Lo Que Queda Del Día | De Sergio Ramos en el Real Madrid a Luis Piedrahita y la música para los niños

Voz 0827 00:15 estos tendremos más información sobre una noticia que acaba de contar La Ventana que acaba de contar la SER en La Ventana que es la entrega de la que fue del que fue pareja de Verónica esta mujer que se suicidó después de divulgarse Un vídeo íntimo entre sus compañeros de la FAO

Voz 0313 00:31 que lo confiere Mariola Loureiro Mariola buenas tardes hola buenas tardes Francino qué tal se entrega de usted entonces no si te entrega

Voz 3 00:39 todo a las por la tarde noche de Madrid que no en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo allí lo fueron a buscar a la policía yo mismo he ha sido bueno fue trasladado ya al las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía donde ahora mismo se encuentra este exnovio de Verónica al que la policía ya investigaba como principal sospechoso de la filtración del vídeo sexual e IT la difusión digamos masiva no entre la plantilla de Iveco esta podemos adelantar también Francino que no sólo Verónica estaba sufriendo una gran prisión en el entorno laboral son esas se ligadas esos comentarios por parte de los compañeros tras la divulgación del vídeo sino que podemos adelantar también según nos han comentado fuentes cercanas al caso que la difusión del vídeo generó un fuerte conflicto familiar o un fuertes problemas en el entorno familiar más cercano de Verónica que también podría habré influido en el trágico desenlace de esta joven estaba casada y tenía dos hijos y que se ahorcó el pasado sábado no pudo aguantar la presión sangrante el juzgado recordamos Francino ha abierto esta mañana la investigación después de recibir el primer informe de la Policía Nacional con las pesquisas y con las casas tomadas en las últimas cuarenta y ocho horas togado Instrucción número así de Alcalá de Henares iba a investigar si se había cometido un presunto delito contra la intimidad y quiénes son responsables pero la noticia se ha entregado ya está detenido la antigua pareja de Verónica

Voz 0827 02:44 pues allá vamos a ir más importantes hacerlas que se despeja dudas duda negra en este caso también se han despejado otras a lo largo de la tarde

Voz 4 02:54 no no para nada eh yo no me quiero ir al Real Madrid y yo siempre he dicho que mi sueño ilusión ha sido

Voz 0827 03:00 es retirarme aquí y que yo presidente pues también vez eso que Sergio Ramos se queda en el Real Madrid y la crónica del día por lo demás pues recoge nuevos fenómenos inexplicables en la política y una sociedad que sigue perpleja España

Voz 0230 03:14 sigue en estado de perplejidad lo escuchan es el silencio Albert Rivera lleva cuatro días sin ir a Los desayunos de las mañanas al espejo público al rojo vivo cuatro día mucho eh los portavoces diferentes de ciudadanos salen cada día a hablar y un días entiende que van a pactar con el PSOE otro día que van a pactar con Vox hoy José Manuel Villegas con Vox Mi agua no vamos a sentarnos con Bosch Ana vaciar Vox que dice

Voz 5 03:41 es absolutamente imposible apoyar gobiernos de quién ni siquiera se quiere sentar a hablar Combo

Voz 0230 03:48 pues si uno no se quiere sentar el otro no apoya sino se sienta la única posibilidad es que gobiernen de pie

Voz 0827 03:54 bueno esta situación es extraña ni os cuento lo de Íñigo Errejón que le ha contado esta mañana Pepa Bueno que saber saber no sabía a ciencia cierta si sigue

Voz 0230 04:03 podemos sonó sin ir más lejos Íñigo Errejón dice que no sabe si es de Podemos porque no le han dicho nada oficial aunque tiene alguna pista yo no estoy

Voz 6 04:12 yo salí de los San hecho de los grupos de la dirección de la dirección de Podemos entiendo que eso es que ya no estoy

Voz 7 04:19 pues mira así sé si te echaron de los grupos lo más probable es que ya no estés no vamos sin pecar de apriorismos pero City han echado del grupo lo más

Voz 0827 04:33 lo normal es que ya no yo creo que alguna pista te están dando desde luego en fin comprobamos Un día más que los titulares reales de la actualidad se aproximan cada vez más a los del Mundo Today su crónica política recoge hoy estas noticias que arrancan un hombre que lo puede todo

Voz 1981 04:48 Amancio Ortega se ofrece a donar un nuevo líder para Podemos empresario mandado al partido varios millones de currículums con perfiles que podrían expandir la marca Podemos por todo el mundo los pasos de peatones de Madrid mostrarán la frase os jode y cursis de mierda

Voz 0573 05:05 los toros también hay mucha poesía mucha poesía pico y para esto serán los versos que pueden leerse a partir de ahora en las calzadas madrileñas

Voz 1981 05:12 vamos ahora con algunos titulares breves la Casa Real busca ahora a otro Rey emérito en Info Jobs Aline

Voz 0573 05:20 que haga a Manuela Carmena deja al fin de desplazarse en el puto metro y siguiendo el ejemplo de Disney Telecinco volviera a rodar no Serrano con actores de verdad

Voz 0827 05:30 es en algunas noticias votos cuando están en el aire gobiernos municipales autonómicos y hasta el central que deberían resolver nuestros problemas hoy el Instituto Nacional de Estadística ha documentado el problema el de la España desigual las ciudades más ricas de España se concentran cerca de Madrid y de Barcelona y los diez barrios más pudientes están también en esas capitales mientras en Andalucía están siete

Voz 8 05:53 de de los diez barrios más pobres y vulnerables de todo

Voz 0827 05:57 país y la distancia además entre los ricos más ricos

Voz 8 06:00 los pobres más pobres ha aumentado

Voz 0827 06:04 son sólo cifras sí hemos querido ponerle rostro hemos cerrado del fumen uno de los centros de salud el de La Candelaria de uno de estos barrios más pobres de Sevilla en donde den a diario enfermedades que sólo se veían en otros tiempos o que sólo se pueden ver hoy en otros lugares del mundo

Voz 9 06:20 Philippe sarna que hoy estoy aquí quinientas mil esa que eso no se ven otra zona y no viene por una dermatitis atópica la gente no podemos encontrar

Voz 1590 06:28 va a chicas embarazadas menores de doce

Voz 9 06:31 vamos con doce años estamos no irreal una gran

Voz 10 06:33 cantidad de niños con tuberculosis teniendo una tasa de setenta por cien mil cuando en realidad en el resto de España no llega a diez por cien mil más o menos pues de África es ir de Suramérica

Voz 0827 06:49 es la otra España que llega a este centro de salud por ejemplo en donde no solamente en los ciudadanos buscan atención médica ni tampoco los médicos que trabajan allí se conforman con quedarse en las consultas van a las casas

Voz 10 07:00 even Chaves sabremos frigorífico tiramos del frío que es lo que están comiendo con lo que si vemos que no hay comida hoy a curar

Voz 11 07:09 un paciente voy diciendo que es la van Hay que bañarlo

Voz 10 07:13 no hay tienen piano

Voz 12 07:15 los bichito andando con la

Voz 10 07:18 por el salón ve al perro y al gato muy son necesidades echan al suelo enganche de luz en la mayoría de los pisos engancha al agua la mayoría de los pisos tubería rota estaban por allí las aguas

Voz 1590 07:32 el hecho os tremendo recogidos por nuestra compañera

Voz 0827 07:35 Mercedes Díaz en Sevilla de Sevilla

Voz 0827 07:41 porque esta mañana estuvo en Hoy por hoy David Hernández que es autor de un libro titulado El murciano que desafió al dragón chino un hombre que se hizo rico sea arruinó ya horas está volviendo a hacer rico porque está haciendo que los chinos beban vinos España miles les va muy bien yo tenía el oficio de vender de vender casas y la vendía fuera a naves industriales y eso me iba bien y en un momento dado pensé que el el siguiente paso el paso natural sería construir la yo y ahí es donde yo tengo que empezar a hacer autocrítica porque ya dejé de ver el oficio por el negocio perdí mi casa de la oficina pero el coche lo perdido absolutamente todo tardado casi siete años en salir del RAI ahora mismo estamos entorno a cerca de trescientos mil al año con cerca de trescientos mil botellas estamos casi por encima de los ocho millones de euros de facturación el hombre que se hundió y que volvió a salir en el libro cuenta su historia y las enseñanzas que has sacado de esa historia la experiencia extraída una especie de nunca hay que darse por vencido yo digo que del éxito esconde lo que el fracaso enseña efectivamente para mí el gran proceso es no es el el el el cambio no es dolorosa es la resistencia al cambio va tú te arruinan sufra casas lo más difíciles aceptarlo porque tú pasas ni antes era tan tonto ni Lis esa es un es la misma persona con circunstancias distintas pero sí que es cierto que el el fracasar los anglosajones lo tiene muy claro y es una hilos chinos sobre todo es es una experiencia que te fortalece y te genera mucha fertilidad en fin que se puede salir de todo menos de la muerte bueno tampoco se puede frenar el paso del tiempo

Voz 1610 09:15 vamos ahora con Javito que tuitear sobre al quién en el lecho de

Voz 1590 09:19 este por favor prometen una cosa lo que quieras del a los niños que los quiero por favor deja de ser tan tiquismiquis esos son dos cosas

Voz 1610 09:28 un tuit ahora sobre el inexorable paso del tiempo a cargo de Noir

Voz 1590 09:32 zumo se me acaban de caducar los condones veinticinco pesetas

Voz 14 09:35 esta es la basura

Voz 1590 09:39 con las tutorías con este descubrimiento que ha hecho Klaus Mann como que a los nuevos también les ponen anestesia menudo despilfarro

Voz 14 09:46 Jarro

Voz 0827 09:48 igualmente bueno muchos pensarán que la política está hecha un cuadro ya puestos pues hoy en La Ventana hemos decidido a ir a ver cuadros de verdad sabes que acercarnos a Alarte acercarnos a los cuadros nos permite dialogar con ellos con los artistas que los concibieron y los pintaron Nos decía esta tarde Miquel del Pozo

Voz 1590 10:08 duda nos hablan nos hablan algunos lo reconocemos porque los conocemos pero si le dedicamos el tiempo Si nos colocamos delante de ellos de alguna forma nosotros también nos desplegamos Si dejamos a entramos en la pintura y la vamos la vamos observando a se acaba produciendo un diálogo entre nosotros y la cada pintores distinto cada pintor pone su subjetividad en la obra y nosotros también llevamos nuestra subjetividad lo interesante es cuando se produce el diálogo

Voz 0827 10:32 el diario El País ha llevado a un puñado de personajes

Voz 1590 10:35 todo del Prado que celebra su segundo centenario personajes que han elegido un cuadro para verlo en soledad y nosotros hemos hablado con nuestros oyentes que nos han contado su cuadro favorito Elisa por ejemplo uno de Van Gogh con una historia que pasó de la ilusión a la decepción no por el cuadro sino por la ausencia del cual

Voz 15 10:52 tres La habitación de Van Gogh diecinueve Emmys cuales preferidos no ideas tú eras Cerda Museo de Bangalore y nada más entrar es donde en teoría tenía que estar ese cuadro no iba muy ilusionada porque iba a haber ya había visto o Los girasoles en París cita iba muy ilusionada por ver ese cuadro y cuando llegue el padre no estaba ya había un cartelito que decía cedido al Museo de nuevo a yo me imaginaba lo que no esperaba es que se me saltan las lágrimas

Voz 0827 11:26 han escogido también el beso de Klimt hijo se La balsa de la Medusa la historia de un naufragio del pasado que él sin embargo le habla de naufragios presentes mucho

Voz 16 11:36 en lo que supone también el naufragio de todos estos pobres emigrantes que intentan venir a España en cualquier otro lugar del Mediterráneo son tan mal acogidos o simplemente mueran en el naufragio

Voz 0827 11:50 y es que como les decíamos será Domínguez de los pintores también son fotoperiodistas bueno ya algún poeta también porque el Prado cumple doscientos años este viernes y se cumplen doscientos años del nacimiento de Walt Whitman el poeta de la naturaleza el primero que crea un sentimiento por el ecologismo hoy se le homenajea a esta hora en Madrid en el Museo de Ciencias Naturales en un acto donde participa Elvira Lindo que nos ha dicho que le encanta su poesía pero sobre todo le cae muy bien el personaje a mí Él me

Voz 0545 12:22 hay que fue un hombre desastroso andarín que aprendió por sí mismo las la las miles de cosas que sabía que fue mal estudiante en fin esto estuvo un maestro que de que él les dijo por cierto tú para costear de intelectuales no sirve pero entonces él fue un hombre que tuvo miles de trabajos y que finalmente acaba

Voz 17 12:46 no escribiendo en los pero

Voz 0545 12:49 lo discos no entonces es una vida tan llena tan fascinante

Voz 0827 12:54 un hombre que con su poesía desde luego cambió la poesía nuestro Wall Whitman pues podría ser Luis Piedrahita ahora embarcado en un proyecto para acercar la música a los niños a través de la Pulga Sara cuando el hombre dice que no fue capaz de dar una nota bien en el coro en el que cantaba pero la música después llegó porque todo nefasta

Voz 19 13:19 era una relación amor odio donde yo ponía el amor y ella ponía el otro es decir nunca fui aceptado en ningún sitio donde pudiera en el coro del colegio el el

Voz 1590 13:29 profesor me dijo No Luis usted esté exento porque como usted es imposible cantar y sacar nada y nunca pude

Voz 13 13:37 cantar no fui capaz de de

Voz 1590 13:39 en una nota en su lugar jamás como aterrizase en un proyecto de música para niños porque siempre he disfrutado de ella a mí la música me hace feliz me parece mucho más interesante que tener más memoria que tener los dedos más rápidos y que ser más inteligentes

Voz 20 14:01 las manos Nelsinho bien entrada nos asomamos a un mundo complejo a veces el primer mundo parece el tercero dentro del primer mundo no es la misma la situación de

Voz 0827 14:10 los muy pobres que de los muy ricos los Especialistas secundarios no lo muestran de vez en cuando en esa sección maravillosa llamada así los problemas del primer mundo con individuos tan especiales como Alonso caballo

Voz 16 14:23 viaje solución recriminarle de piel

Voz 21 14:26 hablarás buenas buenas champagne

Voz 0827 14:28 debutó en Primera no lo vas a creer

Voz 0313 14:31 le sirvieron años graditos tales como si estuviéramos en en Uganda vale que sí que tiene cosas buenas la primera clase pero cuál ese día dan malas bueno

Voz 16 14:41 pues que llegas a la vez que el resto de la chusma lo siento porque les duela pero paras el triple llegas a Miso ahora esto qué es Uganda otra cosa que no te dejen en casa pierde a metiendo para que dejen al resto de ganado en el aeropuerto pueden y luego a los de primera clase que no vayan dejando nuestros espacios distintos creo que es de lógica no pido tanto que estamos en

Voz 1610 15:01 a eso desde luego oye pero una cosa es cómo va a llevar un Boing casa por casa

Voz 16 15:06 pero claro a ver yo no soy ingeniero no tenía vamos clama al cielo que hagas cuatro mil kilómetros y luego no has capaz de acercar y es kilómetros hasta casa desde luego existe cutre es que es muy cutre donde estamos

Voz 0313 15:19 pero bueno para para Alonso caballo para todos los que son como él una canción que habla directamente de estupidez mañana en Pamplona a ingerir Museo Navarra hasta mañana adiós un beso muy grande adiós adiós

