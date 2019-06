Voz 1 00:00 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0772 00:16 totalmente porque vamos a viajar a una de las épocas el siglo XIX donde nace precisamente como bien decías esa ese tipo de literatura que lo haga trascendido prácticamente hasta nuestros días con muchísimas influencias es en la noche donde vamos a estar cuando se crean verdaderos no iconos arquetipos del pensando

Voz 1 00:36 siento humano de de de contemporáneos absolutamente contemporáneo totalmente si veremos a a ir de lleno a una de esas noches míticas mágicas gótica romántica y macabra porque

Voz 2 00:50 lo que son las cosas no como una velada puede generar una expectativa creativa hasta el punto de que dos de las grandes novelas de ese terror gótico nacen en esa noche pero es que esa noche nace gracias a la erupción de un volcán que estaba en Indonesia el año anterior entonces si crees en el efecto mariposa los científicos si creen como el aleteo de una mariposa en el otro confín del mundo puede cambiar los destinos de la humanidad pues en este caso sin exagerar tanto en este caso se ve cómo los efectos concomitancia no en este caso de una erupción volcánica con sus catástrofes tsunamis

Voz 1 01:27 terremotos el invierno que se provocó ese en invierno

Voz 2 01:32 bueno pues que sea volcánico no por las circunstancias ahora lo comentaremos pues hizo que se refugiaron en unos cuantos genios en una casa cerca de un lago en Ginebra allí pasa lo que pasa que es si juntas a unos cuantos unas cuantas personas con creatividad literaria pues les da por crear grandes obras literarias en concreto dos entonces bueno eso sí que es un síntoma evidente cuando tú dejas fluir la imaginación dejas fluir sobretodo eh al genio al genio la inspiración que todos tenemos sobre todas las musas pues salen cosas increíbles yo creo que revivir esos momentos son fundamentales porque nos damos cuenta de que no hace falta buscar un invierno nuclear ni volcánico para darnos cuenta que la inspiración puede estar a la vuelta de la esquina maravilloso

Voz 0772 02:18 esa inspiración la tenemos casi sobre la mesa con este teclado este Cronovisor ya son más de cien viajes los que tenemos a nuestras espaldas a qué fecha nos propones ir esta semana pues

Voz 1 02:30 la noche del dieciséis de junio de mil ochocientos dieciséis

Voz 5 02:44 es

Voz 6 02:48 adelante

Voz 7 02:50 Jesús Callejo les está esperando junto al cráneo

Voz 1 02:53 Sanz

Voz 8 02:55 no

Voz 9 03:03 vaya tormenta que está cayendo fuera de la casa en donde nos encontramos los truenos los relámpagos el ruido de los truenos

Voz 0772 03:13 el aspecto terrorífico de de esos relámpagos la lluvia aquí dentro de la vasca hace calorcito bien fíjate aquí al lado de la hoguera piensa a la cara efectivamente está muy ese está muy a gusto allí varios personajes a nuestro alrededor que era son

Voz 2 03:28 pero tras da cuenta que estamos en verano sí sí sí sí sí sí pero vaya verano pero vaya verano de verano desapacible o te luces con lluvias tormentas viento frío y mucha oscuridad bueno pues esto es lo que motiva que aquel verano que en principio parecía apetecible

Voz 0772 03:46 lo verano estamos en el dieciséis todavía queda un poquito para el solsticio no

Voz 2 03:50 sí bueno pero bueno se ha llamado el verano cabría quedaría porque yo es verdad que el solsticio sería veintiuno Si somos puristas es cierto esto voy a quitar el puñal que tienes cara pero está bien está bien has hecho bien procesarlo porque es cierto que el verano pieza el XXI Hinault el XXIV como muchos asocian a la noche de San Juan se que somos puristas en ese sentido hay todavía estamos en los estertores de la primavera pero bueno evidentemente no debería hacer el tiempo que esta cientos de ahí se juntan unas cuantas personas no esta noche ya durante unos días ya estaban allí concentrados estamos hablando de cinco personajes que vamos a describirlos ya que los tenemos a que algunos son conocidos como puede ser Lord Byron Gordon no que ya sabes que les hacía llamar los Bairon un auténtico dandy genio escritor mujeriego viajero aventurero y lo tenía de todo

Voz 1 04:40 él es un poco el artífice de esta reunión en pilla dio Dati Villa de estamos en Colón ni en Suiza

Voz 2 04:46 cerca del lago Leman también llamado Suiza e Italia

Voz 1 04:48 para no

Voz 0772 04:49 ya ya pero que tengo que la Suiza de partida

Voz 2 04:52 en la práctica si ganas es evidentemente estamos ya muy cerca de bueno en las faldas del plan si estamos ante el lago mayor de Europa occidental con lo cual eso ya te indica bastante esta casa Villa de Dati no es famosa ahora ya era famosa antes como lugar de veraneo integrantes escritores como John Milton como Rousseau o como Voltaire pero tanto ya tenía un aspecto romántico pero eso es elegida no tanto por Lord Byron como por sale peor ley es el otro personaje que estamos viendo aquí amigo íntimo de de Lord Byron en que han ido pues con otras personas que a personas John William Polidori el Secretario médico personal de Lord Byron tenemos todos muy jovencitos ha ido Mari codo sin que luego se cambiar el apellido por Mary Shelley porque todavía no es no son matrimonio no sean casados se casarán Media hora después pero si van con un niño pequeño que han tenido que es el segundo hijo Willian que tan sólo tiene seis meses

Voz 1 05:50 que están en el baño por eso no está están el afectiva del texto

Voz 2 05:53 hay pues a estas horas está ya en el baño inmediato dormido el la quinta persona en cuestión que muchas veces ignora cuando analizamos estos hechos es Claire Clermont creo que Ramón es la amante de Byron ese momento es la hermanastra de Mary Shelley y en ese momento está embarazada está embarazada de de Byron tiene con el tiempo va a tener una niña y que con el tiempo va cambiar el nombre de Álava por alegra al final también por desgracia ahora hay muy jovencita esta niña así que este es el perfil de los cinco personajes que tenemos como ves dos conocidos en aquella época que es lo Orbaiz con Isabel II que no son todavía conocidos pero que lo van a ser con el tiempo gracias a esta velada que es William Polidori que es Varig Owen Mary Shelley en el momento que se case cambie su apellido porque ambos son los artífices Te2 obras literarias importantes reseñables que es Frankenstein por parte de SL el vampiro de Polidori cómo surge la historia pues ahora mismo lo vamos a contemplar

Voz 10 07:04 estoy harto no puedo transcribir otra palabra más de estos lleva lloviendo así durante semanas Nos volveremos todos locos es que nadie puede pensar en formas de pasar el tiempo me no

Voz 11 07:23 no

Voz 10 07:42 de uno otros escribirá un cuento

Voz 12 07:49 un cuento de fantasmas

Voz 13 07:54 eso concurso evidentemente

Voz 10 07:56 quién escribe

Voz 12 08:00 claro

Voz 0772 08:04 ganará desde luego que con un gran éxito la verdad es que lo lo decías ahora el el hecho de de esta noche tenebrosa escuchábamos un fragmento no de la película Mary sale de ACS hace pocos años donde se recrea ese momento terrorífico de comienzos del siglo XIX donde nacen varios arquetipos de la historia de la de la literatura no hacer

Voz 2 08:24 que no es lo que nos traen aquí agua agua terroríficas

Voz 1 08:26 esperemos que calme nuestra sed si dulcifica tu garganta que te veía sobre todo lo hablamos de vampiros verdad que Pla que nuestra sea menester caso es agua desde luego

Voz 0772 08:36 sí desde luego que si el el hecho de que se pusieran escribir esos relatos es algo que ha quedado un poco también en la en nuevos en el inconsciente colectivo no el hecho de que un entorno tan tan llamativo con esas tormentas ese frío en verano ese ese cambio transgresor de de las condiciones climáticas pues permitió no que que naciera la figura de de Frankestein que yo recuerdo cuando leí la novela de Mary Shelley pues teniendo la pena las doce años once me decepciona en el sentido de que claro yo esperaba una historia como la película de la Universal luego escucharemos un fragmento pero nada tiene que ver

Voz 2 09:15 no nada tiene que ver yo creo que ninguna película se acerca a la trama más compleja de lo que la gente cree que Frankestein algo parecido también pasa con Drácula cuando escribe casi un siglo después no como de Bram Stoker en este caso es verdad que el clima genera un momento de inspiración de ese fuego invisible que diría Javier Sierra pero no surge de la noche a la mañana es verdad que ya están hay refugiados desde primeros de junio en esta villa en esta casa vivió Dati muy bueno visto que no pueden hacer excursiones como ellos tenían previsto hacer cruceros en el lago subir a las montañas pues bueno pues empiezan a leer cuentos el cuentos te puedes imaginar

Voz 1 09:50 de de inspiración perdona que llevaban desde enero allí desde junio antes de junio desde enero dos a seis meses de vacaciones allí no

Voz 2 09:59 no no no ellos estaban allí desde mayo algunos de ellos el grupo hasta que se incorpora Lord Byron que ya tengo entonces desde primeros de junio están allí prosiguió que estamos en la noche del dieciséis de lo que quiere decir que durante ese tiempo que no pueden salir pues lo tienen que entretener de alguna manera como pues con un libro que había llevado Polidori por ejemplo de cuentos de Fanta es males alemanes que estaba traducidos al francés nos hablan perfectamente el inglés como por su nacionalidad pero también el francés y algunos de ellos el alemán Clegg por ejemplo conocía cinco idiomas entonces entretienen leyendo este tipo de cuentos hasta que hay un momento esto el aburrimiento general Lord Byron que era el más creativo de todos ellos porque no escribimos un cuento lo más terrorífico posible damos un plazo de tres días y al cabo de los tres días lo leemos que el que gane el Le damos un premio ya veremos a ver en cuenta que estamos hablando de tres mujeres y los hombres Idoia estaba emparejada Polidori pues tenía unas tendencias sexuales todavía no muy definidas en aquel momento entonces bueno se crea un ambiente muy curioso muy tirante también porque no entre todos se llevan muy bien efectivamente pues empieza cada uno a pergeñar uno de los argumentos durante tres días

Voz 1 11:11 cuando llega el día es decir cuando llega la noche del dieciséis de junio

Voz 2 11:14 en mil ochocientos dieciséis qué pasa que de esas cinco personas una ya se sabe que había quedado descartada Accra Clark Carmona que no tiene ningún interés por escribir y tampoco tenía dotes literarias pero las otras cuatro personas mes esperaba mucho de Lord Byron que escribe un poema que llama Duck oscuridad pero que no lo llega a cavar de SL allí se encuentra mucho más a gusto en el verso y la prosa por lo tanto tampoco hace nada y mira tú por dónde John William Polidori que era esté secretario médico inglés pero que sabía educado sobretodo en Edimburgo pues es el que escribe un relato basándose en una novela inacabada de Lord Byron para que entendamos poco la psicología del momento el baño no lotería demasiado precio a su médico personal Polidori siempre llamaba el pobre Polidori o le llama Polidori que tampoco como la muñequita pleno eso no le gustaba mucho a a Polidori de tal manera que lo Rouen El vampiro protagonista del vampiro que su novela es un trasunto de Lord Byron porque es el PRI el vampiro romántico de la historia y los defectos las manías que aparecen en el protagonista literario se sabe perfectamente que son de Lord Byron para hablar buena costó caro por qué la la novela sabes que se publica de forma anónima todo el mundo piensa que es de Lord Byron sólo cuando consigue un éxito clamoroso es cuando le ponen realmente el nombre del autor Giulia Polidori que tampoco lo disfrutó demasiado que esa sociedad los Veinticinco años dejando este apéndice la otra novela la que se le la que se reclama es la de Mary Shelley ni más ni menos que Frankenstein o El Moderno Prometeo importante el subtítulo porque lo que hace referencia esa ese Prometeo fin ese titán te roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos el fuego entendido como conocimiento entonces caro en esas peladas las previas a la escritura de qué habían hablado ya han hablado muchísimas cosas de estos cuentos fantasmagóricos de la tradición popular alemana pero también había hablado de los experimentos en electricidad por entonces la electricidad estaba empezando los suplementos de finales del siglo XVIII INTI y entonces pues habla pero experimentos de Johnny Deep Purple se habla de Benjamin Franklin no por ejemplo pues con todo lo los pararrayos Se habla de cross por ejemplo que era un científico en ciernes en aquel momento que hacía experimentos con animales para reavivar vernos revivirlo el practicamente cuando estaban inane pero siempre a través de la de la electricidad o de Erasmus Darwin que era el el abuelo también ilustre pero un poco excéntrico de de Darwin de del que conocemos no como el padre de la teoría de la evolución bueno pues Erasmus Darwin también hizo experimentos de este tipo como ves yo creo que ya tenemos el ambiente electrizante para que ese germen esa chispa y nunca mejor dicho saliera de la imaginación de Mary Shelley escribiera este es de relato porque cuando se publica dos años después en mil ochocientos dieciocho ya está pulido por Percy sale luego cuando conocemos la versión auténtica hay definitiva no es de mil ochocientos dieciocho sino que es de mil ochocientos treinta y uno cuando practicamente la reescribe la añade cosas y le da un prólogo donde se cuenta con detalle todos estos incidentes que acabábamos de relatar

Voz 14 14:27 señor Frankenstein es un joven muy inteligente pero demasiado excéntrico estoy preocupada por Henry porque ha dejado la universidad leída también Ny parecía tan contento con su trabajo sus investigaciones en el campo del galvanismo y de la electro biología iban muy por delante de nuestras teorías en la Universidad de hecho había alcanzado con ellas un nivel muy avanzados estaban volviendo peligrosas el señor Frankestein ha cambiado mucho quiere decir que ha cambiado mucho a causa de su trabajo si su trabajo su loca ambición de crear vida por favor cuéntenos lo sea lo que se los cadáveres que nosotros utilizamos para analizar los no eran perfectos para sus experimentos quería que lo consiguieran vosotros cadáveres pero nosotros no sabemos ni dónde ni cómo conseguirlos su petición es pareció poco razonable dejó la universidad para trabajar por su cuenta encontró lo que buscaba en otras cadáveres de animales que importan las vidas de unos cuantos conejos y perros creo que no me ha entendido al señor Frankestein sólo le interesaba la vida humana primero destruirla y luego volver a crearla ese era su loco sueño

Voz 0772 15:55 no es un loco sueños como escuchábamos en este fragmento de la película Frankenstein de la Universal de la década de mil ochocientos treinta pues prácticamente un siglo después no de ser publicada por primera vez la versión extendida y corregida de de este libro de de Mary Shelley Frankenstein que yo decía antes yo cuando lo leí hace treinta años tanta que se cuarenta años el yo me esperaba pues un relato de terror pues condicionado por lo que había visto en la en la película no ya había momentos de de de reflexión de de de mucha tristeza Jano también por lo que se intentaba reflejar entre sus páginas lo escuchábamos también en los protagonistas no hay en aquella época en el primer tercio del siglo XIX ya se empezaba a hablar de de la electricidad de muchos mecanismos como este Cronovisor que tenemos ante nosotros para para poder alcanzar logros en la en la evolución humana que que fíjate casi doscientos años después no hemos conseguido prácticamente nada es lo que se soñaba en aquel momento de dar vida Haro con la electricidad es sí que es cierto que tiene muchísimas utilidades no oí que en la medicina también ha utilizado muchísimo para para salvar vidas pero no no era quizá el lo que se veía en la noble Franken de coger trocitos de cadáveres juntar los coser los ya la tira no

Voz 2 17:15 sí bueno ese era el sueño de cualquier científico loco no poder recoger vida animada y convertirla impida animada pero en el fondo es el mito de goles que forma parte en bueno siempre siempre ha existido esa idea te encanta que cuando surge la electricidad sobre todos los experimentos de lo que se pueda hacer con la electricidad se generan muchas expectativas por supuesto las novelas de ciencia ficción de anticipación se basen ese argumento a pesar de que Frankenstein no habla de la electricidad sino habla de las tormentas eléctricas es importante Víctor Frankestein que es el protagonista al Clínico que que por cierto es de Ginebra con lo cual para que veas las la ambientación ya le hacen como natal de Ginebra desde que también vayan a Alemania buena viaja muchísimo es importante también reseñar que cuando se habla de del Móstoles Frankestein Frankestein nunca se le da nombre siempre se habla del engendro de la criatura Frankestein peleará por el nombre del protagonista también hay que desmentir algo que mucha gente

Voz 1 18:11 tiene como al lo fijo

Voz 2 18:14 eh indubitada por las películas es que el mosto era era un descerebrado para nada tules la novela ya visto que los discursos que te da sobre todo al final cuando está en el Ártico pues son discurso esos filosóficos muy bien construidos ideó una riqueza intelectual tremenda que que tenemos una imagen bastante estandarizada y a veces también peyorativa de lo que es el monstruo de Frankenstein es verdad que también hay una moralina en toda la obra de Mary Shelley y Mary Shelly por cierto que no es la única obra que te escribe luego tiene una obra que es el último hombre que que para mí es incluso mucho más reveladora que en frac este porque está hablando ni más ni menos de una epidemia general más bien una pandemia provocada por la peste en el siglo XXI que arrasa la humanidad en siete meses prácticamente es decir que a ella veía los peligros que tenía la tecnología no bien controlada por supuesto los virus que se pueden escapar de un laboratorio es no controlar el poder destructivo que tienes y ahora mismo digamos destruir la humanidad cuarenta veces si empezáramos a sacar virus y bacterias que tenemos los laboratorios mucho más destructor todavía que las bombas atómicas bueno pues eso Mary Shelley en su momento lo sabe lo sabe determinar dicho tiene una vida mucho más longeva que el resto de de los hombres porque esto es un dato curioso Nacho fíjate que hay cinco personas hay tres hombres y dos mujeres bueno las mujeres viven bastante una de ellas Marisela llega hasta los cincuenta y tres años y Clegg hasta los ochenta años pero los tres hombres no viven más de ocho años después de este incidente o de esta anécdota que ocurren pilla dio Dati por distintas razones las no iba muriendo si no hay una maldición

Voz 1 19:46 lo digo de broma pero sí que es bueno pero lo podremos Tito

Voz 2 19:48 claras y periodísticamente porque incluso el niño pequeño que lleva a que lleva allí que Willian bueno también al poco tiempo

Voz 1 19:55 y pues el engendro

Voz 2 19:57 en este caso el feto que tenía claro también muere al poco tiempo cuando nace pero los los hombres todos bueno no sea el caso que te William Polidori más es suicida con ácido Pérsico por cierto un invento de los que un descubrimiento de las que hace el profesor de Apple que es uno de los que se atribuyen los experimentos con la electricidad sea es como si el círculo se cerrara en aquel momento ya sabemos que se le muere por accidente acuático no cuando iba en un barco llamado Don Juan en honor a una de las obras de Byron muere ahogado una forma absurda y todavía no se sabe muy bien las razones en el caso de los era muy aventureros sabes que va a Grecia para intentar auspiciar la independencia de Grecia del Imperio otomano y al final muere Blondie pues de unas fiebres porque él era epiléptico y bueno contrajo ayer todo tipo de enfermedades incluso la sangría es que le hicieron entonces todos ellos mueren a una edad muy temprana no son pocos reivindicando el mito del poeta romántico ya no que el poeta romántico tiene que escribir una buena obra unas cuantas y sobre todo morir de una forma prematura de lo de lo más aventurera posible y en este caso ellos cumplen un poco esta función entonces yo no sé si es la maldición debería de Irati de ese de ese verano sin calor dos o de ese año sin verano como así lo definieron no por la erupción del volcán tambor pero fue muy interesante porque ese volcán que lo hemos contado una forma anecdótica se que marca un antes y un después en en la Europa de aquella época y sobretodo del hemisferio norte porque de entrada ese volcán Se carga setenta y un mil personas pero genera en la que por por ese invierno que generan las cenizas el azufre genera una hambruna de tal manera que que mueren de hambre en mucha gente por por eso porque no tenían suministro porque evidentemente no había plantas porque los animales domésticos estaban agonizando no había alimento suficiente entonces se produce una mortandad terrorífica no solo dura a mil ochocientos dieciséis sino también los dos años siguientes de hecho mil ochocientos diecisiete lo llaman el año de los mendigos porque hubo tantos pobres en Inglaterra ya Francia que que tuvieron que terminar denomina verlo así todo como consecuencia de este efecto mariposa que te decía así que bueno todo eso genera mucha hambruna mucha mucha desgracia mucha hambre pero también en este caso inspiración literaria entonces siempre es bueno tener en contexto como estas dos obras la primera obra considera de ciencia ficción que sería Frankenstein la primera hora de vampiros románticos que ser ya el vampiro de Polidori como estas dos obras surgen de un momento el diario Zidane en los que no tenían otra cosa que hacer porque si ese ese inicio de verano no cuando estamos terminando la primavera fuera mucho mejor hubieran dedicado se hubieran dedicado pues eso ha a pasear hacer otro tipo de que hacer es mucho más lúdicos posiblemente no hubieran surgido estas dos novelas

Voz 0772 22:46 y una de ellas el vampiro de Polidori lo que hacía era rescatar un poco tradiciones europeas muy asentadas desde prácticamente a la antigüedad no yo recuerdo el viaje que hicimos a Croacia hace un año y medio practicamente el a esa localidad pequeñito Kringe en Don de Se decía que había abono ya había había nacido la el primer relato la primera documentación histórica de un vampiro en en Europa no ir recuerdo que las conversaciones que que tenías con Pedro Ortega también buen amigo de este programa a la figura de de Polidori en muchas ocasiones yo no era en absoluto un experto en el en el mundo de vampiros ya aprendía no escuchándoos hablar de de estos personajes pero bien es cierto que como decía en la figura de del vampiro es algo que está enmarcado muy asentado o no en la en la tradición europea sobre todo en países pues prácticamente desde lo que es a Suiza Austria hasta la las zonas más orientales no

Voz 2 23:48 Copa sí siempre hasta o asentados en lo que se llama Centro Europa toda la zona de de los Cárpatos de Transilvania Rumanía por lo menos como el el vampiro tradicional que gracias abran es pues lo lo desarrolló de esa manera pero claro cuando hablamos del primer vampiro ya sólo descubrió por ejemplo en Croacia yo decía que era agregando no parecía que era el vampiro que tenían cuentas en histórica pero ahora sí te vas a otros lugares dicen que es Arnold Paoli pero es que en España ya tenemos a nuestro primer vampiro legendario es verdad que falta documental la histórica sería el contestó entonces Bart cada uno va arrimando el ascua a su sardina o la sangre a su colmillo pero sí es cierto que la tradición del vampiro no es tal como nos la han contado sino que la existencia o la querencia mejor dicho en vampiros igual que pasa nombre es globos es muy anti la la la la opción esa de que hay determinadas personas que se tienen que alimentar de sangre o de personas que se pueden transformar en un tipo de animal como puede ser el lobo bueno pues eso ya tengo que está muy arraigado en la cultura clásica tanto en Grecia como en Roma se escribieron obras incluso por ejemplo el asno de oro ellos donde se habla de esas transformaciones estaba muy asentado pero es cierto que durante mucho tiempo este mito quedó un poco en desuso hasta que en el siglo XIX se revitaliza qué curioso que tanto los hombres lobos como los vampiros cómo estas criaturas no en generadas por la electricidad que sería Frankenstein es en el siglo XIX donde tiene es el caldo de cultivo ya a partir Dae ha con el siglo XX con la el inicio ya del cine fíjate que una de las primeras películas es Nosferatu con el del cine después socorrismo en cuanto a las sagas literarias como Crepúsculo no pasa nunca de moda se le vuelve a reinventar vuelve recrear por qué porque yo creo que forma parte del inconsciente colectivo que en el momento que tuvo esa tocar esa fibra a la gente le interesa no sabes muy bien por qué porque dices esto es un viejo mito pero algo interesa es como si ahondar vamos un poco en esa efervescencia que tiene el ser humano por creer en aquello que es imposible

Voz 16 25:55 el Tito si es preciso rápido los señoritos abrir los necesitan está en peligro

Voz 17 26:18 aquí está la puerta habrá que echarlo abajo ayuden otra vez las invitado di está bueno está Jesús ven haciendo sus es de vampiro denuncia ya desaparecido lo Ruth deben

Voz 0772 26:55 escuchábamos una dramatización de de este vampiro de de Polidori esa obra que que surge a partir de esos días un tanto controvertidos del mes de junio de mediados de junio del año mil ochocientos dieciséis Jesús Callejo creo náutico era la primera vez que es escribió un cuento de estas características tuvo un grandísimo éxito como decíamos hay cierto es que empieza a tirar de de miedos quién ya estaban muy presentes no en la tradición europea y que encajan perfectamente en esa mentalidad de la época esa mentalidad romántica donde en la primera mitad del siglo XIX pues todo aquello relacionado con él

Voz 1 27:36 por el erotismo el terror lo gótico pues tiene tiene su su apego

Voz 2 27:42 así es muchas veces creen mucha gente que el vampiro aristocrático surge compran estoque en mil ochocientos noventa surge con este con los Ruth pueden por qué porque ya es aristocrático Vistabella que hubo que intenta simular la figura de de Lord Byron que vestía bien que era un dandy eh es frío es distante es pálido saque tiene ya todas las características de ese vampiro romántico por supuesto le gusta a los devaneos sexuales considera que el sexo también es una forma no de de generar energía alimentarse Bella porque Caron vampiro vampiro clásico no solo se alimenta de sangre también sabe que la energía los vampiros psíquicos la energía del otro ser humano también te realimenta eso es muy importante también tenerlo en cuenta Rosa es cierto que Polidori Car que tengo la desgracia Polidori

Voz 1 28:29 eh

Voz 2 28:30 bueno se retiró demasiado pronto porque se suicidó con veinticinco años pero todas las circunstancias que les llegaron a él era dar un pelotazo y sin embargo no disfrutarlo porque se publica la novela de forma anónima todo el mundo considera incluso Goethe que la novela desde Palero está también escrita que es de Byron Polidori no le da ningún tipo de de autoridad literaria es verdad que el se basa en una en un texto inacabado de Lord Byron pero luego lo recrea entonces claro todo eso les sumió en una depresión y cuando ya funciona la novela es cuando él ya les ponen su nombre pero ya llegó tarde porque estaba metido ya te digo en otro tipo de líos psíquicos que le obligaron a tomar esa decisión tan drástica no de suicidarse entonces bueno cuando conoces un poco la vida del pobre haré como así le llamaba Mary Shelley le llamaban Lord Byron pues me te das cuenta que su vida pudo haber sido mucho mejor y además fue médico hubo muy precoz él tenía veintiuno años cuando Dati médicos que que tonto no era pero bueno no sé porqué siempre es el All Star la sombra de Lord Byron que Lord Byron es verdad que tiene un carisma hay una personalidad que absorbía todo hecho persona que entraba en contacto con él sobre todo femenina acababa malamente no todas las casi todas ellas acababan muy mal hasta el punto que incluso fíjate que Ada Byron que sabes incluso la comentamos nada cuando hablábamos de mujeres científicas que es la única hija que reconoce Lord Byron a pesar de que son bueno toda una eminencia en matemáticas y que crea los primeros datos de computación no Ike Ike era una mente brillantísima y que le tengo las pues las matemáticas que por las letras pero sin embargo era la misma edad que su padre Baidu a los treinta y seis años y que de una forma de otra nadie tiene una vida muy longeva y un tacto muy curioso cuando estamos la debería de Dati hemos hablado de cinco personaje bueno de seis si contamos al niño pero había muchos más seres vivos que eran los animales de compañía que llevaba los Byrne sabía es que era muy amigo de las mascotas allí donde iba se llevaba gatos que llevaba perros se va valores Se va un pavo real qué extravagante no se llevaba un oso porque lo llevó en su momento cuando estaba en Cambridge porque dicen no cabía en la maleta nos lo lleva hay una anécdota donde no le permitían en el Trinity College de Cambridge permitía llevar a su perro

Voz 1 30:46 y entonces vertió se compró un oso

Voz 2 30:50 circo ambulante y lo llevó directamente a que en prensa el campus universitario bueno pues imaginar el follón que se armó bueno pues él era muy amigo de los animales iba acompañado con estos animales allí donde fuera menos por supuesto a Grecia por lo de la independencia que intentaba conseguir que luego lo consiguió Grecia no pero no lo digo a ver pero aquí envía dio Dati tenemos estamos rodeados pues de todo tipo de animales incluidos un halcón un Tejón en fin había de todo y sobre todos los perros y los gatos que es lo que más le gustaba entonces la figura extravagante de los oyentes lo que hacía que es eclipsar a todo lo que había alrededor

Voz 0772 31:22 también no solamente por parte de de Byron sino Shelley el el marido de de de Mary a quién se le atribuyó durante mucho tiempo la autoría de este de este libro de

Voz 1 31:33 Frankestein Guille tuvo que de alguna forma no ha sido el pasado

Voz 2 31:37 pareciera haber tenido canta que que Mary Shelley en aquel momento tenía esta tenía diecisiete años y a punto de cumplir los dieciocho cuando ella empieza a redactar ya la obra tiene dieciocho los publicado pública con diecinueve la primera versión is esa AD que fue corregida a nivel gramatical por por Segi la cosa evidente y con el tiempo ya no se encuentra muy agusto con esa última redacción la vuelve a reescribir hasta la última edición que ese hace cuando ya está inmerso centros XXXI en un principio sí es cierto que es el atribuida a ella pero con la influencia con el estilo de Percy Shelley y luego ya para reivindicar un poco que el que tenía dotes literarias y luego lo demostró con las distintas obras incluso un diario íntimo que está muy bien redactado pues nadie ya tuvo una duda de que esta mujer era capaz de escribir de esta manera pero caros que recordemos que tenía dieciocho añitos sólo entonces escribir una novela de estas características aunque fuera embrionaria con dieciocho años indica que ya tenía talento lo mismo que le pasó a Polidori con la diferencia que Mary Shelley sí a disfrutar del éxito se que pudo escribir más más obras a pesar de que la vida que tuvo Mary Shelley fue bastante tormentosa como esta noche del dieciséis de de junio porque tuvo cinco hijos de los cuales cuatro será murieron tuvo distintos percances de salud

Voz 1 32:55 yo no era permitió vivir

Voz 2 32:58 cómodamente como ya la hubiera gustado Icon el reconocimiento oficial no recordemos que era una mujer y por lo tanto también las mujeres en aquella época pues no estaba reconocidas en la misma igualdad que que los hombres pero hay cada un poco el testimonio de cinco personas creativas que incluso en el caso de Claire terremoto aunque no escribió nada pero sí tuvo un pequeño referente literario en la novela de Henry James Henry eh muy conocido sobre todo por las Boston dianas bueno pues sonoro de lo de las novelas que escribe que los papeles de Jasper la protagonista está inspirada directamente en Clermont en esta mujer que también las pasó canutas con Lord Byron también dicen que era amante de Shelley con lo cual imagínate tú el cacao mental y sentimental que llegó a tener esta mujer

