prometeo fin ese titán que roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos el fuego entendido como conocimiento entonces claro en esas peladas las previas a la escritura de qué habían hablado bien hablado muchísimas cosas de estos cuentos fantasmagóricos de la tradición popular alemana pero también había hablado de los experimentos en electricidad por entonces la electricidad estaba empezando los suplementos de Galván ni de finales del siglo XVIII sí y entonces pues habla pero experimentos de Johnny Deep Purple se habla de Benjamin Franklin no por ejemplo pues con todo lo los pararrayos Se habla de cross por ejemplo que era un científico en ciernes en aquel momento que hacía experimentos con animales para reavivar los revivirlo el prácticamente cuando estaban inane pero siempre a través de la de la electricidad o de Erasmus Darwin que era el el abuelo también ilustre pero un poco excéntrico de de Darwin de del que conocemos no como el padre de la teoría de la evolución bueno pues Erasmus Darwin también hizo experimentos de este tipo como ves yo creo que ya tenemos el ambiente electrizante para que ese germen esa chispa y nunca mejor dicho saliera de la imaginación de Mary Shelley escribiera este es pozo de relato porque cuando se publica dos años después en mil ochocientos dieciocho ya está pulido por Percy sale luego cuando conocemos la versión auténtica y definitiva es de mil ochocientos dieciocho sino que es de mil ochocientos treinta y uno cuando practicamente la reescribe la añade cosas y le da un prólogo donde ese cuenta con detalle todos estos incidentes que acabamos de relatar

Voz 15 17:15 señor Frankenstein es un joven muy inteligente pero demasiado excéntrico estoy preocupada por Henry porque ha dejado la universidad leída también le parecía tan contento con su trabajo sus investigaciones en el campo del galvanismo y de la electro biología iban muy por delante de nuestras teorías en la Universidad de hecho había alcanzado con ellas un nivel muy avanzados estaban volviendo peligrosas el señor Frankestein ha cambiado mucho quiere decir que he cambiado mucho a causa de su trabajo si su trabajo su loca ambición de crear vida por favor cuéntenos lo sea lo que se los cadáveres que nosotros utilizamos para analizarlos no eran perfectos para sus experimentos quería que lo consiguieran vosotros cadáveres pero nosotros no sabemos ni dónde ni cómo conseguirlos su petición no pareció poco razonable dejó la universidad para trabajar por su cuenta encontró lo que buscaba en otras cadáveres de animales que importan las vidas de unos cuantos conejos y perros creo que no me ha entendido al señor Frankestein sólo le interesaba la vida humana primero destruirla y luego volver a crearla ese era su loco sueño

Voz 0772 18:44 es un loco sueños como escuchábamos en este fragmento de la película Frankenstein de la Universal de la década de mil ochocientos treinta pues prácticamente un siglo después no de ser publicada por primera vez la versión extendida y corregida de este libro de de Mary Shelley Frankenstein que yo decía antes yo cuando lo leí hace treinta años treinta y cuarenta años el yo me esperaba pues un relato de terror pues condicionado por lo que había visto en la en la película no ya había momentos de de de reflexión de de de de mucha tristeza sino también por lo que se intentaba reflejar hallen entre sus páginas lo escuchábamos también en los protagonistas no estaban en aquella época en el primer tercio del siglo XIX ya se empezaba a hablar de de la crecida a ACI de muchos mecanismos como este Cronovisor que tenemos ante nosotros para para poder alcanzar logros en la bueno en la evolución humana que que fíjate casi doscientos años después no hemos conseguido prácticamente nada de lo que se soñaba en aquel momento de dar vida con la electricidad es sí que es cierto que tiene muchísimas utilidades no oí que en la medicina también ha utilizado muchísimo para para salvar vidas pero no no era quizá el lo que se veía en la novia de Frankestein de coger trocitos de cadáveres juntar los coser los ya la tira

Voz 7 20:03 sí bueno ese era el sueño de cualquier científico loco no poder recoger vida animada y convertirla impida animada pero en el fondo es el mito de goles que forma parte de las tradiciones judías de Praga bueno siempre siempre ha existido esa idea te encanta que cuando surge la electricidad sobre tonos experimentos de lo que se puede hacer con la electricidad se generan muchas expectativas por supuesto las novelas de ciencia ficción de anticipación se basen es argumento a pesar de que Frankenstein no habla de la electricidad sino habla de las tormentas eléctricas eso es muy importante Víctor Frankestein que es el portavoz hay gente que que por cierto es de Ginebra con lo cual para que veas las la ambientación ya le hacen como natal de Ginebra a pesar de que también vayan a Alemania bueno viaja muchísimo es importante también reseñar que cuando se habla de Frankestein Frankestein nunca se le da nombre siempre se habla de la ingente lo de la criatura Frankestein da por el nombre del protagonista también hay que desmentir algo que mucha gente tiene como al lo fijo e indubitada por las películas es que el mosto era era un descerebrado para nada tules la novela ya visto que los discursos que te da cónsul sobre todo al final cuando está en el Ártico pues son discurso los filosóficos muy bien construidos ideó una riqueza intelectual tremenda que tenemos una imagen bastante estandarizada y a veces también peyorativa de lo que es el monstruo de Frankenstein es verdad que también hay una moralina en toda la obra de Mary Shelley y Mary Shelly por cierto que no es la única obra que que escribe luego tiene una obra que es el último hombre que que para mí es incluso mucho más reveladora que en frac este porque está hablando ni más ni menos de una epidemia general más bien una pandemia provocada por la peste en el siglo XXI que arrasa la humanidad a en siete meses prácticamente es decir que a ella veía los peligros que tenía la tecnología no bien controlada y por supuesto los virus que se pueden escapar de un laboratorio es no controlar el poder destructivo que tienes y ahora mismo podríamos destruir la humanidad cuarenta veces si empezáramos a sacar virus y bacterias que tenemos en los laboratorios mucho más destructor todavía que las bombas atómicas bueno pues eso Mary Shelley en su momento lo sabe lo sabe determinar dicho tiene una vida mucho más longeva que el resto de de los hombre porque esto es un dato curioso Nacho fíjate que hay cinco personas hay tres hombres y dos mujeres bueno las mujeres viven bastante una de ellas Marisela llega hasta los cincuenta y tres años y Clegg hasta los ochenta años pero los tres hombres no viven más de ocho años después de este incidente o de esta anécdota que ocurre pilla Dios Dati por distintas razones la la una iba muriendo si hay una maldición lo digo de broma pero sí que esté bueno pero lo podríamos titular así periodísticamente porque incluso el niño pequeño que va que lleva Willian muere también al poco tiempo pues el engendro en este caso el feto que tenía claro también muere al poco tiempo cuando nace pero los los hombres todos pero no sea el caso que te William Polidori más ese suicida con ácido Pérsico por cierto un invento de los que un descubrimiento de las hace el profesor del que es uno de los que se atribuyen los experimentos con la electricidad así el círculo se cerrara en aquel momento ya sabemos que se le muere por un accidente acuático no va en un barco tipo llamado Don Juan en honor a una de las obras de Byron muere ahogado una forma absurda y todavía no se sabe muy bien las razones en el caso de los era muy aventurero sabes qué a Grecia para intentar auspiciar la independencia de Grecia del Imperio otomano y al final muere Blondie pues de unas fiebres porque él era epiléptico y bueno contrajo ayer todo tipo de enfermedades incluso la sangría es que lo hicieron entonces todos ellos mueren a una edad muy temprana pues son pocos reivindicando el mito del poeta romántico ya no es que el poeta romántico tiene que escribir una buena obra unas cuantas y sobre todo morir de una forma prematura de lo de lo más aventurera posible y en este caso ellos cumplen un poco esta función entonces yo no sé si es la maldición debería de Irati de ese de ese verano sin calor dos o de ese año sin verano como así lo definieron no por la erupción del volcán tambor pero fue muy interesante te porque ese volcán que lo hemos contado una forma anecdótica se que marca un antes un después en en la Europa de aquella época sobretodo del hemisferio norte porque de entrada ese volcán Se carga setenta y un mil personas pero genera en la T por por ese invierno que generan las cenizas el azufre genera una hambruna de tal manera que que mueren de hambre en mucha gente por por eso porque no tenían suministro porque evidentemente no había plantas porque los animales domésticos estaban agonizando Hinault había alimento suficiente entonces se produce una mortandad terrorífica y no solo dura mil ochocientos dieciséis sino también los dos años siguientes de hecho mil ochocientos diecisiete lo llaman el año que los mendigos porque hubo tantos pobres en Inglaterra en Francia que que tuvieron que terminar denominarlo así todo como consecuencia de este efecto mariposa que te decía así que bueno todo eso genera mucha hambruna mucha bueno mucha desgracia mucha hambre pero también en este caso inspiración literaria entonces siempre es bueno tener en contexto como estas dos obras la primera obra considera de ciencia ficción que sería Frankenstein la primera hora de vampiros románticos que sería el vampiro de Polidori como estas dos obras surgen de un momento el de ocio Zidane en los que no tenían otra cosa que hacer porque si ese ese inicio de verano no cuando estamos terminando la primavera fuera mucho mejor hubieran dedicado su hubieran dedicado pues eso a a pasear hacer otro tipo de que hacer es mucho más lúdicos posiblemente no hubieran surgido estas dos novelas y una de ellas

Voz 0772 25:35 el vampiro de Polidori lo que hacía era rescatar un poco tradiciones europeas muy asentadas desde prácticamente a la antigüedad no yo recuerdo el viaje que hicimos a Croacia pues un año y medio practicamente el a esa localidad pequeñita no Kringe en donde que se decía que había abono ya había nacido la el primer relato la primera documentación histórica de un vampiro en en Europa no ir recuerdo que las conversaciones que que tenías con Pedro Ortega también buen amigo de este programa y a la figura de de Polidori en muchas ocasiones yo no era en absoluto un experto en en en el mundo pero si aprendían un escuchándoos hablar de de estos personajes pero bien es cierto que como decía en la figura de del vampiro es algo que está enmarcado muy asentado no en la en la tradición europea sobre todo en países pues prácticamente desde lo que es a Suiza Austria hasta la las zonas más orientales no

Voz 7 26:36 sí siempre hasta o asentados en lo que se llama Centro Europa toda la zona de los Cárpatos de Transilvania Rumanía por lo menos como el el vampiro tradición Nadal que gracias abran es tocar pues lo lo desarrolló de esa manera pero claro cuando hablamos del primer vampiro ya sólo descubrió en yo decían que era agregando no parecía que era el vampiro que tenían más documentación histórica pero ahora sí te vas a otros lugares dicen que es Arnold Paoli pero es que en España en el siglo XI ya tenemos a nuestro primer vampiro legendario es verdad que falta documentación histórica será el contexto entonces Bart cada uno va arrimando el ascua a su sardina o la sangre a su colmillo pero sí es cierto que la tradición del vampiro no es tal como nos la han contado sino que la existencia o la creencia mejor dicho en vampiros igual que pasa nombre es lobos es muy anti la la la opción esa de que hay determinadas personas que se tienen que alimentar de sangre o de personas que se pueden transformar en un tipo de animal como puede ser el lobo bueno pues eso ya tuvo que está muy arraigado en la cultura clásica o en Grecia como en Roma se escribieron obras incluso por ejemplo el asno de oro ellos sí donde se habla de esas transformaciones estaba muy asentado pero es cierto que durante mucho tiempo este mito quedó un poco en desuso hasta que en el siglo XIX se revitaliza qué curioso que tanto los hombres lobos como los vampiros cómo estas criaturas no en generadas por la electricidad que sería Frankenstein es en el siglo XIX donde tiene el caldo de cultivo ya a partir de ahí con el siglo XX con la el inicio ya del cine fíjate que una de las primeras películas estos Fratto con Elizo del cine después de todas las sagas literarias como Crepúsculo no pasa nunca de moda se le vuelve a RIM tal y se vuelve recrear por qué porque yo creo que forma parte del inconsciente colectivo que en el momento que tuvo esa tocar esa fibra a la gente le interesa no sabes muy bien por qué porque dices esto es un viejo mito pero algo interesa es como si ahondar vamos un poco en esa efervescencia que tiene el ser humano por creer en aquello que es imposible

Voz 17 28:43 el cual Tito y si es preciso rápido de la sería los necesitan está en peligro

Voz 18 29:03 vamos aquí está la puerta habrá que echarlo abajo ayuden a otra vez su vamos que Dios nos proteja las incitó Modric está como está Jesús ven haciendo su sucede vampiro denuncia ya desaparecido lo Ruth deben

Voz 0772 29:43 escuchábamos una dramatización de de este vampiro de de Polidori esa obra que que surge a partir de esos días un tanto controvertidos del mes de junio de mediados de junio del año mil ochocientos dieciséis Jesús Callejo una era la primera vez que es escribió un cuento de estas características tuvo un grandísimo éxito cómodas digamos lo cierto es que empieza a tirar de de miedos quién ya estaban muy presentes no en la tradición europea y que encajan perfectamente en esa mentalidad de la época esa mentalidad romántica donde en la primera mitad del siglo XIX pues todo aquello relacionado con el amor el erotismo el terror lo lo gótico pues tiene tiene su su apego es muchas veces

Voz 7 30:31 creen mucha gente que el vampiro aristocrático surge compran Stoker en mil ochocientos noventa y siete coma surge con este con los Ruth pueden por qué porque ya es aristocrático Vistabella que hubo que intenta simular la figura de de Lord Byron que vestía bien digo que era un dandy es frío es distante es pálido saque tiene ya todas las características de ese vampiro romántico por supuesto le gusta a los devaneos sexuales considera que el sexo también es una forma no de de generar energía alimentarse Bella porque Caron vampiro vampiro clases no sólo se alimenta de sangre también sabe que la energía los vampiros psíquicos la energía del otro ser humano también te realimenta eso es muy importante también tenerlo en cuenta Rosa es cierto que Polidori Car que tengo la desgracia Polidori bueno se retiró demasiado pronto porque se suicidó con veinticinco años pero todas las circunstancias que les llegaron a él era dar un pelotazo y sin embargo no disfrutarlo porque se publica la novela de forma anónima todo el mundo considera incluso que la novela de Pereiro está también escrita que es de Byron Polidori no le dan ningún tipo de el de autoridad literaria es verdad que el se basa en una un texto inacabado de Lord Byron pero luego lo recrea en toda Skaar todo eso les sumió en una depresión y cuando ya funciona la novela es cuando él ya les ponen su nombre pero ya llegó tarde porque estaba metido ya te digo en otro tipo de líos psíquicos qué le obligaron a tomar esa decisión tan drástica no de suicidarse tres bueno cuando conoces un poco la vida del pobre Polidori como así le llamaba Mary Shelley le llamaban los Bairon pues me te das cuenta que su vida pudo haber sido mucho mejor y además fue médico muy precoz él tenía veintiuno años cuando Dati ya era médicos detective que tonto no era pero bueno no sé por qué siempre es al estar a la sombra de Lord Byron que Lord Byron es verdad que tiene un carisma y una personalidad que absorbía todo hecho persona que entraba en contacto con él sobre todo femenina acababa malamente no todas las casi todas ellas acababan muy mal hasta el punto que incluso fíjate que Ada Byron que sabes incluso la comentamos nada cuando hablábamos de mujeres científicas que es la única hija que reconoce Lord Byron a pesar de que son bueno toda una eminencia en matemáticas y que crea los primeros datos de computación no Ike Ike era una mente brillantísima y que le dio más por las matemáticas que por las letras pero sin embargo era la misma edad que su padre que a los treinta y seis años y que de una forma de otra nadie tiene es una vida muy longeva Utah tu muy curioso cuando estamos la debería de date hemos hablado de cinco personaje bueno de seis encontramos al niño pero había muchos más seres vivos que eran los animales de compañía que llevaba los sabía es que era muy amigo de las mascotas allí donde iba se llevaba gatos que llevaba perros Se va valores Se va un pavo real Airbus que extravagante no se llevaba un oso porque lo llevó en su momento cuando estaba en Cambridge porque no cabía en la maleta si se lo lleva hay una anécdota donde no le permitían en el Trinity College de Cambridge le permitía llevar a su perro y entonces voltió se compró un oso ruso circo ambulante y lo llevó directamente a que en al campus universitario bueno pues imaginar el follón que se armó bueno pues él era muy amigo de los animales iba acompañado con estos animales allí donde fuera menos por supuesto a Grecia por lo de la independencia que intentaba conseguir que luego lo consiguió Grecia no pero no lo llegó a ver pero aquí envía dio Dati tenemos estamos rodeados pues de todo tipo de animales incluidos un halcón un Tejón en fin había de todo y sobre todos los perros y los gatos que es lo que más le gustaba entonces la figura extravagante de los es lo que hacía que es eclipsar a todo lo que había alrededor

Voz 0772 34:10 también no solamente por parte de de Byron sino Shelley el el marido de de de Mary

Voz 7 34:17 a quién se le atribuyó durante mucho tiempo la autoría de este de este libro de Frankestein Jed tuvo que de alguna forma no noche del le pasa algo parecido ha mantenido canta que qué Mary Shelley en aquel momento tenía esta tenía diecisiete años a punto de cumplir los dieciocho cuando ella empieza a redactar ya la obra tiene dieciocho los publicado publica con diecinueve la primera versión Se sabe que fue corregida a nivel gramatical por por Segi la cosa evidente si con el tiempo ya no se encuentra muy a gusto con esa última redacción Illa vuelve a reescribir hasta la última edición pese hace cuando ya estaba casi mil el menos efectos XXXI todas en un principio sí es cierto que es el atribuye a ella pero con la influencia con el estilo de Percy Shelley el luego haya para reivindicar un poco que el que tenía dotes literarias y luego lo demostró con las distintas obras incluso un diario íntimo que está muy bien redactado pues nadie ya tuvo una duda de que esta mujer era capaz de escribir de esta manera lo caros que recordemos que tenía dieciocho añitos sólo entonces escribir una novela de estas características aunque fuera embrionaria con dieciocho años indica que ya tenía talento lo mismo que le pasó a Polidori con la diferencia que Mary Shelley sí pudo disfrutar del éxito se que pudo escribir más más obras a pesar de que la vida que tuvo Mary Shelley fue bastante tormentosa como esta noche del dieciséis de de de junio porque tuvo cinco hijos de los cuales cuatro Se la murieron tuvo distintos percances de salud in no la permitió vivir cómodamente como ya lo hubiera gustado con el reconocimiento oficial no recordemos que era mujer y por lo tanto también las mujeres en aquella época pues no estaba reconocidas en la misma igualdad que que los hombres pero bueno hay cada un poco el testimonio de cinco personas creativas que incluso en el caso de Claire querremos o que no escribió nada pero sí tuvo un pequeño referente literario en la novela de Henry James es es es muy conocido sobre todo por las Boston dianas bueno pues sonoro de lo de las novelas que escribe que los papeles de Jasper la protagonista está inspirada directamente en Clermont en esta mujer que también las pasó canutas con Lord Byron también dicen que era amante de Shelley con lo cual imagínate tú el cacao mental y sentimental que llegó a tener esta mujer

Voz 0772 36:29 bueno de todo esto hay muchas más cosas salieron de esta noche del dieciséis de junio de mil ochocientos dieciséis en la Villa dio Dati en muy cerquita de de Ginebra aquí hemos compartido con estos monstruos nunca mejor dicho de la literatura por crear esos monstruos que Logan han quedado permanentemente en la cultura popular y ha llegado hasta hasta nuestros días no basta el futuro al que vamos a a volver ahora en unos minutos Jesús Callejo coronó una UTA muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 7 37:02 muchísimas gracias a T yo creo que con este apunte literario Nos vamos más contentos que unas pascuas

Voz 4 37:28 la sangre ya ha soltado y que sabrá Alejandro de batallas Aristóteles la guerra no siempre se gana con la espalda a Filippo a veces conviene usar la cabeza

Voz 20 37:40 SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 0660 37:49 españoles ha llegado para nosotros el momento más temido esperados me recogerlas San y atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para irse a otra solución que liberó males de la política este movimiento es de on es que no sienta la masculinidad completamente caracterizada que esperen un rincón perturbar los Fiat que para la patria prepara español

Voz 12 38:25 España Divan Rice

Voz 0772 38:42 acabamos de escuchar un fragmento de un uno de los episodios de esa serie de Televisión Española Memoria de España en donde ese recreaba el discurso que Primo de Rivera lanzó para proclamar ese golpe de Estado en la década de mil novecientos veinte quizá uno de los momentos más convulsos de la historia de España pero también esos términos de machismo que quedaban perfectamente presentes en las palabras de de Primo de de Rivera era quizá una tónica general de lo que es lo que podía subyacente en ese pensamiento de la sociedad española también en muchos otros lugares de del Viejo Continente en Europa por por aquel dos años papel y tinta es el título de la novela que ha publicado suma cuya autora María Rey comparte ya con nosotros y micrófono aquí en Ser Historia María bienvenida a Ser Historia

Voz 1481 39:37 hola Nacho encantada de estar aquí de verdad

Voz 0772 39:39 María como digo acabo de publicar esta es su primera novela papel y tinta en donde recoge la recrea la vida de una joven que se adentra en el mundo pues a nosotros ahora nos parece absolutamente normal no pero en aquella época debió de ser totalmente transgresor el hecho de querer estudiar querer aprender querer hace abrirse camino por sí misma en una sociedad como escuchábamos ahora en este primer corte del documental de Televisión Española pues absoluta ente machista no María tú recrea es muy bien en en tu novela que es tu primera novela también todas las críticas que leído son fantásticas al al respecto lo quería bueno he tomado nota de algunos de los comentarios que que podido ver en algunos en algunos foros la España de aquella época la de finales del XIX y comienzos del XX sobre todo es una España convulsa novia estabilidad política y eso también afecto por supuesto no al al al al protagonismo de la mujer

Voz 1481 40:44 exactamente además bueno es una es una época que además en muchas ocasiones he visto como difuminada no en favor de veo digamos de hitos históricos que que toman quizá lo mejor más protagonismo no a principios de del siglo XX sin embargo es un momento en el que se sientan las bases de lo que sucederá en España en el resto no de décadas y que bueno va ir perfilando la sociedad tal y como hoy la conocemos entonces me me parecía muy interesante no bucear en esta época ir de alguna manera identificar no lo las causas y las consecuencias de cómo va avanzando todo como se va escribiendo no en la historia de de un país que de alguna manera siempre va como por detrás no de de los sus países vecinos pero que por otro lado bueno pues tiene una idiosincrasia propia que me me parecía interesante no mostrar en en la novela esos años veinte muy condicionados por por una dictadura militar y de corte conservador no que aunque bueno pues había influencias de Estados Unidos de París España de alguna manera bueno pues vive en un contexto en el que sí es cierto como comentabas la mujer se va abriendo camino no en una sociedad machista pero pero lo tiene muy complicado

Voz 0772 41:49 yo lo tenía muy complicado porque apenas tenía derechos no te iba debe preguntar qué derechos no tenía pero a lo mejor acabamos antes diciendo qué derechos si tenía la mujer

Voz 1481 41:57 exactamente bueno en a partir de mil novecientos diez a la mujer se le permite acceder a los estudios superiores sin tener que bueno disponer del consentimiento tu padre o marido no es algo que que me llamó muchísimo la atención entonces en esta a partir de la década de los años diez y en los años veinte la mujer ya va poder ir accediendo pues esas lo estudios superiores eh que bueno van a estar también muy delimitados porque era cierto que hubo no fueron bastantes las que estuvieron magisterio muchas las que cada vez más van a estudiar Farmacia con casos como Clara Campoamor Victoria Penn o Victoria Kent van a acceder a a la abogacía pero muchas carreras van a estar de alguna manera vetadas no para la mujer entonces va a ser un camino lento en la que bueno pues figuras no que como que también ha querido de alguna manera a recoger en la residencia de señoritas de María de Maeztu pues pues hicieron que bueno poco a poco este avanzaran en esta situación ese fueran conquistando derechos

Voz 0772 42:55 porque ahí lo acabas de mencionar María hay algunos un oficios algunos trabajos algunos aspectos académicos del mundo académico que que estaban más relacionados con el mundo de la mujer como bien decías ahora Farmacia en la enfermería ser maestra profesora sin embargo tu protagonista Lisa Montero El que el periodismo no siguiendo un poco los los pasos de Carmen de Burgos que es coetáneas practicamente en en estos años de en los que de esa ese desarrolla tu novela papel y tinta debió de ser muy difícil no en además en un ambiente convulso

Voz 7 43:28 en donde había

Voz 0772 43:29 problemas con los sindicatos la burguesía en todo ello liderado por por hombres que una mujer centro metiera no por ahí para intentar contar al resto de la sociedad lo que estaba sucediendo no la debían de tomar en serio no como sucedió con Carmen de Burgos que muchos de los artículos los firmaba con seudónimo de varón masculinos

Voz 1481 43:45 exactamente no además no fueron pocos los casos no de de mujeres que tuvieron que recurrir a seudónimos para que los tuvieran en cuenta también casos de mujeres que aún habiendo demostrado su valía en en otras Bono en otras secciones Se las bueno muchas veces en las entre comillas con fino no a las secciones dirigidas a mujeres no es decir la periodista tenía sentido a mí en el siglo o Ben Amer en la década de los veinte en la medida que escribía temas que a las mujeres les interesaba no el hogar la moda los niños sin plantearse que que la mujer podía tenía las mismas motivaciones no que que lo sobre si podía bueno pues tener ese interés no que es algo que que se ven figuras como Carmen de Burgos Sofía Casanova que ellas dieron un paso más allá no no solamente informó sobre la política la economía cercana sino que soy corresponsal y corresponsal corresponsales en momentos de conflicto no Carmen de Burgos con la guerra de Marruecos Sofía Casanova con la primera guerra mundial que la cubrió para para el ABC de forma quizá en cierto modo fortuita no porque porque por causas personales estaba en en Bolonia cuando cuando está la primera guerra mundial y también cubrirá la revolución rusa pero pero bueno son son excepciones no lo cual demostraba que las mujeres podían hacerlo pero que no siempre se las se lo vamos se permitía no que lo hicieran

Voz 0772 45:01 no porque la la familia en la que nace tu protagonista Elisa Montero es una familia humilde pero ella se cría con con su madrina no que pertenece a la a la burguesía una familia acomodada esas es mujer es que estaban en un estrato social más elevado tenían más posibilidades de de poder trabajar y conseguir esos objetivos vitales que se enmarcaban en en sus vidas o tenían los mismos problemas burgueses tenían cierta ayuda

Voz 1481 45:25 realmente a las clases más altas tenían a su disposición mayor cantidad digamos de herramientas de educación no muchas eran educadas en casa en las las mujeres sobre todo y de alguna manera tenían a su disposición pues información la posibilidad también de de de formarse no numerosos bueno pues en la mujer tenía muy delimitada no la la la formación pero bueno para expresarse con corrección pues tenemos una unas nociones básicas de del mundo pero es cierto que si no nos fijamos un poco en la propia lógica no de de la figura de la mujer en una familia acomodada realmente la mujer no necesita ser dicen no se necesita trabajar fuera de Lora del hogar porque el hombre ya mantienen hoy atrae dinero a casa entonces en este tipo de familias será mucho más difícil justificar la presencia de la mujer fuera de hecho la mujer va saliendo vamos de esa de ese papel tradicional primero en momentos de guerra no en la Primera Guerra Mundial es bastante llamativo en Europa porque por ejemplo la la mujer tiene que hacerse cargo de esas fábricas que los hombres pues evidentemente que están al frente no pueden no pueden tomar las riendas no entonces la mujer empieza a ir asentándose otra a ir encontrando su hueco no en el panorama laboral pero pero también lo encontraremos a lo mejor en mujeres de clases más bajas que por necesidad por tener que comer pues van a trabajar en fábricas también o van a ser modistas iré más las mujeres de clases más altas tendrán más educación pero por contrapartida al nuevo Ana Tere de acceso al mundo laboral Ivanova además mucho más encorsetados las conductas no y los comportamientos el qué dirán el en ese tendido en el lo va a tener fácil porque no solamente tiene su condición de mujer sino a la clase social a la que pertenece son es un doble un doble reto no

Voz 22 47:12 el rechazo ante estos cambios no vino solo de los sectores más conservadores los propio retira mayoritarios de Esquerda Partido Socialista y el radical se opusieron a sufragio femenino al entender que la mujer de la época estaba demasiado influida por la Iglesia hice podía decantar derechistas la derecha por su parte negada toda capacidad de la mujer en la vida política

Voz 23 47:34 esto tuvo siempre una profunda resistencias puede toda aquella parte de la sociedad que había sido la digamos la dominante el lo cincuenta año anterior en el régimen de la restauración aquí yo diría que no esa generamos comentamos que ninguno de los grandes proyectos republicano llegó llegó a buen puerto de manera clara aunque efectivamente hubo algún logro lo que hoy llamaríamos la sociedad paritaria esto no llegó la repito

Voz 4 48:04 la tarea

Voz 0772 48:09 vale bueno zambombazo ha metido ahí nuestro a nuestros amigos músicos decía que escuchábamos un fragmento de un documental de Canal Sur en donde escuchábamos también a Julio Aróstegui catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid hablando precisamente de que bueno pues poco a poco iban abriendo esas esas puertas esas nuevas posibilidades pero aún así había todavía muchas dificultades para algo que a mí me me clava un siglo después fuera de ese contexto tan encorsetado como decía nuestra invitada María Rey autora de esta novela papel de tinta publicada por por suma pues marcaba el pensamiento cualquier aspiración de las mujeres y también de los hombres como luego hablaremos a a continuación María es curioso no que incluso había mujeres en aquella época que se oponían al voto de de de ellas mismas no parece como tirarse ya no eso propio tejado por por ese argumento no de que las mujeres y a estar condicionadas por sus maridos las ideas más conservadoras la iglesia los confesores cosas así un poco que que hoy no a querer pero que era la normalidad de aquella época