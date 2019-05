La Ventana de los Clásicos | Luis Piedrahita y la música para niños

Voz 1 00:00 desde el otoño hasta el verano la prima Juan Ángel Vela del Campo da la nota con la de de los Class

esto de ocio buen color tras dónde has estado bueno está bien Portugal yo creo que de eso se GP un poco del sol de sol de la calle entre eso y Arturo Soria enterarse Arturo Soria antes

Voz 0313 00:44 bueno hoy buscamos en La Ventana de los clásicos buscamos algo que puede parecer así de primeras más propios de la economía pero que afecta también a la cultura y de qué de qué manera hoy buscamos el valor añadido un valor añadido porque la música además del del puro placer que ellas mucho muchísimo aporta un montón de beneficios puede aportar en los niños por ejemplo se ha demostrado que activa las zonas del cerebro implicadas en el proceso espacio temporal Se sabe que mejora la capacidad de memoria de atención de concentración de los más pequeños osea que es importantísimo que escuche música y a ser posible que toquen algún alguien da más

Voz 0313 01:31 tú vivencia de música hay niños incluso de TIC como niño con la música cuál sería perdida

Voz 1155 01:38 la mente de acuerdo en todos los que tú has dicho de lo que hace la música o lo que genera la Mis y no lo digo yo

Voz 0313 01:43 es que está demostrado los libros ya

Voz 1155 01:46 y lo único que añadiría además de tocar un instrumento al menos que cante y si es posible que canten en un coro en compañía de tres después de la misma edad aunque de Safin empero que vayan con ese instrumento que todos tenemos voz humana ese que se vayan ejercitando un poco en la manera de un coro si yo también yo el vamos imagínate los bilbaínos son no estamos predestinados a cantar

Voz 3 02:12 en todos los sitios es obligado si no te echo imagínate había perdido la señal de las primeras iraquí

Voz 0313 02:20 con lo que cantase de la gente que que recuerda que mantenga contacto poca o mucha Silvio no digo dedicándose a la música con los tu casa eh pero sí cien contacto con sensibilidad si con ganas tú

Voz 1155 02:33 no yo yo creo que ya ahora no porque antes existía claro esto me delata ya a la edad de otra generación grandes sí que existía esa costumbre de ir por los bares y demás tomando chiquitos y cosas intentando cantando canciones en aquel momento cantábamos habaneras cantamos canciones vascas había como esa especie de gran tradición festiva ir haciendo música mientras pasaba las horas de la tarde yo creo que ahora eso se ha perdido mucho llano esa participación espontánea existen zonas que ante este dicho por ejemplo que había estado en Portugal el color y demás pues en zonas como una lente eso que los coros al en tejanos de voces graves siguen cantando en las tabernas todas las tabernas improvisan los temas yo creo que todo eso desde los niños pequeños hasta los mayores es hay sin con una continuidad que aquí yo creo que esa perdido bueno pues parece que es importantísimo

Voz 0313 03:22 cantar en bares y tabernas no lo sé o no de momento pero este próximo domingo en el Teatro Real de Madrid hay una propuesta para niños espectacular el carnaval de los animales de Camille Saint Saëns con un guía con un presentador con un capitán con un chófer se llama Luis Piedrahita pero que esta vez de una forma absolutamente insospechada sea transmutado en una Pulga que atiende al nombre de Sara

Voz 6 03:49 Sarkozy hola

Voz 1353 03:54 me llamo Sara Sarkozy la hizo hoy una pulga enana de pata Cort soy redonda negrita hay brillante como los ojitos de las gambas y la ilusión de mi vida es ir a esquiar a Vaquèira Beret en la agencia de viajes sólo saben darme un consejo de ir al Congreso de los Diputados eso es para el que no lo sepa un sitio que aunque tiene dos leones gigantes en la puerta lo peligroso lo tiene dentro allí viven cejas barbas coletas melenas perillas patillas que se pasan todo el día peleando entre ellas porque son muy distintas pero tienen una cosa en común prácticamente todas ellas esquiando en Baqueira esperará agazapada en la pelan era de uno de esos leones is tarea la chepa del primer congresista que vea igual el partido al que pertenece de esta manera tarde o temprano

Voz 1353 05:07 de ahí tengo buenas tardes amigo qué tal no parece que es una pulga no parezca una purga de hecho yo no hago de Pulga yo leo el diario que a mí me entregó una pulga la Pulga Sara Sarkozy presenta el Diario de una pulga que es el primer libro de la historia que no ha sido escrito sino caminado porque su minúscula autora empapada en tinta paseo por encima de unos papeles dibujando cada una de las letras de este relato entonces ella viajando de animales Animal tratando de esquivar a Vaquèira Beret escribiendo un diario diario es el que yo leo acompañado de la música de San sine padre La Pulga no que padres madres padres de madre de una hija de la imaginación

Voz 0313 05:53 que tu relación con la música te pregunto lo mismo que Juan Ángel de niño cuál fue

Voz 1353 05:57 el nefasta era una relación amor odio donde yo ponía el amor y ella ponía el odio es decir nunca fui aceptado en ningún sitio donde pudiera en el coro del colegio el el profesor me dijo No Luis usted está exento porque como usted es imposible cantar encarnada y nunca pude cantar no fui capaz de de dar una nota en su a Hamás como aterrizase en un proyecto de música para niños porque siempre he disfrutado de ella disfrutado muchísimo antes de de esto de que la música ejercita la memoria estimula la inteligencia hace que los dedos vayan más rápido yo creo que todo eso ese análisis tan práctico no el buscarle practicidad militarista me parece quizá el menos interesante de la música a mí la música me hace feliz me parece mucho más interesante que tener más memoria que tener los dedos más rápidos y que ser más inteligente

Voz 0313 07:06 este es un fragmento del carnaval de los animales se que por cierto de Camille Saint Saëns

Voz 5 07:10 días

Voz 0313 07:11 creó en mil ochocientos ochenta y seis casi como una

Voz 1155 07:13 la broma que efectivamente sin embargo ahora se utiliza fíjate como una de esas obras de de referencia para iniciar a los jóvenes y a los niños de la música porque claro son los animales los que están ahí con sus sonidos ese viaje que también ha contado Luis I de desde el punto de vista

Voz 1353 07:32 de hecho este animal que está sonando ahora mismo para que veas el tono humorístico que tiene la obra son los pianistas ahí hay burros hay gallos hay tortugas y hay pianista

Voz 0313 07:42 las hay de todo está el Cuco por ejemplo

Voz 1155 08:10 el título Carnaval porque el Carnaval pues yo pero si la memoria no me falla que se pensó para una es una efectivamente pero que se pensó para una fiesta de carnaval en principio entonces el punto de vista de la fiesta de carnaval estaban tantos animales concentrado dos ahí los que ha dicho Luis más un León más un cisne más fósiles incluso demás pues ya se pensó en carnaval de los animales

Voz 1353 08:34 de hecho en ocasiones tocaban disfrazados esto se reunían varios amigos e Iñaki cuentan yo he leído también ha sido comentando me que en ocasiones la representaban disfrazados esta esta esta esta algunos incluso de pianista de Johnny

Voz 0313 08:50 bueno eso será el domingo en el Teatro Real pero ya que estamos hoy con esa conexión música niños niños música enamoró de yo controlo murió ayer me gusta mucho eso bueno nuestra compañera de Radio Santander miren Azkue ha estado un concierto para bebés en el centro botín exagerado no no no bebés bebés porque son de cero a dos años es su primer o uno de sus primeros contactos con con la música el concierto dura unos cuarenta minutos lo normal lo previsible pues ocurre de todo

Voz 11 09:25 a mamá escuchando música

Voz 1593 09:41 pero es el público de Matías el director de orquesta no sabe expresarse de otra manera reacciona de esta forma tan distinta a los estímulos de una trompeta de un acordeón o de una flauta travesera es un concierto para bebé si el mayor de los que da pagado esa entrada tiene dos años

Voz 1593 10:24 ha apostado por desarrollar su creatividad a través de las emociones son las once y cuarto de la mañana de un sábado soleado en Santander y una docena de bebés se acomoda a su manera junto a sus padres otros junto a sus abuelos y abuelas para disfrutar de su primera experiencia musical de su primer concierto no hay butacas sólo suelo en el que sentarse tumbarse pata LEAR frente a la imagen de la bahía gracias a sus paredes acristaladas cada niño reaccionan a Formosa

Voz 5 10:50 que no aplaudan o que no sonría no te que no estén disfrutando desde finales están consejos muy abiertos y esa otro ritmo es otro planeta Ésa es totalmente diferente ya la forma de entrar

Voz 14 11:06 como mágico y encima entre actualmente de ello si simplemente con estas del Presidium de Deus Elvis

Voz 1593 11:21 es instinto puro no hay filtros uno no sabe si siendo tan pequeños esto de la música les dice algo o no y en cuanto suena esa primera nota si tuviéramos que definir su estado sería ése el de extasiados alucinados emocionados no ha sido fácil que se les escuche en este reportaje la musicales enmudece

Voz 6 11:39 los niños interpretan y sienten la música incluso

Voz 1593 11:41 a un nivel superior al de los adultos

Voz 2 11:54 Kelly cedió hace ya llana bebé

Voz 0313 11:56 música desarrolló en marzo por vez primera tienen que repetir algún día de estos bueno el escenario el centro lo tienes Demirel que es una máquina con esa ese esa cosa acristalada que efectivamente ves toda la bahía es una cosa fantástica pero dando vueltas a una cosa que dijo antes Juan Ángel la importancia de cantar caminar hoy esta tarde a las cuatro que hablábamos con los oyentes de cuál era su cuadro preferido a propósito de los doscientos años del Museo del Prado y todo eso recordábamos como una de las primeras cosas que aprendimos de niños de las primeras esa emborronar un papel a ti te dan con meses de vida o con un año con un año y pico con papel y un unos colores te lanzas cantar pasa exactamente igual y luego al ir creciendo casi todos lo dejamos ahí sepultado dejamos de cantar dejamos de pintarlo dejamos de bailar difiere con los avergüenza hacerlo

Voz 1155 12:48 era ya que dices lo de emborronar lo de la pintura y lo de cantar en esa relación me acuerdo me ha venido a la mente el quién ciertas declaraciones que hizo Teresa Berganza dice que es aficionada al canto porque su padre llevaba el Museo del Prado a ver los cuadros determinados y la primera reacción que tuvo fue cuando veía los cuadros aparte de emborronar sus dibujos empezar a cantar y fíjate la carrera que ha hecho

Voz 0313 13:29 déjame ya algo más porque hay vida fuera de la política y enseguida explicó que el Ayuntamiento de Barcelona si empiezo hoy esta frase así diera oficial hay un tema que ha pasado hoy no no no no no no el Ayuntamiento de Barcelona acaba de premiar con la Medalla de Oro al Mérito Cultural a una mujer que se llama María Dolors Bonald en el año sesenta y siete fundó la que es una una escuela con con talleres que nunca ha pretendido convertir a los niños en grandes músicos directores de orquesta esas cosas sino que la música formara parte de su vida Innes hiciera felices que es lo que invocaba hace momento Luis Piedrahita le hemos preguntado a la propia María duros que tiene ochenta y seis años que nos que comparta su mirada por qué es tan importante aprender música para Orenga saber porqué

Voz 15 14:14 sí sí claro tendría que ser una prioridad en todas las frases cuernos de del mundo ojo porque la música trae consigo muchísimas cosas el pensamiento pedagógico de la música es un pensamiento motivado por las ayuda a otras personas en ese caso los niños a formarse en libertad y plenitud educar hacía la belleza estética ética tendría un valor truncado de enseñanza la música ayuda a piensa además Ruz son unas unas herramientas perfectas para formarse con una personalidad de Miño

Voz 0313 15:32 el Ángela hace un par de años que entrevistamos a la a la sobrina a la sobre esta mujer que cumplía cincuenta años largo

Voz 1155 15:38 efectivamente es un ejemplo María Dolores lo ha dicho maravillosamente bien ya hace un par de años fíjate ahora a mí escuchando a la ciento cuarenta y siete de la cantó ciento cuarenta y siete de las lágrimas de verdad me hace un par de años sólo que hacía referencia hicieron en el Paralelo de Barcelona una red sensación con los niños de la escuela de La flauta mágica Mozart la orquesta con los cantantes todo eso fue sobrecogedor por todos se mire por donde se mire era un ejemplo de esta educación llevada a la práctica de este centro que supone lo que ha dicho María mal

Voz 0313 16:49 bueno pues toda la música que estamos escuchando en La Ventana de los clásicos esta tarde al margen de los fragmentos del carnaval de los animales si de este de esta cantata del agente de de Lar pertenece a un disco que ha editado Sony que se titula No me gusta la música clásica pero lo que escucho aquí sí que es una edición especial para niños bueno hay clásicos como éste de La Traviata

Voz 1155 17:18 además un disco que es ejemplar porque por ejemplo está mismo brindis de La Traviata es un ejemplo está dirigido por Riccardo Muti quiero hasta que nada ser

Voz 19 17:27 que te transmite esa pasión de ese cambio

Voz 0313 17:34 hablábamos si es el el lo que a mí

Voz 1353 17:37 no me gusta mucho es el título lo de a mí no me gusta la música clásica pero sí pero es es propio de este tipo pero va a gustar pero podía haber eso porque el hablando de lo que no sabe porque esta diciendo que te gusta algo que no claro esa es la gente que a mí no me cae bien yo a gente que a priori no le gustan las cosas que no conocen pero pero pero esa gente lo tiene todo por descubrir esos ahí los envidiado por un lado os odiamos y por otro los envidiarlos

