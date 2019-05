Hora 25 Deportes: Sergio Ramos, se queda (30/05/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 3 00:04 con Engels Barceló Ike sus Gallego

Voz 4 00:08 mira Diego buenas tardes que digo yo que no pagarán nada la temporada que viene a Sergio Ramos no el dice que cobraría gratis al Madrid le cuesta cada año Sergio Ramos veinticuatro millones de euros todo eso puedo ahorrar en comprador desperdicie eso sí quiere jugar gratis no sé no sé yo que veo difícil que juega hoy

Voz 0919 00:29 Sergio Ramos desde el protagonista porque esta tarde ha convocado una rueda de prensa para intentar calmar

Voz 4 00:35 todo el ruido que había entorno a su figura tras filtrarse que había pedido al presidente Florentino Pérez que tenía una oferta del fútbol chino me pagaba muy bien el fútbol chino pero que es equipo chino no podía pagar traspaso al presidente por supuesto me dijo que no que que se negaba a ello

Voz 0919 00:57 Ramos ha dado la rueda de prensa para decir que no que él no quiere irse del Real Madrid que les gustaría jubilarse en el Real Madrid y como decía Ángels que incluso jugaría sin cobrar un euro no no para nada

Voz 1896 01:10 Madrid eh yo siempre he dicho que mi sueño ilusión ha sido retirarme aquí y que ello pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría la Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato no estaría dispuesto incluso a a jugar te gratis aquí porque así lo siento y después la relación de del presi mira pues la conocer todo el mundo siempre ha sido de padre a hijo pero bueno se peleaba con su padre no ni quién no ha tenido discusiones por lo tanto me molestan cierta parte de que me vaya a una semana de España cuando vuelvo con me encuentre este quilombo creado que parece que que yo me quiero ir parece que yo quiero renovar parece que cuando ya hace mucho tiempo que no hablo de mí de mi contrato ni dignidad dinero con Florentino porque eso es un tema menor que a mí nunca me ha preocupado porque ello teniendo contrato aquí estoy muy a gusto y me quiero retirar aquí

Voz 0919 02:01 está muy bien que Ramos diga esto pero claro hay que recordar que hace dos días el presidente del Real Madrid en Onda Cero dijo esto sobre lo que Ramos Le había pedido en la reunión

Voz 5 02:12 el oficinas me pidieron verme simplemente me dijeron pues cabía una oferta muy bueno de una de unos y si no que no me parece muy bien pero que en los que no no podían pagar Transfer si está ya les dije bueno pues qué impresión que qué les voy a decir pues que los que tienen que eso no podía ser pero en cualquier caso pues oye ya hablaríamos con el cuchillo chino es pues para digamos también para dar satisfacción a ver pero vamos es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán que se vaya

Voz 6 02:41 sí que además es un precedente terrible para los

Voz 5 02:44 dientes y para renovar pero vamos fue vinos habló más que eres

Voz 0919 02:48 realmente realmente digo lo de Ramos suena a disculpa a marcha atrás a un intento de que los aficionados no lo miren como a un futbolista que ha pedido marcharse ya ha obtenido la negativa total y rotunda del club ahora hablamos de lo de Ramos antes os avanzo que en la operación Oikos ya sabéis esa operación de la policía contra una banda que amañar partidos en Primera y Segunda División el juez de Huesca ha decretado libertad con cargos para cuatro de los detenidos los para dos Carlos Aranda y Raúl Bravo prisión provisional con una fianza de cien mil euros en Roland Garros Fernando Verdasco ha caído eliminado hoy en segunda ronda Bautista se ha clasificado para la tercera derrotando al norteamericano Taylor Fritz y hoy comienzan los play off de la Liga ACB de baloncesto tenemos ya un partido el juego en Vitoria se enfrentan en el primer partido de su playoff Baskonia it técnico tonta Zaragoza vamos a ir hasta el pabellón

Voz 0889 03:50 Javier Lekuona buenas tardes qué tal muy buenas tardes Gallego acaba de concluir el primer cuarto al Baskonia a veinte técnico tonta Zaragoza que ha comenzado con bríos veinticuatro está no oye once puntos estamos entre el primer y el segundo cuarto

Voz 0919 04:05 y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 7 04:10 no puedo con una es el es el mensaje porque es que claro ya ahora resulta que Sergio Ramos bueno pues nada de verdad que es que claro no no sea puede Florentina ha dicho que o paga lo que hay que pagar o no se puede pero damos las informaciones están claras el está claro que tenían ego sí quedaría mal y quería más dinero probamos buenas tardes yo ya claro ya cómo los acontecimientos se van no vas a sucediendo de manera vertiginosa pues nada Sergio Ramos acarrea ahí es muy madridista Iker muchísimas Maggi pues estupendo venga lo que ha dicho yo dinero

Voz 8 05:00 buenas tardes no se lo los acontecimientos habrá no dejan de sorprendente día a día dejado vuestros mensajes

Voz 3 05:07 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 05:23 pues mira yo yo yo voy también gol el Liverpool que que ya verás tú que yo soy tan tarde Poquetino pero no en este caso voy con el Liverpool porque da más juego es queda el Jurgen Klopp te da más juego y además necesita un poquito de Arrimadas un poquito de fuego a su verbo con el tema Guardiola Lita uralita de los eh

Voz 3 05:59 el seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 2 06:06 vaya

Voz 8 06:08 Klose Guardiola Pochettino si la Champions da mucho juego enseguida vamos con ellos pero antes vamos a Huesca

Voz 2 06:14 que no que no me gusta

Voz 9 06:16 Solaris

Voz 0919 06:18 porque hoy era el día clave los seis detenidos prestaban declaración ante el juez del jugador número cinco de Huesca hay cuatro que han salido en libertad con cargos para los que el juez ha decretado prisión confianza cómo está el ambiente en Huesca en esos juzgados Luisa Badia buenas tardes

Voz 6 06:38 qué tal buenas tardes es pues ya está las cartas sobre la mesa ya sabemos algo más prisión confianza para Aranda ahí Bravo prisión de este momento con cien mil euros que pueden pagar para eludir el Safja esa cárcel posteriormente Íñigo López pasa al segundo escalón setenta y cinco mil euros y además medida provisional de libertad con cargos en el siguiente escalón encontramos también a Borja Fernández y al presidente de la Sociedad Deportiva busca Agustín las a la fianza de cincuenta mil euros por delitos en algún caso de presunto delito de estafa corrupción entre particulares en actividades deportivas y en el último escalón aparece Juan Carlos Galindo el médico de la Sociedad Deportiva Huesca que también ha declarado hoy la acusa de delito de corrupción entre particulares en actividades deportivas a partir de ahora sigue la investigación pero cada uno ya sabe cuál es el delito de que se le acusa por parte de el juez veremos a ver porque también va a haber más investigación en cuanto a declaraciones también en cuanto posiblemente sino a detenidos y personas que van a tener que decir qué pasó a partir de ese Huesca Nàstic y en esos partidos que se han investigado han llevado al final a esta resolución la primera del juez que es la que hemos conocido hoy

Voz 0919 07:50 todos los acusados se declaran inocentes bueno Carlos Aranda y Raúl Bravo se han negado a declarar hay que esperar que sigan las investigaciones

Voz 10 07:58 es aquí os lo contaremos ocho y XXXVIII hora25

Voz 0919 08:01 los deportes en la SER

Voz 11 08:03 pude es transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 12 08:19 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 13 08:33 cariñoso sabes que hace la policía en el portal robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos podemos de alarma pero así nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct Sí Se Puede si queremos no es la de compuesta esta misma tarde

Voz 3 08:46 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 08:58 ya es momento de deciros amantes del fútbol estáis de enhorabuena esta semana Madrid está vibrando al mismo ritmo porque la final de la UEFA Champ

Voz 0919 09:06 Slim se juega en casa y más

Voz 2 09:08 Card patrocinador oficial del evento quiere darnos la oportunidad de conseguir unas entradas para la final como sólo tienes que encontrar el código QR de su campaña en el aeropuerto marquesinas kioscos y capturarlo para participar comienza algo Price les

Voz 0919 09:28 asunto Ramos un planteamiento rápido lo que dice Ramos lo que dijo Florentino para que os hagáis una idea

Voz 1896 09:33 eh eh yo no me quiero al Real Madrid de yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando eh tuviese contrato no estaría dispuesto incluso a a jugar ATI gratis aquí porque así lo siento

Voz 5 09:53 es imposible que el Real Madrid pueda dejar su capitán que se vaya gratis porque además es un precedente terrible para los siguientes ni para los demás

Voz 1896 10:02 yo soy madridista me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de Pla

Voz 5 10:07 el contrato aquí en mi oficina me lo que dieron verme simplemente me dijeron pues cabía una oferta muy buena de una de unos y si no me parece muy bien pero que en los que no no podían pagar Transfer si está ya les dije bueno pues empresariales pero es que a ver qué les voy a decir pues eh

Voz 0919 10:23 realmente la las dos versiones no no cuadra lo mismo tenían que haberse sentado los dos en la rueda de prensa para para explicar lo Javier Herráez Antonio Romero han estado allí compañero buenas tardes hola buenas tardes hola qué tal Gayá Javi eh

Voz 10 10:36 Sergio Ramos tenía claro cuál era su discurso esta tarde se se ha plantado allí con una camisa muy veraniega

Voz 0919 10:42 quería decir que era un problema sentimental

Voz 10 10:44 tal que no era problema de dinero pero evidentemente si te vas a China no te vas a jugar una Liga competitiva te vas a por dinero salir algo muy complicado de hacer entender por qué la gente sabía perfectamente lo que ocurría en este caso es más Sergio Ramos ha dicho esto

Voz 1896 10:59 aquí no me quiere pues obviamente el yo me lo hubiese planteado no es el caso yo creo que sí yo fiel al madridismo a este Kuga esta camiseta me siento querido

Voz 10 11:06 bueno pues como te he dicho la relación no estaba como yo

Voz 1896 11:08 creo que debe de estar ahí lo hemos solucionado pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí como lo dicho no me voy a ir ni gratis ni pagando eso es una especulación que ha salido que quería la carta de libertad mentiras yo eso me lo ha pedido ni lo exigido poner una propuesta que

Voz 4 11:23 que habíamos comentado en privado tanto presidente como alguno algunas personas que venían conmigo

Voz 10 11:29 pleno de contradicciones tan tan pronto decía que no se iba a China como si tenía algo que era una posibilidad efectivamente en pleno de contradicciones Sergio Ramos esa comparecencia de prensa ha dicho además Sergio que le había invitado al presidente a que compareciera con él pero que el presidente había declinado la invitación de Sergio Ramos y bueno ha dicho que jugaría gratis la verdad es que Sergio Ramos hoy no ha estado nada afortunado Romero qué te ha parecido bueno yo creo que ser un cuento chino con mal final para Sergio Ramos aparecido una pantomima infumable de principio hasta fin además Gallego el olor a naftalina que empieza a convertirse en una mala costumbre de echar la culpa al mensajero yo creo que aquí ha quedado muy claro que el único que no tendría la culpa es el mensajero sólo hay una duda tú lo ha dicho al principio del programa y me parece que es la duda que hasta ahora encima de la mesa o mintió Florentino Pérez el lunes o ha mentido y durante toda su comparecencia pública Sergio Ramos ni sensación que Ramos y su entorno no ha medido bien el pulso y la fuerza que tiene actualmente en el Real Madrid como capitán sobretodo viniendo después de la temporada que viene pretendían un aumento de sueldo no lo han conseguido y mi conclusión que Florentino Pérez ha ganado el combate por KO prácticamente sin romper a sudar pero

Voz 0919 12:35 a Ramos le quedan dos años de contrato si esto

Voz 10 12:39 puede volver dentro de nada mejor un menos dicen que elevan a renovar que elevan aumentar un año más pero la lo lo que hay que contar en la tarde de hoy es que desgraciadamente porque yo le tengo mucho cariño creo que Sergio Ramos ha hecho el ridículo

Voz 0919 12:51 gracias Romero gracia Javi hablaremos más en El Larguero como hablaremos de Hazard que ayer se proclamó con el Chelsea campeón de la Europa League y que nada más terminar el partido dijo que era un adiós bueno pues dejó claro que quiere irse a otro equipo y dos equipos el Real Madrid ya hay fines de Good bye pues sí creo que es un adiós pero en el fútbol nunca

Voz 14 13:10 de mi sueño era jugar en la Premier en los hechos durante siete años en uno de los mejores clubes del mundo quizás ahora es el momento para nuevos retos

Voz 0919 13:22 íbamos con la Champions porque pasado mañana Madrid acoge la gran final de la Liga de Campeones el el Tottenham y Liverpool La Ser además es emisora oficial de la Champions y enseguida vamos a contar todo lo que tenemos preparado en el centro de Madrid para que disfrutéis de ese espectáculo pero lo primero es la información deportiva la última hora empezamos por el todo dejan el equipo de Pochettino que está desde ayer en la capital de España José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 1038 13:49 gallego y que ya ha hecho su primer entrenamiento esta misma mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas hayan estado entrenando Pochettino y los suyos llega sin bajas el Tottenham algo que es prácticamente un milagro viendo la Liga de Campeones que ha hecho el conjunto Los linense eso quiere decir que Harry Kane va a estar a disposición del técnico argentino el próximo sábado a las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano osea que volvería a la titularidad para formar ataque con un son Icon dele Ali ya están descansando los hombres de Pochettino en su hotel en hotel Mirasierra Suites mañana a las siete menos cuarto la rueda de prensa inicial del técnico argentino ante los medios de comunicación y a las siete y media el primer contacto con el campo la final con el verde del Wanda Metropolitano

Voz 15 14:31 estamos esperando la llegada del Liverpool de Jurgen Klopp cuál es su agenda José Antonio Duro en Liverpool al contrario que el Tottenham no altera sus costumbres en la temporada mientras abeja de Europa llega mañana por la mañana en la previa del partido paso rápido por el hotel y entrenamiento programado para las cinco y media antes con rueda de prensa previa esto ya en el Wanda Metropolitano también pasarán a Valdebebas sesión de trabajo allí el sábado por la mañana el hotel está cerca del aeropuerto importando también del metropolitano Peer Mino lo dijo Klopp no hay motivos para pensar que no va a estar esta semana el brasileño la empezó trabajando en solitario pero estos días que ya ha entrenado con el grupo

Voz 4 15:04 se espera la visita en Madrid de cien mil aficionado

Voz 0919 15:07 dos británicos unos tienen entrada

Voz 4 15:10 otros vienen a vivir la fiesta hay un despliegue de seguridad tremendo

Voz 0919 15:15 en Madrid la Policía la Delegación del Gobierno el Ayuntamiento están acostumbrados a controlar a aficiones digámoslo así ruidosas y alegres muchas veces al año esperemos que no pase nada y confiado

Voz 4 15:32 en las fuerzas del orden además este

Voz 0919 15:35 es un partido para disfrutar la fiesta durante todo el día desde mañana viernes la SER emisora oficial tiene preparado un amplio elenco de actividades Sofía Álvarez para que la gente disfrute la Champions que tenemos

Voz 1509 15:51 sí porque como emisora oficial de la final de la Champions la Cadena SER cuenta con un set propio en la Plaza Mayor donde se emitirá en directo desde hoy jueves hasta el sábado mañana tendremos un gran despliegue a partir de las tres de la tarde podrán escuchar SER Deportivos con Pacojó desde la Plaza Mayor a las siete y veinte tendremos La Ventana de Madrid con Javier Casal desde las ocho y media este programa se emitirá en directo con Jesús Gallego y todo el equipo de deportes el sábado de doce de la mañana dos de la tarde Puri Beltrán con A Vivir Madrid Borja Cuadrado con Carrusel Madrid contarán la última hora de la final de la mayor competición europea

Voz 0919 16:21 sí que sacamos la radio a la Plaza Mayor para hablar de la Champions y no tenéis entrada tenemos Sofía un concurso a través de las redes donde todavía se pueden conseguir alguna localidad para Wanda

Voz 1509 16:32 sí porque uno de nuestros oyentes puede ganar una entrada doble y otros participantes podrán ganar invitaciones para los entrenamientos de los dos equipos en el Wanda Metropolitano lo que tienen que hacer es muy sencillo lo primero de todo es seguir a la cuenta del Larguero en Instagram lo segundo publicar Un vídeo cantando el gol que te gustaría ver en la final de con la etiqueta entradas Champions El Larguero incitar a un amigo ya por último el jurado del Larguero elegirá la narración más divertida y ese es el ganador

Voz 0919 16:59 nota Reid que está haciendo mucha gente bueno más noticias vamos a Barcelona un día después de que Bartomeu ratificara a Valverde hará todas las preguntas son fichará a Griezmann el Barça Bartomeu se pone las pilas con el tema de Lied Adriá Albets buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0017 17:18 aunque lo primero es acelerar la operación salida hay que vender jugadores ya antes del treinta de junio el Barça tiene que ingresar por lo menos unos cuarenta y cinco cincuenta millones de euros para cuadrar las cuentas por lo tanto toca sacar lo máximo posible por futbolistas que están en la rampa de salida uno de ellos es jazz perfiles en el portero holandés que quiere marcharse en busca de minutos en busca de protagonismo tiene una cláusula de sesenta millones de euros y una oferta del Benfica pero la Liga portuguesa no le atrae porque su intención es jugar en una gran Liga europea también se puede hacer caja con André Gomes que está

Voz 0919 17:54 cedido en el Everton Denis Suárez o alguna

Voz 0017 17:57 los de la plantilla como Malcolm Umtiti e incluso Coutinho así que antes de afrontar los fichajes el Barça tiene que venir

Voz 0919 18:04 ver jugadores novedades en la negociación para tener entrenador en el Betis y en el Sevilla está todo mucho más cerca Manolo Aguilar

Voz 16 18:12 sí qué tal Gallego muy cerca Rubi va a ser técnico del Betis salvo que se estropea algo que no parece todo acordado con el entrenador dos temporadas más una opcional queda el acuerdo con el español que se llegará finalmente cómo están muy enfadados en Barcelona hilo PTI es el candidato número uno ya ha comunicado al Consejo de Administración de Monkey Jayne hicieron también las negociaciones parece cuestión de horas o pocos días que ambos vengan a Sevilla

Voz 0919 18:39 un paseo por el baloncesto como está el Baskonia técnico Zaragoza Leku

Voz 0889 18:43 cuatro minutos doce segundos para el descanso Baskonia XXX técnico tonta XXXVII

Voz 0919 18:48 acordemos que a las nueve y media se juega el primer partido del playoff entre el Real Madrid y el Manresa once minutos para llegar a las nueve seguimos en Hora Veinticinco deporte

Voz 13 18:58 en hacer irnos de viaje con lo bien que se está en casa olvídate yo me quedo aquí en mi silloncito y con la película de después de comer que suficientes viajes hago yo del sofá la camada de la Cámara

Voz 17 19:09 León a tiro que que vendría bien es un buen encuentro del bienestar La Ser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del veintiuno el veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira y muchos más adquiere ya Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en el Parador de Antequera is accionan encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona informa te en cadenaser punto com y encuentros de bienestar punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 1 19:54 hombre veinticinco Deportes

Voz 18 19:58 Jesús Gallego la Champions Madrid y la Cadena SER quién puede mejorar este banquillo Cadena SER la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve del treinta de mayo al dos de junio el centro de Madrid es una fiesta Cadena SER

Voz 0919 20:21 tenis Roland Garros mañana jugará Rafa Nadal ante el belga o FEM hoy teníamos a dos españoles en las pistas que uno siga adelante y el otro no Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 19 20:33 teníamos una española bolso va tengamos le ha ganado la y por lo tanto avanza otra donde por lo demás el bautizo de ganado fácil a había perdido la semana pasada un torneo donde Silva yo aquí la ha ganado seis dos seis dos pero Verdasco nuestra sorprendido una derrota ante un francés desconocido juegan seis cuatro tres seis siete seis siete cinco pues lo Verdasco tiene estas cosas gente joven bien y ha perdido pero bueno vamos a dar el tercer turno la central ante el belga veces la tres de ganó Nadal parece favorito claro empezará la jornada Carla Suárez en la nueva pista Mathieu jugando contra Bono Soba después en segundo turno en central Muguruza admito Lina Carreño Pere en la pista Matías y completamos los cuatro a partir de mañana esperemos

Voz 4 21:29 gracias Miguel Ángel así que hoy se clasificaron Bautista y Soba porque ha dado cuenta yo es española de origen moldavo pero esta chavala de diecinueve años ha superado ya

Voz 0919 21:43 dos rondas viniendo de la previa en el Giro de Italia Borja Cuadrado buenas tardes Gallego muy buena hoy jornada de transición y quedan tres días que van a decidir la maglia rosa

Voz 10 21:53 no hay muchas cosas sí sobre todo lo más bonito y que gane un ciclista pues eso que seguramente no iba a tener ninguna posibilidad de ganar en otras circunstancias al italiano Damiano Cheema con veinticinco años su mejor victoria venía de una fuga en una etapa larguísima de más de doscientos veinte kilómetros con que perdona cuando otros dos ciclistas Alfonsa terminó llevando la victoria pero como dices ahora llega la traca final tres tapones mañana el primero con final en San Martino di di un puerto de trece kilómetros tendido con rampas medias del seis por ciento pero máximas del diez y que seguramente es a estas alturas con los ciclistas tocados puede haber diferencias así que es el el primer asalto drogos el

Voz 0919 22:26 mañana lo normal la pelea por la maglia rosa está decidida con el liderato del ecuatoriano o ahí también Pelé no no va pelea primero porque

Voz 10 22:34 en cara todavía no se ha visto en una de estas en subidas un ciclista muy bueno porque el segundos Nibali que es un ciclista que ha ganado alguna gran vuelta sin ser el mejor entonces eso quiere decir que se sabe desenvolver bien en en otro tipo de terrenos en descensos en momentos de descuido en el pelotón y está a uno cincuenta y cuatro y luego a ver qué ocurre en la última crono luego Roig Leach que es el tercero que estado dos diez seis sí que parece que es el que va a menos luego hasta el punto picante que es el de Mikel Landa que Landa llegará el pues

Voz 4 22:59 eh

Voz 10 22:59 vamos a esperar que lo que lo consiga para ello que tiene que hacer atacar entonces la pregunta es sin lugar no puede atacar mucho

Voz 0919 23:05 porque el líder de la carrera su compañero claro

Voz 10 23:08 también conocemos a Holanda que él siempre ha buscado equipos en los que quería ser el el jefe de filas llegaba como jefe de filas aquí tienen mucho orgullo tiene mucho carácter vamos a ver qué ocurre en un ataque de Landa me imagino yo que él también pensará pues sí voy muy bien tampoco voy a parar así que bueno yo creo que lo tiene muy difícil pero estoy convencido que conociendo un poquito a Miquel en su cabeza tiene que como tenga muy buenas piernas podría pelear incluso por ganar el tiro

Voz 0919 23:29 va a estar bonito volvemos al baloncesto pero primero vamos a Madrid donde va a empezar dentro de treinta y cinco minutos el playoff entre el Real Madrid y el Manresa los de Laso claramente favoritos cómo está el ambiente Marta Casas

Voz 1509 23:40 muy buenas gallego claramente favorito es el Real Madrid ambiente todas sí a poco quedan treinta y seis minutos para que comience el partido y acaban de abrirse las puertas del Palacio de los Deportes el Real Madrid que es el vigente campeón de la ACB recibe al taxi Manresa de Joan Peñarroya una de las grandes revelaciones de la temporada veintiún años han pasado desde la última vez que los catalanes jugarán el play off en aquella ocasión terminaron ganando la Liga primero contra octavo todos los jugadores disponibles para Pablo Laso que ha descartado a Mitch pre Pelli Yusta y pan SAR en el esas son bajas Fischer pulso ni Murphy poquito a poco ya te digo que van entrando los aficionados porque acaban de abrirse las puertas desde las nueve y media al mejor de tres partidos comienza la serie Real Madrid Baksi Manresa mañana a Valencia Unicaja

Voz 0919 24:20 has ir Barça Joventut y cómo está el Baskonia Zaragoza alegó

Voz 0889 24:24 le está pegando un baño del Zaragoza al Baskonia por lo tanto sorpresa en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa Liga ACB cincuenta y siete segundos para el descanso hay un mate con la mano izquierda de Holstein ahora cincuenta segundos para el descanso Baskonia tres cuatro ojo Zaragoza cuatro siete Yes

Voz 0919 24:43 esta próxima madrugada comienza la final de la NBA entre los Warriors y Toronto Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego muy buena Kevin Durant baja definitiva para al final eso para el primer

Voz 0889 24:52 totalmente confirmada la baja para este primer partido tiene toda la pinta de que también para el segundo el alero unos ha recuperado de la lesión que sufrió ante los Rockets en el quinto partido de la eliminatoria aunque tampoco parece un gran problema es si tenemos en cuenta que los Warriors han ganado todos los partidos sin él ganó el quinto en el que se lesionó contra los Rockets ganó el sexto y luego le endosó un cuatro cero a Portland además sin Durán la otra gran estrella de el equipo donde Stephen Carr ha promediado treinta y cinco coma ocho puntos por partido y además la buena noticia para los Warriors es que sí que va a estar disponible De Marcus Cousins que ya se ha recuperado de lado

Voz 0919 25:25 varios son favoritos como llegan los Raptors

Voz 0889 25:27 yo creo que más cansados evidentemente que que los Warriors tras dos eliminatorias largas contra Philadelphia y Milwaukee aunque con más ilusión evidentemente porque es su primera final al anillo in cambios gordos es la quinta vez de manera consecutiva que llegan a luchar por el anillo pero como dice Marc Gasol no vale sólo con esa motivación

Voz 20 25:53 aquí no ganas partidos muy disciplinado está acertado

Voz 0889 26:01 su primera final para Marc Gasol no para Ibaka que ya en dos mil doce con Oklahoma perdió contra Miami y por supuesto en los Raptors pues a confiar en que supera los treinta medios los treinta puntos de media por Play Off

Voz 0919 26:14 yo les reales de Toronto para evitar que luego en su cuarto anillo

Voz 0889 26:19 Coaña los Warriors son ultras favoritos sobra decirlo gallego pero lo más importante yo creo para Toronto es hacerse fuerte en su cancha es su récord de temporada fue mejor que los Warriors entonces van a tener el factor campo por eso tiene ahora dos partidos en su cancha vital al menos ganar uno de los dos paranoide con un dos cero a Auckland que ya sería una diferencia muy difícil de ganar y aprovechar que van a tener un público totalmente entregado hasta treinta mil euros ha llegado la reventa en el Arena imagínate si se llegase a un séptimo partido

Voz 0919 26:46 yo les ha cansado de Toronto cuánto podría costar mañana contamos cómo ha ido el primer partido esta semana cerramos el programa con Million la banda verdad que saca nuevo disco con este Single donde Óscar Egido algún titular más de juego

Voz 21 27:03 descendió tres rápidos en Getafe ha anunciado que fichan Pepe Aza máximo el ballet

Voz 10 27:07 o sea he además el Besiktas no el baloncesto

Voz 21 27:10 Kan ha dicho que nunca la renovación de citó a los dos temporadas retirado en ilustres buen español más saber quiénes te digo lo que andaban Ari Ari Ari Toquero lehendakari aquí lo dejamos hasta mañana

Voz 22 27:23 sí