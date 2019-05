De siete concejales a tres votos

cuando apareció la autorización el pueblo ya no podía decir nada entonces nuestra idea inicial es es lo que hemos estado haciendo haciendo Reuniones hablar con la gente trabajar por lo que la gente quiere

en otro de los pueblos que había problemas con las macro granjas o un movimiento anti macro granjas como es Priego también ha habido cambio de gobierno también gobernaba el Partido Popular en Mota del Cuervo todos los pueblos importantes de Cuenca también con movimiento anti Macron granjas en este caso era el Partido Socialista al que estaba en el Gobierno que no ha ganado y lo ha hecho Izquierda Unida aunque pensamos que debe haber acuerdo en este municipio porque hay otros intereses comunes de desarrollo que les pueden forzar a hacer un pacto

no hay mal rollo con lo de las granjas pero general bonos ocurre en Castilla y León también es ese tema tenemos que tocar eh porque es una bueno es un debate muy interesante es decir es una forma de de crecer económicamente de generar empleo y tal pero también de en fin contaminar en todos los sentidos territorios que a lo mejor pueden apostar por otras vías

Voz 0827

02:15

ahora lo más curioso no se lo más curioso no es perder una mayoría absoluta de siete concejales sino que ese partido que tuvo siete concejales ahora haya tenido tres votos es que no se han votado su familia ni siquiera ellos mismos textos y analistas